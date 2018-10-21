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Стадион:
Аустрия Вена
1:1
Конец матча
Штурм
0'
0:1
8' Гол
Цуль Петер
27' Желтая карточка
Хирлэндер Штефан
32' Желтая карточка
Куэва Кристиан
39' Желтая карточка
Кох Фабиан
1:1
47' Гол
Фризенбихлер Кевин
61' Вторая желтая карточка
Хирлэндер Штефан
79' Желтая карточка
Шпендльхофер Лукас
90'+8
Второй тайм
90'
Штурм делает замену. Хузпек Филипп уходит с поля, а Ловрич Санди выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Аустрия Вена делает замену. Грюнвальд Александр уходит с поля, а Саркария Манприт выходит на его замену.
Желтая карточка
79'
Шпендльхофер Лукас получил желтую карточку от судьи
73'
Штурм делает замену. Хосинер Филипп уходит с поля, а Эже Эмека выходит на его замену.
72'
Аустрия Вена делает замену. Эвандро Коста уходит с поля, а Моншайн Кристоф выходит на его замену.
65'
Штурм делает замену. Китеишвили Отар уходит с поля, а Шраммель Томас выходит на его замену.
61'
Хирлэндер Штефан получает вторую желтую карточку. Удаление.
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Фризенбихлер Кевин бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Аустрия Вена делает замену. Куэва Кристиан уходит с поля, а Эбнер Томас выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
39'
Кох Фабиан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
32'
Куэва Кристиан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
27'
Хирлэндер Штефан получил желтую карточку от судьи
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Цуль Петер бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Generali Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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