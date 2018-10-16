Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Лестер

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Стадион: Эмирейтс
Предыдущие игры
Арсенал (последние 20 матчей: +15 =0 -5)
- 07.10.2018 Фулхэм 1:5 Арсенал ПЛ
- 04.10.2018 Карабах 0:3 Арсенал ЛЕ
- 29.09.2018 Арсенал 2:0 Уотфорд ПЛ
- 26.09.2018 Арсенал 3:1 Брентфорд КЛ
- 23.09.2018 Арсенал 2:0 Эвертон ПЛ
- 20.09.2018 Арсенал 4:2 Ворскла ЛЕ
- 15.09.2018 Ньюкасл 1:2 Арсенал ПЛ
- 02.09.2018 Кардифф Сити 2:3 Арсенал ПЛ
- 25.08.2018 Арсенал 3:1 Вест Хэм ПЛ
- 18.08.2018 Челси 3:2 Арсенал ПЛ
- 12.08.2018 Арсенал 0:2 Манчестер Сити ПЛ
- 04.08.2018 Арсенал 2:0 Лацио ТМК
- 01.08.2018 Арсенал 1:1 Челси КЧ
- 28.07.2018 Арсенал 5:1 ПСЖ КЧ
- 26.07.2018 Атлетико М 1:1 Арсенал КЧ
- 14.07.2018 Борэм Вуд 0:8 Арсенал ТМК
- 13.05.2018 Хаддерсфилд Таун 0:1 Арсенал ПЛ
- 09.05.2018 Лестер 3:1 Арсенал ПЛ
- 06.05.2018 Арсенал 5:0 Бёрнли ПЛ
- 03.05.2018 Атлетико М 1:0 Арсенал ЛЕ
Лестер (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 06.10.2018 Лестер 1:2 Эвертон ПЛ
- 29.09.2018 Ньюкасл 0:2 Лестер ПЛ
- 25.09.2018 Вулверхэмптон 0:0 Лестер КЛ
- 22.09.2018 Лестер 3:1 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 15.09.2018 Борнмут 4:2 Лестер ПЛ
- 01.09.2018 Лестер 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 28.08.2018 Лестер 4:0 Флитвуд Таун КЛ
- 25.08.2018 Саутгемптон 1:2 Лестер ПЛ
- 18.08.2018 Лестер 2:0 Вулверхэмптон ПЛ
- 10.08.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Лестер ПЛ
- 04.08.2018 Лилль 1:2 Лестер ТМК
- 01.08.2018 Лестер 1:1 Валенсия ТМК
- 28.07.2018 Удинезе 2:1 Лестер ТМК
- 25.07.2018 Акхисар 0:0 Лестер ТМК
- 21.07.2018 Ноттс Каунти 1:4 Лестер ТМК
- 13.05.2018 Тоттенхэм 5:4 Лестер ПЛ
- 09.05.2018 Лестер 3:1 Арсенал ПЛ
- 05.05.2018 Лестер 0:2 Вест Хэм ПЛ
- 28.04.2018 Кристал Пэлас 5:0 Лестер ПЛ
- 19.04.2018 Лестер 0:0 Саутгемптон ПЛ
Последние игры между собой
Арсенал: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
Лестер: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
- 09.05.2018 Лестер 3:1 Арсенал Премьер-лига
- 11.08.2017 Арсенал 4:3 Лестер Премьер-лига
- 26.04.2017 Арсенал 1:0 Лестер Премьер-лига
- 20.08.2016 Лестер 0:0 Арсенал Премьер-лига
- 14.02.2016 Арсенал 2:1 Лестер Премьер-лига
- 26.09.2015 Лестер 2:5 Арсенал Премьер-лига
- 10.02.2015 Арсенал 2:1 Лестер Премьер-лига
- 31.08.2014 Лестер 1:1 Арсенал Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|21 - 3
|20
|2.
|Челси
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 5
|20
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|15 - 3
|20
|4.
|Арсенал
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|19 - 10
|18
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 7
|18
|6.
|Борнмут
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 12
|16
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 6
|15
|8.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 12
|13
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 14
|13
|10.
|Лестер
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|14 - 12
|12
|11.
|Эвертон
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 12
|12
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 12
|8
|13.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 9
|7
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 13
|7
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 21
|5
|18.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 17
|3
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 13
|2
|20.
|Кардифф Сити
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 17
|2
-
Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - ЛестерДо начала игры, которая состоится 22.10.2018, осталось 2 дня 20 часов 19 минут.
Новости матча
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Озил вернулся к тренировкам — 18:47
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Прогнозы на матч Арсенал - Лестер
Арсенал
89.9% (80)
Ничья:
5.6% (5)
Лестер
4.5% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Арсенал:
37.1% (33)
2:0 Арсенал:
20.2% (18)
3:1 Арсенал:
15.7% (14)
1:0 Арсенал:
9% (8)
1:1 Ничья:
4.5% (4)
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