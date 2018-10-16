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Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Лестер

До начала игры, которая состоится 22.10.2018, осталось 2 дня 20 часов 19 минут.
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Прогнозы на матч Арсенал - Лестер
Арсенал
89.9% (80)
Ничья:
5.6% (5)
Лестер
4.5% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Арсенал:
37.1% (33)
Арсенал:
20.2% (18)
Арсенал:
15.7% (14)
Арсенал:
9% (8)
Ничья:
4.5% (4)
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