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Стадион:
Байер Л
1:1
Второй тайм: 53'
Ганновер 96
0'
6' Желтая карточка
Фелипе Мартинс
0:0
7' Не забитый пенальти
Венделл Боргес
0:1
25' Гол
Florent Muslija
1:1
34' Гол
Бендер Ларс
50' Желтая карточка
Вайзер Митчелл
53'
Второй тайм
53'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
52'
Какой промах! Брандт Юлиан имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
52'
Вайзер Митчелл из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
52'
Фолланд Кевин из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
52'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
После дальнего удара, который нанес Хавец Кай мяч отбит вратарем
51'
Отличные скиллы показывает Хавец Кай, обводя своих соперников
51'
Хавец Кай из команды Байер Л идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Уолас Соуза из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Вайзер Митчелл
50'
Эссер Михаэль взял и забрал мяч на выходе
50'
Швеглер Пирмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Желтая карточка
50'
Вайзер Митчелл получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
50'
Вайзер Митчелл из команды Байер Л играет слишком грубо. Florent Muslija оказался на газоне.
49'
Ганновер 96 контролирует мяч.
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Харагути Генки из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Фолланд Кевин
48'
Вайзер Митчелл из команды Байер Л делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Бендер Ларс из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Florent Muslija
47'
Ганновер 96 начинает контратаку
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Антон Вальдемар из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Аларио Лукас
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Вуд Бобби из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Вайзер Митчелл
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
Офсайд
45'
Фолланд Кевин из команды Байер Л в офсайде
45'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
44'
Та Джонатан бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
44'
Бендер Ларс из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
44'
Фелипе Мартинс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Брандт Юлиан из команды Байер Л подал угловой слева.
44'
Хавец Кай решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
42'
Фелипе Мартинс из команды Ганновер 96 играет слишком грубо. Брандт Юлиан оказался на газоне.
42'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
42'
Шанс! Аларио Лукас из команды Байер Л пробил головой, но мимо
Угловой
42'
Брандт Юлиан из команды Байер Л подал угловой справа.
41'
Кор Доминик из команды Байер Л делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Фелипе Мартинс ошибается в защите.
40'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
40'
Элез Йосип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Вайзер Митчелл из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
40'
Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Хавец Кай из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
39'
Опасность предотвращена - Элез Йосип из команды Ганновер 96 вступил в отбор удачно
39'
Отличные скиллы показывает Брандт Юлиан, обводя своих соперников
39'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Фолланд Кевин из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
38'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
37'
Шанс! Брандт Юлиан из команды Байер Л пробил головой, но мимо
37'
Фолланд Кевин из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
37'
Фолланд Кевин из команды Байер Л идет с мячом вперед на обострение...
37'
Удар от ворот произведет Байер Л
36'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
36'
Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Фолланд Кевин из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Швеглер Пирмин
35'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
34'
Брандт Юлиан сделал результативную передачу.
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Бендер Ларс изменил счет на табло!
34'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает пас партнеру.
Офсайд
33'
Вуд Бобби из команды Ганновер 96 в офсайде
33'
Фуллкруг Никлас делает скидку к воротам
Угловой
33'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 подал угловой справа.
33'
Опасность предотвращена - Та Джонатан из команды Байер Л вступил в отбор удачно
33'
Вуд Бобби из команды Ганновер 96 идет с мячом вперед на обострение...
33'
Ганновер 96 начинает контратаку
32'
Антон Вальдемар бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
Угловой
32'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 подал угловой справа.
32'
Вуд Бобби нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Florent Muslija нанес удар, мяч был парирован, но Градецки Лукаш не удержал его в руках.
31'
Вуд Бобби из команды Ганновер 96 делает передачу одноклубнику.
31'
Альборнос Миико из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
30'
Эссер Михаэль взял и забрал мяч на выходе
30'
Вайзер Митчелл из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
30'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
Байер Л контролирует мяч.
29'
Эссер Михаэль взял и забрал мяч на выходе
29'
Брандт Юлиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Florent Muslija из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Аларио Лукас
28'
Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Удар от ворот произведет Байер Л
27'
Харагути Генки из команды Ганновер 96 навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Хавец Кай из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Florent Muslija
25'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Описание гола
25'
Г О О О О Л Florent Muslija закручивает штрафной в сетку! Великолепно
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Бендер Ларс из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Фелипе Мартинс
24'
Фелипе Мартинс нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Florent Muslija из команды Ганновер 96 делает пас партнеру.
24'
Фолланд Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 подал угловой слева.
23'
Опасность предотвращена - Та Джонатан из команды Байер Л вступил в отбор удачно
23'
Вуд Бобби из команды Ганновер 96 идет с мячом вперед на обострение...
23'
Ганновер 96 начинает контратаку
22'
Байер Л контролирует мяч.
22'
Вуд Бобби из команды Ганновер 96 плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
Фол, нарушение
21'
Вайзер Митчелл из команды Байер Л играет слишком грубо. Альборнос Миико оказался на газоне.
21'
Байер Л контролирует мяч.
20'
Ганновер 96 контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
20'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Удар от ворот произведет Байер Л
19'
Швеглер Пирмин не смог попасть в створ ударом издали
19'
Бендер Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Бендер Свен из команды Байер Л забрасывает мяч в штрафную.
19'
Бендер Свен из команды Байер Л делает передачу одноклубнику.
19'
Бендер Ларс из команды Байер Л делает передачу одноклубнику.
18'
Швеглер Пирмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Хавец Кай из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Швеглер Пирмин
17'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
16'
Фолланд Кевин из команды Байер Л в офсайде
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Кор Доминик
16'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
15'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
14'
Хавец Кай наказан за толчок Фелипе Мартинс
14'
Ганновер 96 контролирует мяч.
13'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Фуллкруг Никлас пробует нанести удар издали, но Градецки Лукаш держит все под контролем
13'
Удар от ворот произведет Байер Л
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Кор Доминик из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Уолас Соуза
11'
Эссер Михаэль взял и забрал мяч на выходе
11'
Брандт Юлиан из команды Байер Л плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
11'
Хавец Кай из команды Байер Л сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
10'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
10'
Florent Muslija выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Бендер Свен из команды Байер Л делает передачу одноклубнику.
Угловой
10'
Брандт Юлиан из команды Байер Л подал угловой справа.
10'
Кор Доминик из команды Байер Л делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
9'
Уолас Соуза нарушает правила. Вайзер Митчелл пострадал
9'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Florent Muslija из команды Ганновер 96 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Описание гола
7'
СПАСЕНО - Венделл Боргес пробил пенальти, но Эссер Михаэль отбивает!
7'
Матч возобновлен
Желтая карточка
6'
Фелипе Мартинс получает желтую карточку за игру рукой
Фол, нарушение
6'
ПЕНАЛЬТИ! - Фелипе Мартинс играет рукой в штрафной! Фелипе Мартинс вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
Фол, нарушение
6'
Фелипе Мартинс задерживает мяч рукой
5'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
5'
Контроль мяча: [team1]: 77%, [team2]: 23%.
5'
Венделл Боргес пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Хавец Кай
3'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Вуд Бобби из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Кор Доминик
3'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Элез Йосип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
2'
Брандт Юлиан из команды Байер Л подал угловой справа.
2'
Швеглер Пирмин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Вайзер Митчелл из команды Байер Л делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
1'
Байер Л контролирует мяч.
1'
Ганновер 96 контролирует мяч.
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Байер Л начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Байер Л 1:1 Ганновер 96
Байер Л
92.4% (159)
Ничья:
5.2% (9)
Ганновер 96
2.3% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Байер Л:
34.3% (59)
Байер Л:
28.5% (49)
Байер Л:
22.7% (39)
Ничья:
3.5% (6)
Байер Л:
3.5% (6)
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