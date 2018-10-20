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Стадион: Зрители: 8250
Люцерн
0:2
Конец матча
Тун
0'
5' Желтая карточка
Шульц Марвин
32' Желтая карточка
Какабадзе Отар
0:1
63' Гол
Соргич Деян
66' Желтая карточка
Швеглер Кристиан
69' Желтая карточка
Соргич Деян
70' Желтая карточка
Хедигер Деннис
83' Желтая карточка
Тосетти Маттео
85' Вторая желтая карточка
Швеглер Кристиан
90' Желтая карточка
Каблан Крис
0:2
90' Гол
Саланович Деннис
90'+10
Второй тайм
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Саланович Деннис бьет в цель!
Желтая карточка
90'
Каблан Крис получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Тун делает замену. Basil Stillhart уходит с поля, а Гельми Рой выходит на его замену.
85'
Швеглер Кристиан получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
83'
Тосетти Маттео получил желтую карточку от судьи
81'
Люцерн делает замену. Lucas Alves уходит с поля, а Демхасай Шкельчим выходит на его замену.
72'
Тун делает замену. Шпильман Марвин уходит с поля, а Саланович Деннис выходит на его замену.
Желтая карточка
70'
Хедигер Деннис получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
69'
Соргич Деян получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
66'
Швеглер Кристиан получил желтую карточку от судьи
65'
Люцерн делает замену. Гвилия Валериане уходит с поля, а Шнойвли Кристиан выходит на его замену.
Описание гола
63'
Г О О О О Л - Соргич Деян бьет в цель!
62'
Тун делает замену. Да Силва Нуну уходит с поля, а Kenan Fatkic выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
32'
Какабадзе Отар получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
5'
Шульц Марвин получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Swissporarena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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