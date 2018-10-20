Стадион: Кардифф Сити Стэдиум
2:2
Первый тайм: 43'
0:1
11' ГолШюррле Андре
1:1
15' ГолМёрфи Джош
19' Желтая карточкаЧамберс Калум
2:1
20' ГолРид Бобби
34' Желтая карточкаГуннарссон Арон
2:2
34' ГолСесеньон Райан
37' Желтая карточкаМакдоналд Кевин
Первый тайм
43'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Сери Жан-Мишель из команды Фулхэм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
43'
Бамба Сулейман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Йохансен Стефан из команды Фулхэм подал угловой слева.
42'
Бамба Сулейман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Этеридж Нейл из команды Кардифф Сити хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
42'
Этеридж Нейл взял и забрал мяч на выходе
41'
Сери Жан-Мишель из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
41'
Сери Жан-Мишель из команды Фулхэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
40'
Митрович Александр задерживает мяч рукой
40'
Бамба Сулейман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Одуа Денис из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
39'
38'
38'
38'
Митрович Александр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Рим Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
37'
Чамберс Калум предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Мёрфи Джош навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Макдоналд Кевин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
36'
Безумный фол. Макдоналд Кевин грубо играет против соперника. Пострадал Рид Бобби
36'
Беннетт Джо возвращается на поле.
36'
Матч возобновлен
36'
Ох, нехорошо это выглядит. Беннетт Джо получил травму и медбригада забирает его с поля.
36'
Беннетт Джо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Митрович Александр сделал результативную передачу.
34'
Г О О О О Л - Сесеньон Райан изменил счет на табло!
34'
Митрович Александр из команды Фулхэм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
34'
Гуннарссон Арон получил желтую карточку от судьи
33'
Гуннарссон Арон из команды Кардифф Сити играет слишком грубо. Сери Жан-Мишель оказался на газоне.
33'
Беннетт Джо из команды Кардифф Сити делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
Патерсон Каллум возвращается на поле.
31'
31'
Матч возобновлен
31'
Ох, нехорошо это выглядит. Патерсон Каллум получил травму и медбригада забирает его с поля.
30'
Патерсон Каллум на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
29'
29'
Одуа Денис из команды Фулхэм хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
29'
Камараса Виктор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Ле Маршан Максим наказан за толчок Рид Бобби
28'
Беттинелли Маркус взял и забрал мяч на выходе
27'
Гуннарссон Арон делает длинную передачу вперед
27'
Бамба Сулейман из команды Кардифф Сити играет слишком грубо. Митрович Александр оказался на газоне.
26'
Сесеньон Райан наказан за толчок Беннетт Джо
26'
26'
Мёрфи Джош из команды Кардифф Сити играет слишком грубо. Чамберс Калум оказался на газоне.
25'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
25'
Матч возобновлен
25'
Беттинелли Маркус возвращается на поле.
23'
Беттинелли Маркус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
Беттинелли Маркус взял и забрал мяч на выходе
23'
Рид Бобби из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
22'
Камараса Виктор из команды Кардифф Сити делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
20'
Г О О О О Л - Рид Бобби забивает!
20'
Рим Тим ошибается в защите.
19'
Чамберс Калум получает желтую карточку за толчок соперника.
19'
Судья сигнализирует, что Чамберс Калум из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Мёрфи Джош
18'
18'
ШАНС! Бамба Сулейман нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
18'
Беннетт Джо из команды Кардифф Сити делает пас партнеру.
18'
Сери Жан-Мишель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
15'
Бамба Сулейман сделал результативную передачу.
15'
Г О О О О Л - Мёрфи Джош изменил счет на табло!
15'
Мёрфи Джош из команды Кардифф Сити идет с мячом вперед на обострение...
15'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
15'
14'
Беннетт Джо из команды Кардифф Сити делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
Гуннарссон Арон из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
13'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
13'
Этот гол претендует на звание "Гола года"!
11'
Сери Жан-Мишель сделал результативную передачу.
11'
Г О О О О Л - Шюррле Андре из команды Фулхэм переиграл вратаря дальним ударом!
11'
Сери Жан-Мишель из команды Фулхэм делает пас партнеру.
11'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
10'
Судья сигнализирует, что Чамберс Калум из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Мёрфи Джош
9'
9'
Мёрфи Джош не смог попасть в створ ударом издали
8'
Рим Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Камараса Виктор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
Назначен штрафной. Пострадал Патерсон Каллум, его свалил Ле Маршан Максим.
7'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Патерсон Каллум наказан за толчок Рим Тим
7'
6'
Беттинелли Маркус ошибается в защите.
6'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
5'
Бамба Сулейман из команды Кардифф Сити хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
5'
Шюррле Андре из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
5'
Чамберс Калум выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Камараса Виктор из команды Кардифф Сити подал угловой справа.
4'
Беттинелли Маркус отбил мяч на угловой после удара Мёрфи Джош из штрафной площади.
4'
Патерсон Каллум из команды Кардифф Сити делает пас партнеру.
4'
Кардифф Сити контролирует мяч.
3'
Опасность предотвращена - Чамберс Калум из команды Фулхэм вступил в отбор удачно
2'
1'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Кардифф Сити начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cardiff City Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Кардифф Сити 2:2 Фулхэм
Кардифф Сити
32% (55)
Ничья:
47.1% (81)
Фулхэм
20.9% (36)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
38.4% (66)
2:1 Кардифф Сити:
14.5% (25)
1:0 Кардифф Сити:
14% (24)
1:2 Фулхэм:
10.5% (18)
0:1 Фулхэм:
8.1% (14)
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