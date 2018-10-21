Стадион: Боруссия Парк
1:0
Второй тайм: 49'
1:0
21' ГолХофманн Йонас
31' Желтая карточкаБутьюс Жан-Поль
Второй тайм
49'
48'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
48'
Матета Жан-Филипп из команды Майнц в офсайде
47'
47'
Баку Ридле наказан за толчок Вендт Оскар
47'
Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Кунде Пьер из команды Майнц подал угловой слева.
46'
Аарон Кариколь из команды Майнц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
47'
Хофманн Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Судья сигнализирует, что Баку Ридле из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Азар Торган
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
46'
46'
Кунде Пьер не смог попасть в створ ударом издали
46'
Баку Ридле из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
45'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
44'
43'
Хофманн Йонас нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Плохо сыграл Ньякат Мусса - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
43'
Вендт Оскар из команды Боруссия М делает навес прямо в штрафную.
42'
Бутьюс Жан-Поль наказан за толчок Азар Торган
41'
Брозински Даниэль из команды Майнц навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
41'
40'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
39'
39'
Баку Ридле из команды Майнц пасует в штрафную, но Зоммер Янн выходит и ловит мяч.
39'
Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц делает пас партнеру.
38'
Азар Торган из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
38'
37'
Кунде Пьер не смог попасть в створ ударом издали
37'
Брозински Даниэль из команды Майнц навешивает в штрафную с рикошетом.
37'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
36'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
36'
Бутьюс Жан-Поль нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
34'
Мюллер Флориан взял и забрал мяч на выходе
34'
Игрок из команды Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
33'
33'
33'
33'
Ланг Михаэль из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
31'
Бутьюс Жан-Поль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
31'
Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц опасно и грубо сыграл. Нойхаус Флориан пострадал.
31'
31'
Штиндль Ларс не смог попасть в створ ударом издали
30'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
30'
Гинтер Маттиас нанес удар головой, но Мюллер Флориан спокойно отбил мяч.
30'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М подал угловой справа.
30'
Гинтер Маттиас возвращается на поле.
29'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М высоко подбросил мяч, чтобы его поймал Мюллер Флориан, но его отбил вратарь на угловой.
29'
Азар Торган из команды Боруссия М делает пас партнеру.
29'
Боруссия М начинает контратаку
28'
Матч возобновлен
28'
Ох, нехорошо это выглядит. Гинтер Маттиас получил травму и медбригада забирает его с поля.
27'
Гинтер Маттиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
25'
25'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
24'
Судья сигнализирует, что Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Ланг Михаэль
23'
Хорошую попытку сделал Кунде Пьер. Удар в створ, но вратарь начеку
23'
Матета Жан-Филипп нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Отличный командный гол!
21'
Азар Торган сделал результативную передачу.
21'
Г О О О О Л - Хофманн Йонас изменил счет на табло!
21'
Азар Торган разрезает оборону соперника отличным пасом
21'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
19'
19'
Гбамин Жан-Филипп не смог попасть в створ ударом издали
19'
19'
Аарон Кариколь из команды Майнц навешивает в штрафную с рикошетом.
18'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
18'
Матета Жан-Филипп не смог попасть в створ ударом издали
18'
16'
16'
15'
15'
Матч возобновлен
15'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
14'
Хофманн Йонас нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Буркардт Джонатан нанес удар головой, но Зоммер Янн спокойно отбил мяч.
14'
Аарон Кариколь из команды Майнц подал угловой справа.
14'
Брозински Даниэль из команды Майнц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
13'
13'
Бутьюс Жан-Поль задерживает мяч рукой
12'
12'
ШАНС! Штиндль Ларс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
11'
Вендт Оскар из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
9'
9'
8'
8'
Матета Жан-Филипп не смог попасть в створ ударом издали
8'
Эльведи Нико ошибается в защите.
8'
О, нет. Из многообещающей позиции Матета Жан-Филипп из команды Майнц наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
8'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
7'
Азар Торган из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
6'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
5'
Судья сигнализирует, что Плеа Алассан из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Буркардт Джонатан
4'
4'
Ланг Михаэль из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
3'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Плеа Алассан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
2'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М подал угловой слева.
2'
Ньякат Мусса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Боруссия М начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Боруссия М 1:0 Майнц
Боруссия М
91.8% (169)
Ничья:
5.4% (10)
Майнц
2.7% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Боруссия М:
39.1% (72)
1:0 Боруссия М:
21.7% (40)
2:0 Боруссия М:
20.1% (37)
1:1 Ничья:
4.9% (9)
3:1 Боруссия М:
3.8% (7)
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