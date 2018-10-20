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1:0
6' ГолKevin Wright
36' Желтая карточкаJonathan Drott
|
6'
1:0
36'
Состав команд
25
Мишкич
Дарио
Дегерфорс 3-4-3
- Основной состав
- 25 Мишкич Дарио Вратарь
- 5 Jonas Olsson II Защитник
- 18 Oliver Ekroth Защитник
- 20 Викторссон Кристоффер Защитник
- 6 Erik Lindell Полузащитник
- 11 Гравиус Христос Полузащитник
- 4 Marcus De Bruin Полузащитник
- 3 Kevin Wright Полузащитник
- 2 Erik Grandelius Нападающий
- 15 Erik Bjoerndahl Нападающий
- 10 Ибрахим Джозеф Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ismael Diawara Вратарь
- 22 Oliver Nilsson Полузащитник
- 9 Alexander Andersson Полузащитник
- 16 Viktor Goetesson Нападающий
- 19 Daniel Joel Okon
- 14 Andreas Jernarp
- 13 Filip Stankovic
Эстер 4-4-2
- Основной состав
- 1 Robin Malmqvist Вратарь
- 5 Stefan Karlsson Защитник
- 4 Fredrik Lundgren II Защитник
- 3 Карлссон Монц Защитник
- 14 Сильверхолт Оливер Защитник
- 19 Андреассон Антон Полузащитник
- 8 Liridon Silka Полузащитник
- 18 Jonathan Drott Полузащитник
- 11 Хельг Симон Полузащитник
- 7 Carl Johansson III Нападающий
- 16 Dragan Kapcevic Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Darmin Sobo Вратарь
- 17 Christian Ljungberg Полузащитник
- 2 Mattias Pavic Полузащитник
- 10 David Johannesson Нападающий
- 21 Filip Oernblom
- 6 Mario Vasilj I
- 15 Emir Avdic
Предыдущие игры
Дегерфорс (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 09.10.2018 Эргрюте 2:0 Дегерфорс С
- 29.09.2018 Дегерфорс 0:1 Варберг БоИС С
- 22.09.2018 Дегерфорс 1:1 ГАИС С
- 16.09.2018 Вернаму 1:2 Дегерфорс С
- 08.09.2018 Дегерфорс 2:2 АФК Эскильстуна С
- 01.09.2018 Дегерфорс 1:1 Хельсинборг С
- 26.08.2018 Фалькенберг 4:1 Дегерфорс С
- 23.08.2018 Энскеде 1:2 Дегерфорс К
- 20.08.2018 Дегерфорс 2:1 Норрбю С
- 10.08.2018 Ландскруна 1:2 Дегерфорс С
- 04.08.2018 Дегерфорс 2:1 Йёнчёпинг С
- 31.07.2018 Хальмстад 2:1 Дегерфорс С
- 30.06.2018 Дегерфорс 3:1 Фрей С
- 25.06.2018 Дегерфорс 0:2 Фалькенберг С
- 18.06.2018 ГАИС 1:1 Дегерфорс С
- 10.06.2018 Хельсинборг 4:1 Дегерфорс С
- 02.06.2018 Дегерфорс 4:1 Вернаму С
- 29.05.2018 Варберг БоИС 0:1 Дегерфорс С
- 23.05.2018 Йёнчёпинг 2:2 Дегерфорс С
- 19.05.2018 Дегерфорс 2:2 Браге С
Эстер (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 06.10.2018 Эстер 5:0 Ландскруна С
- 30.09.2018 Эстер 0:0 Гефле С
- 24.09.2018 АФК Эскильстуна 3:0 Эстер С
- 17.09.2018 Эстер 0:0 Йёнчёпинг С
- 09.09.2018 Эргрюте 1:0 Эстер С
- 03.09.2018 Эстер 2:3 Фалькенберг С
- 27.08.2018 Вернаму 1:0 Эстер С
- 23.08.2018 Шёвде АИК 0:3 Эстер К
- 20.08.2018 Эстер 2:0 Фрей С
- 11.08.2018 Браге 0:4 Эстер С
- 04.08.2018 Эстер 1:1 Варберг БоИС С
- 28.07.2018 Норрбю 0:2 Эстер С
- 01.07.2018 Ландскруна 2:3 Эстер С
- 24.06.2018 Эстер 0:0 АФК Эскильстуна С
- 16.06.2018 Гефле 2:4 Эстер С
- 09.06.2018 Эстер 3:0 Норрбю С
- 02.06.2018 Фрей 3:2 Эстер С
- 27.05.2018 Хальмстад 3:0 Эстер С
- 22.05.2018 Эстер 1:3 ГАИС С
- 19.05.2018 Варберг БоИС 1:2 Эстер С
Последние игры между собой
Дегерфорс: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 2
Эстер: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 3
- 01.04.2018 Эстер 2:2 Дегерфорс Суперэттан
- 08.09.2017 Дегерфорс 1:1 Эстер Суперэттан
- 14.05.2017 Эстер 1:1 Дегерфорс Суперэттан
- 02.11.2014 Эстер 0:2 Дегерфорс Суперэттан
- 26.06.2014 Дегерфорс 0:2 Эстер Суперэттан
- 21.07.2012 Дегерфорс 2:2 Эстер Суперэттан
- 30.06.2012 Дегерфорс 0:2 Эстер Суперэттан
- 30.07.2011 Эстер 0:1 Дегерфорс Суперэттан
- 16.04.2011 Дегерфорс 3:3 Эстер Суперэттан
- 16.10.2010 Эстер 1:1 Дегерфорс Суперэттан
- 29.06.2010 Дегерфорс 1:0 Эстер Суперэттан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|26
|17
|7
|2
|51 - 23
|58
|2.
|Фалькенберг
|26
|17
|4
|5
|56 - 29
|55
|3.
|АФК Эскильстуна
|26
|12
|12
|2
|35 - 12
|48
|4.
|Хальмстад
|26
|13
|5
|8
|42 - 34
|44
|5.
|Эргрюте
|27
|12
|7
|8
|45 - 34
|43
|6.
|Дегерфорс
|1:0
|27
|11
|7
|9
|38 - 40
|40
|7.
|Браге
|26
|10
|8
|8
|40 - 40
|38
|8.
|Эстер
|0:1
|27
|10
|6
|11
|39 - 34
|36
|9.
|Норрбю
|27
|9
|5
|13
|28 - 45
|32
|10.
|ГАИС
|1:0
|27
|7
|10
|10
|35 - 37
|31
|11.
|Фрей
|26
|8
|5
|13
|39 - 51
|29
|12.
|Варберг БоИС
|26
|7
|8
|11
|38 - 42
|29
|13.
|Йёнчёпинг
|26
|7
|7
|12
|25 - 34
|28
|14.
|Вернаму
|26
|7
|5
|14
|27 - 42
|26
|15.
|Гефле
|26
|5
|6
|15
|24 - 50
|21
|16.
|Ландскруна
|0:1
|27
|5
|6
|16
|33 - 48
|21
Первый тайм
36'
Jonathan Drott получил желтую карточку от судьи
6'
Г О О О О Л - Kevin Wright бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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