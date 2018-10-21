Стадион: Олимпиаштадион
1:0
7' ГолДуда Ондрей
1:1
36' ГолКох Робин
53' Желтая карточкаПлаттенхардт Марвин
Второй тайм
72'
Гульде Мануэль нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Лустенбергер Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
71'
Тактическая замена. Ибишевич Ведад уходит с поля и его заменяет Зельке Дейви
71'
Дуда Ондрей задерживает мяч рукой
70'
Хорошую попытку сделал Калу Саломон. Удар в створ, но вратарь начеку
70'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
69'
69'
Майер Арне из команды Герта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Ярстейн Руне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Лазаро Валентино ошибается в защите.
68'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Хайнц Доминик из команды Фрайбург.
68'
Ибишевич Ведад нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Лазаро Валентино из команды Герта отправил кросс в штрафную...
68'
67'
Калу Саломон из команды Герта идет с мячом вперед на обострение...
67'
Герта начинает контратаку
66'
65'
65'
65'
Леки Мэттью из команды Герта отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
65'
Шволов Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Лазаро Валентино навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
64'
Назначен штрафной. Пострадал Лазаро Валентино, его свалил Шаллаи Роланд.
63'
63'
Калу Саломон нанес удар, но промахнулся очень сильно.
63'
Ибишевич Ведад из команды Герта отправил кросс в штрафную...
63'
62'
Тактическая замена. Дилросун Джавайро уходит с поля и его заменяет Леки Мэттью
62'
62'
ШТАНГА! Пробил головой Ибишевич Ведад прямо в каркас ворот!
62'
Дилросун Джавайро из команды Герта делает отличный кросс...
61'
61'
Отличные скиллы показывает Майер Арне, обводя своих соперников
61'
Хорошую попытку сделал Гюнтер Кристиан. Удар в створ, но вратарь начеку
60'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
60'
60'
Лазаро Валентино из команды Герта навешивает в штрафную с рикошетом.
59'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
59'
Кох Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Игрок из команды Герта вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
59'
Петерсен Нильс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
57'
57'
57'
Судья сигнализирует, что Дуда Ондрей из команды Герта поставил подножку. Пострадал Шаллаи Роланд
56'
Шелбред Пер-Сильян из команды Герта опасно и грубо сыграл. Хёфлер Николас пострадал.
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
55'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
55'
55'
Лазаро Валентино из команды Герта отправил кросс в штрафную...
54'
Ибишевич Ведад из команды Герта сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
54'
Игрок из команды Герта вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
54'
Майер Арне нанес удар, мяч был парирован, но Шволов Александер не удержал его в руках.
53'
Платтенхардт Марвин получил желтую карточку от судьи
53'
Судья сигнализирует, что Платтенхардт Марвин из команды Герта поставил подножку. Пострадал Хёфлер Николас
52'
Судья сигнализирует, что Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Шелбред Пер-Сильян
51'
51'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
50'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
50'
50'
Хайнц Доминик ошибается в защите.
49'
47'
47'
Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
47'
Ибишевич Ведад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург подал угловой справа.
46'
Лазаро Валентино предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Кюблер Лукас из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
46'
Лазаро Валентино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Кюблер Лукас из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
46'
Тактическая замена. Терраццино Марко уходит с поля и его заменяет Петерсен Нильс
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
44'
44'
44'
43'
Судья сигнализирует, что Дуда Ондрей из команды Герта поставил подножку. Пострадал Кюблер Лукас
43'
Хёфлер Николас нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
О, нет. Из многообещающей позиции Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
43'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает отличный кросс...
42'
42'
41'
Дилросун Джавайро нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Хаберер Яник наказан за толчок Лустенбергер Фабиан
40'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
39'
Судья сигнализирует, что Кох Робин из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Дилросун Джавайро
39'
Калу Саломон из команды Герта сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
39'
Калу Саломон из команды Герта отдал передачу, которая была заблокирована.
38'
Шаллаи Роланд из команды Фрайбург толкнул локтем оппонента. Это Лазаро Валентино заработал фол
38'
Судья сигнализирует, что Кох Робин из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Дуда Ондрей
36'
Плохо сыграл Люккассен Деррик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
36'
Шаллаи Роланд из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
36'
Фрайбург имеет хороший шанс забить.
35'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
33'
33'
Шанс! Лазаро Валентино из команды Герта пробил головой, но мимо
33'
Платтенхардт Марвин из команды Герта делает отличный кросс...
32'
Удар от ворот произведет Герта
32'
Шанс! Гульде Мануэль из команды Фрайбург пробил головой, но мимо
32'
31'
Лазаро Валентино из команды Герта толкнул локтем оппонента. Это Гюнтер Кристиан заработал фол
31'
31'
Майер Арне нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
30'
Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе
30'
30'
Дилросун Джавайро из команды Герта разыграл угловой с правого угла.
29'
Хороший удар издали нанес Дуда Ондрей, но отличный сейв сделал Шволов Александер. Угловой.
29'
29'
28'
28'
Калу Саломон нанес удар чуть мимо. Близко!
28'
Отличные скиллы показывает Калу Саломон, обводя своих соперников
27'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе
26'
Отличные скиллы показывает Калу Саломон, обводя своих соперников
26'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
24'
Судья сигнализирует, что Шаллаи Роланд из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Люккассен Деррик
23'
23'
Лустенбергер Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Игрок из команды Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
23'
22'
Майер Арне из команды Герта играет слишком грубо. Хаберер Яник оказался на газоне.
22'
22'
Терраццино Марко из команды Фрайбург пробил со штрафного, но очень мимо цели.
21'
Судья сигнализирует, что Лазаро Валентино из команды Герта поставил подножку. Пострадал Шаллаи Роланд
20'
20'
Шанс! Ибишевич Ведад из команды Герта пробил головой, но мимо
20'
Лазаро Валентино из команды Герта подал угловой справа.
20'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
20'
Лазаро Валентино из команды Герта отдал передачу, которая была заблокирована.
20'
20'
Платтенхардт Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Судья сигнализирует, что Кюблер Лукас из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Дилросун Джавайро
19'
18'
Майер Арне из команды Герта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Лазаро Валентино навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Шаллаи Роланд из команды Фрайбург играет слишком грубо. Калу Саломон оказался на газоне.
17'
15'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
15'
Удар от ворот произведет Герта
15'
ШАНС! Вальдшмидт Лука нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
15'
Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург разыграл угловой с левого угла.
15'
Калу Саломон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Хаберер Яник из команды Фрайбург отдал передачу, которая была заблокирована.
14'
13'
Судья сигнализирует, что Дуда Ондрей из команды Герта поставил подножку. Пострадал Гюнтер Кристиан
12'
Лазаро Валентино из команды Герта сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
11'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Люккассен Деррик из команды Герта в офсайде
11'
Лустенбергер Фабиан из команды Герта делает передачу одноклубнику.
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
10'
Лустенбергер Фабиан мяч отрикошетил от ворот
10'
9'
Гульде Мануэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Дилросун Джавайро из команды Герта делает пас партнеру.
9'
Вальдшмидт Лука нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Шелбред Пер-Сильян сделал результативную передачу.
7'
Г О О О О Л - Дуда Ондрей изменил счет на табло!
7'
Шелбред Пер-Сильян разрезает оборону соперника отличным пасом
7'
Герта имеет хороший шанс забить.
7'
6'
Кох Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
5'
Хайнц Доминик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
4'
4'
3'
Хёфлер Николас наказан за толчок Шелбред Пер-Сильян
3'
2'
2'
1'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Герта начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Герта 1:1 Фрайбург
Герта
92.1% (163)
Ничья:
6.2% (11)
Фрайбург
1.7% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Герта:
39.5% (70)
1:0 Герта:
28.2% (50)
2:0 Герта:
18.1% (32)
1:1 Ничья:
5.6% (10)
3:1 Герта:
3.4% (6)
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