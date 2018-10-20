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  5. Бундеслига
Стадион: Зрители: 62271
Шальке 04
0:2
Конец матча
Вердер
0'
25' Желтая карточка
Мендиль Хамза
40' Желтая карточка
Кайнц Флориан
0:1
43' Гол
Эггештайн Максимилиан
61' Желтая карточка
Шахин Нури
0:2
66' Гол
Эггештайн Максимилиан
71' Желтая карточка
Эггештайн Максимилиан
90' Желтая карточка
Классен Дэви
90'+6
Новости после матча

Второй тайм
96'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
96'
Вердер заслуженно побеждает в отличном матче
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 62271 болельщиков
95'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
95'
Велькович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Игрок из команды Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
94'
Шёпф Алессандро из команды Шальке 04 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
94'
Ди Санто Франко из команды Шальке 04 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
94'
Удар от ворот произведет Шальке 04
94'
Отличный пас сделал Крузе Макс из команды Вердер. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
94'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
93'
Мёхвальд Кевин из команды Вердер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
93'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
93'
Мёхвальд Кевин из команды Вердер отдал передачу, которая была заблокирована.
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Маккенни Уэстон из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Крузе Макс
92'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
92'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Лангкамп Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
90'
Классен Дэви совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
90'
Безумный фол. Классен Дэви грубо играет против соперника. Пострадал Ди Санто Франко
90'
Крузе Макс из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
Писарро Клаудио из команды Вердер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
90'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
89'
Удар от ворот произведет Вердер
89'
Ют Марк из команды Шальке 04 нанес удар, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.
88'
Ди Санто Франко из команды Шальке 04 делает отличный кросс...
88'
Шальке 04 начинает контратаку
88'
Крузе Макс из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
88'
Крузе Макс из команды Вердер разыграл угловой с левого угла.
87'
Хороший удар издали нанес Мёхвальд Кевин, но отличный сейв сделал Нюбель Александр. Угловой.
87'
Шёпф Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
Офсайд
86'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 в офсайде
86'
Шальке 04 начинает контратаку
86'
Классен Дэви имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
86'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер делает пас партнеру.
85'
Крузе Макс из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
85'
Вердер начинает контратаку
85'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
85'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
84'
Шальке 04 контролирует мяч.
84'
Удар от ворот произведет Вердер
84'
Ют Марк нанес удар, но промахнулся очень сильно.
84'
Маккенни Уэстон из команды Шальке 04 делает пас партнеру.
83'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Классен Дэви из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Калиджиури Даниэль
83'
Налдо Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Крузе Макс из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
83'
Вердер имеет хороший шанс забить.
Офсайд
82'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 в офсайде
81'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
81'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
80'
Сердар Суат наказан за толчок Гебреселассие Теодор
80'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
79'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
79'
Крузе Макс из команды Вердер пасует в штрафную, но Нюбель Александр выходит и ловит мяч.
79'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
78'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
78'
Тактическая замена. Шахин Нури уходит с поля и его заменяет Мёхвальд Кевин
Фол, нарушение
77'
Ди Санто Франко из команды Шальке 04 играет слишком грубо. Шахин Нури оказался на газоне.
Офсайд
76'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 в офсайде
75'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
75'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
75'
Ют Марк из команды Шальке 04 навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
75'
Удар от ворот произведет Шальке 04
74'
Крузе Макс нанес удар чуть мимо. Близко!
74'
Шёпф Алессандро из команды Шальке 04 хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
74'
Вердер начинает контратаку
Фол, нарушение
73'
Налдо Родригес из команды Шальке 04 в офсайде
73'
Почти гол! Налдо Родригес пробил головой по воротам, но Павленка Иржи спас!
Угловой
73'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 подал угловой справа.
73'
Бургшталлер Гвидо мяч отрикошетил от ворот
72'
Налдо Родригес из команды Шальке 04 делает передачу одноклубнику.
72'
Бенталеб Набиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
71'
Эггештайн Максимилиан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
71'
Безумный фол. Эггештайн Максимилиан грубо играет против соперника. Пострадал Калиджиури Даниэль
Офсайд
71'
Ют Марк из команды Шальке 04 в офсайде
71'
Выглядело как неплохой момент. Ют Марк из команды Шальке 04 закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
Угловой
71'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 подал угловой справа.
71'
Калиджиури Даниэль мяч отрикошетил от ворот
71'
Маккенни Уэстон из команды Шальке 04 делает передачу одноклубнику.
70'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
70'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Сердар Суат из команды Шальке 04 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
Шальке 04 имеет хороший шанс забить.
70'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
70'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
69'
Тактическая замена. Арит Амин уходит с поля и его заменяет Сердар Суат
68'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
67'
Шальке 04 контролирует мяч.
66'
Гебреселассие Теодор сделал результативную передачу.
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Эггештайн Максимилиан изменил счет на табло!
66'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер делает пас партнеру.
66'
Крузе Макс из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
66'
Отличные скиллы показывает Крузе Макс, обводя своих соперников
66'
Вердер имеет хороший шанс забить.
66'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
65'
ШАНС! Ди Санто Франко нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
65'
Ют Марк из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
Офсайд
64'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 в офсайде
63'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
63'
Тактическая замена. Маскарель Омар уходит с поля и его заменяет Ди Санто Франко
62'
Велькович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
62'
Отличные скиллы показывает Бенталеб Набиль, обводя своих соперников
Желтая карточка
61'
Судье надоело, что Шахин Нури тянет время и он наказал его горчичником
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Классен Дэви из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Калиджиури Даниэль
60'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
60'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
59'
Шальке 04 контролирует мяч.
59'
Удар от ворот произведет Вердер
59'
Шанс! Сане Салиф из команды Шальке 04 пробил головой, но мимо
Угловой
59'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 подал угловой слева.
58'
Должен был быть гол! Бургшталлер Гвидо имел отличный шанс, но Павленка Иржи не дал голу состоятся!
58'
Велькович Милош ошибается в защите.
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Аугустинссон Людвиг
Фол, нарушение
57'
Ют Марк наказан за толчок Павленка Иржи
56'
Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Шахин Нури навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Тактическая замена. Юя Осако уходит с поля и его заменяет Лангкамп Себастьян
55'
Тактическая замена. Кайнц Флориан уходит с поля и его заменяет Писарро Клаудио
55'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Шёпф Алессандро из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Эггештайн Максимилиан
55'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Эггештайн Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Плохо сыграл Павленка Иржи - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
54'
Маккенни Уэстон из команды Шальке 04 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Плохо сыграл Мойсандер Никлас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
54'
Бенталеб Набиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Мойсандер Никлас из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Бургшталлер Гвидо
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Налдо Родригес из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Эггештайн Максимилиан
52'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Удар от ворот произведет Вердер
52'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
51'
Удар от ворот произведет Шальке 04
51'
Ют Марк из команды Шальке 04 хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
51'
Кайнц Флориан из команды Вердер делает пас партнеру.
51'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Юя Осако из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
50'
Вердер имеет хороший шанс забить.
50'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Фол, нарушение
50'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 играет слишком грубо. Гебреселассие Теодор оказался на газоне.
49'
Удар от ворот произведет Вердер
49'
Сане Салиф из команды Шальке 04 навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
48'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Шальке 04 контролирует мяч.
47'
Удар от ворот произведет Вердер
47'
Маскарель Омар из команды Шальке 04 навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
47'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
ШАНС! Арит Амин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
Маккенни Уэстон из команды Шальке 04 делает передачу одноклубнику.
46'
Тактическая замена. Мендиль Хамза уходит с поля и его заменяет Ют Марк
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
46'
Бургшталлер Гвидо нанес удар головой, но Павленка Иржи спокойно отбил мяч.
45'
Бенталеб Набиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Шахин Нури из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Калиджиури Даниэль
44'
Шальке 04 контролирует мяч.
43'
Крузе Макс сделал результативную передачу.
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Эггештайн Максимилиан из команды Вердер переиграл вратаря дальним ударом!
43'
Крузе Макс из команды Вердер делает пас партнеру.
43'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Вердер контролирует мяч.
42'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
42'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
41'
Вердер имеет хороший шанс забить.
Желтая карточка
40'
Кайнц Флориан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
40'
Судья свистит. Кайнц Флориан атаковал сзади соперника. Это Калиджиури Даниэль заработал своей команде штрафной
40'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Шёпф Алессандро из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Аугустинссон Людвиг
38'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Мендиль Хамза из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
38'
Вердер контролирует мяч.
38'
Шальке 04 контролирует мяч.
37'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
37'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Велькович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Мендиль Хамза из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
36'
Классен Дэви из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
36'
Шёпф Алессандро ошибается в защите.
35'
Шальке 04 контролирует мяч.
35'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
34'
Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Кайнц Флориан из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
33'
Шальке 04 контролирует мяч.
33'
Шахин Нури из команды Вердер направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
32'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Вердер контролирует мяч.
30'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
30'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
30'
Вердер контролирует мяч.
29'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Маккенни Уэстон из команды Шальке 04 сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
28'
Сане Салиф из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
27'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
27'
Шальке 04 имеет хороший шанс забить.
27'
Вердер контролирует мяч.
26'
Удар от ворот произведет Шальке 04
26'
Классен Дэви нанес удар, но промахнулся очень сильно.
26'
Шёпф Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Кайнц Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Желтая карточка
25'
Мендиль Хамза совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
25'
Безумный фол. Мендиль Хамза грубо играет против соперника. Пострадал Гебреселассие Теодор
25'
Вердер имеет хороший шанс забить.
24'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 в офсайде
24'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
23'
Кайнц Флориан нанес удар головой, но Нюбель Александр спокойно отбил мяч.
23'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
22'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Шальке 04 контролирует мяч.
21'
Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе
21'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 навешивает в штрафную с рикошетом.
20'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
20'
Классен Дэви выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Игрок из команды Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
20'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
20'
Велькович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Бенталеб Набиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
19'
Велькович Милош задерживает мяч рукой
19'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Вердер контролирует мяч.
18'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Шахин Нури из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Арит Амин
16'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Юя Осако из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
14'
Нюбель Александр взял и забрал мяч на выходе
14'
Шахин Нури делает длинную передачу вперед
14'
Вердер контролирует мяч.
12'
Шальке 04 контролирует мяч.
12'
Вердер контролирует мяч.
Офсайд
12'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 в офсайде
11'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Вердер контролирует мяч.
10'
Мендиль Хамза пробует нанести удар издали, но Павленка Иржи держит все под контролем
10'
Шальке 04 имеет хороший шанс забить.
10'
Удар от ворот произведет Шальке 04
10'
Кайнц Флориан из команды Вердер пробил со штрафного, но очень мимо цели.
10'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Кайнц Флориан
9'
Кайнц Флориан из команды Вердер идет с мячом вперед на обострение...
9'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Вердер контролирует мяч.
7'
Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе
7'
Мендиль Хамза из команды Шальке 04 навешивает в штрафную с рикошетом.
7'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Велькович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Мендиль Хамза из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
6'
Шальке 04 имеет хороший шанс забить.
6'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Удар от ворот произведет Вердер
5'
ШАНС! Бургшталлер Гвидо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
5'
Отличные скиллы показывает Бургшталлер Гвидо, обводя своих соперников
5'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
4'
Опасность предотвращена - Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 вступил в отбор удачно
4'
Вердер имеет хороший шанс забить.
4'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Шахин Нури
3'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Гебреселассие Теодор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Игрок из команды Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
1'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Вердер начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на VELTINS-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Шальке 04 0:2 Вердер
Шальке 04
69.7% (122)
Ничья:
20.6% (36)
Вердер
9.7% (17)

Вы не участвовали в прогнозе

Шальке 04:
41.7% (73)
Ничья:
17.1% (30)
Шальке 04:
16% (28)
Шальке 04:
6.9% (12)
Вердер:
5.1% (9)
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