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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: TGW Arena
Состав команд
23
Цех
Бенедикт
22
Нутц
Штефан
14
Brian
Mwila
ЛАСК 3-4-2-1
- Основной состав
- 1 Шлагер Александр Вратарь
- 15 Рамсебнер Кристиан Защитник
- 18 Gernot Trauner Защитник
- 6 Philipp Wiesinger Защитник
- 26 Reinhold Ranftl Полузащитник
- 25 Холланд Джеймс Полузащитник
- 8 Peter Michorl Полузащитник
- 13 Улльманн Максимилиан Полузащитник
- 27 Thomas Goiginger Полузащитник
- 29 João Victor II Полузащитник
- 14 Yusuf Otubanjo Нападающий
- Запасные игроки
- 36 Thomas Gebauer Вратарь
- 4 Погатец Эмануэль Защитник
- 21 Dogan Erdogan Полузащитник
- 10 Бенко Фабиан Полузащитник
- 28 Dominik Frieser Нападающий
- 7 Florian Jamnig Нападающий
- 20 Тетте Самуэл Нападающий
- Главный тренер: Oliver Glasner
Альтах 5-3-2
- Основной состав
- 1 Кобрас Мартин Вратарь
- 9 Гебауэр Кристиан Защитник
- 23 Цех Бенедикт Защитник
- 21 Писингер Симон Защитник
- 32 Felix Luckender Защитник
- 16 Шрайнер Эммануэль Защитник
- 30 Manfred Fischer Полузащитник
- 17 Мюллер Валентино Полузащитник
- 22 Нутц Штефан Полузащитник
- 14 Brian Mwila Нападающий
- 10 Добрас Кристиан Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Луксе Андреас Вратарь
- 19 Карич Эмир Защитник
- 29 Нгват-Махоп Луи Полузащитник
- 28 Прокопич Борис Полузащитник
- 11 Майлингер Марко Полузащитник
- 2 Гатт Джошуа Нападающий
- 4 Samuel Gouet
- Главный тренер: Werner Grabherr
Предыдущие игры
ЛАСК (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 07.10.2018 Ваккер Инсбрук 1:0 ЛАСК Б
- 30.09.2018 ЛАСК 0:0 Штурм Б
- 26.09.2018 Штадль Паура 0:8 ЛАСК К
- 23.09.2018 Аустрия Вена 0:3 ЛАСК Б
- 16.09.2018 Маттерсбург 1:3 ЛАСК Б
- 02.09.2018 ЛАСК 2:0 Вольфсбергер Б
- 26.08.2018 Хартберг 0:1 ЛАСК Б
- 19.08.2018 ЛАСК 2:1 Рапид Вена Б
- 16.08.2018 ЛАСК 2:1 Бешикташ ЛЕ
- 12.08.2018 Адмира 0:1 ЛАСК Б
- 09.08.2018 Бешикташ 1:0 ЛАСК ЛЕ
- 05.08.2018 ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Б
- 02.08.2018 Лиллестрём 1:2 ЛАСК ЛЕ
- 29.07.2018 Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК Б
- 26.07.2018 ЛАСК 4:0 Лиллестрём ЛЕ
- 20.07.2018 ВСК Герта 0:3 ЛАСК К
- 14.07.2018 ЛАСК 0:4 Хайденхайм ТМК
- 07.07.2018 Галлнойкирхен 1:6 ЛАСК ТМК
- 06.07.2018 ЛАСК 6:1 Горизонс ТМК
- 30.06.2018 ЛАСК 1:3 Црвена Звезда ТМК
Альтах (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 06.10.2018 Альтах 2:0 Аустрия Вена Б
- 29.09.2018 Адмира 2:4 Альтах Б
- 25.09.2018 Леобендорф 1:2 Альтах К
- 22.09.2018 Альтах 0:1 Вольфсбергер Б
- 15.09.2018 Хартберг 2:1 Альтах Б
- 01.09.2018 Альтах 1:2 Санкт-Пёльтен Б
- 25.08.2018 Альтах 2:3 Ред Булл Зальцбург Б
- 19.08.2018 Штурм 1:1 Альтах Б
- 11.08.2018 Альтах 1:2 Ваккер Инсбрук Б
- 04.08.2018 Рапид Вена 1:1 Альтах Б
- 28.07.2018 Альтах 2:3 Маттерсбург Б
- 22.07.2018 Парндорф 0:3 Альтах К
- 14.07.2018 Альтах 2:2 Грасcхоппер ТМК
- 06.07.2018 Альтах 2:1 Ваттенс ТМК
- 01.07.2018 Хайденхайм 1:1 Альтах ТМК
- 27.06.2018 Янг Бойз 3:2 Альтах ТМК
- 23.06.2018 FC Egg 0:6 Альтах ТМК
- 27.05.2018 Альтах 0:0 Штурм Б
- 20.05.2018 Рапид Вена 4:1 Альтах Б
- 12.05.2018 Альтах 1:3 Санкт-Пёльтен Б
Последние игры между собой
ЛАСК: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 4
Альтах: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 8
- 28.04.2018 Альтах 0:2 ЛАСК Бундеслига
- 17.02.2018 ЛАСК 2:0 Альтах Бундеслига
- 04.11.2017 Альтах 2:4 ЛАСК Бундеслига
- 20.08.2017 ЛАСК 0:0 Альтах Бундеслига
- 24.01.2015 Альтах 2:1 ЛАСК Товарищеские матчи. Клубы
- 20.04.2012 Альтах 0:1 ЛАСК Эрсте Лига
- 02.03.2012 ЛАСК 3:2 Альтах Эрсте Лига
- 23.09.2011 Альтах 2:0 ЛАСК Эрсте Лига
- 22.07.2011 ЛАСК 0:2 Альтах Эрсте Лига
- 08.05.2009 ЛАСК 2:0 Альтах Бундеслига (T-mobile)
- 10.03.2009 Альтах 1:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
- 05.10.2008 ЛАСК 1:3 Альтах Бундеслига (T-mobile)
- 12.07.2008 Альтах 1:3 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
- 22.03.2008 ЛАСК 3:0 Альтах Бундеслига (T-mobile)
- 01.12.2007 Альтах 0:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0
|11
|10
|1
|0
|26 - 8
|31
|2.
|Санкт-Пёльтен
|10
|6
|3
|1
|16 - 7
|21
|3.
|ЛАСК
|0:0
|11
|6
|3
|2
|13 - 6
|21
|4.
|Аустрия Вена
|10
|5
|1
|4
|10 - 10
|16
|5.
|Вольфсбергер
|10
|4
|2
|4
|19 - 16
|14
|6.
|Штурм
|10
|3
|4
|3
|14 - 15
|13
|7.
|Хартберг
|2:0
|11
|4
|0
|7
|15 - 19
|12
|8.
|Рапид Вена
|0:2
|11
|3
|3
|5
|10 - 12
|12
|9.
|Маттерсбург
|10
|3
|1
|6
|11 - 22
|10
|10.
|Ваккер Инсбрук
|0:0
|11
|3
|1
|7
|12 - 19
|10
|11.
|Альтах
|0:0
|11
|2
|3
|6
|15 - 17
|9
|12.
|Адмира
|10
|2
|2
|6
|9 - 19
|8
Первый тайм
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на TGW Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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