Текстовая онлайн трансляция матча Хаддерсфилд Таун - Ливерпуль

Стадион: Джон Смит
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Текстовая онлайн трансляция матча Хаддерсфилд Таун - ЛиверпульДо начала игры, которая состоится 20.10.2018, осталось 2 дня 11 часов 16 минут.
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Прогнозы на матч Хаддерсфилд Таун - Ливерпуль
Хаддерсфилд Таун
3% (2)
Ничья:
7.5% (5)
Ливерпуль
89.6% (60)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Ливерпуль:
26.9% (18)
1:2 Ливерпуль:
23.9% (16)
1:3 Ливерпуль:
16.4% (11)
0:3 Ливерпуль:
10.4% (7)
0:1 Ливерпуль:
9% (6)
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