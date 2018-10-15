Текстовая онлайн трансляция матча Вольфсбург - Бавария

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Фольксваген-Арена
Позже
Предыдущие игры
Вольфсбург (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 11.10.2018 Вольфсбург 1:1 Магдебург ТМК
- 05.10.2018 Вердер 2:0 Вольфсбург Б
- 29.09.2018 Вольфсбург 2:2 Боруссия М Б
- 26.09.2018 Майнц 0:0 Вольфсбург Б
- 22.09.2018 Вольфсбург 1:3 Фрайбург Б
- 15.09.2018 Вольфсбург 2:2 Герта Б
- 07.09.2018 Вольфсбург 3:1 Эрцгебирге Ауэ ТМК
- 01.09.2018 Байер Л 1:3 Вольфсбург Б
- 25.08.2018 Вольфсбург 2:1 Шальке 04 Б
- 18.08.2018 Эльверсберг 0:1 Вольфсбург К
- 11.08.2018 Вольфсбург 3:1 Наполи ТМК
- 03.08.2018 Аякс 0:3 Вольфсбург ТМК
- 28.07.2018 Лион 2:1 Вольфсбург ТМК
- 19.07.2018 Вольфсбург 1:1 Норвич ТМК
- 13.07.2018 Лупо-Мартини 0:3 Вольфсбург ТМК
- 10.07.2018 Баунаталь 0:7 Вольфсбург ТМК
- 07.07.2018 Айдерштедт 1:8 Вольфсбург ТМК
- 21.05.2018 Хольштайн Киль 0:1 Вольфсбург ПОЗПИВБ
- 17.05.2018 Вольфсбург 3:1 Хольштайн Киль ПОЗПИВБ
- 12.05.2018 Вольфсбург 4:1 Кёльн Б
Бавария (последние 20 матчей: +12 =2 -6)
- 06.10.2018 Бавария 0:3 Боруссия М Б
- 02.10.2018 Бавария 1:1 Аякс ЛЧ
- 28.09.2018 Герта 2:0 Бавария Б
- 25.09.2018 Бавария 1:1 Аугсбург Б
- 22.09.2018 Шальке 04 0:2 Бавария Б
- 19.09.2018 Бенфика 0:2 Бавария ЛЧ
- 15.09.2018 Бавария 3:1 Байер Л Б
- 01.09.2018 Штуттгарт 0:3 Бавария Б
- 28.08.2018 Бавария 4:0 Чикаго Файр ТМК
- 24.08.2018 Бавария 3:1 Хоффенхайм Б
- 18.08.2018 Дрохтерcен-Асcель 0:1 Бавария К
- 15.08.2018 Гамбург 1:4 Бавария ТМК
- 12.08.2018 Айнтрахт Фр 0:5 Бавария С
- 05.08.2018 Бавария 1:0 Манчестер Юнайтед ТМК
- 29.07.2018 Бавария 2:3 Манчестер Сити КЧ
- 26.07.2018 Ювентус 2:0 Бавария КЧ
- 21.07.2018 Бавария 3:1 ПСЖ КЧ
- 19.05.2018 Бавария 1:3 Айнтрахт Фр К
- 12.05.2018 Бавария 1:4 Штуттгарт Б
- 05.05.2018 Кёльн 1:3 Бавария Б
Последние игры между собой
Вольфсбург: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 17
Бавария: победы: 17, ничьи: 1, поражения: 2
- 17.02.2018 Вольфсбург 1:2 Бавария Бундеслига
- 22.09.2017 Бавария 2:2 Вольфсбург Бундеслига
- 29.04.2017 Вольфсбург 0:6 Бавария Бундеслига
- 07.02.2017 Бавария 1:0 Вольфсбург Кубок
- 10.12.2016 Бавария 5:0 Вольфсбург Бундеслига
- 27.02.2016 Вольфсбург 0:2 Бавария Бундеслига
- 27.10.2015 Вольфсбург 1:3 Бавария Кубок
- 22.09.2015 Бавария 5:1 Вольфсбург Бундеслига
- 01.08.2015 Вольфсбург 1:1 Бавария Суперкубок
- 30.01.2015 Вольфсбург 4:1 Бавария Бундеслига
- 22.08.2014 Бавария 2:1 Вольфсбург Бундеслига
- 27.07.2014 Вольфсбург 0:3 Бавария Телеком Кап
- 08.03.2014 Вольфсбург 1:6 Бавария Бундеслига
- 28.09.2013 Бавария 1:0 Вольфсбург Бундеслига
- 16.04.2013 Бавария 6:1 Вольфсбург Кубок
- 15.02.2013 Вольфсбург 0:2 Бавария Бундеслига
- 25.09.2012 Бавария 3:0 Вольфсбург Бундеслига
- 26.07.2012 Бавария 2:1 Вольфсбург Международные матчи (клубы)
- 28.01.2012 Бавария 2:0 Вольфсбург Бундеслига
- 13.08.2011 Вольфсбург 0:1 Бавария Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|23 - 8
|17
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 9
|14
|3.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|4.
|Вердер
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|5.
|Герта
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|6.
|Бавария
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 11
|10
|8.
|Майнц
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|4 - 4
|9
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|14 - 13
|8
|11.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 13
|8
|12.
|Нюрнберг
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 16
|8
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 12
|7
|14.
|Байер Л
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|15.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|5 - 9
|6
|16.
|Ганновер 96
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|17.
|Фортуна
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|18.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
-
Текстовая онлайн трансляция матча Вольфсбург - БаварияДо начала игры, которая состоится 20.10.2018, осталось 2 дня 8 часов 17 минут.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Вольфсбург - Бавария
Вольфсбург
7% (5)
Ничья:
9.9% (7)
Бавария
83.1% (59)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Бавария:
49.3% (35)
0:2 Бавария:
14.1% (10)
1:3 Бавария:
8.5% (6)
1:1 Ничья:
7% (5)
0:1 Бавария:
5.6% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация