Стадион: БайАрена
1:1
Второй тайм: 53'
6' Желтая карточкаФелипе Мартинс
0:0
7' Не забитый пенальтиВенделл Боргес
0:1
25' ГолFlorent Muslija
1:1
34' ГолБендер Ларс
50' Желтая карточкаВайзер Митчелл
Второй тайм
53'
52'
Какой промах! Брандт Юлиан имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
52'
52'
52'
51'
После дальнего удара, который нанес Хавец Кай мяч отбит вратарем
51'
Отличные скиллы показывает Хавец Кай, обводя своих соперников
51'
Судья сигнализирует, что Уолас Соуза из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Вайзер Митчелл
50'
50'
Швеглер Пирмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
50'
Вайзер Митчелл получил желтую карточку от судьи
50'
Вайзер Митчелл из команды Байер Л играет слишком грубо. Florent Muslija оказался на газоне.
49'
48'
Судья сигнализирует, что Харагути Генки из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Фолланд Кевин
48'
Вайзер Митчелл из команды Байер Л делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Судья сигнализирует, что Бендер Ларс из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Florent Muslija
47'
46'
Судья сигнализирует, что Антон Вальдемар из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Аларио Лукас
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
46'
Судья сигнализирует, что Вуд Бобби из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Вайзер Митчелл
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Фолланд Кевин из команды Байер Л в офсайде
45'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
44'
Та Джонатан бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
44'
Бендер Ларс из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
44'
Фелипе Мартинс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Брандт Юлиан из команды Байер Л подал угловой слева.
44'
Хавец Кай решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
42'
Фелипе Мартинс из команды Ганновер 96 играет слишком грубо. Брандт Юлиан оказался на газоне.
42'
42'
Шанс! Аларио Лукас из команды Байер Л пробил головой, но мимо
42'
41'
Кор Доминик из команды Байер Л делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Фелипе Мартинс ошибается в защите.
40'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
40'
Элез Йосип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
40'
Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Опасность предотвращена - Элез Йосип из команды Ганновер 96 вступил в отбор удачно
39'
Отличные скиллы показывает Брандт Юлиан, обводя своих соперников
39'
39'
Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
38'
37'
Шанс! Брандт Юлиан из команды Байер Л пробил головой, но мимо
37'
37'
Фолланд Кевин из команды Байер Л идет с мячом вперед на обострение...
37'
36'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
36'
Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
35'
Судья сигнализирует, что Фолланд Кевин из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Швеглер Пирмин
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
34'
Брандт Юлиан сделал результативную передачу.
34'
Г О О О О Л - Бендер Ларс изменил счет на табло!
34'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает пас партнеру.
33'
Вуд Бобби из команды Ганновер 96 в офсайде
33'
Фуллкруг Никлас делает скидку к воротам
33'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 подал угловой справа.
33'
Опасность предотвращена - Та Джонатан из команды Байер Л вступил в отбор удачно
33'
Вуд Бобби из команды Ганновер 96 идет с мячом вперед на обострение...
33'
32'
Антон Вальдемар бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
32'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 подал угловой справа.
32'
Вуд Бобби нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Florent Muslija нанес удар, мяч был парирован, но Градецки Лукаш не удержал его в руках.
31'
Вуд Бобби из команды Ганновер 96 делает передачу одноклубнику.
31'
Альборнос Миико из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
30'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
30'
30'
29'
29'
29'
Брандт Юлиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
29'
Судья сигнализирует, что Florent Muslija из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Аларио Лукас
28'
Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
27'
Харагути Генки из команды Ганновер 96 навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
26'
Судья сигнализирует, что Хавец Кай из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Florent Muslija
25'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
25'
Г О О О О Л Florent Muslija закручивает штрафной в сетку! Великолепно
24'
Судья сигнализирует, что Бендер Ларс из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Фелипе Мартинс
24'
Фелипе Мартинс нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Florent Muslija из команды Ганновер 96 делает пас партнеру.
24'
Фолланд Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 подал угловой слева.
23'
Опасность предотвращена - Та Джонатан из команды Байер Л вступил в отбор удачно
23'
Вуд Бобби из команды Ганновер 96 идет с мячом вперед на обострение...
23'
22'
22'
Вуд Бобби из команды Ганновер 96 плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
21'
Вайзер Митчелл из команды Байер Л играет слишком грубо. Альборнос Миико оказался на газоне.
21'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
20'
19'
19'
19'
Швеглер Пирмин не смог попасть в створ ударом издали
19'
Бендер Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Бендер Свен из команды Байер Л забрасывает мяч в штрафную.
19'
Бендер Свен из команды Байер Л делает передачу одноклубнику.
19'
Бендер Ларс из команды Байер Л делает передачу одноклубнику.
18'
Швеглер Пирмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Судья сигнализирует, что Хавец Кай из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Швеглер Пирмин
17'
17'
16'
Фолланд Кевин из команды Байер Л в офсайде
16'
Судья сигнализирует, что Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Кор Доминик
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
15'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
14'
Хавец Кай наказан за толчок Фелипе Мартинс
14'
13'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Фуллкруг Никлас пробует нанести удар издали, но Градецки Лукаш держит все под контролем
13'
12'
Судья сигнализирует, что Кор Доминик из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Уолас Соуза
11'
11'
Брандт Юлиан из команды Байер Л плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
10'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
10'
Florent Muslija выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Бендер Свен из команды Байер Л делает передачу одноклубнику.
10'
10'
Кор Доминик из команды Байер Л делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
Уолас Соуза нарушает правила. Вайзер Митчелл пострадал
9'
8'
Florent Muslija из команды Ганновер 96 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
8'
7'
СПАСЕНО - Венделл Боргес пробил пенальти, но Эссер Михаэль отбивает!
7'
Матч возобновлен
6'
Фелипе Мартинс получает желтую карточку за игру рукой
6'
ПЕНАЛЬТИ! - Фелипе Мартинс играет рукой в штрафной! Фелипе Мартинс вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
6'
Фелипе Мартинс задерживает мяч рукой
5'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
5'
Контроль мяча: [team1]: 77%, [team2]: 23%.
5'
Венделл Боргес пробил со штрафного прямо в стенку
4'
Судья сигнализирует, что Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Хавец Кай
3'
3'
Судья сигнализирует, что Вуд Бобби из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Кор Доминик
3'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Элез Йосип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
2'
Швеглер Пирмин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Вайзер Митчелл из команды Байер Л делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
1'
1'
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Байер Л начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Байер Л 1:1 Ганновер 96
Байер Л
92.4% (159)
Ничья:
5.2% (9)
Ганновер 96
2.3% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Байер Л:
34.3% (59)
2:0 Байер Л:
28.5% (49)
1:0 Байер Л:
22.7% (39)
1:1 Ничья:
3.5% (6)
3:1 Байер Л:
3.5% (6)
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