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Стадион: Санкт-Якоб Парк
1:0
Перерыв
1:0
40' ГолАйети Альбиан
41' Желтая карточкаФрай Фабиан
|
40'
1:0
41'
Состав команд
15
Риверос
Блас
20
Ди
Сере
33
Буа
Кевин
23
Mike
Gomes
25
Ошс
Марцис
Базель 4-2-3-1
- Основной состав
- 35 Хансен Мартин Вратарь
- 5 Видмер Сильван Защитник
- 4 Джюмарт Эрай Защитник
- 34 Джака Таулант Защитник
- 15 Риверос Блас Защитник
- 20 Ди Сере Полузащитник
- 6 Фрай Фабиан Полузащитник
- 9 Ван Волфсвинкель Рикки Полузащитник
- 7 Дзуффи Лука Полузащитник
- 33 Буа Кевин Полузащитник
- 22 Айети Альбиан Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Петретта Рауль Защитник
- 43 Кайзер Ив Защитник
- 37 Пюлюлю Афимико Полузащитник
- 19 Оберлин Димитри Полузащитник
- 26 Калулу Альдо Нападающий
- 3 Konstantinos Dimitriou
- 40 Signori Antonio
- Главный тренер: Коллер Марсель
Нёвшатель Ксамакс 5-3-2
- Основной состав
- 30 Laurent Walthert Вратарь
- 17 Геоффрей Треанд Защитник
- 23 Mike Gomes Защитник
- 25 Ошс Марцис Защитник
- 82 Jeremy Huyghebaert Защитник
- 3 Janick Kamber Защитник
- 4 Pietro Di Nardo Полузащитник
- 6 Пикель Шарль Полузащитник
- 18 Tunahan Cicek Полузащитник
- 10 Charles-Andre Doudin Нападающий
- 14 Нуццоло Рафаэль Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Matthias Minder Вратарь
- 27 Джемайли Арбенит Защитник
- 12 Max Veloso Полузащитник
- 9 Ben Hamed Kone Полузащитник
- 7 Thibault Corbaz Полузащитник
- 8 Samir Ramizi Полузащитник
- 11 Карлен Гаэтан Нападающий
- Главный тренер: Michel Decastel
Предыдущие игры
Базель (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 06.10.2018 Санкт-Галлен 1:3 Базель С
- 30.09.2018 Лугано 2:2 Базель С
- 26.09.2018 Базель 2:1 Люцерн С
- 23.09.2018 Янг Бойз 7:1 Базель С
- 15.09.2018 Эшалленс 2:7 Базель К
- 02.09.2018 Базель 1:1 Тун С
- 30.08.2018 Аполлон 1:0 Базель ЛЕ
- 26.08.2018 Цюрих 1:1 Базель С
- 23.08.2018 Базель 3:2 Аполлон ЛЕ
- 18.08.2018 FC Montlingen 0:3 Базель К
- 16.08.2018 Базель 1:0 Витесс ЛЕ
- 12.08.2018 Базель 3:2 Сьон С
- 09.08.2018 Витесс 0:1 Базель ЛЕ
- 04.08.2018 Базель 4:2 Грасcхоппер С
- 01.08.2018 Базель 0:3 ПАОК ЛЧ
- 28.07.2018 Нёвшатель Ксамакс 1:1 Базель С
- 24.07.2018 ПАОК 2:1 Базель ЛЧ
- 21.07.2018 Базель 1:2 Санкт-Галлен С
- 13.07.2018 Базель 0:5 Фейеноорд КУ
- 13.07.2018 Базель 1:4 Арау ТМК
Нёвшатель Ксамакс (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 12.10.2018 Нёвшатель Ксамакс 1:3 Страсбург ТМК
- 07.10.2018 Нёвшатель Ксамакс 1:1 Сьон С
- 30.09.2018 Цюрих 0:0 Нёвшатель Ксамакс С
- 26.09.2018 Нёвшатель Ксамакс 2:1 Лугано С
- 22.09.2018 Грасcхоппер 3:1 Нёвшатель Ксамакс С
- 16.09.2018 Арау 1:2 Нёвшатель Ксамакс К
- 02.09.2018 Нёвшатель Ксамакс 2:3 Санкт-Галлен С
- 25.08.2018 Янг Бойз 5:2 Нёвшатель Ксамакс С
- 19.08.2018 Ивердон 0:1 Нёвшатель Ксамакс К
- 11.08.2018 Нёвшатель Ксамакс 1:5 Тун С
- 05.08.2018 Сьон 3:0 Нёвшатель Ксамакс С
- 28.07.2018 Нёвшатель Ксамакс 1:1 Базель С
- 21.07.2018 Люцерн 0:2 Нёвшатель Ксамакс С
- 14.07.2018 ПСВ 1:1 Нёвшатель Ксамакс ТМК
- 12.07.2018 Нёвшатель Ксамакс 2:1 Спортинг Л ТМК
- 29.06.2018 Лозанна-Спорт 1:5 Нёвшатель Ксамакс ТМК
- 23.06.2018 Тун 1:2 Нёвшатель Ксамакс ТМК
- 22.06.2018 Янг Бойз 1:0 Нёвшатель Ксамакс ТМК
- 22.06.2018 Нёвшатель Ксамакс 2:0 Брайтенрайн ТМК
- 21.05.2018 Нёвшатель Ксамакс 6:3 Виль ЧЛ
Последние игры между собой
Базель: победы: 11, ничьи: 7, поражения: 2
Нёвшатель Ксамакс: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 11
- 28.07.2018 Нёвшатель Ксамакс 1:1 Базель Суперлига
- 08.07.2017 Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи. Клубы
- 02.02.2016 Базель 4:2 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи. Клубы
- 15.04.2012 Базель 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
- 18.03.2012 Нёвшатель Ксамакс 0:0 Базель Суперлига
- 11.12.2011 Нёвшатель Ксамакс 1:1 Базель Суперлига
- 24.07.2011 Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
- 20.04.2011 Нёвшатель Ксамакс 2:2 Базель Суперлига
- 02.04.2011 Базель 1:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
- 28.11.2010 Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель Суперлига
- 28.08.2010 Базель 4:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
- 13.05.2010 Базель 3:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
- 14.02.2010 Нёвшатель Ксамакс 1:3 Базель Суперлига
- 09.11.2009 Базель 4:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
- 23.08.2009 Нёвшатель Ксамакс 2:2 Базель Суперлига
- 19.04.2009 Нёвшатель Ксамакс 2:3 Базель Суперлига
- 09.04.2009 Базель 3:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
- 31.01.2009 Нёвшатель Ксамакс 2:0 Базель Товарищеские матчи. Сборные
- 30.11.2008 Нёвшатель Ксамакс 2:0 Базель Суперлига
- 06.05.2008 Нёвшатель Ксамакс 2:2 Базель Суперлига
Базель
Нёвшатель Ксамакс
-
4 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
3 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|11
|9
|1
|1
|37 - 12
|28
|2.
|Базель
|1:0
|11
|5
|4
|2
|20 - 20
|19
|3.
|Тун
|11
|5
|3
|3
|23 - 16
|18
|4.
|Цюрих
|11
|4
|5
|2
|13 - 13
|17
|5.
|Санкт-Галлен
|0:2
|11
|4
|2
|5
|15 - 20
|14
|6.
|Лугано
|2:0
|11
|3
|4
|4
|16 - 18
|13
|7.
|Люцерн
|11
|4
|0
|7
|15 - 20
|12
|8.
|Сьон
|0:0
|11
|3
|2
|6
|17 - 20
|11
|9.
|Грасcхоппер
|0:0
|11
|3
|2
|6
|13 - 19
|11
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|0:1
|11
|2
|3
|6
|12 - 23
|9
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Фрай Фабиан получил желтую карточку от судьи
40'
Г О О О О Л - Айети Альбиан бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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