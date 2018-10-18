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Авангард Курск
 
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Томь
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Текстовая онлайн трансляция матча Авангард Курск - Томь

До начала игры, которая состоится 20.10.2018, осталось 2 дня 7 часов 47 минут.
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:
Прогнозы на матч Авангард Курск - Томь
Авангард Курск
43.1% (31)
Ничья:
41.7% (30)
Томь
15.3% (11)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
34.7% (25)
Авангард Курск:
20.8% (15)
Авангард Курск:
11.1% (8)
Авангард Курск:
9.7% (7)
Томь:
8.3% (6)
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