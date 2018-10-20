  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Австрия
  5. Бундеслига
Стадион:
Хартберг
2:0
Первый тайм: 38'
Рапид Вена
0'
1:0
9' Гол
Florian Sittsam
2:0
17' Гол
Тадич Дарио
38'
Первый тайм
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Тадич Дарио бьет в цель!
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Florian Sittsam бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Profertil Arena Hartberg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Не только футбол

Итог 2 Касаткина Дарья 1 Жабер Онс
Позже США. Квалификация


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация