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Стадион:
Челси
 
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Манчестер Юнайтед
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Прогнозы на матч Челси - Манчестер Юнайтед
Челси
71.8% (56)
Ничья:
17.9% (14)
Манчестер Юнайтед
10.3% (8)

Вы не участвовали в прогнозе

Челси:
38.5% (30)
Челси:
16.7% (13)
Ничья:
14.1% (11)
Челси:
7.7% (6)
Манчестер Юнайтед:
5.1% (4)
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