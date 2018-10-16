Стадион: Стэмфорд Бридж
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Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Манчестер ЮнайтедДо начала игры, которая состоится 20.10.2018, осталось 2 дня 6 часов 16 минут.
Новости матча
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Шоу готов сыграть с "Челси" — 17:05
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Прогнозы на матч Челси - Манчестер Юнайтед
Челси
71.8% (56)
Ничья:
17.9% (14)
Манчестер Юнайтед
10.3% (8)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Челси:
38.5% (30)
1:0 Челси:
16.7% (13)
1:1 Ничья:
14.1% (11)
2:0 Челси:
7.7% (6)
1:2 Манчестер Юнайтед:
5.1% (4)
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