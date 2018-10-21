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Стадион:
Базель
1:0
Перерыв
Нёвшатель Ксамакс
0'
1:0
40' Гол
Айети Альбиан
41' Желтая карточка
Фрай Фабиан
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Фрай Фабиан получил желтую карточку от судьи
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Айети Альбиан бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Итог 0 Квитова Петра 2 Свитолина Элина
Итог 0 Возняцки Каролин 2 Плишкова Каролина
27' 1 СКА 1 ЦСКА Москва
Позже США. Гонка
Позже 0 Салават Юлаев 0 Авангард


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