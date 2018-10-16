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Стадион:
Хаддерсфилд Таун
 
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Ливерпуль
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Текстовая онлайн трансляция матча Хаддерсфилд Таун - Ливерпуль

До начала игры, которая состоится 20.10.2018, осталось 2 дня 11 часов 16 минут.
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Прогнозы на матч Хаддерсфилд Таун - Ливерпуль
Хаддерсфилд Таун
3% (2)
Ничья:
7.5% (5)
Ливерпуль
89.6% (60)

Вы не участвовали в прогнозе

Ливерпуль:
26.9% (18)
Ливерпуль:
23.9% (16)
Ливерпуль:
16.4% (11)
Ливерпуль:
10.4% (7)
Ливерпуль:
9% (6)
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