Стадион: Молинью
0:2
Первый тайм: 43'
0:1
20' ГолКапу Этьен
0:2
21' ГолПерейра Роберто
35' Желтая карточкаНевеш Рубен
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Первый тайм
43'
42'
41'
Кошта Элдер из команды Вулверхэмптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
40'
Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон толкнул локтем оппонента. Это Дюкур Абдулайе заработал фол
40'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
39'
Удар от ворот произведет Уотфорд
39'
ШАНС! Хименес Рауль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
39'
Вулверхэмптон имеет хороший шанс забить.
39'
Удар от ворот произведет Вулверхэмптон
39'
Перейра Роберто не смог попасть в створ ударом издали
37'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон разыграл угловой с левого угла.
36'
Кико Фемения предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Вулверхэмптон начинает контратаку
35'
Невеш Рубен получил желтую карточку от судьи
35'
Безумный фол. Невеш Рубен грубо играет против соперника. Пострадал Хьюз Уилл
35'
Фостер Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Моутинью Жоау навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
34'
Судья сигнализирует, что [player1] из команды [team] поставил подножку. Пострадал [player2]
34'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
33'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
33'
Судья сигнализирует, что Хьюз Уилл из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Моутинью Жоау
32'
Судья сигнализирует, что Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон поставил подножку. Пострадал Хьюз Уилл
31'
Моутинью Жоау наказан за толчок Хьюз Уилл
31'
Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон толкнул локтем оппонента. Это Кико Фемения заработал фол
31'
Кошта Элдер из команды Вулверхэмптон навешивает в штрафную с рикошетом.
30'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
30'
Саксесс Исаак наказан за толчок Доэрти Мэтт
29'
Кошта Элдер наказан за толчок Капу Этьен
29'
28'
27'
Судья сигнализирует, что Невеш Рубен из команды Вулверхэмптон поставил подножку. Пострадал Капу Этьен
27'
26'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Делофеу Херард пробил со штрафного прямо в стенку
25'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
25'
Безумный фол. Боли Вийи грубо играет против соперника. Пострадал Саксесс Исаак
24'
Делофеу Херард из команды Уотфорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Капу Этьен из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
24'
Перейра Роберто из команды Уотфорд разыграл угловой с левого угла.
24'
Масина Адам из команды Уотфорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон в офсайде
23'
21'
Дюкур Абдулайе сделал результативную передачу.
21'
Г О О О О Л - Перейра Роберто изменил счет на табло!
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
20'
Дюкур Абдулайе сделал результативную передачу.
20'
Г О О О О Л - Капу Этьен из команды Уотфорд переиграл вратаря дальним ударом!
19'
Беннетт Райан наказан за толчок Саксесс Исаак
19'
Хьюз Уилл наказан за толчок Хонни Кастро
18'
18'
Перейра Роберто нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
17'
17'
Беннетт Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
15'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
15'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Кико Фемения выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
14'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
13'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
12'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Патрисиу Руй взял и забрал мяч на выходе
11'
Делофеу Херард из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
10'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон разыграл угловой с правого угла.
10'
Беннетт Райан мяч отрикошетил от ворот
10'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон подал угловой слева.
9'
Масина Адам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Невеш Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
9'
Мариаппа Эдриан наказан за толчок Хонни Кастро
8'
8'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Фостер Бен взял и забрал мяч на выходе
7'
Хонни Кастро из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
7'
6'
Судья сигнализирует, что Жота Диогу из команды Вулверхэмптон поставил подножку. Пострадал Делофеу Херард
6'
Вулверхэмптон начинает контратаку
5'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
5'
Жота Диогу из команды Вулверхэмптон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
3'
3'
Безумный фол. Беннетт Райан грубо играет против соперника. Пострадал Саксесс Исаак
3'
Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
2'
1'
Вулверхэмптон имеет хороший шанс забить.
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Уотфорд начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Molineux Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Вулверхэмптон 0:2 Уотфорд
Вулверхэмптон
69.7% (122)
Ничья:
22.9% (40)
Уотфорд
7.4% (13)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Вулверхэмптон:
34.9% (61)
2:1 Вулверхэмптон:
22.9% (40)
1:1 Ничья:
18.3% (32)
2:0 Вулверхэмптон:
7.4% (13)
1:2 Уотфорд:
4.6% (8)
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