Стадион: Max-Morlock-Stadion
1:0
Второй тайм: 50'
1:0
18' ПенальтиБеренс Ханно
33' Желтая карточкаГриллич Флориан
36' Желтая карточкаВалентини Энрико
38' Желтая карточкаМисиджан Вирджил
45' Желтая карточкаЛёвен Эдуард
Второй тайм
49'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
49'
48'
48'
47'
47'
Матения Кристиан взял и забрал мяч на выходе
47'
Нуху Касим из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
46'
Судья сигнализирует, что Беренс Ханно из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Крамарич Андрей
46'
Тактическая замена. Гриллич Флориан уходит с поля и его заменяет Сцалай Адам
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
53'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
53'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
52'
Опасность предотвращена - Валентини Энрико из команды Нюрнберг вступил в отбор удачно
52'
52'
52'
51'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
51'
51'
51'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
51'
Бисакшич Эрмин нанес удар головой, но Матения Кристиан спокойно отбил мяч.
50'
Жоэлинтон из команды Хоффенхайм делает передачу одноклубнику.
50'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм делает передачу одноклубнику.
50'
50'
Валентини Энрико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
49'
Матч возобновлен
49'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
49'
Валентини Энрико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Марграйттер Георг из команды Нюрнберг хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
48'
Опасность! Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
48'
47'
47'
Судья свистит. Паласиос-Мартинес Федерико атаковал сзади соперника. Это Демирбай Керем заработал своей команде штрафной
47'
Рефери не любит споров - именно за это Лёвен Эдуард сейчас получил желтую
46'
46'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
46'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)
45'
45'
Матения Кристиан взял и забрал мяч на выходе
45'
Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм отдал передачу, которая была заблокирована.
45'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
44'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
44'
43'
Бауэр Роберт из команды Нюрнберг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
43'
42'
Нюрнберг контролирует мяч.
42'
41'
41'
Матч возобновлен
41'
Исхак Микаэль получил травму и заменен. Кнёлль Тёрлес выходит на поле.
40'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
40'
Исхак Микаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Демирбай Керем пробует нанести удар издали, но Матения Кристиан держит все под контролем
39'
39'
38'
Мисиджан Вирджил совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
38'
Безумный фол. Мисиджан Вирджил грубо играет против соперника. Пострадал Демирбай Керем
37'
Кадержабек Павел имел все шансы забить, но Матения Кристиан сделал отличный сейв!
37'
Жоэлинтон из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
37'
37'
Демирбай Керем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Валентини Энрико совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
36'
Безумный фол. Валентини Энрико грубо играет против соперника. Пострадал Шульц Нико
36'
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
35'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
34'
ШАНС! Исхак Микаэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
34'
Нюрнберг начинает контратаку
34'
33'
Гриллич Флориан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
33'
Судья сигнализирует, что Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Мисиджан Вирджил
33'
Нюрнберг начинает контратаку
32'
32'
32'
Матения Кристиан не дал случится голу! Крамарич Андрей должен был забивать, но Матения Кристиан сделал отличный сейв
32'
31'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
31'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
31'
30'
Бауэр Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
30'
Бисакшич Эрмин возвращается на поле.
30'
30'
Игрок из команды Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
30'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
29'
Ох, нехорошо это выглядит. Бисакшич Эрмин получил травму и медбригада забирает его с поля.
29'
Бисакшич Эрмин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Жоэлинтон из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Демирбай Керем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Судья сигнализирует, что Петрак Ондржей из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Демирбай Керем
27'
27'
Отличный пас сделал Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
26'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Назначен штрафной. Пострадал Матения Кристиан, его свалил Бисакшич Эрмин.
26'
26'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
25'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
25'
Хороший удар издали нанес Крамарич Андрей, но отличный сейв сделал Матения Кристиан. Угловой.
25'
24'
24'
Шанс! Бисакшич Эрмин из команды Хоффенхайм пробил головой, но мимо
24'
24'
Хороший удар издали нанес Крамарич Андрей, но отличный сейв сделал Матения Кристиан. Угловой.
23'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
23'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
23'
Фогт Кевин из команды Хоффенхайм хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
23'
23'
Отличные скиллы показывает Мисиджан Вирджил, обводя своих соперников
22'
21'
21'
Отличный пас сделал Жоэлинтон из команды Хоффенхайм. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
20'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
20'
Мюль Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
19'
18'
Г О О О О Л - Беренс Ханно из команды Нюрнберг забивает с точки!
17'
ПЕНАЛЬТИ - Нуху Касим из команды Хоффенхайм привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Мисиджан Вирджил.
17'
17'
Матения Кристиан делает длинную передачу вперед
16'
16'
Жоэлинтон из команды Хоффенхайм сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
16'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
15'
Бауэр Роберт из команды Нюрнберг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Мисиджан Вирджил из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
14'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Матения Кристиан из команды Нюрнберг хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
13'
Исхак Микаэль ошибается в защите.
13'
12'
Беренс Ханно возвращается на поле.
12'
12'
Матч возобновлен
11'
Ох, нехорошо это выглядит. Беренс Ханно получил травму и медбригада забирает его с поля.
10'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
10'
Беренс Ханно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
Исхак Микаэль наказан за толчок Бауманн Оливер
10'
Мисиджан Вирджил из команды Нюрнберг навешивает в штрафную с рикошетом.
9'
Шульц Нико наказан за толчок Лёвен Эдуард
9'
Мюль Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
8'
Лёвен Эдуард из команды Нюрнберг хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
7'
Исхак Микаэль наказан за толчок Бисакшич Эрмин
7'
Лёвен Эдуард нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Паласиос-Мартинес Федерико из команды Нюрнберг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
6'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
6'
Нюрнберг контролирует мяч.
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
5'
Шульц Нико нанес удар, но промахнулся очень сильно.
5'
5'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
5'
Исхак Микаэль возвращается на поле.
5'
Валентини Энрико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
4'
Валентини Энрико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Опасность! Шульц Нико из команды Хоффенхайм отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
4'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
4'
Матч возобновлен
4'
Ох, нехорошо это выглядит. Исхак Микаэль получил травму и медбригада забирает его с поля.
4'
Исхак Микаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
Как он промахнулся? Исхак Микаэль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
3'
ШАНС! Исхак Микаэль вышел один-на-один с голкипером...
3'
Исхак Микаэль из команды Нюрнберг идет с мячом вперед на обострение...
3'
Беренс Ханно разрезает оборону соперника отличным пасом
2'
2'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Игрок из команды Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Хоффенхайм начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Max-Morlock-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Нюрнберг 1:0 Хоффенхайм
Нюрнберг
19.7% (34)
Ничья:
27.2% (47)
Хоффенхайм
53.2% (92)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Хоффенхайм:
33.5% (58)
1:1 Ничья:
23.1% (40)
0:1 Хоффенхайм:
11% (19)
1:0 Нюрнберг:
8.1% (14)
2:1 Нюрнберг:
7.5% (13)
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