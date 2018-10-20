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Стадион: Profertil Arena Hartberg
2:0
Первый тайм: 38'
1:0
9' ГолFlorian Sittsam
2:0
17' ГолТадич Дарио
|
9'
1:0
17'
2:0
Состав команд
24
Тадич
Дарио
Хартберг 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Rene Swete Вратарь
- 19 Блауэнштайнер Микаэль Защитник
- 4 Michael Huber Защитник
- 22 Philipp Siegl Защитник
- 7 Siegfred Rasswalder Защитник
- 5 Florian Sittsam Полузащитник
- 6 Ivan Ljubic Полузащитник
- 14 Florian Flecker Полузащитник
- 9 Реп Райко Полузащитник
- 8 Christoph Kroepfl Полузащитник
- 24 Тадич Дарио Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Florian Faist Вратарь
- 23 Кайнц Тобиас Защитник
- 12 Шуберт Фабиан Нападающий
- 27 Zakaria Sanogo Нападающий
- 31 Thomas Rotter
- 28 Juergen Heil
- 16 Christian Ilic
- Главный тренер: Markus Schopp
Рапид Вена 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Штребингер Ричард Вратарь
- 19 Поцманн Марвин Защитник
- 6 Зоннляйтнер Марио Защитник
- 17 Дибон Кристофер Защитник
- 5 Болинголи-Мбомбо Боли Защитник
- 39 Любичич Деян Полузащитник
- 8 Шваб Штефан Полузащитник
- 10 Мург Томас Полузащитник
- 28 Кнасмюлльнер Кристоф Полузащитник
- 29 Алар Дени Полузащитник
- 22 Павлович Андрия Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Кнофлах Тобиас Вратарь
- 23 Manuel Thurnwald Защитник
- 4 Барац Матео Защитник
- 3 Мюлдюр Мерт Защитник
- 97 Иван Андрей Полузащитник
- 15 Мартич Мануэль Полузащитник
- 43 Гийемено Джереми Полузащитник
- Главный тренер: Dietmar Kuehbauer
Предыдущие игры
Хартберг (последние 20 матчей: +11 =1 -8)
- 06.10.2018 Вольфсбергер 3:4 Хартберг Б
- 30.09.2018 Хартберг 0:1 Аустрия Вена Б
- 25.09.2018 Хартберг 3:0 Ваттенс К
- 22.09.2018 Санкт-Пёльтен 3:0 Хартберг Б
- 15.09.2018 Хартберг 2:1 Альтах Б
- 01.09.2018 Ваккер Инсбрук 2:1 Хартберг Б
- 26.08.2018 Хартберг 0:1 ЛАСК Б
- 18.08.2018 Ред Булл Зальцбург 2:0 Хартберг Б
- 11.08.2018 Хартберг 4:2 Маттерсбург Б
- 05.08.2018 Хартберг 0:1 Адмира Б
- 01.08.2018 Хартберг 2:1 Аль-Кадисия ТМК
- 28.07.2018 Штурм 3:2 Хартберг Б
- 20.07.2018 Грёдиг 1:3 Хартберг К
- 14.07.2018 Хартберг 3:2 Бад Глайхенберг ТМК
- 14.07.2018 Хартберг 3:3 Вайц ТМК
- 07.07.2018 Эбрайхсдорф 1:3 Хартберг ТМК
- 30.06.2018 Хартберг 1:3 Середь ТМК
- 25.05.2018 Хартберг 2:0 Аустрия Люстенау ЭЛ
- 21.05.2018 Капфенберг 1:3 Хартберг ЭЛ
- 18.05.2018 Рид 0:1 Хартберг ЭЛ
Рапид Вена (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 12.10.2018 Хорн 0:1 Рапид Вена ТМК
- 07.10.2018 Рапид Вена 1:0 Маттерсбург Б
- 04.10.2018 Глазго Рейнджерс 3:1 Рапид Вена ЛЕ
- 29.09.2018 Рапид Вена 0:2 Санкт-Пёльтен Б
- 26.09.2018 Маттерсбург 1:1 Рапид Вена К
- 23.09.2018 Ред Булл Зальцбург 2:1 Рапид Вена Б
- 20.09.2018 Рапид Вена 2:0 Спартак Москва ЛЕ
- 16.09.2018 Рапид Вена 0:1 Аустрия Вена Б
- 02.09.2018 Штурм 1:1 Рапид Вена Б
- 30.08.2018 Стяуа 2:1 Рапид Вена ЛЕ
- 26.08.2018 Рапид Вена 2:1 Ваккер Инсбрук Б
- 23.08.2018 Рапид Вена 3:1 Стяуа ЛЕ
- 19.08.2018 ЛАСК 2:1 Рапид Вена Б
- 16.08.2018 Рапид Вена 4:0 Слован Братислава ЛЕ
- 12.08.2018 Рапид Вена 0:0 Вольфсбергер Б
- 09.08.2018 Слован Братислава 2:1 Рапид Вена ЛЕ
- 04.08.2018 Рапид Вена 1:1 Альтах Б
- 29.07.2018 Адмира 0:3 Рапид Вена Б
- 20.07.2018 Куфштайн 0:5 Рапид Вена К
- 14.07.2018 Рапид Вена 1:2 Гамбург ТМК
Последние игры между собой
Хартберг: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Рапид Вена: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 10.11.2010 Рапид Вена 3:0 Хартберг Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0
|11
|10
|1
|0
|26 - 8
|31
|2.
|Санкт-Пёльтен
|10
|6
|3
|1
|16 - 7
|21
|3.
|ЛАСК
|0:0
|11
|6
|3
|2
|13 - 6
|21
|4.
|Аустрия Вена
|10
|5
|1
|4
|10 - 10
|16
|5.
|Вольфсбергер
|10
|4
|2
|4
|19 - 16
|14
|6.
|Штурм
|10
|3
|4
|3
|14 - 15
|13
|7.
|Хартберг
|2:0
|11
|4
|0
|7
|15 - 19
|12
|8.
|Рапид Вена
|0:2
|11
|3
|3
|5
|10 - 12
|12
|9.
|Маттерсбург
|10
|3
|1
|6
|11 - 22
|10
|10.
|Ваккер Инсбрук
|0:0
|11
|3
|1
|7
|12 - 19
|10
|11.
|Альтах
|0:0
|11
|2
|3
|6
|15 - 17
|9
|12.
|Адмира
|10
|2
|2
|6
|9 - 19
|8
Первый тайм
17'
Г О О О О Л - Тадич Дарио бьет в цель!
9'
Г О О О О Л - Florian Sittsam бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Profertil Arena Hartberg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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