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Стадион:
Нюрнберг
1:0
Второй тайм: 50'
Хоффенхайм
0'
1:0
18' Пенальти
Беренс Ханно
33' Желтая карточка
Гриллич Флориан
36' Желтая карточка
Валентини Энрико
38' Желтая карточка
Мисиджан Вирджил
45' Желтая карточка
Лёвен Эдуард
50'
Второй тайм
49'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
49'
Хоффенхайм контролирует мяч.
48'
Хоффенхайм имеет хороший шанс забить.
48'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Матения Кристиан взял и забрал мяч на выходе
47'
Нуху Касим из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Беренс Ханно из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Крамарич Андрей
46'
Тактическая замена. Гриллич Флориан уходит с поля и его заменяет Сцалай Адам
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
53'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
53'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
52'
Опасность предотвращена - Валентини Энрико из команды Нюрнберг вступил в отбор удачно
52'
Нелсон Райс из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
52'
Хоффенхайм имеет хороший шанс забить.
52'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
51'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
51'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
Матения Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
51'
Бисакшич Эрмин нанес удар головой, но Матения Кристиан спокойно отбил мяч.
50'
Жоэлинтон из команды Хоффенхайм делает передачу одноклубнику.
50'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм делает передачу одноклубнику.
50'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
50'
Валентини Энрико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
49'
Матч возобновлен
49'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
49'
Валентини Энрико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Марграйттер Георг из команды Нюрнберг хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
48'
Опасность! Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
48'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Хоффенхайм имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
47'
Судья свистит. Паласиос-Мартинес Федерико атаковал сзади соперника. Это Демирбай Керем заработал своей команде штрафной
Желтая карточка
47'
Рефери не любит споров - именно за это Лёвен Эдуард сейчас получил желтую
46'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
46'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
46'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)
45'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
45'
Матения Кристиан взял и забрал мяч на выходе
45'
Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм отдал передачу, которая была заблокирована.
45'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
44'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
44'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
43'
Бауэр Роберт из команды Нюрнберг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
43'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Нюрнберг контролирует мяч.
42'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Хоффенхайм контролирует мяч.
41'
Матч возобновлен
41'
Исхак Микаэль получил травму и заменен. Кнёлль Тёрлес выходит на поле.
40'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
Травма, повреждение
40'
Исхак Микаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Демирбай Керем пробует нанести удар издали, но Матения Кристиан держит все под контролем
39'
Нелсон Райс из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
39'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
38'
Мисиджан Вирджил совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
38'
Безумный фол. Мисиджан Вирджил грубо играет против соперника. Пострадал Демирбай Керем
37'
Кадержабек Павел имел все шансы забить, но Матения Кристиан сделал отличный сейв!
37'
Жоэлинтон из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
37'
Матения Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Демирбай Керем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
36'
Валентини Энрико совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
36'
Безумный фол. Валентини Энрико грубо играет против соперника. Пострадал Шульц Нико
36'
Марграйттер Георг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
35'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
34'
ШАНС! Исхак Микаэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
34'
Нюрнберг начинает контратаку
34'
Хоффенхайм контролирует мяч.
Желтая карточка
33'
Гриллич Флориан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Мисиджан Вирджил
33'
Нюрнберг начинает контратаку
32'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
32'
Матения Кристиан не дал случится голу! Крамарич Андрей должен был забивать, но Матения Кристиан сделал отличный сейв
32'
Нелсон Райс из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
31'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
31'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
31'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Бауэр Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
30'
Бисакшич Эрмин возвращается на поле.
30'
Марграйттер Георг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Игрок из команды Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
30'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Травма, повреждение
29'
Ох, нехорошо это выглядит. Бисакшич Эрмин получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
29'
Бисакшич Эрмин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Жоэлинтон из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Демирбай Керем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Петрак Ондржей из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Демирбай Керем
27'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
27'
Отличный пас сделал Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
26'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
26'
Назначен штрафной. Пострадал Матения Кристиан, его свалил Бисакшич Эрмин.
26'
Матения Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
25'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
25'
Хороший удар издали нанес Крамарич Андрей, но отличный сейв сделал Матения Кристиан. Угловой.
25'
Хоффенхайм имеет хороший шанс забить.
24'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
24'
Шанс! Бисакшич Эрмин из команды Хоффенхайм пробил головой, но мимо
Угловой
24'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
24'
Хороший удар издали нанес Крамарич Андрей, но отличный сейв сделал Матения Кристиан. Угловой.
23'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Марграйттер Георг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
23'
Фогт Кевин из команды Хоффенхайм хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
23'
Нюрнберг имеет хороший шанс забить.
23'
Отличные скиллы показывает Мисиджан Вирджил, обводя своих соперников
22'
Хоффенхайм контролирует мяч.
21'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
21'
Отличный пас сделал Жоэлинтон из команды Хоффенхайм. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
20'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
20'
Мюль Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
19'
Хоффенхайм контролирует мяч.
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Беренс Ханно из команды Нюрнберг забивает с точки!
Фол, нарушение
17'
ПЕНАЛЬТИ - Нуху Касим из команды Хоффенхайм привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Мисиджан Вирджил.
17'
Нюрнберг имеет хороший шанс забить.
17'
Матения Кристиан делает длинную передачу вперед
16'
Хоффенхайм контролирует мяч.
16'
Жоэлинтон из команды Хоффенхайм сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
16'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
15'
Бауэр Роберт из команды Нюрнберг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Мисиджан Вирджил из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
14'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Матения Кристиан из команды Нюрнберг хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
13'
Исхак Микаэль ошибается в защите.
13'
Хоффенхайм контролирует мяч.
Травма, повреждение
12'
Беренс Ханно возвращается на поле.
12'
Хоффенхайм контролирует мяч.
12'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
11'
Ох, нехорошо это выглядит. Беренс Ханно получил травму и медбригада забирает его с поля.
10'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Травма, повреждение
10'
Беренс Ханно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
10'
Исхак Микаэль наказан за толчок Бауманн Оливер
10'
Мисиджан Вирджил из команды Нюрнберг навешивает в штрафную с рикошетом.
Фол, нарушение
9'
Шульц Нико наказан за толчок Лёвен Эдуард
9'
Мюль Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
8'
Лёвен Эдуард из команды Нюрнберг хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
Фол, нарушение
7'
Исхак Микаэль наказан за толчок Бисакшич Эрмин
7'
Лёвен Эдуард нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Паласиос-Мартинес Федерико из команды Нюрнберг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
6'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
6'
Нюрнберг контролирует мяч.
6'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
5'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
5'
Шульц Нико нанес удар, но промахнулся очень сильно.
5'
Нелсон Райс из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
5'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Травма, повреждение
5'
Исхак Микаэль возвращается на поле.
5'
Валентини Энрико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
4'
Валентини Энрико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Опасность! Шульц Нико из команды Хоффенхайм отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
4'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
4'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
4'
Ох, нехорошо это выглядит. Исхак Микаэль получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
4'
Исхак Микаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
Как он промахнулся? Исхак Микаэль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
3'
ШАНС! Исхак Микаэль вышел один-на-один с голкипером...
3'
Исхак Микаэль из команды Нюрнберг идет с мячом вперед на обострение...
3'
Беренс Ханно разрезает оборону соперника отличным пасом
2'
Нюрнберг имеет хороший шанс забить.
2'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Игрок из команды Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Хоффенхайм начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Max-Morlock-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Нюрнберг 1:0 Хоффенхайм
Нюрнберг
19.7% (34)
Ничья:
27.2% (47)
Хоффенхайм
53.2% (92)

Вы не участвовали в прогнозе

Хоффенхайм:
33.5% (58)
Ничья:
23.1% (40)
Хоффенхайм:
11% (19)
Нюрнберг:
8.1% (14)
Нюрнберг:
7.5% (13)
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