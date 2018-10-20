Стадион: Chongqing Olympic Sports Center
4:4
Конец матча
0:1
9' ГолЭрнанес Лима
1:1
40' ГолЮань Миньчэн
48' Желтая карточкаQiuming Wang
1:2
59' ГолСюшэн Дун
1:3
62' ГолСюшэн Дун
2:3
74' ГолФернандиньо Луис III
2:4
90' ГолСюшэн Дун
90' Вторая желтая карточкаQiuming Wang
3:4
90' ГолКардек Алан
4:4
90' ГолКардек Алан
Второй тайм
99'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
99'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
97'
Fernando Conceicao сделал результативную передачу.
97'
Г О О О О Л - Кардек Алан изменил счет на табло!
95'
Г О О О О Л - Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан забивает головой!
95'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан подал угловой справа.
95'
95'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан подал угловой справа.
95'
Чжипэн Цзян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
95'
Лиу Вейдонг из команды Чуньцинь Лифан делает навес прямо в штрафную.
94'
94'
Юань Миньчэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
94'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
94'
Как он промахнулся? Кардек Алан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
94'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
93'
93'
УДАЛЕНИЕ! - Qiuming Wang удален из-за второго грубого нарушения
92'
Безумный фол. Qiuming Wang грубо играет против соперника. Пострадал Фернандиньо Луис III
92'
Судья сигнализирует, что Динь Цзе из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Лавесси Эсекиэль
91'
Ya Ou взял и забрал мяч на выходе
91'
Лю Ю из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)
90'
90'
Г О О О О О О Л - Сюшэн Дун из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
89'
Юань Миньчэн наказан за толчок Лавесси Эсекиэль
88'
88'
Лавесси Эсекиэль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
88'
Юань Миньчэн наказан за толчок Лавесси Эсекиэль
87'
Хэбэй Илиньшаньчжуан имеет хороший шанс забить.
87'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
86'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
85'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
85'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
85'
О, нет. Из многообещающей позиции Юань Миньчэн из команды Чуньцинь Лифан наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
84'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
84'
Fernando Conceicao нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Отличные скиллы показывает Fernando Conceicao, обводя своих соперников
84'
84'
Судья сигнализирует, что Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Динь Цзе
83'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
83'
Шанс! Лю Ю из команды Чуньцинь Лифан пробил головой, но мимо
83'
83'
Wenjun Jiang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
Фернандиньо Луис III навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
Назначен штрафной. Пострадал Фернандиньо Луис III, его свалил Qiuming Wang.
81'
80'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
80'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
80'
Шанс! Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан пробил головой, но мимо
80'
80'
79'
Yangyang Jin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
79'
Лю Ю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой справа.
78'
Должен был быть гол! Эрнанес Лима имел отличный шанс, но Денг Ксяофей не дал голу состоятся!
78'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
78'
Какой промах! Кардек Алан имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
77'
77'
Минцзянь Чжао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
76'
Тактическая замена. Цзин Фэн уходит с поля и его заменяет Лиу Вейдонг
76'
Судья сигнализирует, что Yangyang Jin из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Юань Миньчэн
75'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
74'
Синьли Пэн сделал результативную передачу.
74'
Г О О О О Л - Фернандиньо Луис III изменил счет на табло!
74'
Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
74'
74'
73'
Динь Цзе из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
73'
Ya Ou выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан делает навес прямо в штрафную.
72'
Цзин Фэн наказан за толчок Wenjun Jiang
72'
Динь Цзе из команды Чуньцинь Лифан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
71'
Судья сигнализирует, что Wenyang Du из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Fernando Conceicao
70'
Судья сигнализирует, что Сюшэн Дун из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Джиазе Танг
70'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
70'
Минцзянь Чжао из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
70'
Хэбэй Илиньшаньчжуан имеет хороший шанс забить.
69'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
69'
Судья сигнализирует, что Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Минцзянь Чжао
68'
Fernando Conceicao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
68'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан играет слишком грубо. Кардек Алан оказался на газоне.
66'
Сюшэн Дун из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан в офсайде
66'
Маскерано Хавьер делает длинную передачу вперед
66'
Судья свистит. Fernando Conceicao атаковал сзади соперника. Это Лавесси Эсекиэль заработал своей команде штрафной
65'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
65'
Судья свистит. Синьли Пэн атаковал сзади соперника. Это Qiuming Wang заработал своей команде штрафной
65'
65'
64'
64'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
64'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
63'
ШАНС! Цзин Фэн нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
63'
63'
62'
Qiuming Wang сделал результативную передачу.
62'
Г О О О О Л - Сюшэн Дун изменил счет на табло!
60'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
60'
Отличный командный гол!
59'
59'
Г О О О О Л - Сюшэн Дун изменил счет на табло!
59'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает навес прямо в штрафную.
59'
Маскерано Хавьер из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает отличный кросс...
59'
59'
Шанс! Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан пробил головой, но мимо
58'
58'
Должен был быть гол! Юань Миньчэн имел отличный шанс, но Ya Ou не дал голу состоятся!
58'
Фанг Ли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
57'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
57'
Синьли Пэн наказан за толчок Маскерано Хавьер
56'
Матч возобновлен
55'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
54'
Ох, нехорошо это выглядит. Янг Ченг получил травму и медбригада забирает его с поля.
51'
Янг Ченг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан опасно и грубо сыграл. Янг Ченг пострадал.
51'
Янг Ченг взял и забрал мяч на выходе
50'
Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан идет с мячом вперед на обострение...
50'
Отличные скиллы показывает Цзин Фэн, обводя своих соперников
50'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
49'
49'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан играет слишком грубо. Цзин Фэн оказался на газоне.
48'
Qiuming Wang совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
48'
Судья свистит. Qiuming Wang атаковал сзади соперника. Это Фернандиньо Луис III заработал своей команде штрафной
48'
47'
Маскерано Хавьер нанес удар головой, но Денг Ксяофей спокойно отбил мяч.
47'
47'
Юань Миньчэн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает навес прямо в штрафную.
47'
Маскерано Хавьер из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
46'
Вратарь парирует удар, который нанес Эрнанес Лима, и мяч снова в игре
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
47'
46'
Судья сигнализирует, что Сюшэн Дун из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Fernando Conceicao
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Синьли Пэн нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
45'
ШАНС! Маскерано Хавьер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
45'
45'
Лавесси Эсекиэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Судья сигнализирует, что Юань Миньчэн из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Эрнанес Лима
43'
Выглядело как неплохой момент. Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
43'
Фанг Ли из команды Чуньцинь Лифан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
43'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Янг Ченг из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан.
43'
42'
42'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает пас партнеру.
42'
Хэбэй Илиньшаньчжуан имеет хороший шанс забить.
42'
41'
40'
Кардек Алан сделал результативную передачу.
40'
ГОООООЛ - Юань Миньчэн Чуньцинь Лифан забивает ударом головой
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
39'
Чжипэн Цзян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
39'
Янг Ченг не дал случится голу! Фернандиньо Луис III должен был забивать, но Янг Ченг сделал отличный сейв
39'
39'
38'
Шанс! Эрнанес Лима из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан пробил головой, но мимо
38'
38'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
38'
Цзин Фэн не смог попасть в створ ударом издали
37'
Судья сигнализирует, что Маскерано Хавьер из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Фернандиньо Луис III
37'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
37'
36'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
36'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
36'
Судья сигнализирует, что Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Минцзянь Чжао
36'
Янг Ченг не дал случится голу! Кардек Алан должен был забивать, но Янг Ченг сделал отличный сейв
35'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
35'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает пас партнеру.
35'
Синьли Пэн делает длинную передачу вперед
35'
Чуньцинь Лифан имеет хороший шанс забить.
35'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
35'
Хэбэй Илиньшаньчжуан начинает контратаку
34'
Эрнанес Лима выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
33'
Янг Ченг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
33'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан разыграл угловой с левого угла.
33'
Yangyang Jin предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
32'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Денг Ксяофей взял и забрал мяч на выходе
32'
Маскерано Хавьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Фанг Ли из команды Чуньцинь Лифан толкнул локтем оппонента. Это Маскерано Хавьер заработал фол
31'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
30'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
30'
Le Liu из команды Чуньцинь Лифан навешивает в штрафную с рикошетом.
30'
Yangyang Jin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
30'
30'
29'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан разыграл угловой с правого угла.
28'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
28'
Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан делает навес прямо в штрафную.
28'
Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан идет с мячом вперед на обострение...
27'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
27'
Как он промахнулся? Кардек Алан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
27'
26'
25'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
25'
25'
Эрнанес Лима из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает передачу одноклубнику.
25'
Игрок из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
25'
Юань Миньчэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
24'
23'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Минцзянь Чжао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Динь Цзе из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
23'
Судья сигнализирует, что Yangyang Jin из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Цзин Фэн
23'
23'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
22'
Эрнанес Лима из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
22'
Хэбэй Илиньшаньчжуан начинает контратаку
22'
Судья сигнализирует, что Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Маскерано Хавьер
21'
Fernando Conceicao пробил со штрафного прямо в стенку
20'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
20'
Минцзянь Чжао задерживает мяч рукой
20'
Янг Ченг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан подал угловой справа.
20'
Матч возобновлен
20'
Матч остановлен
19'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
18'
18'
Кардек Алан имел стопроцентный шанс, но как-то его удар головой прошел выше ворот!
18'
18'
Yangyang Jin предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
17'
17'
17'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан делает пас партнеру.
17'
Судья сигнализирует, что Сюшэн Дун из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Джиазе Танг
17'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
17'
Как он промахнулся? Динь Цзе имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
16'
Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан делает пас партнеру.
16'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан делает пас партнеру.
16'
16'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
16'
О, нет. Из многообещающей позиции Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
15'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
15'
15'
Чуньцинь Лифан имеет хороший шанс забить.
14'
14'
Судья сигнализирует, что Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Цзин Фэн
12'
12'
Судья сигнализирует, что Wenyang Du из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Динь Цзе
11'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
11'
Шанс! Динь Цзе из команды Чуньцинь Лифан пробил головой, но мимо
11'
Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
11'
Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан в офсайде
10'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
9'
9'
Г О О О О Л - Эрнанес Лима изменил счет на табло!
9'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
8'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
7'
Отличные скиллы показывает Fernando Conceicao, обводя своих соперников
7'
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
5'
Wenjun Jiang из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Лавесси Эсекиэль мяча так и не получил
5'
5'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает пас партнеру.
4'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Денг Ксяофей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Эрнанес Лима из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой слева.
3'
Юань Миньчэн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Хэбэй Илиньшаньчжуан имеет хороший шанс забить.
2'
Хэбэй Илиньшаньчжуан контролирует мяч.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Чуньцинь Лифан начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Chongqing Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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