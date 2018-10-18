Текстовая онлайн трансляция матча Факел - Тамбов

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Текстовая онлайн трансляция матча Факел - ТамбовДо начала игры, которая состоится 20.10.2018, осталось 2 дня 7 часов 46 минут.
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Прогнозы на матч Факел - Тамбов
Факел
25% (18)
Ничья:
22.2% (16)
Тамбов
52.8% (38)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Тамбов:
25% (18)
1:1 Ничья:
20.8% (15)
0:1 Тамбов:
19.4% (14)
1:0 Факел:
12.5% (9)
2:1 Факел:
8.3% (6)
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