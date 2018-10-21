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Стадион: Дженерали Арена
1:1
Конец матча
0:1
8' ГолЦуль Петер
27' Желтая карточкаХирлэндер Штефан
32' Желтая карточкаКуэва Кристиан
39' Желтая карточкаКох Фабиан
1:1
47' ГолФризенбихлер Кевин
61' Вторая желтая карточкаХирлэндер Штефан
79' Желтая карточкаШпендльхофер Лукас
|
8'
0:1
27'
32'
39'
47'
1:1
61'
Состав команд
32
Пенц
Патрик
26
Кох
Фабиан
10
Цуль
Петер
Аустрия Вена 4-3-3
- Основной состав
- 32 Пенц Патрик Вратарь
- 17 Клайн Флориан Защитник
- 18 Шойссенгейер Кристиан Защитник
- 3 Роша Игор II Защитник
- 23 Куэва Кристиан Защитник
- 10 Грюнвальд Александр Полузащитник
- 4 Джегго Джеймс Полузащитник
- 8 Матич Урош Полузащитник
- 21 Эвандро Коста Нападающий
- 9 Фризенбихлер Кевин Нападающий
- 16 Прокоп Доминик Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Лучич Иван III Вратарь
- 25 Саламон Томас Защитник
- 27 Эбнер Томас Полузащитник
- 14 Моншайн Кристоф Нападающий
- 11 Венуто Нападающий
- 39 Саркария Манприт
- 5 Vesel Demaku
- Главный тренер: Thomas Letsch
Штурм 4-1-4-1
- Основной состав
- 27 Зибенхандль Йорг Вратарь
- 26 Кох Фабиан Защитник
- 23 Шпендльхофер Лукас Защитник
- 35 Марешиц Дарио Защитник
- 25 Хирлэндер Штефан Защитник
- 6 Лакнер Маркус Полузащитник
- 18 Хузпек Филипп Полузащитник
- 10 Цуль Петер Полузащитник
- 9 Китеишвили Отар Полузащитник
- 11 Грозурек Лукас Полузащитник
- 16 Хосинер Филипп Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Шютценауэр Тобиас Вратарь
- 5 Авлонитис Тасос Защитник
- 8 Ловрич Санди Полузащитник
- 4 Шраммель Томас Полузащитник
- 38 Лема Майкл Джон Нападающий
- 14 Пинк Маркус Нападающий
- 37 Эже Эмека Нападающий
- Главный тренер: Фогель Хайко
Предыдущие игры
Аустрия Вена (последние 20 матчей: +12 =2 -6)
- 12.10.2018 SC Pottenstein 0:13 Аустрия Вена ТМК
- 06.10.2018 Альтах 2:0 Аустрия Вена Б
- 30.09.2018 Хартберг 0:1 Аустрия Вена Б
- 26.09.2018 Аустрия Вена 2:0 Штурм К
- 23.09.2018 Аустрия Вена 0:3 ЛАСК Б
- 16.09.2018 Рапид Вена 0:1 Аустрия Вена Б
- 08.09.2018 Weinviertel Auswahl 0:5 Аустрия Вена ТМК
- 01.09.2018 Аустрия Вена 2:1 Маттерсбург Б
- 25.08.2018 Санкт-Пёльтен 0:0 Аустрия Вена Б
- 19.08.2018 Аустрия Вена 4:0 Адмира Б
- 11.08.2018 Ред Булл Зальцбург 2:0 Аустрия Вена Б
- 05.08.2018 Вольфсбергер 1:0 Аустрия Вена Б
- 27.07.2018 Аустрия Вена 2:1 Ваккер Инсбрук Б
- 22.07.2018 Аустрия-13 0:4 Аустрия Вена К
- 13.07.2018 Аустрия Вена 0:1 Боруссия Д ТМК
- 09.07.2018 Аустрия Вена 2:2 Арсенал Тула ТМК
- 05.07.2018 Аустрия Вена 0:3 Шахтёр Донецк ТМК
- 29.06.2018 SC Poysdorf 0:8 Аустрия Вена ТМК
- 27.06.2018 Оберпуллендорф 0:12 Аустрия Вена ТМК
- 24.06.2018 FC Bisamberg 0:2 Аустрия Вена ТМК
Штурм (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 07.10.2018 Штурм 1:2 Ред Булл Зальцбург Б
- 30.09.2018 ЛАСК 0:0 Штурм Б
- 26.09.2018 Аустрия Вена 2:0 Штурм К
- 22.09.2018 Штурм 1:2 Маттерсбург Б
- 15.09.2018 Адмира 2:3 Штурм Б
- 02.09.2018 Штурм 1:1 Рапид Вена Б
- 25.08.2018 Вольфсбергер 1:1 Штурм Б
- 19.08.2018 Штурм 1:1 Альтах Б
- 16.08.2018 АЕК Ларнака 5:0 Штурм ЛЕ
- 12.08.2018 Санкт-Пёльтен 2:0 Штурм Б
- 09.08.2018 Штурм 0:2 АЕК Ларнака ЛЕ
- 04.08.2018 Ваккер Инсбрук 2:3 Штурм Б
- 01.08.2018 Штурм 1:3 Аякс ЛЧ
- 28.07.2018 Штурм 3:2 Хартберг Б
- 25.07.2018 Аякс 2:0 Штурм ЛЧ
- 21.07.2018 Зигендорф 0:2 Штурм К
- 17.07.2018 Штурм 1:0 Капфенберг ТМК
- 12.07.2018 Штурм 0:1 Краснодар ТМК
- 08.07.2018 Гнас 2:3 Штурм ТМК
- 05.07.2018 Штурм 1:0 Мидлсбро ТМК
Последние игры между собой
Аустрия Вена: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Штурм: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
- 26.09.2018 Аустрия Вена 2:0 Штурм Кубок
- 07.04.2018 Штурм 0:2 Аустрия Вена Бундеслига
- 17.12.2017 Аустрия Вена 1:0 Штурм Бундеслига
- 15.10.2017 Штурм 3:0 Аустрия Вена Бундеслига
- 30.07.2017 Аустрия Вена 2:3 Штурм Бундеслига
- 29.04.2017 Аустрия Вена 4:1 Штурм Бундеслига
- 18.02.2017 Штурм 0:4 Аустрия Вена Бундеслига
- 30.10.2016 Аустрия Вена 2:0 Штурм Бундеслига
- 14.08.2016 Штурм 3:1 Аустрия Вена Бундеслига
- 15.05.2016 Аустрия Вена 3:0 Штурм Бундеслига
- 13.03.2016 Штурм 1:1 Аустрия Вена Бундеслига
- 02.12.2015 Аустрия Вена 2:1 Штурм Бундеслига
- 19.09.2015 Штурм 2:0 Аустрия Вена Бундеслига
- 09.05.2015 Аустрия Вена 0:0 Штурм Бундеслига
- 03.03.2015 Штурм 2:1 Аустрия Вена Бундеслига
- 01.11.2014 Аустрия Вена 0:3 Штурм Бундеслига
- 17.08.2014 Штурм 1:1 Аустрия Вена Бундеслига
- 11.05.2014 Аустрия Вена 1:2 Штурм Бундеслига
- 15.03.2014 Штурм 1:1 Аустрия Вена Бундеслига
- 03.12.2013 Аустрия Вена 3:2 Штурм Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|11
|10
|1
|0
|27 - 9
|31
|2.
|Санкт-Пёльтен
|11
|6
|3
|2
|16 - 9
|21
|3.
|ЛАСК
|11
|6
|3
|2
|14 - 7
|21
|4.
|Аустрия Вена
|11
|5
|2
|4
|11 - 11
|17
|5.
|Вольфсбергер
|11
|4
|3
|4
|19 - 16
|15
|6.
|Штурм
|11
|3
|5
|3
|15 - 16
|14
|7.
|Маттерсбург
|11
|4
|1
|6
|13 - 22
|13
|8.
|Хартберг
|11
|4
|0
|7
|16 - 19
|12
|9.
|Рапид Вена
|11
|3
|3
|5
|10 - 13
|12
|10.
|Ваккер Инсбрук
|11
|3
|1
|7
|13 - 20
|10
|11.
|Альтах
|11
|2
|3
|6
|16 - 18
|9
|12.
|Адмира
|11
|2
|3
|6
|9 - 19
|9
Второй тайм
90'
Штурм делает замену. Хузпек Филипп уходит с поля, а Ловрич Санди выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Аустрия Вена делает замену. Грюнвальд Александр уходит с поля, а Саркария Манприт выходит на его замену.
79'
Шпендльхофер Лукас получил желтую карточку от судьи
73'
Штурм делает замену. Хосинер Филипп уходит с поля, а Эже Эмека выходит на его замену.
72'
Аустрия Вена делает замену. Эвандро Коста уходит с поля, а Моншайн Кристоф выходит на его замену.
65'
Штурм делает замену. Китеишвили Отар уходит с поля, а Шраммель Томас выходит на его замену.
61'
Хирлэндер Штефан получает вторую желтую карточку. Удаление.
47'
Г О О О О Л - Фризенбихлер Кевин бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
46'
Аустрия Вена делает замену. Куэва Кристиан уходит с поля, а Эбнер Томас выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Кох Фабиан получил желтую карточку от судьи
32'
Куэва Кристиан получил желтую карточку от судьи
27'
Хирлэндер Штефан получил желтую карточку от судьи
8'
Г О О О О Л - Цуль Петер бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Generali Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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