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Вольфсбург
 
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Бавария
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Текстовая онлайн трансляция матча Вольфсбург - Бавария

До начала игры, которая состоится 20.10.2018, осталось 2 дня 8 часов 17 минут.
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Прогнозы на матч Вольфсбург - Бавария
Вольфсбург
7% (5)
Ничья:
9.9% (7)
Бавария
83.1% (59)

Вы не участвовали в прогнозе

Бавария:
49.3% (35)
Бавария:
14.1% (10)
Бавария:
8.5% (6)
Ничья:
7% (5)
Бавария:
5.6% (4)
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