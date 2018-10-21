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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Турбийон
0:0
Второй тайм: 48'
13' Желтая карточкаДумбия Сулейман
31' Желтая карточкаYassin Fortune
34' Желтая карточкаЛеняни Эрмир
41' Желтая карточкаНдойе Бирама
|
13'
31'
34'
41'
Состав команд
34
Ндойе
Бирама
33
Леняни
Эрмир
24
Тома
Бастьен
23
Jared
Khasa
23
Айети
Арлинд
14
Лаванши
Нума
11
Бауи
Набиль
28
Petar
Pusic
Сьон 4-3-3
- Основной состав
- 18 Фикентшер Кевин Вратарь
- 62 Масейрас Кентен Защитник
- 34 Ндойе Бирама Защитник
- 3 Andre Luis II Защитник
- 33 Леняни Эрмир Защитник
- 36 Куасси Ксавье Полузащитник
- 17 Сонг Александр Полузащитник
- 24 Тома Бастьен Полузащитник
- 25 Yassin Fortune Нападающий
- 22 Moussa Kalilou Djitte Нападающий
- 23 Jared Khasa Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Рафаэл Бранко Защитник
- 30 Ayoub Abdellaoui Защитник
- 8 Мвенг Фредди Полузащитник
- 7 Касами Пайтим Нападающий
- 9 Робертс Улдрикис Нападающий
- 40 Itaitinga
- 99 Noah Berchtold
- Главный тренер: Murat Yakin
Грасcхоппер 3-4-3
- Основной состав
- 1 Линднер Хайнц Вратарь
- 5 Aleksandar Cvetkovic Защитник
- 23 Айети Арлинд Защитник
- 3 Jean-Pierre Rhyner Защитник
- 14 Лаванши Нума Полузащитник
- 30 Байрами Недим Полузащитник
- 26 Хольцхаузер Рафаэль Полузащитник
- 15 Думбия Сулейман Полузащитник
- 16 Хеффрен Суарес Нападающий
- 11 Бауи Набиль Нападающий
- 28 Petar Pusic Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Mateo Matic Вратарь
- 22 Зесигер Седрик Защитник
- 24 Лика Буджар Защитник
- 20 Нгой Жульен Полузащитник
- 19 Пинга Аймери Полузащитник
- 6 Таипи Гьелбрим Полузащитник
- 17 Камбер Робин Полузащитник
- Главный тренер: Финк Торстен
Предыдущие игры
Сьон (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 07.10.2018 Нёвшатель Ксамакс 1:1 Сьон С
- 30.09.2018 Люцерн 1:3 Сьон С
- 27.09.2018 Сьон 1:2 Цюрих С
- 22.09.2018 Тун 4:1 Сьон С
- 16.09.2018 Лозанна-Спорт 0:1 Сьон К
- 07.09.2018 Кьяссо 1:2 Сьон ТМК
- 01.09.2018 Сьон 0:3 Янг Бойз С
- 25.08.2018 Грасcхоппер 2:1 Сьон С
- 18.08.2018 Кёниц 0:3 Сьон К
- 12.08.2018 Базель 3:2 Сьон С
- 05.08.2018 Сьон 3:0 Нёвшатель Ксамакс С
- 29.07.2018 Санкт-Галлен 2:4 Сьон С
- 22.07.2018 Сьон 1:2 Лугано С
- 18.07.2018 Сьон 2:0 Интер Милан ТМК
- 13.07.2018 Сьон 2:2 Лион ТМК
- 07.07.2018 Лозанна-Спорт 2:0 Сьон ТМК
- 30.06.2018 Сьон 1:0 Ивердон ТМК
- 27.06.2018 Кьяссо 0:4 Сьон ТМК
- 19.05.2018 Тун 1:4 Сьон С
- 13.05.2018 Сьон 3:2 Санкт-Галлен С
Грасcхоппер (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 07.10.2018 Грасcхоппер 2:1 Лугано С
- 29.09.2018 Санкт-Галлен 2:1 Грасcхоппер С
- 25.09.2018 Грасcхоппер 0:2 Тун С
- 22.09.2018 Грасcхоппер 3:1 Нёвшатель Ксамакс С
- 16.09.2018 Стад де Ньон 3:1 Грасcхоппер К
- 05.09.2018 Унион Берлин 3:3 Грасcхоппер ТМК
- 02.09.2018 Люцерн 2:1 Грасcхоппер С
- 25.08.2018 Грасcхоппер 2:1 Сьон С
- 19.08.2018 Буохс 0:2 Грасcхоппер К
- 11.08.2018 Лугано 2:2 Грасcхоппер С
- 04.08.2018 Базель 4:2 Грасcхоппер С
- 28.07.2018 Грасcхоппер 0:2 Цюрих С
- 22.07.2018 Янг Бойз 2:0 Грасcхоппер С
- 17.07.2018 Грасcхоппер 1:1 Атромитос ТМК
- 14.07.2018 Альтах 2:2 Грасcхоппер ТМК
- 11.07.2018 Грасcхоппер 0:2 Зенит ТМК
- 30.06.2018 Грасcхоппер 0:0 Виль ТМК
- 23.06.2018 Грасcхоппер 1:2 Арау ТМК
- 19.05.2018 Грасcхоппер 1:2 Янг Бойз С
- 13.05.2018 Люцерн 1:1 Грасcхоппер С
Последние игры между собой
Сьон: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Грасcхоппер: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
- 25.08.2018 Грасcхоппер 2:1 Сьон Суперлига
- 09.05.2018 Грасcхоппер 0:2 Сьон Суперлига
- 04.02.2018 Сьон 1:3 Грасcхоппер Суперлига
- 26.11.2017 Сьон 3:0 Грасcхоппер Суперлига
- 10.09.2017 Грасcхоппер 3:2 Сьон Суперлига
- 02.06.2017 Сьон 1:1 Грасcхоппер Суперлига
- 19.02.2017 Грасcхоппер 0:1 Сьон Суперлига
- 16.10.2016 Сьон 4:2 Грасcхоппер Суперлига
- 21.08.2016 Грасcхоппер 2:1 Сьон Суперлига
- 16.04.2016 Сьон 2:1 Грасcхоппер Суперлига
- 21.02.2016 Грасcхоппер 3:0 Сьон Суперлига
- 25.10.2015 Сьон 3:2 Грасcхоппер Суперлига
- 23.09.2015 Грасcхоппер 2:0 Сьон Суперлига
- 20.05.2015 Грасcхоппер 0:0 Сьон Суперлига
- 03.04.2015 Сьон 0:5 Грасcхоппер Суперлига
- 02.08.2014 Грасcхоппер 0:0 Сьон Суперлига
- 18.05.2014 Сьон 3:1 Грасcхоппер Суперлига
- 16.03.2014 Грасcхоппер 4:2 Сьон Суперлига
- 27.10.2013 Сьон 2:0 Грасcхоппер Суперлига
- 10.08.2013 Грасcхоппер 0:0 Сьон Суперлига
Сьон
Грасcхоппер
-
2 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 3
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|11
|9
|1
|1
|37 - 12
|28
|2.
|Базель
|1:0
|11
|5
|4
|2
|20 - 20
|19
|3.
|Тун
|11
|5
|3
|3
|23 - 16
|18
|4.
|Цюрих
|11
|4
|5
|2
|13 - 13
|17
|5.
|Санкт-Галлен
|0:2
|11
|4
|2
|5
|15 - 20
|14
|6.
|Лугано
|2:0
|11
|3
|4
|4
|16 - 18
|13
|7.
|Люцерн
|11
|4
|0
|7
|15 - 20
|12
|8.
|Сьон
|0:0
|11
|3
|2
|6
|17 - 20
|11
|9.
|Грасcхоппер
|0:0
|11
|3
|2
|6
|13 - 19
|11
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|0:1
|11
|2
|3
|6
|12 - 23
|9
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Ндойе Бирама получил желтую карточку от судьи
34'
Леняни Эрмир получил желтую карточку от судьи
31'
Yassin Fortune получил желтую карточку от судьи
13'
Думбия Сулейман получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Tourbillon. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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