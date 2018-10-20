Стадион: Фелтинс-Арена Зрители: 62271
25' Желтая карточкаМендиль Хамза
40' Желтая карточкаКайнц Флориан
0:1
43' ГолЭггештайн Максимилиан
61' Желтая карточкаШахин Нури
0:2
66' ГолЭггештайн Максимилиан
71' Желтая карточкаЭггештайн Максимилиан
90' Желтая карточкаКлассен Дэви
Новости после матча
Второй тайм
96'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
96'
Вердер заслуженно побеждает в отличном матче
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 62271 болельщиков
95'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
95'
95'
Игрок из команды Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
94'
Шёпф Алессандро из команды Шальке 04 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
94'
Ди Санто Франко из команды Шальке 04 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
94'
94'
Отличный пас сделал Крузе Макс из команды Вердер. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
94'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
93'
Мёхвальд Кевин из команды Вердер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
93'
93'
Мёхвальд Кевин из команды Вердер отдал передачу, которая была заблокирована.
92'
Судья сигнализирует, что Маккенни Уэстон из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Крузе Макс
92'
92'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Лангкамп Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
90'
Классен Дэви совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
90'
Безумный фол. Классен Дэви грубо играет против соперника. Пострадал Ди Санто Франко
90'
Крузе Макс из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
Писарро Клаудио из команды Вердер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
89'
89'
88'
Ди Санто Франко из команды Шальке 04 делает отличный кросс...
88'
Шальке 04 начинает контратаку
88'
Крузе Макс из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
88'
Крузе Макс из команды Вердер разыграл угловой с левого угла.
87'
Хороший удар издали нанес Мёхвальд Кевин, но отличный сейв сделал Нюбель Александр. Угловой.
87'
Шёпф Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
86'
86'
Шальке 04 начинает контратаку
86'
Классен Дэви имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
86'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер делает пас партнеру.
85'
85'
Вердер начинает контратаку
85'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
85'
84'
84'
84'
Ют Марк нанес удар, но промахнулся очень сильно.
84'
Маккенни Уэстон из команды Шальке 04 делает пас партнеру.
83'
83'
Судья сигнализирует, что Классен Дэви из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Калиджиури Даниэль
83'
Налдо Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
83'
82'
81'
81'
80'
Сердар Суат наказан за толчок Гебреселассие Теодор
80'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
79'
79'
Крузе Макс из команды Вердер пасует в штрафную, но Нюбель Александр выходит и ловит мяч.
79'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
78'
78'
Тактическая замена. Шахин Нури уходит с поля и его заменяет Мёхвальд Кевин
77'
Ди Санто Франко из команды Шальке 04 играет слишком грубо. Шахин Нури оказался на газоне.
76'
75'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
75'
75'
74'
Крузе Макс нанес удар чуть мимо. Близко!
74'
Шёпф Алессандро из команды Шальке 04 хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
74'
Вердер начинает контратаку
73'
Налдо Родригес из команды Шальке 04 в офсайде
73'
Почти гол! Налдо Родригес пробил головой по воротам, но Павленка Иржи спас!
73'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 подал угловой справа.
73'
Бургшталлер Гвидо мяч отрикошетил от ворот
72'
Налдо Родригес из команды Шальке 04 делает передачу одноклубнику.
72'
71'
Эггештайн Максимилиан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
71'
Безумный фол. Эггештайн Максимилиан грубо играет против соперника. Пострадал Калиджиури Даниэль
71'
71'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 подал угловой справа.
71'
Калиджиури Даниэль мяч отрикошетил от ворот
71'
Маккенни Уэстон из команды Шальке 04 делает передачу одноклубнику.
70'
70'
70'
Сердар Суат из команды Шальке 04 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
70'
69'
Тактическая замена. Арит Амин уходит с поля и его заменяет Сердар Суат
68'
67'
66'
Гебреселассие Теодор сделал результативную передачу.
66'
Г О О О О Л - Эггештайн Максимилиан изменил счет на табло!
66'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер делает пас партнеру.
66'
66'
Отличные скиллы показывает Крузе Макс, обводя своих соперников
66'
66'
65'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
65'
ШАНС! Ди Санто Франко нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
64'
63'
63'
Тактическая замена. Маскарель Омар уходит с поля и его заменяет Ди Санто Франко
62'
62'
62'
Отличные скиллы показывает Бенталеб Набиль, обводя своих соперников
61'
Судье надоело, что Шахин Нури тянет время и он наказал его горчичником
61'
Судья сигнализирует, что Классен Дэви из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Калиджиури Даниэль
60'
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
59'
59'
59'
Шанс! Сане Салиф из команды Шальке 04 пробил головой, но мимо
59'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 подал угловой слева.
58'
Должен был быть гол! Бургшталлер Гвидо имел отличный шанс, но Павленка Иржи не дал голу состоятся!
58'
Велькович Милош ошибается в защите.
58'
Судья сигнализирует, что Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Аугустинссон Людвиг
57'
Ют Марк наказан за толчок Павленка Иржи
56'
56'
Шахин Нури навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Тактическая замена. Юя Осако уходит с поля и его заменяет Лангкамп Себастьян
55'
Тактическая замена. Кайнц Флориан уходит с поля и его заменяет Писарро Клаудио
55'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
55'
Судья сигнализирует, что Шёпф Алессандро из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Эггештайн Максимилиан
55'
55'
Эггештайн Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Плохо сыграл Павленка Иржи - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
54'
Маккенни Уэстон из команды Шальке 04 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Плохо сыграл Мойсандер Никлас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
54'
53'
Судья сигнализирует, что Мойсандер Никлас из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Бургшталлер Гвидо
53'
Судья сигнализирует, что Налдо Родригес из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Эггештайн Максимилиан
52'
52'
52'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
51'
51'
Кайнц Флориан из команды Вердер делает пас партнеру.
51'
51'
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
50'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 играет слишком грубо. Гебреселассие Теодор оказался на газоне.
49'
49'
Сане Салиф из команды Шальке 04 навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
48'
48'
47'
47'
Маскарель Омар из команды Шальке 04 навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
47'
46'
ШАНС! Арит Амин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
Маккенни Уэстон из команды Шальке 04 делает передачу одноклубнику.
46'
Тактическая замена. Мендиль Хамза уходит с поля и его заменяет Ют Марк
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
46'
Бургшталлер Гвидо нанес удар головой, но Павленка Иржи спокойно отбил мяч.
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
45'
Судья сигнализирует, что Шахин Нури из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Калиджиури Даниэль
44'
43'
Крузе Макс сделал результативную передачу.
43'
Г О О О О Л - Эггештайн Максимилиан из команды Вердер переиграл вратаря дальним ударом!
43'
Крузе Макс из команды Вердер делает пас партнеру.
43'
42'
42'
42'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
41'
40'
Кайнц Флориан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
40'
Судья свистит. Кайнц Флориан атаковал сзади соперника. Это Калиджиури Даниэль заработал своей команде штрафной
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
39'
Судья сигнализирует, что Шёпф Алессандро из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Аугустинссон Людвиг
38'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
38'
38'
37'
37'
37'
37'
36'
Классен Дэви из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
36'
Шёпф Алессандро ошибается в защите.
35'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
34'
Бургшталлер Гвидо наказан за толчок Аугустинссон Людвиг
34'
34'
Кайнц Флориан из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
33'
33'
Шахин Нури из команды Вердер направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
32'
31'
30'
30'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
30'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
30'
29'
28'
Маккенни Уэстон из команды Шальке 04 сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
28'
Сане Салиф из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
27'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
27'
27'
26'
26'
Классен Дэви нанес удар, но промахнулся очень сильно.
26'
Шёпф Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Кайнц Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
25'
Мендиль Хамза совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
25'
Безумный фол. Мендиль Хамза грубо играет против соперника. Пострадал Гебреселассие Теодор
25'
24'
24'
24'
23'
Кайнц Флориан нанес удар головой, но Нюбель Александр спокойно отбил мяч.
23'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
22'
22'
21'
21'
21'
Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе
21'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 навешивает в штрафную с рикошетом.
20'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
20'
Классен Дэви выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Игрок из команды Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
20'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
20'
20'
19'
Велькович Милош задерживает мяч рукой
19'
18'
18'
17'
Судья сигнализирует, что Шахин Нури из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Арит Амин
16'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
14'
Нюбель Александр взял и забрал мяч на выходе
14'
Шахин Нури делает длинную передачу вперед
14'
12'
12'
12'
11'
11'
10'
Мендиль Хамза пробует нанести удар издали, но Павленка Иржи держит все под контролем
10'
10'
10'
Кайнц Флориан из команды Вердер пробил со штрафного, но очень мимо цели.
10'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
9'
Судья сигнализирует, что Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Кайнц Флориан
9'
Кайнц Флориан из команды Вердер идет с мячом вперед на обострение...
9'
8'
Эггештайн Максимилиан наказан за толчок Маскарель Омар
8'
7'
7'
7'
Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе
7'
Мендиль Хамза из команды Шальке 04 навешивает в штрафную с рикошетом.
7'
7'
6'
6'
6'
6'
5'
ШАНС! Бургшталлер Гвидо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
5'
Отличные скиллы показывает Бургшталлер Гвидо, обводя своих соперников
5'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
4'
Опасность предотвращена - Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 вступил в отбор удачно
4'
4'
3'
3'
Судья сигнализирует, что Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Шахин Нури
3'
2'
2'
2'
Гебреселассие Теодор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Игрок из команды Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
1'
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Вердер начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на VELTINS-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Шальке 04 0:2 Вердер
Шальке 04
69.7% (122)
Ничья:
20.6% (36)
Вердер
9.7% (17)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Шальке 04:
41.7% (73)
1:1 Ничья:
17.1% (30)
1:0 Шальке 04:
16% (28)
2:0 Шальке 04:
6.9% (12)
1:2 Вердер:
5.1% (9)
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