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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Паппельштадион
2:0
Конец матча
16' Желтая карточкаNedejko Malic
30' Желтая карточкаИнголич Сандро
31' Желтая карточкаЛуксбахер Даниэль
38' Желтая карточкаФунтас Таксиархис
1:0
74' ГолГрубер Андреас
2:0
80' ГолNedejko Malic
87' Желтая карточкаКустер Маркус
|
16'
30'
74'
1:0
80'
2:0
87'
Состав команд
10
Jano
12
Florian
Hart
17
Rene
Renner
19
Пушич
Мартин
3
Luan
IX
18
Roko
Mislov
89
Пак
Кван
Рён
Маттерсбург 3-4-3
- Основной состав
- 1 Кустер Маркус Вратарь
- 5 Ортис Сесар Защитник
- 4 Nedejko Malic Защитник
- 6 Philipp Erhardt Защитник
- 8 Alois Holler Полузащитник
- 10 Jano Полузащитник
- 12 Florian Hart Полузащитник
- 17 Rene Renner Полузащитник
- 25 Barnabas Varga Нападающий
- 19 Пушич Мартин Нападающий
- 11 Грубер Андреас Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Лергер Михель Защитник
- 31 Thorsten Mahrer Защитник
- 29 Daniel Kerschbaumer Полузащитник
- 27 Прозеник Филипп Полузащитник
- 7 Бетанкор Хефте Нападающий
- 23 Julius Ertlhaler Нападающий
- 22 Manuel Salaba
- Главный тренер: Шмидт Клаус
Санкт-Пёльтен 3-5-2
- Основной состав
- 1 Christoph Riegler Вратарь
- 5 Майзль Лука Защитник
- 3 Luan IX Защитник
- 29 Дрешер Даниэль Защитник
- 22 Инголич Сандро Полузащитник
- 18 Roko Mislov Полузащитник
- 9 Фунтас Таксиархис Полузащитник
- 39 Robert Ljubicic Полузащитник
- 27 Байрами Элдис Полузащитник
- 7 Гартлер Рене Нападающий
- 89 Пак Кван Рён Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Husein Balic Защитник
- 24 Раснер Мартин Защитник
- 20 Daniel Schuetz Полузащитник
- 8 Michael Ambichl Полузащитник
- 10 Луксбахер Даниэль Полузащитник
- 33 Уэдраого Иссьяка Нападающий
- 32 Thomas Vollnhofer
- Главный тренер: Marcel Ketelaer
Предыдущие игры
Маттерсбург (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 07.10.2018 Рапид Вена 1:0 Маттерсбург Б
- 30.09.2018 Маттерсбург 2:1 Ваккер Инсбрук Б
- 26.09.2018 Маттерсбург 1:1 Рапид Вена К
- 22.09.2018 Штурм 1:2 Маттерсбург Б
- 16.09.2018 Маттерсбург 1:3 ЛАСК Б
- 06.09.2018 Маттерсбург 3:0 Халадаш ТМК
- 01.09.2018 Аустрия Вена 2:1 Маттерсбург Б
- 26.08.2018 Адмира 0:0 Маттерсбург Б
- 18.08.2018 Маттерсбург 0:6 Вольфсбергер Б
- 11.08.2018 Хартберг 4:2 Маттерсбург Б
- 04.08.2018 Маттерсбург 0:2 Ред Булл Зальцбург Б
- 28.07.2018 Альтах 2:3 Маттерсбург Б
- 20.07.2018 Аллерхайлинген 1:3 Маттерсбург К
- 13.07.2018 Маттерсбург 3:1 Капфенберг ТМК
- 06.07.2018 Маттерсбург 2:3 Зноймо ТМК
- 03.07.2018 Маттерсбург 2:1 Дьёрмот ТМК
- 29.06.2018 Маттерсбург 3:1 Злате Моравце ТМК
- 26.06.2018 Лафниц 3:5 Маттерсбург ТМК
- 22.06.2018 Маттерсбург 0:1 Зриньски ТМК
- 15.06.2018 Санкт-Маргаретен 1:1 Маттерсбург ТМК
Санкт-Пёльтен (последние 20 матчей: +16 =3 -1)
- 06.10.2018 Санкт-Пёльтен 0:0 Адмира Б
- 29.09.2018 Рапид Вена 0:2 Санкт-Пёльтен Б
- 26.09.2018 Саальфельден 0:5 Санкт-Пёльтен К
- 22.09.2018 Санкт-Пёльтен 3:0 Хартберг Б
- 15.09.2018 Санкт-Пёльтен 1:3 Ред Булл Зальцбург Б
- 01.09.2018 Альтах 1:2 Санкт-Пёльтен Б
- 25.08.2018 Санкт-Пёльтен 0:0 Аустрия Вена Б
- 18.08.2018 Ваккер Инсбрук 0:2 Санкт-Пёльтен Б
- 12.08.2018 Санкт-Пёльтен 2:0 Штурм Б
- 05.08.2018 ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Б
- 29.07.2018 Санкт-Пёльтен 4:3 Вольфсбергер Б
- 20.07.2018 Мария-Заль 0:6 Санкт-Пёльтен К
- 13.07.2018 Санкт-Пёльтен 4:1 Блау-Вайс Линц ТМК
- 10.07.2018 Кремсер 1:5 Санкт-Пёльтен ТМК
- 07.07.2018 Санкт-Пёльтен 2:0 Словацко ТМК
- 03.07.2018 Санкт-Пёльтен 2:1 Флоридсдорфер ТМК
- 29.06.2018 Санкт-Пёльтен 4:0 Трайскирхен ТМК
- 27.05.2018 Адмира 0:2 Санкт-Пёльтен Б
- 20.05.2018 Санкт-Пёльтен 2:0 Аустрия Вена Б
- 12.05.2018 Альтах 1:3 Санкт-Пёльтен Б
Последние игры между собой
Маттерсбург: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Санкт-Пёльтен: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
- 21.04.2018 Маттерсбург 1:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига
- 10.02.2018 Санкт-Пёльтен 0:3 Маттерсбург Бундеслига
- 28.10.2017 Маттерсбург 1:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига
- 12.08.2017 Санкт-Пёльтен 0:0 Маттерсбург Бундеслига
- 13.05.2017 Санкт-Пёльтен 1:0 Маттерсбург Бундеслига
- 04.03.2017 Маттерсбург 1:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига
- 19.11.2016 Санкт-Пёльтен 2:2 Маттерсбург Бундеслига
- 27.08.2016 Маттерсбург 1:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига
- 09.02.2016 Маттерсбург 1:2 Санкт-Пёльтен Кубок
- 01.05.2015 Маттерсбург 4:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига
- 06.03.2015 Санкт-Пёльтен 1:2 Маттерсбург Эрсте Лига
- 06.03.2015 Санкт-Пёльтен 1:2 Маттерсбург Эрсте Лига
- 03.10.2014 Санкт-Пёльтен 0:2 Маттерсбург Эрсте Лига
- 04.08.2014 Маттерсбург 4:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига
- 02.05.2014 Маттерсбург 3:2 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига
- 21.03.2014 Санкт-Пёльтен 2:2 Маттерсбург Эрсте Лига
- 27.09.2013 Санкт-Пёльтен 1:0 Маттерсбург Эрсте Лига
- 26.07.2013 Маттерсбург 0:1 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига
- 15.06.2010 Маттерсбург 0:0 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи. Сборные
- 30.06.2009 Маттерсбург 2:2 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|11
|10
|1
|0
|27 - 9
|31
|2.
|Санкт-Пёльтен
|11
|6
|3
|2
|16 - 9
|21
|3.
|ЛАСК
|11
|6
|3
|2
|14 - 7
|21
|4.
|Аустрия Вена
|10
|5
|1
|4
|10 - 10
|16
|5.
|Вольфсбергер
|11
|4
|3
|4
|19 - 16
|15
|6.
|Штурм
|10
|3
|4
|3
|14 - 15
|13
|7.
|Маттерсбург
|11
|4
|1
|6
|13 - 22
|13
|8.
|Хартберг
|11
|4
|0
|7
|16 - 19
|12
|9.
|Рапид Вена
|11
|3
|3
|5
|10 - 13
|12
|10.
|Ваккер Инсбрук
|11
|3
|1
|7
|13 - 20
|10
|11.
|Альтах
|11
|2
|3
|6
|16 - 18
|9
|12.
|Адмира
|11
|2
|3
|6
|9 - 19
|9
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Маттерсбург делает замену. Грубер Андреас уходит с поля, а Thorsten Mahrer выходит на его замену.
88'
Санкт Пёльтен делает замену. Фунтас Таксиархис уходит с поля, а Уэдраого Иссьяка выходит на его замену.
87'
Кустер Маркус получил желтую карточку от судьи
80'
Г О О О О Л - Неделько Малич бьет в цель!
79'
Маттерсбург делает замену. Barnabas Varga уходит с поля, а Julius Ertlhaler выходит на его замену.
74'
Г О О О О Л - Грубер Андреас бьет в цель!
72'
Маттерсбург делает замену. Пушич Мартин уходит с поля, а Прозеник Филипп выходит на его замену.
70'
Санкт Пёльтен делает замену. Пак Кван Рён уходит с поля, а Husein Balic выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Фунтас Таксиархис получил желтую карточку от судьи
31'
Луксбахер Даниэль получил желтую карточку от судьи
30'
Санкт Пёльтен делает замену. Дрешер Даниэль уходит с поля, а Луксбахер Даниэль выходит на его замену.
30'
Инголич Сандро получил желтую карточку от судьи
16'
Неделько Малич получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Pappelstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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