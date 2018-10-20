Стадион: Jinan Olympic Sports Center Stadium
2:0
Конец матча
1:0
24' ГолПелле Грациано
38' Желтая карточкаLin Dai
71' Желтая карточкаWangsong Tan
2:0
73' ГолRoger I
Второй тайм
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
95'
94'
93'
Хао Юньминь на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
93'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
92'
Янг Кипенг взял и забрал мяч на выходе
92'
Жу Хайбин из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
92'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
90'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
89'
Судья сигнализирует, что Жу Хайбин из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Танг Вангсонг
89'
Жу Хайбин из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
88'
88'
Хао Юньминь не смог попасть в створ ударом издали
88'
Оби Микель Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Roger Guedes из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
87'
Танг Вангсонг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
87'
Roger Guedes из команды Шаньдун Лунэн разыграл угловой с левого угла.
86'
Чао Янг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
86'
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
85'
Судья сигнализирует, что Жоу Лиао из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Дай Лин
84'
84'
Жил Карлос нанес удар головой, но Янг Кипенг спокойно отбил мяч.
84'
Roger Guedes из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
83'
Roger Guedes мяч отрикошетил от ворот
82'
Судья сигнализирует, что Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Хао Юньминь
81'
Матч возобновлен
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
79'
77'
Судья сигнализирует, что Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Muzepper Mirahmetjan
77'
76'
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
75'
Тактическая замена. Yingjie Zhao уходит с поля и его заменяет Жоу Лиао
75'
Тактическая замена. Wanshun Yang уходит с поля и его заменяет Жоу Лиао
75'
Шанс! Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда пробил головой, но мимо
75'
Wanshun Yang из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
74'
Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда отдал передачу, которая была заблокирована.
73'
Пелле Грациано сделал результативную передачу.
73'
Г О О О О Л - Roger Guedes изменил счет на табло!
73'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн делает передачу одноклубнику.
73'
Ванг Тонг делает длинную передачу вперед
71'
Танг Вангсонг получил желтую карточку от судьи
71'
Танг Вангсонг из команды Тяньцзинь Тэда играет слишком грубо. Цуй Пэн оказался на газоне.
71'
Янг Кипенг взял и забрал мяч на выходе
71'
71'
Судья сигнализирует, что Танг Вангсонг из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Хао Юньминь
70'
Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда толкнул локтем оппонента. Это Цуй Пэн заработал фол
70'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
70'
69'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
69'
Rui Peng из команды Тяньцзинь Тэда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
68'
68'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
68'
67'
Шаньдун Лунэн имеет хороший шанс забить.
66'
65'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн пасует в штрафную, но Янг Кипенг выходит и ловит мяч.
65'
Roger Guedes из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
65'
Танг Вангсонг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
64'
64'
Хао Юньминь нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
63'
62'
62'
Бастианс Феликс не смог попасть в створ ударом издали
61'
Тяньцзинь Тэда контролирует мяч.
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
59'
Судья сигнализирует, что Rui Peng из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Пелле Грациано
59'
59'
Rui Peng из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
59'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
58'
Тактическая замена. Xinghan Wu уходит с поля и его заменяет Jingdao Jin
58'
57'
Rongze Han взял и забрал мяч на выходе
57'
Wanshun Yang из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
57'
57'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
57'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
56'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
56'
56'
56'
Roger Guedes из команды Шаньдун Лунэн сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
56'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
55'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
55'
Танг Вангсонг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
55'
Ачеампонг Франк задерживает мяч рукой
54'
54'
54'
53'
52'
52'
52'
Rui Peng из команды Тяньцзинь Тэда не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
51'
51'
Женг Женг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
50'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
50'
Жил Карлос из команды Шаньдун Лунэн сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
50'
Roger Guedes навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
Судья сигнализирует, что Yingjie Zhao из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Ванг Тонг
49'
Wanshun Yang из команды Тяньцзинь Тэда играет слишком грубо. Roger Guedes оказался на газоне.
48'
48'
Пелле Грациано нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
46'
46'
Тактическая замена. Junshuai Liu уходит с поля и его заменяет Цуй Пэн
46'
Тактическая замена. Wanshun Yang уходит с поля и его заменяет Yuanyi Li
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Головой пробил Xinghan Wu, но голкипер отбил его в поле!
48'
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
47'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
45'
Чао Янг наказан за толчок Пелле Грациано
44'
44'
ШАНС! Wanshun Yang нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
44'
После штрафного удара,который нанес Yingjie Zhao мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
43'
Судья сигнализирует, что Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Оби Микель Джон
42'
42'
41'
Roger Guedes из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
41'
Roger Guedes мяч отрикошетил от ворот
41'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн делает передачу одноклубнику.
41'
Xinghan Wu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Судья сигнализирует, что Wanshun Yang из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Женг Женг
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
40'
Xinghan Wu наказан за толчок Танг Вангсонг
39'
Чао Янг наказан за толчок Roger Guedes
39'
Rongze Han взял и забрал мяч на выходе
39'
Yingjie Zhao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Дай Лин получил желтую карточку от судьи
38'
Безумный фол. Дай Лин грубо играет против соперника. Пострадал Ачеампонг Франк
37'
36'
36'
35'
Матч возобновлен
35'
Женг Женг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
34'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
33'
Женг Женг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
33'
Тяньцзинь Тэда имеет хороший шанс забить.
32'
32'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
31'
31'
31'
Yingjie Zhao из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
30'
Судья сигнализирует, что Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Muzepper Mirahmetjan
30'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
30'
29'
Wanshun Yang нанес удар, но промахнулся очень сильно.
29'
29'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
28'
Судья сигнализирует, что Жил Карлос из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Ачеампонг Франк
28'
Женг Женг наказан за толчок Wanshun Yang
27'
26'
26'
26'
Судья сигнализирует, что Бастианс Феликс из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Пелле Грациано
26'
24'
Ванг Тонг сделал результативную передачу.
24'
ГОООООЛ - Пелле Грациано Шаньдун Лунэн забивает ударом головой
24'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
24'
23'
Судья сигнализирует, что Чао Янг из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Пелле Грациано
23'
23'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
21'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда играет слишком грубо. Дай Лин оказался на газоне.
21'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
20'
18'
18'
Junshuai Liu не смог попасть в створ ударом издали
18'
Roger Guedes из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
18'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
18'
Шаньдун Лунэн имеет хороший шанс забить.
17'
17'
16'
16'
ШАНС! Ванг Тонг нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
15'
Жао Хонглуе получил травму и заменен. Танг Вангсонг выходит на поле.
14'
Жао Хонглуе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
12'
Судья сигнализирует, что Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Rui Peng
12'
Матч возобновлен
11'
Жао Хонглуе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
10'
Бастианс Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
9'
9'
Шанс! Жил Карлос из команды Шаньдун Лунэн пробил головой, но мимо
9'
Roger Guedes из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
9'
Чао Янг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
8'
7'
7'
Тяньцзинь Тэда контролирует мяч.
6'
6'
Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
6'
5'
Жил Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
5'
5'
Жанг Чи нанес удар чуть мимо. Близко!
5'
Бастианс Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
4'
4'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда разыграл угловой с правого угла.
3'
Пелле Грациано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
3'
Хороший удар издали нанес Muzepper Mirahmetjan, но отличный сейв сделал Rongze Han. Угловой.
3'
2'
Rui Peng из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
2'
1'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Тяньцзинь Тэда начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jinan Olympic Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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