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Дегерфорс
1:0
Первый тайм: 44'
Эстер
0'
1:0
6' Гол
Kevin Wright
36' Желтая карточка
Jonathan Drott
44'
Первый тайм
Желтая карточка
36'
Jonathan Drott получил желтую карточку от судьи
Описание гола
6'
Г О О О О Л - Kevin Wright бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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