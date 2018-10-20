Стадион: ВВК Арена
0:0
Второй тайм: 54'
29' Желтая карточкаИльзанкер Штефан
45' Желтая карточкаПоульсен Юссуф
Второй тайм
54'
Финнбогасон Альфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Игрок из команды Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
53'
Макс Филипп из команды Аугсбург опасно и грубо сыграл. Ильзанкер Штефан пострадал.
53'
53'
ШАНС! Огюстен Жан-Кевин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
52'
Вернер Тимо из команды Лейпциг делает пас партнеру.
52'
Хан Андре из команды Аугсбург опасно и грубо сыграл. Демме Диего пострадал.
52'
Судья сигнализирует, что Шмид Жонатан из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Демме Диего
51'
Луте Андреас взял и забрал мяч на выходе
51'
Мукиэле Норди из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
51'
Поульсен Юссуф нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
50'
Судья сигнализирует, что Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Орбан Вилли
50'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
50'
49'
Матч возобновлен
48'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
48'
Орбан Вилли наказан за толчок Финнбогасон Альфред
47'
47'
Огюстен Жан-Кевин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
47'
Кампль Кевин из команды Лейпциг делает пас партнеру.
47'
Каиби Франциско нанес удар головой, но Гулач Петер спокойно отбил мяч.
46'
46'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
50'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
49'
Грегорич Михаэль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
48'
Поульсен Юссуф совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
48'
Поульсен Юссуф из команды Лейпциг опасно и грубо сыграл. Байер Даниэль пострадал.
47'
ШАНС! Грегорич Михаэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
47'
Грегорич Михаэль из команды Аугсбург идет с мячом вперед на обострение...
47'
Аугсбург начинает контратаку
46'
46'
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
45'
Судья сигнализирует, что Огюстен Жан-Кевин из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Макс Филипп
45'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
45'
45'
Поульсен Юссуф из команды Лейпциг наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
45'
Кампль Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
Судья сигнализирует, что Хан Андре из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Конате Ибраима
44'
Финнбогасон Альфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Огюстен Жан-Кевин нанес удар, мяч был парирован, но Луте Андреас не удержал его в руках.
44'
Мукиэле Норди из команды Лейпциг делает пас партнеру.
43'
43'
Судья сигнализирует, что Ильзанкер Штефан из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Каиби Франциско
42'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
41'
Хальстенберг Марсель не смог попасть в створ ударом издали
41'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Ильзанкер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Каиби Франциско из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
40'
Судья сигнализирует, что Хедира Рани из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Демме Диего
40'
Орбан Вилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Байер Даниэль из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
39'
Каиби Франциско из команды Аугсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
39'
Гоувелеув Джеффри из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
39'
Вернер Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург подал угловой справа.
38'
Хинтереггер Мартин из команды Аугсбург хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
38'
Мукиэле Норди из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
37'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
37'
36'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
35'
Огюстен Жан-Кевин из команды Лейпциг в офсайде
35'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
34'
Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
Удар от ворот произведет Лейпциг
34'
Байер Даниэль из команды Аугсбург делает неудачный навес.
33'
33'
32'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Поульсен Юссуф из команды Лейпциг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
31'
Поульсен Юссуф из команды Лейпциг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
31'
Игрок из команды Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
30'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
30'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
Ильзанкер Штефан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
29'
Ильзанкер Штефан из команды Лейпциг опасно и грубо сыграл. Грегорич Михаэль пострадал.
29'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
28'
Мукиэле Норди нанес удар, но промахнулся очень сильно.
28'
Шмид Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Хальстенберг Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург играет слишком грубо. Демме Диего оказался на газоне.
27'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Вернер Тимо из команды Лейпциг сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
27'
Кампль Кевин из команды Лейпциг делает пас партнеру.
26'
Судья сигнализирует, что Байер Даниэль из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Демме Диего
25'
25'
Конате Ибраима выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
24'
Лейпциг контролирует мяч.
23'
Удар от ворот произведет Лейпциг
23'
23'
22'
22'
Кампль Кевин не смог попасть в створ ударом издали
22'
22'
Кампль Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Поульсен Юссуф из команды Лейпциг хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
21'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой слева.
21'
Плохо сыграл Конате Ибраима - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
21'
Судья сигнализирует, что Ильзанкер Штефан из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Хинтереггер Мартин
20'
Ильзанкер Штефан из команды Лейпциг делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
20'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
20'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
19'
Поульсен Юссуф нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Огюстен Жан-Кевин пробует нанести удар издали, но Луте Андреас держит все под контролем
17'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Лейпциг контролирует мяч.
16'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Гулач Петер взял и забрал мяч на выходе
15'
Хинтереггер Мартин делает длинную передачу вперед
15'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
15'
14'
Матч возобновлен
11'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
10'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
10'
Огюстен Жан-Кевин из команды Лейпциг в офсайде
9'
Огюстен Жан-Кевин из команды Лейпциг сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
9'
Мукиэле Норди из команды Лейпциг опасно и грубо сыграл. Хан Андре пострадал.
8'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
7'
Хальстенберг Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Байер Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Демме Диего из команды Лейпциг опасно и грубо сыграл. Гоувелеув Джеффри пострадал.
6'
Поульсен Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Шмид Жонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Судья сигнализирует, что Поульсен Юссуф из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Каиби Франциско
5'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
5'
4'
Удар от ворот произведет Лейпциг
4'
Грегорич Михаэль из команды Аугсбург в офсайде
4'
2'
Гулач Петер взял и забрал мяч на выходе
2'
Гоувелеув Джеффри делает длинную передачу вперед
2'
2'
Удар от ворот произведет Лейпциг
1'
Каиби Франциско из команды Аугсбург навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Лейпциг начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на WWK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Аугсбург 0:0 РБ Лейпциг
Аугсбург
9.2% (16)
Ничья:
29.3% (51)
РБ Лейпциг
61.5% (107)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 РБ Лейпциг:
40.8% (71)
1:1 Ничья:
21.8% (38)
0:1 РБ Лейпциг:
11.5% (20)
2:2 Ничья:
7.5% (13)
2:1 Аугсбург:
4.6% (8)
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