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Стадион:
Вулверхэмптон
0:2
Первый тайм: 43'
Уотфорд
0'
0:1
20' Гол
Капу Этьен
0:2
21' Гол
Перейра Роберто
35' Желтая карточка
Невеш Рубен
43'
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Первый тайм
43'
Хьюз Уилл из команды Уотфорд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
43'
Уотфорд имеет хороший шанс забить.
42'
Уотфорд контролирует мяч.
41'
Кошта Элдер из команды Вулверхэмптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
Фол, нарушение
40'
Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон толкнул локтем оппонента. Это Дюкур Абдулайе заработал фол
40'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
39'
Удар от ворот произведет Уотфорд
39'
ШАНС! Хименес Рауль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
39'
Вулверхэмптон имеет хороший шанс забить.
39'
Удар от ворот произведет Вулверхэмптон
39'
Перейра Роберто не смог попасть в створ ударом издали
Угловой
37'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон разыграл угловой с левого угла.
36'
Кико Фемения предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Вулверхэмптон начинает контратаку
Желтая карточка
35'
Невеш Рубен получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
35'
Безумный фол. Невеш Рубен грубо играет против соперника. Пострадал Хьюз Уилл
35'
Фостер Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Моутинью Жоау навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что [player1] из команды [team] поставил подножку. Пострадал [player2]
34'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
33'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Хьюз Уилл из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Моутинью Жоау
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон поставил подножку. Пострадал Хьюз Уилл
Фол, нарушение
31'
Моутинью Жоау наказан за толчок Хьюз Уилл
Фол, нарушение
31'
Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон толкнул локтем оппонента. Это Кико Фемения заработал фол
31'
Кошта Элдер из команды Вулверхэмптон навешивает в штрафную с рикошетом.
30'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Фол, нарушение
30'
Саксесс Исаак наказан за толчок Доэрти Мэтт
Фол, нарушение
29'
Кошта Элдер наказан за толчок Капу Этьен
29'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Уотфорд контролирует мяч.
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Невеш Рубен из команды Вулверхэмптон поставил подножку. Пострадал Капу Этьен
27'
Уотфорд контролирует мяч.
26'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Делофеу Херард пробил со штрафного прямо в стенку
25'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
25'
Безумный фол. Боли Вийи грубо играет против соперника. Пострадал Саксесс Исаак
24'
Делофеу Херард из команды Уотфорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Капу Этьен из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
Угловой
24'
Перейра Роберто из команды Уотфорд разыграл угловой с левого угла.
24'
Масина Адам из команды Уотфорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Офсайд
23'
Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон в офсайде
23'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
21'
Дюкур Абдулайе сделал результативную передачу.
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Перейра Роберто изменил счет на табло!
20'
Уотфорд имеет хороший шанс забить.
20'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
20'
Дюкур Абдулайе сделал результативную передачу.
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Капу Этьен из команды Уотфорд переиграл вратаря дальним ударом!
Фол, нарушение
19'
Беннетт Райан наказан за толчок Саксесс Исаак
Фол, нарушение
19'
Хьюз Уилл наказан за толчок Хонни Кастро
18'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Перейра Роберто нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Уотфорд контролирует мяч.
17'
Беннетт Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
15'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
15'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Кико Фемения выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
14'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
13'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
12'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Патрисиу Руй взял и забрал мяч на выходе
11'
Делофеу Херард из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
11'
Уотфорд имеет хороший шанс забить.
10'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Угловой
10'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон разыграл угловой с правого угла.
10'
Беннетт Райан мяч отрикошетил от ворот
Угловой
10'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон подал угловой слева.
9'
Масина Адам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Невеш Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
9'
Мариаппа Эдриан наказан за толчок Хонни Кастро
8'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
8'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Фостер Бен взял и забрал мяч на выходе
7'
Хонни Кастро из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
7'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Жота Диогу из команды Вулверхэмптон поставил подножку. Пострадал Делофеу Херард
6'
Вулверхэмптон начинает контратаку
5'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
5'
Уотфорд контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
5'
Жота Диогу из команды Вулверхэмптон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
3'
Уотфорд контролирует мяч.
Фол, нарушение
3'
Безумный фол. Беннетт Райан грубо играет против соперника. Пострадал Саксесс Исаак
3'
Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
2'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
1'
Вулверхэмптон имеет хороший шанс забить.
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Уотфорд начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Molineux Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Вулверхэмптон 0:2 Уотфорд
Вулверхэмптон
69.7% (122)
Ничья:
22.9% (40)
Уотфорд
7.4% (13)

Вы не участвовали в прогнозе

Вулверхэмптон:
34.9% (61)
Вулверхэмптон:
22.9% (40)
Ничья:
18.3% (32)
Вулверхэмптон:
7.4% (13)
Уотфорд:
4.6% (8)
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