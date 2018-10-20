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Стадион:
Чуньцинь Лифан
4:4
Конец матча
Хэбей Форчун
0'
0:1
9' Гол
Эрнанес Лима
1:1
40' Гол
Юань Миньчэн
48' Желтая карточка
Qiuming Wang
1:2
59' Гол
Сюшэн Дун
1:3
62' Гол
Сюшэн Дун
2:3
74' Гол
Фернандиньо Луис III
2:4
90' Гол
Сюшэн Дун
90' Вторая желтая карточка
Qiuming Wang
3:4
90' Гол
Кардек Алан
4:4
90' Гол
Кардек Алан
90'+9
Второй тайм
Свисток
99'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
99'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
97'
Fernando Conceicao сделал результативную передачу.
Описание гола
97'
Г О О О О Л - Кардек Алан изменил счет на табло!
Описание гола
95'
Г О О О О Л - Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан забивает головой!
Угловой
95'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан подал угловой справа.
95'
Минцзянь Чжао предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
95'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан подал угловой справа.
95'
Чжипэн Цзян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
95'
Лиу Вейдонг из команды Чуньцинь Лифан делает навес прямо в штрафную.
94'
Минцзянь Чжао предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
94'
Юань Миньчэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
94'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
94'
Как он промахнулся? Кардек Алан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
Угловой
94'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
93'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
93'
УДАЛЕНИЕ! - Qiuming Wang удален из-за второго грубого нарушения
Фол, нарушение
92'
Безумный фол. Qiuming Wang грубо играет против соперника. Пострадал Фернандиньо Луис III
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Динь Цзе из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Лавесси Эсекиэль
91'
Ya Ou взял и забрал мяч на выходе
91'
Лю Ю из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)
90'
Чжипэн Цзян сделал результативную передачу.
Описание гола
90'
Г О О О О О О Л - Сюшэн Дун из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
Фол, нарушение
89'
Юань Миньчэн наказан за толчок Лавесси Эсекиэль
88'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
88'
Лавесси Эсекиэль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
88'
Юань Миньчэн наказан за толчок Лавесси Эсекиэль
87'
Хэбэй Илиньшаньчжуан имеет хороший шанс забить.
87'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
86'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
85'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
85'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
85'
О, нет. Из многообещающей позиции Юань Миньчэн из команды Чуньцинь Лифан наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
Угловой
84'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
84'
Fernando Conceicao нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Отличные скиллы показывает Fernando Conceicao, обводя своих соперников
84'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Динь Цзе
83'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
83'
Шанс! Лю Ю из команды Чуньцинь Лифан пробил головой, но мимо
Угловой
83'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
83'
Wenjun Jiang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
Фернандиньо Луис III навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
82'
Назначен штрафной. Пострадал Фернандиньо Луис III, его свалил Qiuming Wang.
81'
Чуньцинь Лифан контролирует мяч.
80'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
80'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
80'
Шанс! Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан пробил головой, но мимо
80'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
80'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
79'
Yangyang Jin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
79'
Лю Ю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
79'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой справа.
78'
Должен был быть гол! Эрнанес Лима имел отличный шанс, но Денг Ксяофей не дал голу состоятся!
78'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
78'
Какой промах! Кардек Алан имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
77'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
77'
Минцзянь Чжао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
76'
Тактическая замена. Фанг Ли уходит с поля и его заменяет Лей Чен
76'
Тактическая замена. Цзин Фэн уходит с поля и его заменяет Лиу Вейдонг
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Yangyang Jin из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Юань Миньчэн
75'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
74'
Синьли Пэн сделал результативную передачу.
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Фернандиньо Луис III изменил счет на табло!
74'
Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
74'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
74'
Wenyang Du выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Динь Цзе из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
73'
Ya Ou выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
72'
Цзин Фэн наказан за толчок Wenjun Jiang
72'
Динь Цзе из команды Чуньцинь Лифан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
71'
Тактическая замена. Le Liu уходит с поля и его заменяет Лю Ю
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Wenyang Du из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Fernando Conceicao
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Сюшэн Дун из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Джиазе Танг
70'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
70'
Минцзянь Чжао из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
70'
Хэбэй Илиньшаньчжуан имеет хороший шанс забить.
69'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Минцзянь Чжао
68'
Динь Цзе нанес удар головой, но Ya Ou спокойно отбил мяч.
68'
Fernando Conceicao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
68'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан играет слишком грубо. Кардек Алан оказался на газоне.
Офсайд
66'
Сюшэн Дун из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан в офсайде
66'
Маскерано Хавьер делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
66'
Судья свистит. Fernando Conceicao атаковал сзади соперника. Это Лавесси Эсекиэль заработал своей команде штрафной
65'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Фол, нарушение
65'
Судья свистит. Синьли Пэн атаковал сзади соперника. Это Qiuming Wang заработал своей команде штрафной
65'
Wenyang Du выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
65'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
64'
Минцзянь Чжао предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
64'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
63'
ШАНС! Цзин Фэн нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
63'
Wenyang Du выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
62'
Qiuming Wang сделал результативную передачу.
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Сюшэн Дун изменил счет на табло!
60'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
60'
Отличный командный гол!
59'
Чжипэн Цзян сделал результативную передачу.
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Сюшэн Дун изменил счет на табло!
59'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает навес прямо в штрафную.
59'
Маскерано Хавьер из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает отличный кросс...
59'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
59'
Шанс! Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан пробил головой, но мимо
Угловой
58'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой слева.
58'
Должен был быть гол! Юань Миньчэн имел отличный шанс, но Ya Ou не дал голу состоятся!
58'
Фанг Ли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой слева.
57'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
57'
Синьли Пэн наказан за толчок Маскерано Хавьер
56'
Матч возобновлен
56'
Янг Ченг получил травму и заменен. Ya Ou выходит на поле.
55'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Травма, повреждение
54'
Ох, нехорошо это выглядит. Янг Ченг получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
51'
Янг Ченг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
51'
Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан опасно и грубо сыграл. Янг Ченг пострадал.
51'
Янг Ченг взял и забрал мяч на выходе
50'
Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан идет с мячом вперед на обострение...
50'
Отличные скиллы показывает Цзин Фэн, обводя своих соперников
50'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
49'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
49'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
48'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан играет слишком грубо. Цзин Фэн оказался на газоне.
Желтая карточка
48'
Qiuming Wang совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
48'
Судья свистит. Qiuming Wang атаковал сзади соперника. Это Фернандиньо Луис III заработал своей команде штрафной
48'
Чуньцинь Лифан начинает контратаку
47'
Маскерано Хавьер нанес удар головой, но Денг Ксяофей спокойно отбил мяч.
Угловой
47'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой слева.
47'
Юань Миньчэн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает навес прямо в штрафную.
47'
Маскерано Хавьер из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
46'
Вратарь парирует удар, который нанес Эрнанес Лима, и мяч снова в игре
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
47'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Сюшэн Дун из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Fernando Conceicao
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Синьли Пэн нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
45'
ШАНС! Маскерано Хавьер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
45'
Джиазе Танг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Лавесси Эсекиэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Юань Миньчэн из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Эрнанес Лима
43'
Выглядело как неплохой момент. Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
43'
Фанг Ли из команды Чуньцинь Лифан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
43'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Янг Ченг из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан.
43'
Чуньцинь Лифан начинает контратаку
42'
Джиазе Танг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает пас партнеру.
42'
Хэбэй Илиньшаньчжуан имеет хороший шанс забить.
42'
Джиазе Танг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
40'
Кардек Алан сделал результативную передачу.
Описание гола
40'
ГОООООЛ - Юань Миньчэн Чуньцинь Лифан забивает ударом головой
Угловой
40'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
40'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
39'
Чжипэн Цзян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
39'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
39'
Янг Ченг не дал случится голу! Фернандиньо Луис III должен был забивать, но Янг Ченг сделал отличный сейв
39'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан идет с мячом вперед на обострение...
39'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
38'
Шанс! Эрнанес Лима из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан пробил головой, но мимо
38'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
38'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
38'
Цзин Фэн не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Маскерано Хавьер из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Фернандиньо Луис III
37'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
37'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
36'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Минцзянь Чжао
36'
Янг Ченг не дал случится голу! Кардек Алан должен был забивать, но Янг Ченг сделал отличный сейв
35'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
35'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает пас партнеру.
35'
Синьли Пэн делает длинную передачу вперед
35'
Чуньцинь Лифан имеет хороший шанс забить.
35'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
35'
Хэбэй Илиньшаньчжуан начинает контратаку
34'
Эрнанес Лима выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
33'
Янг Ченг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
Угловой
33'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан разыграл угловой с левого угла.
33'
Yangyang Jin предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Денг Ксяофей взял и забрал мяч на выходе
32'
Маскерано Хавьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
31'
Фанг Ли из команды Чуньцинь Лифан толкнул локтем оппонента. Это Маскерано Хавьер заработал фол
31'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
30'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
30'
Le Liu из команды Чуньцинь Лифан навешивает в штрафную с рикошетом.
30'
Yangyang Jin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
30'
Минцзянь Чжао предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан идет с мячом вперед на обострение...
29'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Угловой
28'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан разыграл угловой с правого угла.
28'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
28'
Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан делает навес прямо в штрафную.
28'
Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан идет с мячом вперед на обострение...
27'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
27'
Как он промахнулся? Кардек Алан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
27'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
26'
Чуньцинь Лифан контролирует мяч.
25'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
25'
Джиазе Танг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Эрнанес Лима из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает передачу одноклубнику.
25'
Игрок из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
25'
Юань Миньчэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
24'
Чуньцинь Лифан контролирует мяч.
23'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Минцзянь Чжао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Динь Цзе из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Yangyang Jin из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Цзин Фэн
23'
Чуньцинь Лифан начинает контратаку
23'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
22'
Эрнанес Лима из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
22'
Хэбэй Илиньшаньчжуан начинает контратаку
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Маскерано Хавьер
21'
Fernando Conceicao пробил со штрафного прямо в стенку
20'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Фол, нарушение
20'
Минцзянь Чжао задерживает мяч рукой
20'
Янг Ченг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан подал угловой справа.
20'
Матч возобновлен
20'
Матч остановлен
19'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
18'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
18'
Кардек Алан имел стопроцентный шанс, но как-то его удар головой прошел выше ворот!
Угловой
18'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
18'
Yangyang Jin предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
17'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Wenyang Du выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан делает пас партнеру.
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Сюшэн Дун из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Джиазе Танг
17'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
17'
Как он промахнулся? Динь Цзе имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
16'
Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан делает пас партнеру.
16'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан делает пас партнеру.
16'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан идет с мячом вперед на обострение...
16'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
16'
О, нет. Из многообещающей позиции Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
15'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
15'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
15'
Чуньцинь Лифан имеет хороший шанс забить.
14'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Цзин Фэн
12'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Wenyang Du из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Динь Цзе
11'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
11'
Шанс! Динь Цзе из команды Чуньцинь Лифан пробил головой, но мимо
11'
Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
11'
Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Офсайд
11'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан в офсайде
10'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
9'
Чжипэн Цзян сделал результативную передачу.
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Эрнанес Лима изменил счет на табло!
9'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
8'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
7'
Отличные скиллы показывает Fernando Conceicao, обводя своих соперников
7'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Чуньцинь Лифан контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
5'
Wenjun Jiang из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Лавесси Эсекиэль мяча так и не получил
5'
Джиазе Танг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает пас партнеру.
4'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Денг Ксяофей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Эрнанес Лима из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой слева.
3'
Юань Миньчэн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Хэбэй Илиньшаньчжуан имеет хороший шанс забить.
2'
Хэбэй Илиньшаньчжуан контролирует мяч.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Чуньцинь Лифан начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Chongqing Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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