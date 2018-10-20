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Стадион: Свисспорарена Зрители: 8250
5' Желтая карточкаШульц Марвин
32' Желтая карточкаКакабадзе Отар
0:1
63' ГолСоргич Деян
66' Желтая карточкаШвеглер Кристиан
69' Желтая карточкаСоргич Деян
70' Желтая карточкаХедигер Деннис
83' Желтая карточкаТосетти Маттео
85' Вторая желтая карточкаШвеглер Кристиан
90' Желтая карточкаКаблан Крис
0:2
90' ГолСаланович Деннис
|
5'
32'
63'
0:1
66'
69'
70'
83'
85'
90'
90'
0:2
Состав команд
5
Lucao
II
17
Гретер
Симон
15
Шульц
Марвин
24
Варгас
Рубен
20
Каблан
Крис
Люцерн 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Цибунг Давид Вратарь
- 2 Какабадзе Отар Защитник
- 5 Lucao II Защитник
- 4 Кнежевич Стефан Защитник
- 27 Швеглер Кристиан Защитник
- 17 Гретер Симон Полузащитник
- 15 Шульц Марвин Полузащитник
- 24 Варгас Рубен Полузащитник
- 80 Гвилия Валериане Полузащитник
- 11 Шюрпф Паскаль Полузащитник
- 10 Элеке Блессинг Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Сальви Мирко Вратарь
- 3 Чиркович Лазар Защитник
- 34 Silvan Sidler Защитник
- 35 Угриниц Филип Полузащитник
- 19 Шнойвли Кристиан Полузащитник
- 8 Кустодио Оливер Полузащитник
- 20 Демхасай Шкельчим Нападающий
- Главный тренер: Вайлер Рене
Тун 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Февр Гийом Вратарь
- 31 Гларнер Штефан Защитник
- 4 Miguel Rodrigues I Защитник
- 34 Суттер Никола Защитник
- 20 Каблан Крис Защитник
- 17 Хедигер Деннис Полузащитник
- 11 Тосетти Маттео Полузащитник
- 24 Да Силва Нуну Полузащитник
- 10 Basil Stillhart Полузащитник
- 33 Шпильман Марвин Полузащитник
- 9 Соргич Деян Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Руберто Франческо Вратарь
- 14 Гельми Рой Защитник
- 7 Фаччинетти Микаэль Защитник
- 37 Саланович Деннис Нападающий
- 21 Феррейру Нельсон Нападающий
- 35 Хунцикер Николас Нападающий
- 6 Kenan Fatkic
- Главный тренер: Шнайдер Марк
Предыдущие игры
Люцерн (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 06.10.2018 Янг Бойз 2:3 Люцерн С
- 30.09.2018 Люцерн 1:3 Сьон С
- 26.09.2018 Базель 2:1 Люцерн С
- 23.09.2018 Цюрих 1:0 Люцерн С
- 15.09.2018 Серветт 3:3 Люцерн К
- 02.09.2018 Люцерн 2:1 Грасcхоппер С
- 26.08.2018 Санкт-Галлен 0:1 Люцерн С
- 19.08.2018 FC Gland 1:9 Люцерн К
- 16.08.2018 Люцерн 1:3 Олимпиакос ЛЕ
- 12.08.2018 Люцерн 2:3 Янг Бойз С
- 09.08.2018 Олимпиакос 4:0 Люцерн ЛЕ
- 04.08.2018 Люцерн 4:2 Лугано С
- 29.07.2018 Тун 2:1 Люцерн С
- 21.07.2018 Люцерн 0:2 Нёвшатель Ксамакс С
- 08.07.2018 Люцерн 1:1 Динамо Киев ТМК
- 30.06.2018 Люцерн 0:0 Вадуц ТМК
- 23.06.2018 Люцерн 3:1 Винтертур ТМК
- 19.05.2018 Базель 2:2 Люцерн С
- 13.05.2018 Люцерн 1:1 Грасcхоппер С
- 09.05.2018 Санкт-Галлен 2:3 Люцерн С
Тун (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 07.10.2018 Тун 2:2 Цюрих С
- 29.09.2018 Тун 1:4 Янг Бойз С
- 25.09.2018 Грасcхоппер 0:2 Тун С
- 22.09.2018 Тун 4:1 Сьон С
- 16.09.2018 Мутье 1:3 Тун К
- 02.09.2018 Базель 1:1 Тун С
- 26.08.2018 Тун 1:1 Лугано С
- 18.08.2018 FC Veyrier Sport 1:5 Тун К
- 11.08.2018 Нёвшатель Ксамакс 1:5 Тун С
- 05.08.2018 Санкт-Галлен 3:2 Тун С
- 29.07.2018 Тун 2:1 Люцерн С
- 22.07.2018 Цюрих 2:1 Тун С
- 14.07.2018 Тун 4:0 Стад де Ньон ТМК
- 11.07.2018 Тун 3:2 Кьяссо ТМК
- 07.07.2018 Тун 2:3 Арау ТМК
- 07.07.2018 Тун 1:0 Виль ТМК
- 29.06.2018 Тун 3:0 Раппершвиль-Йона ТМК
- 23.06.2018 Тун 1:2 Нёвшатель Ксамакс ТМК
- 16.06.2018 Тун 2:1 Шаффхаузен ТМК
- 19.05.2018 Тун 1:4 Сьон С
Последние игры между собой
Люцерн: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Тун: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
- 29.07.2018 Тун 2:1 Люцерн Суперлига
- 07.04.2018 Тун 1:0 Люцерн Суперлига
- 25.02.2018 Люцерн 2:1 Тун Суперлига
- 01.10.2017 Тун 2:0 Люцерн Суперлига
- 10.09.2017 Люцерн 2:2 Тун Суперлига
- 06.05.2017 Тун 3:1 Люцерн Суперлига
- 18.02.2017 Люцерн 1:1 Тун Суперлига
- 26.11.2016 Тун 1:2 Люцерн Суперлига
- 21.08.2016 Люцерн 3:0 Тун Суперлига
- 24.04.2016 Люцерн 3:0 Тун Суперлига
- 19.03.2016 Тун 1:1 Люцерн Суперлига
- 21.11.2015 Люцерн 1:0 Тун Суперлига
- 02.08.2015 Тун 0:1 Люцерн Суперлига
- 10.05.2015 Люцерн 0:0 Тун Суперлига
- 11.04.2015 Тун 1:0 Люцерн Суперлига
- 08.11.2014 Люцерн 0:0 Тун Суперлига
- 23.09.2014 Тун 3:2 Люцерн Суперлига
- 18.05.2014 Люцерн 3:0 Тун Суперлига
- 08.02.2014 Тун 2:1 Люцерн Суперлига
- 29.09.2013 Люцерн 1:1 Тун Суперлига
Люцерн
Тун
-
3 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 6
-
7 Угловые 7
-
1 Офсайды 3
-
20 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
56 Владение мячом, % 44
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|11
|9
|1
|1
|37 - 12
|28
|2.
|Тун
|11
|5
|3
|3
|23 - 16
|18
|3.
|Цюрих
|11
|4
|5
|2
|13 - 13
|17
|4.
|Базель
|10
|4
|4
|2
|19 - 20
|16
|5.
|Санкт-Галлен
|10
|4
|2
|4
|15 - 18
|14
|6.
|Люцерн
|11
|4
|0
|7
|15 - 20
|12
|7.
|Сьон
|10
|3
|1
|6
|17 - 20
|10
|8.
|Грасcхоппер
|10
|3
|1
|6
|13 - 19
|10
|9.
|Лугано
|10
|2
|4
|4
|14 - 18
|10
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|10
|2
|3
|5
|12 - 22
|9
Второй тайм
90'
Г О О О О Л - Саланович Деннис бьет в цель!
90'
Каблан Крис получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Тун делает замену. Basil Stillhart уходит с поля, а Гельми Рой выходит на его замену.
85'
Швеглер Кристиан получает вторую желтую карточку. Удаление.
83'
Тосетти Маттео получил желтую карточку от судьи
81'
Люцерн делает замену. Lucas Alves уходит с поля, а Демхасай Шкельчим выходит на его замену.
72'
Тун делает замену. Шпильман Марвин уходит с поля, а Саланович Деннис выходит на его замену.
70'
Хедигер Деннис получил желтую карточку от судьи
69'
Соргич Деян получил желтую карточку от судьи
66'
Швеглер Кристиан получил желтую карточку от судьи
65'
Люцерн делает замену. Гвилия Валериане уходит с поля, а Шнойвли Кристиан выходит на его замену.
63'
Г О О О О Л - Соргич Деян бьет в цель!
62'
Тун делает замену. Да Силва Нуну уходит с поля, а Kenan Fatkic выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
32'
Какабадзе Отар получил желтую карточку от судьи
5'
Шульц Марвин получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Swissporarena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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