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Стадион:
Адмира
0:0
Конец матча
Вольфсбергер
0'
24' Желтая карточка
Morten Hjulmand
40' Желтая карточка
Рнич Неманья
45' Желтая карточка
Цвиршиц Штефан
45' Желтая карточка
Michael Novak
90' Желтая карточка
Marcus Maier
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Адмира делает замену. Саханек Марко уходит с поля, а Marin Jakolis выходит на его замену.
75'
Адмира делает замену. Wilhelm Vorsager уходит с поля, а Marcus Maier выходит на его замену.
75'
Вольфсбергер делает замену. Шмербок Марк-Андре уходит с поля, а Йованович Саша выходит на его замену.
67'
Вольфсбергер делает замену. Bernd Gschweidl уходит с поля, а Оргилль Девер выходит на его замену.
63'
Адмира делает замену. Соири Пюрю уходит с поля, а Seth Paintsil выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
Желтая карточка
45'
Michael Novak получил желтую карточку от судьи
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Цвиршиц Штефан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
40'
Рнич Неманья получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
24'
Morten Hjulmand получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BSFZ Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Итог 0 Квитова Петра 2 Свитолина Элина
Итог 0 Возняцки Каролин 2 Плишкова Каролина
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