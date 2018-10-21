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Стадион:
Маттерсбург
2:0
Конец матча
Санкт-Пёльтен
0'
16' Желтая карточка
Nedejko Malic
30' Желтая карточка
Инголич Сандро
31' Желтая карточка
Луксбахер Даниэль
38' Желтая карточка
Фунтас Таксиархис
1:0
74' Гол
Грубер Андреас
2:0
80' Гол
Nedejko Malic
87' Желтая карточка
Кустер Маркус
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Маттерсбург делает замену. Грубер Андреас уходит с поля, а Thorsten Mahrer выходит на его замену.
88'
Санкт Пёльтен делает замену. Фунтас Таксиархис уходит с поля, а Уэдраого Иссьяка выходит на его замену.
Желтая карточка
87'
Кустер Маркус получил желтую карточку от судьи
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Неделько Малич бьет в цель!
79'
Маттерсбург делает замену. Barnabas Varga уходит с поля, а Julius Ertlhaler выходит на его замену.
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Грубер Андреас бьет в цель!
72'
Маттерсбург делает замену. Пушич Мартин уходит с поля, а Прозеник Филипп выходит на его замену.
70'
Санкт Пёльтен делает замену. Пак Кван Рён уходит с поля, а Husein Balic выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
38'
Фунтас Таксиархис получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
31'
Луксбахер Даниэль получил желтую карточку от судьи
30'
Санкт Пёльтен делает замену. Дрешер Даниэль уходит с поля, а Луксбахер Даниэль выходит на его замену.
Желтая карточка
30'
Инголич Сандро получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
16'
Неделько Малич получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Pappelstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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