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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: БСФЦ
0:0
Конец матча
24' Желтая карточкаMorten Hjulmand
40' Желтая карточкаРнич Неманья
45' Желтая карточкаЦвиршиц Штефан
45' Желтая карточкаMichael Novak
90' Желтая карточкаMarcus Maier
|
24'
40'
45'
45'
90'
Состав команд
10
Тот
Даниэль
13
Соири
Пюрю
11
Бакыш
Синан
Адмира 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Ляйтнер Андреас Вратарь
- 8 Цвиршиц Штефан Защитник
- 5 Тёлке Бьярне Защитник
- 4 Sebastian Bauer Защитник
- 12 Lukas Malicsek Защитник
- 19 Wilhelm Vorsager Полузащитник
- 10 Тот Даниэль Полузащитник
- 14 Morten Hjulmand Полузащитник
- 37 Саханек Марко Полузащитник
- 13 Соири Пюрю Нападающий
- 11 Бакыш Синан Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Куттин Мануэль Вратарь
- 22 Marcus Maier Защитник
- 16 Шмидт Патрик Полузащитник
- 44 Marin Jakolis Полузащитник
- 21 Seth Paintsil Полузащитник
- 7 Старкль Доминик Нападающий
- 3 Milos Spasic
- Главный тренер: Ernst Baumeister
Вольфсбергер 4-3-1-2
- Основной состав
- 31 Кофлер Александр Вратарь
- 27 Michael Novak Защитник
- 26 Золльбауэр Михаэль Защитник
- 15 Рнич Неманья Защитник
- 7 Шмиц Лукаш Защитник
- 24 Верницниг Кристофер Полузащитник
- 16 Марио Лейтгеб Полузащитник
- 8 Рицмайер Марсель Полузащитник
- 10 Линдль Михаэль Полузащитник
- 9 Bernd Gschweidl Нападающий
- 34 Шмербок Марк-Андре Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Добник Кристиан Вратарь
- 4 Manfred Gollner Защитник
- 19 Sven Sprangler Полузащитник
- 29 Нутц Джеральд Полузащитник
- 12 Оргилль Девер Нападающий
- 11 Йованович Саша Нападающий
- 47 Ahogrenashinme Kigbu
- Главный тренер: Илзер Кристиан
Предыдущие игры
Адмира (последние 20 матчей: +3 =4 -13)
- 19.10.2018 Санкт-Пёльтен-2 2:1 Адмира РЛВ
- 12.10.2018 Адмира 2:3 Парндорф РЛВ
- 07.10.2018 Эбрайхсдорф 2:0 Адмира РЛВ
- 06.10.2018 Санкт-Пёльтен 0:0 Адмира Б
- 29.09.2018 Адмира 2:4 Альтах Б
- 28.09.2018 Виенер Спортклуб 1:0 Адмира РЛВ
- 23.09.2018 Адмира 3:1 Штадлау РЛВ
- 23.09.2018 Ваккер Инсбрук 1:3 Адмира Б
- 15.09.2018 Адмира 2:3 Штурм Б
- 14.09.2018 Мауэрверк 4:0 Адмира РЛВ
- 07.09.2018 Адмира 2:2 Маттерсбург-2 РЛВ
- 02.09.2018 Ред Булл Зальцбург 3:1 Адмира Б
- 31.08.2018 Леобендорф 2:1 Адмира РЛВ
- 26.08.2018 Адмира 0:0 Маттерсбург Б
- 23.08.2018 Адмира 1:3 Трайскирхен РЛВ
- 19.08.2018 Аустрия Вена 4:0 Адмира Б
- 17.08.2018 Нойзидль-ам-Зе-1919 2:2 Адмира РЛВ
- 12.08.2018 Адмира 0:1 ЛАСК Б
- 10.08.2018 Адмира 0:2 Брюк/Лейта РЛВ
- 05.08.2018 Хартберг 0:1 Адмира Б
Вольфсбергер (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 06.10.2018 Вольфсбергер 3:4 Хартберг Б
- 29.09.2018 Вольфсбергер 1:4 Ред Булл Зальцбург Б
- 25.09.2018 Вольфсбергер 4:0 Аустрия Клагенфурт К
- 22.09.2018 Альтах 0:1 Вольфсбергер Б
- 16.09.2018 Вольфсбергер 3:1 Ваккер Инсбрук Б
- 08.09.2018 Капфенберг 1:2 Вольфсбергер ТМК
- 02.09.2018 ЛАСК 2:0 Вольфсбергер Б
- 25.08.2018 Вольфсбергер 1:1 Штурм Б
- 18.08.2018 Маттерсбург 0:6 Вольфсбергер Б
- 12.08.2018 Рапид Вена 0:0 Вольфсбергер Б
- 05.08.2018 Вольфсбергер 1:0 Аустрия Вена Б
- 01.08.2018 Вольфсбергер 3:2 Ганновер 96 ТМК
- 29.07.2018 Санкт-Пёльтен 4:3 Вольфсбергер Б
- 24.07.2018 Вольфсбергер 0:2 Удинезе ТМК
- 21.07.2018 Юнион Гюртен 1:2 Вольфсбергер К
- 13.07.2018 Вольфсбергер 0:0 Локомотив Москва ТМК
- 13.07.2018 Вольфсбергер 3:3 Интер Запрешич ТМК
- 06.07.2018 Витесс 1:2 Вольфсбергер ТМК
- 29.06.2018 Вольфсбергер 3:0 Вождовац ТМК
- 27.05.2018 Вольфсбергер 0:0 Рапид Вена Б
Последние игры между собой
Адмира: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Вольфсбергер: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
- 28.04.2018 Адмира 4:2 Вольфсбергер Бундеслига
- 17.02.2018 Вольфсбергер 1:3 Адмира Бундеслига
- 04.11.2017 Адмира 0:0 Вольфсбергер Бундеслига
- 19.08.2017 Вольфсбергер 2:0 Адмира Бундеслига
- 13.05.2017 Адмира 3:2 Вольфсбергер Бундеслига
- 04.03.2017 Вольфсбергер 1:1 Адмира Бундеслига
- 19.11.2016 Адмира 4:1 Вольфсбергер Бундеслига
- 27.08.2016 Вольфсбергер 5:0 Адмира Бундеслига
- 11.05.2016 Вольфсбергер 1:2 Адмира Бундеслига
- 05.03.2016 Адмира 0:2 Вольфсбергер Бундеслига
- 12.01.2016 Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи. Клубы
- 28.11.2015 Вольфсбергер 4:0 Адмира Бундеслига
- 12.09.2015 Адмира 1:0 Вольфсбергер Бундеслига
- 11.04.2015 Вольфсбергер 2:0 Адмира Бундеслига
- 11.04.2015 Вольфсбергер 2:0 Адмира Бундеслига
- 13.12.2014 Адмира 2:1 Вольфсбергер Бундеслига
- 27.09.2014 Вольфсбергер 2:1 Адмира Бундеслига
- 19.07.2014 Адмира 1:4 Вольфсбергер Бундеслига
- 04.05.2014 Адмира 1:0 Вольфсбергер Бундеслига
- 08.03.2014 Вольфсбергер 2:3 Адмира Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|11
|10
|1
|0
|27 - 9
|31
|2.
|Санкт-Пёльтен
|11
|6
|3
|2
|16 - 9
|21
|3.
|ЛАСК
|11
|6
|3
|2
|14 - 7
|21
|4.
|Аустрия Вена
|10
|5
|1
|4
|10 - 10
|16
|5.
|Вольфсбергер
|11
|4
|3
|4
|19 - 16
|15
|6.
|Штурм
|10
|3
|4
|3
|14 - 15
|13
|7.
|Маттерсбург
|11
|4
|1
|6
|13 - 22
|13
|8.
|Хартберг
|11
|4
|0
|7
|16 - 19
|12
|9.
|Рапид Вена
|11
|3
|3
|5
|10 - 13
|12
|10.
|Ваккер Инсбрук
|11
|3
|1
|7
|13 - 20
|10
|11.
|Альтах
|11
|2
|3
|6
|16 - 18
|9
|12.
|Адмира
|11
|2
|3
|6
|9 - 19
|9
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Адмира делает замену. Саханек Марко уходит с поля, а Marin Jakolis выходит на его замену.
75'
Адмира делает замену. Wilhelm Vorsager уходит с поля, а Marcus Maier выходит на его замену.
75'
Вольфсбергер делает замену. Шмербок Марк-Андре уходит с поля, а Йованович Саша выходит на его замену.
67'
Вольфсбергер делает замену. Bernd Gschweidl уходит с поля, а Оргилль Девер выходит на его замену.
63'
Адмира делает замену. Соири Пюрю уходит с поля, а Seth Paintsil выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Michael Novak получил желтую карточку от судьи
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Цвиршиц Штефан получил желтую карточку от судьи
40'
Рнич Неманья получил желтую карточку от судьи
24'
Morten Hjulmand получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BSFZ Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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