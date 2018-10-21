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Стадион:
Сьон
0:0
Второй тайм: 48'
Грасcхоппер
0'
13' Желтая карточка
Думбия Сулейман
31' Желтая карточка
Yassin Fortune
34' Желтая карточка
Леняни Эрмир
41' Желтая карточка
Ндойе Бирама
48'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Ндойе Бирама получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
34'
Леняни Эрмир получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
31'
Yassin Fortune получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
13'
Думбия Сулейман получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Tourbillon. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Итог 0 Квитова Петра 2 Свитолина Элина
Итог 0 Возняцки Каролин 2 Плишкова Каролина
27' 1 СКА 1 ЦСКА Москва
Позже США. Гонка
Позже 0 Салават Юлаев 0 Авангард


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