Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Бёрнли

Стадион: Этихад Стэдиум
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Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - БёрнлиДо начала игры, которая состоится 20.10.2018, осталось 2 дня 8 часов 46 минут.
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Прогнозы на матч Манчестер Сити - Бёрнли
Манчестер Сити
89.9% (62)
Ничья:
7.2% (5)
Бёрнли
2.9% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Манчестер Сити:
36.2% (25)
3:0 Манчестер Сити:
23.2% (16)
3:1 Манчестер Сити:
10.1% (7)
4:0 Манчестер Сити:
5.8% (4)
1:1 Ничья:
5.8% (4)
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