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Стадион:
Герта
1:1
Второй тайм: 72'
Фрайбург
0'
1:0
7' Гол
Дуда Ондрей
1:1
36' Гол
Кох Робин
53' Желтая карточка
Платтенхардт Марвин
72'
Второй тайм
72'
Гульде Мануэль нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Лустенбергер Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Вальдшмидт Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
71'
Тактическая замена. Ибишевич Ведад уходит с поля и его заменяет Зельке Дейви
Фол, нарушение
71'
Дуда Ондрей задерживает мяч рукой
70'
Хорошую попытку сделал Калу Саломон. Удар в створ, но вратарь начеку
70'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
69'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
69'
Майер Арне из команды Герта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Ярстейн Руне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Лазаро Валентино ошибается в защите.
68'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Хайнц Доминик из команды Фрайбург.
68'
Ибишевич Ведад нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Лазаро Валентино из команды Герта отправил кросс в штрафную...
68'
Герта контролирует мяч.
67'
Калу Саломон из команды Герта идет с мячом вперед на обострение...
67'
Герта начинает контратаку
66'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
65'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Леки Мэттью из команды Герта отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
65'
Шволов Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Лазаро Валентино навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
64'
Назначен штрафной. Пострадал Лазаро Валентино, его свалил Шаллаи Роланд.
63'
Удар от ворот произведет Фрайбург
63'
Калу Саломон нанес удар, но промахнулся очень сильно.
63'
Ибишевич Ведад из команды Герта отправил кросс в штрафную...
63'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
62'
Тактическая замена. Дилросун Джавайро уходит с поля и его заменяет Леки Мэттью
62'
Удар от ворот произведет Фрайбург
62'
ШТАНГА! Пробил головой Ибишевич Ведад прямо в каркас ворот!
62'
Дилросун Джавайро из команды Герта делает отличный кросс...
61'
Гульде Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Отличные скиллы показывает Майер Арне, обводя своих соперников
61'
Хорошую попытку сделал Гюнтер Кристиан. Удар в створ, но вратарь начеку
60'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
60'
Гульде Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Лазаро Валентино из команды Герта навешивает в штрафную с рикошетом.
59'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
59'
Кох Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Игрок из команды Герта вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
59'
Петерсен Нильс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Платтенхардт Марвин из команды Герта подал угловой слева.
57'
Ярстейн Руне взял и забрал мяч на выходе
57'
Вальдшмидт Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Дуда Ондрей из команды Герта поставил подножку. Пострадал Шаллаи Роланд
Фол, нарушение
56'
Шелбред Пер-Сильян из команды Герта опасно и грубо сыграл. Хёфлер Николас пострадал.
55'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
55'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
55'
Гульде Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Лазаро Валентино из команды Герта отправил кросс в штрафную...
54'
Ибишевич Ведад из команды Герта сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
54'
Игрок из команды Герта вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
54'
Майер Арне нанес удар, мяч был парирован, но Шволов Александер не удержал его в руках.
Желтая карточка
53'
Платтенхардт Марвин получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Платтенхардт Марвин из команды Герта поставил подножку. Пострадал Хёфлер Николас
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Шелбред Пер-Сильян
51'
Удар от ворот произведет Фрайбург
51'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
50'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
Офсайд
50'
Ибишевич Ведад из команды Герта в офсайде
50'
Хайнц Доминик ошибается в защите.
49'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Ярстейн Руне взял и забрал мяч на выходе
47'
Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
47'
Ибишевич Ведад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург подал угловой справа.
46'
Лазаро Валентино предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Кюблер Лукас из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
46'
Лазаро Валентино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Кюблер Лукас из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
46'
Тактическая замена. Терраццино Марко уходит с поля и его заменяет Петерсен Нильс
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
44'
Герта контролирует мяч.
44'
Ярстейн Руне взял и забрал мяч на выходе
44'
Вальдшмидт Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Дуда Ондрей из команды Герта поставил подножку. Пострадал Кюблер Лукас
43'
Хёфлер Николас нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
О, нет. Из многообещающей позиции Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
43'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает отличный кросс...
42'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Дилросун Джавайро из команды Герта отправил кросс в штрафную...
41'
Дилросун Джавайро нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
40'
Хаберер Яник наказан за толчок Лустенбергер Фабиан
40'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Кох Робин из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Дилросун Джавайро
39'
Калу Саломон из команды Герта сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
39'
Калу Саломон из команды Герта отдал передачу, которая была заблокирована.
Фол, нарушение
38'
Шаллаи Роланд из команды Фрайбург толкнул локтем оппонента. Это Лазаро Валентино заработал фол
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Кох Робин из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Дуда Ондрей
Описание гола
36'
Г О О О О Л! - Кох Робин из команды Фрайбург забивает благодаря рикошету.
36'
Плохо сыграл Люккассен Деррик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
36'
Шаллаи Роланд из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
36'
Фрайбург имеет хороший шанс забить.
35'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
33'
Удар от ворот произведет Фрайбург
33'
Шанс! Лазаро Валентино из команды Герта пробил головой, но мимо
33'
Платтенхардт Марвин из команды Герта делает отличный кросс...
32'
Удар от ворот произведет Герта
32'
Шанс! Гульде Мануэль из команды Фрайбург пробил головой, но мимо
32'
Вальдшмидт Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
31'
Лазаро Валентино из команды Герта толкнул локтем оппонента. Это Гюнтер Кристиан заработал фол
Офсайд
31'
Ибишевич Ведад из команды Герта в офсайде
31'
Майер Арне нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
30'
Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе
30'
Дилросун Джавайро из команды Герта отправил кросс в штрафную...
Угловой
30'
Дилросун Джавайро из команды Герта разыграл угловой с правого угла.
29'
Хороший удар издали нанес Дуда Ондрей, но отличный сейв сделал Шволов Александер. Угловой.
29'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
Удар от ворот произведет Фрайбург
28'
Калу Саломон нанес удар чуть мимо. Близко!
28'
Отличные скиллы показывает Калу Саломон, обводя своих соперников
27'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе
26'
Отличные скиллы показывает Калу Саломон, обводя своих соперников
26'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Герта контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Шаллаи Роланд из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Люккассен Деррик
23'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
Лустенбергер Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Игрок из команды Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
23'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
22'
Майер Арне из команды Герта играет слишком грубо. Хаберер Яник оказался на газоне.
22'
Ярстейн Руне взял и забрал мяч на выходе
22'
Терраццино Марко из команды Фрайбург пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Лазаро Валентино из команды Герта поставил подножку. Пострадал Шаллаи Роланд
20'
Удар от ворот произведет Фрайбург
20'
Шанс! Ибишевич Ведад из команды Герта пробил головой, но мимо
Угловой
20'
Лазаро Валентино из команды Герта подал угловой справа.
20'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
20'
Лазаро Валентино из команды Герта отдал передачу, которая была заблокирована.
20'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Платтенхардт Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Кюблер Лукас из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Дилросун Джавайро
Офсайд
19'
Ибишевич Ведад из команды Герта в офсайде
18'
Майер Арне из команды Герта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Лазаро Валентино навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Шаллаи Роланд из команды Фрайбург играет слишком грубо. Калу Саломон оказался на газоне.
17'
Герта контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
15'
Удар от ворот произведет Герта
15'
ШАНС! Вальдшмидт Лука нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
15'
Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург разыграл угловой с левого угла.
15'
Калу Саломон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Хаберер Яник из команды Фрайбург отдал передачу, которая была заблокирована.
14'
Фрайбург контролирует мяч.
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Дуда Ондрей из команды Герта поставил подножку. Пострадал Гюнтер Кристиан
12'
Лазаро Валентино из команды Герта сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
11'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
11'
Люккассен Деррик из команды Герта в офсайде
11'
Лустенбергер Фабиан из команды Герта делает передачу одноклубнику.
Угловой
11'
Платтенхардт Марвин из команды Герта подал угловой слева.
10'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
10'
Лустенбергер Фабиан мяч отрикошетил от ворот
Угловой
10'
Платтенхардт Марвин из команды Герта подал угловой слева.
9'
Гульде Мануэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Дилросун Джавайро из команды Герта делает пас партнеру.
9'
Вальдшмидт Лука нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Шелбред Пер-Сильян сделал результативную передачу.
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Дуда Ондрей изменил счет на табло!
7'
Шелбред Пер-Сильян разрезает оборону соперника отличным пасом
7'
Герта имеет хороший шанс забить.
7'
Фрайбург контролирует мяч.
6'
Кох Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Платтенхардт Марвин из команды Герта подал угловой слева.
5'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
5'
Хайнц Доминик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Дилросун Джавайро из команды Герта отправил кросс в штрафную...
4'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Герта контролирует мяч.
2'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Фрайбург контролирует мяч.
1'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Герта начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Герта 1:1 Фрайбург
Герта
92.1% (163)
Ничья:
6.2% (11)
Фрайбург
1.7% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Герта:
39.5% (70)
Герта:
28.2% (50)
Герта:
18.1% (32)
Ничья:
5.6% (10)
Герта:
3.4% (6)
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