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Стадион:
Шаньдун Лунэн
2:0
Конец матча
Тяньцзинь Тэда
0'
1:0
24' Гол
Пелле Грациано
38' Желтая карточка
Lin Dai
71' Желтая карточка
Wangsong Tan
2:0
73' Гол
Roger I
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
95'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
94'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
Травма, повреждение
93'
Хао Юньминь на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
93'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
92'
Янг Кипенг взял и забрал мяч на выходе
92'
Жу Хайбин из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
92'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
91'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
91'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
90'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
90'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Жу Хайбин из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Танг Вангсонг
Офсайд
89'
Жу Хайбин из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
88'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
88'
Хао Юньминь не смог попасть в створ ударом издали
88'
Оби Микель Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Roger Guedes из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
87'
Танг Вангсонг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
87'
Roger Guedes из команды Шаньдун Лунэн разыграл угловой с левого угла.
87'
Цуй Пэн получил травму и заменен. Жу Хайбин выходит на поле.
86'
Чао Янг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
86'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
85'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Жоу Лиао из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Дай Лин
84'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
84'
Жил Карлос нанес удар головой, но Янг Кипенг спокойно отбил мяч.
Угловой
84'
Roger Guedes из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
83'
Roger Guedes мяч отрикошетил от ворот
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Хао Юньминь
81'
Матч возобновлен
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
79'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Muzepper Mirahmetjan
77'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
76'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
75'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
75'
Тактическая замена. Yingjie Zhao уходит с поля и его заменяет Жоу Лиао
75'
Тактическая замена. Wanshun Yang уходит с поля и его заменяет Жоу Лиао
75'
Шанс! Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда пробил головой, но мимо
Угловой
75'
Wanshun Yang из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
74'
Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда отдал передачу, которая была заблокирована.
73'
Пелле Грациано сделал результативную передачу.
Описание гола
73'
Г О О О О Л - Roger Guedes изменил счет на табло!
73'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн делает передачу одноклубнику.
73'
Ванг Тонг делает длинную передачу вперед
Желтая карточка
71'
Танг Вангсонг получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
71'
Танг Вангсонг из команды Тяньцзинь Тэда играет слишком грубо. Цуй Пэн оказался на газоне.
71'
Янг Кипенг взял и забрал мяч на выходе
71'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Танг Вангсонг из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Хао Юньминь
Фол, нарушение
70'
Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда толкнул локтем оппонента. Это Цуй Пэн заработал фол
70'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
70'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
Угловой
69'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
69'
Rui Peng из команды Тяньцзинь Тэда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
68'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
68'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
68'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
67'
Шаньдун Лунэн имеет хороший шанс забить.
66'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн пасует в штрафную, но Янг Кипенг выходит и ловит мяч.
65'
Roger Guedes из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
65'
Танг Вангсонг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
64'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
64'
Хао Юньминь нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
63'
Шаньдун Лунэн контролирует мяч.
62'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
62'
Бастианс Феликс не смог попасть в створ ударом издали
61'
Тяньцзинь Тэда контролирует мяч.
60'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Rui Peng из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Пелле Грациано
59'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Rui Peng из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
59'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
58'
Тактическая замена. Xinghan Wu уходит с поля и его заменяет Jingdao Jin
58'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
57'
Rongze Han взял и забрал мяч на выходе
57'
Wanshun Yang из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
57'
Чао Янг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
57'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
56'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
56'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
56'
Roger Guedes из команды Шаньдун Лунэн сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
Угловой
56'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
55'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
55'
Танг Вангсонг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
55'
Ачеампонг Франк задерживает мяч рукой
54'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
54'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
54'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
53'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
52'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
52'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
52'
Rui Peng из команды Тяньцзинь Тэда не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
Угловой
51'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
51'
Женг Женг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
51'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
50'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
50'
Жил Карлос из команды Шаньдун Лунэн сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
50'
Roger Guedes навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Yingjie Zhao из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Ванг Тонг
Фол, нарушение
49'
Wanshun Yang из команды Тяньцзинь Тэда играет слишком грубо. Roger Guedes оказался на газоне.
48'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
48'
Пелле Грациано нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
46'
Шаньдун Лунэн контролирует мяч.
46'
Тактическая замена. Junshuai Liu уходит с поля и его заменяет Цуй Пэн
46'
Тактическая замена. Wanshun Yang уходит с поля и его заменяет Yuanyi Li
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Головой пробил Xinghan Wu, но голкипер отбил его в поле!
48'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
47'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
45'
Ванг Тонг наказан за толчок Rui Peng
45'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Фол, нарушение
45'
Чао Янг наказан за толчок Пелле Грациано
44'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
44'
ШАНС! Wanshun Yang нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
44'
После штрафного удара,который нанес Yingjie Zhao мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Оби Микель Джон
42'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Чао Янг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Roger Guedes из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
41'
Roger Guedes мяч отрикошетил от ворот
41'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн делает передачу одноклубнику.
41'
Xinghan Wu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Wanshun Yang из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Женг Женг
40'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Фол, нарушение
40'
Xinghan Wu наказан за толчок Танг Вангсонг
Фол, нарушение
39'
Чао Янг наказан за толчок Roger Guedes
39'
Rongze Han взял и забрал мяч на выходе
39'
Yingjie Zhao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
38'
Дай Лин получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
38'
Безумный фол. Дай Лин грубо играет против соперника. Пострадал Ачеампонг Франк
37'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Шаньдун Лунэн контролирует мяч.
35'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
35'
Женг Женг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Офсайд
34'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
33'
Женг Женг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
33'
Тяньцзинь Тэда имеет хороший шанс забить.
32'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
31'
Шаньдун Лунэн контролирует мяч.
31'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Yingjie Zhao из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Muzepper Mirahmetjan
30'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
30'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
29'
Wanshun Yang нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Угловой
29'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
29'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Жил Карлос из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Ачеампонг Франк
Фол, нарушение
28'
Женг Женг наказан за толчок Wanshun Yang
27'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Чао Янг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Бастианс Феликс из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Пелле Грациано
26'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
24'
Ванг Тонг сделал результативную передачу.
Описание гола
24'
ГОООООЛ - Пелле Грациано Шаньдун Лунэн забивает ударом головой
24'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
24'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Чао Янг из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Пелле Грациано
23'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
21'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда играет слишком грубо. Дай Лин оказался на газоне.
21'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
20'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
18'
Junshuai Liu не смог попасть в створ ударом издали
18'
Roger Guedes из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
18'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
18'
Шаньдун Лунэн имеет хороший шанс забить.
17'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
16'
ШАНС! Ванг Тонг нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
16'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
15'
Жао Хонглуе получил травму и заменен. Танг Вангсонг выходит на поле.
Травма, повреждение
14'
Жао Хонглуе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
Шаньдун Лунэн контролирует мяч.
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Rui Peng
12'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
11'
Жао Хонглуе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Чао Янг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
10'
Бастианс Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
9'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
9'
Шанс! Жил Карлос из команды Шаньдун Лунэн пробил головой, но мимо
Угловой
9'
Roger Guedes из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
9'
Чао Янг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
8'
Шаньдун Лунэн контролирует мяч.
7'
Шаньдун Лунэн контролирует мяч.
7'
Тяньцзинь Тэда контролирует мяч.
6'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
6'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Жил Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
5'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
5'
Жанг Чи нанес удар чуть мимо. Близко!
5'
Бастианс Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
4'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
Угловой
4'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда разыграл угловой с правого угла.
3'
Пелле Грациано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
3'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
3'
Хороший удар издали нанес Muzepper Mirahmetjan, но отличный сейв сделал Rongze Han. Угловой.
3'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Rui Peng из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
2'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Тяньцзинь Тэда начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jinan Olympic Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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