Стадион: Сент-Джеймс Парк
0:1
29' ГолКайал Барам
Первый тайм
42'
Судья сигнализирует, что Кенеди Роберт из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Бруно Сальтор
42'
Стивенс Дейл из команды Брайтон играет слишком грубо. Муто Йосинори оказался на газоне.
41'
Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Стивенс Дейл из команды Брайтон делает передачу одноклубнику.
41'
Джаханбакш Алиреза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Судья сигнализирует, что Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Бонг Гаэтан
40'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
40'
40'
Шанс! Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл пробил головой, но мимо
40'
Дамметт Пол из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
39'
39'
Перес Айосе из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
39'
38'
38'
37'
Райан Мэтью взял и забрал мяч на выходе
37'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
37'
37'
Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Шелви Джонджо из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
37'
37'
Шелви Джонджо из команды Ньюкасл подал угловой слева.
36'
Кайал Барам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
36'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл подал угловой справа.
35'
Кенеди Роберт мяч отрикошетил от ворот
35'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
35'
Ньюкасл имеет хороший шанс забить.
35'
34'
Шелви Джонджо из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
34'
Ньюкасл контролирует мяч.
33'
[player1] из команды [team] в офсайде
33'
Локадия Юрген из команды Брайтон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
33'
32'
31'
31'
Шелви Джонджо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
30'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
30'
29'
Г О О О О Л! - Кайал Барам из команды Брайтон забивает благодаря рикошету.
29'
Искьердо Хосе нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Даффи Шейн из команды Брайтон делает передачу одноклубнику.
29'
Марч Соломон из команды Брайтон подал угловой справа.
29'
Дамметт Пол предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Искьердо Хосе нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
27'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
27'
Даффи Шейн из команды Брайтон хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
27'
Диаме Мохамед из команды Ньюкасл делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
26'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Плохо сыграл Стивенс Дейл - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
26'
Шелви Джонджо из команды Ньюкасл подал угловой справа.
26'
Данк Льюис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
25'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
25'
25'
Локадия Юрген не смог попасть в створ ударом издали
24'
24'
24'
23'
Ньюкасл контролирует мяч.
23'
23'
22'
Марч Соломон из команды Брайтон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Диаме Мохамед нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Судья сигнализирует, что Кайал Барам из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Перес Айосе
20'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
20'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Кайал Барам из команды Брайтон подал угловой слева.
20'
Ласcеллс Джамал предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Кайал Барам из команды Брайтон отдал передачу, которая была заблокирована.
19'
Отличные скиллы показывает Кайал Барам, обводя своих соперников
19'
Бонг Гаэтан из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
19'
Брайтон контролирует мяч.
18'
18'
18'
17'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
16'
Даффи Шейн из команды Брайтон играет слишком грубо. Ритчи Мэтт оказался на газоне.
16'
Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Марч Соломон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Матч возобновлен
16'
Мюррей Гленн получил травму и заменен. Локадия Юрген выходит на поле.
15'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
14'
Ох, нехорошо это выглядит. Мюррей Гленн получил травму и медбригада забирает его с поля.
10'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
10'
Мюррей Гленн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
10'
Фернандес Федерико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
Фернандес Федерико из команды Ньюкасл опасно и грубо сыграл. Мюррей Гленн пострадал.
8'
Матч возобновлен
7'
Райан Мэтью на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
Перес Айосе из команды Ньюкасл опасно и грубо сыграл. Райан Мэтью пострадал.
7'
Райан Мэтью взял и забрал мяч на выходе
7'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл подал угловой слева.
6'
Джаханбакш Алиреза предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Кенеди Роберт из команды Ньюкасл делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
6'
Шелви Джонджо из команды Ньюкасл подал угловой справа.
5'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
5'
Райан Мэтью из команды Брайтон сделал отличный сейв!
5'
Должен был быть гол! Перес Айосе имел отличный шанс, но Райан Мэтью не дал голу состоятся!
5'
Бонг Гаэтан ошибается в защите.
5'
Дамметт Пол из команды Ньюкасл делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
Кайал Барам из команды Брайтон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
Мюррей Гленн из команды Брайтон играет слишком грубо. Кенеди Роберт оказался на газоне.
3'
Марч Соломон из команды Брайтон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
2'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
2'
Шелви Джонджо из команды Ньюкасл разыграл угловой с правого угла.
2'
Кайал Барам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл отдал передачу, которая была заблокирована.
2'
1'
1'
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Ньюкасл начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St James' Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Ньюкасл 0:1 Брайтон
Ньюкасл
75.7% (131)
Ничья:
20.2% (35)
Брайтон
4% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Ньюкасл:
32.9% (57)
1:0 Ньюкасл:
30.1% (52)
1:1 Ничья:
15% (26)
2:0 Ньюкасл:
8.7% (15)
1:2 Брайтон:
2.3% (4)
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