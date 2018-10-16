Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Тоттенхэм

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Стадион: Лондон
Предыдущие игры
Вест Хэм (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 05.10.2018 Брайтон 1:0 Вест Хэм ПЛ
- 29.09.2018 Вест Хэм 3:1 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 26.09.2018 Вест Хэм 8:0 Маклсфилд КЛ
- 23.09.2018 Вест Хэм 0:0 Челси ПЛ
- 16.09.2018 Эвертон 1:3 Вест Хэм ПЛ
- 01.09.2018 Вест Хэм 0:1 Вулверхэмптон ПЛ
- 28.08.2018 Уимблдон 1:3 Вест Хэм КЛ
- 25.08.2018 Арсенал 3:1 Вест Хэм ПЛ
- 18.08.2018 Вест Хэм 1:2 Борнмут ПЛ
- 12.08.2018 Ливерпуль 4:0 Вест Хэм ПЛ
- 03.08.2018 Вест Хэм 1:0 Анже ТМК
- 31.07.2018 Майнц 1:1 Вест Хэм ТМК
- 28.07.2018 Ипсвич 1:2 Вест Хэм ТМК
- 25.07.2018 Вест Хэм 3:1 Астон Вилла ТМК
- 21.07.2018 Престон Норт Энд 2:2 Вест Хэм ТМК
- 14.07.2018 Уиком 0:1 Вест Хэм ТМК
- 08.07.2018 Винтертур 3:2 Вест Хэм ТМК
- 13.05.2018 Вест Хэм 3:1 Эвертон ПЛ
- 10.05.2018 Вест Хэм 0:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 05.05.2018 Лестер 0:2 Вест Хэм ПЛ
Тоттенхэм (последние 20 матчей: +12 =0 -8)
- 06.10.2018 Тоттенхэм 1:0 Кардифф Сити ПЛ
- 03.10.2018 Тоттенхэм 2:4 Барселона ЛЧ
- 29.09.2018 Хаддерсфилд Таун 0:2 Тоттенхэм ПЛ
- 26.09.2018 Тоттенхэм 2:2 Уотфорд КЛ
- 22.09.2018 Брайтон 1:2 Тоттенхэм ПЛ
- 18.09.2018 Интер Милан 2:1 Тоттенхэм ЛЧ
- 15.09.2018 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 02.09.2018 Уотфорд 2:1 Тоттенхэм ПЛ
- 27.08.2018 Манчестер Юнайтед 0:3 Тоттенхэм ПЛ
- 18.08.2018 Тоттенхэм 3:1 Фулхэм ПЛ
- 11.08.2018 Ньюкасл 1:2 Тоттенхэм ПЛ
- 04.08.2018 Жирона 4:1 Тоттенхэм ТМК
- 01.08.2018 Тоттенхэм 1:0 Милан КЧ
- 29.07.2018 Барселона 2:2 Тоттенхэм КЧ
- 26.07.2018 Рома 1:4 Тоттенхэм КЧ
- 13.05.2018 Тоттенхэм 5:4 Лестер ПЛ
- 09.05.2018 Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл ПЛ
- 05.05.2018 Вест Бромвич 1:0 Тоттенхэм ПЛ
- 30.04.2018 Тоттенхэм 2:0 Уотфорд ПЛ
- 21.04.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм К
Последние игры между собой
Вест Хэм: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Тоттенхэм: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
- 04.01.2018 Тоттенхэм 1:1 Вест Хэм Премьер-лига
- 25.10.2017 Тоттенхэм 2:3 Вест Хэм Кубок лиги
- 23.09.2017 Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Премьер-лига
- 05.05.2017 Вест Хэм 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига
- 19.11.2016 Тоттенхэм 3:2 Вест Хэм Премьер-лига
- 02.03.2016 Вест Хэм 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига
- 22.11.2015 Тоттенхэм 4:1 Вест Хэм Премьер-лига
- 22.02.2015 Тоттенхэм 2:2 Вест Хэм Премьер-лига
- 16.08.2014 Вест Хэм 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига
- 03.05.2014 Вест Хэм 2:0 Тоттенхэм Премьер-лига
- 18.12.2013 Тоттенхэм 1:2 Вест Хэм Кубок лиги
- 06.10.2013 Тоттенхэм 0:3 Вест Хэм Премьер-лига
- 26.02.2013 Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Премьер-лига
- 25.11.2012 Тоттенхэм 3:1 Вест Хэм Премьер-лига
- 19.03.2011 Тоттенхэм 0:0 Вест Хэм Премьер-лига
- 25.09.2010 Вест Хэм 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига
- 28.12.2009 Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Премьер-лига
- 23.08.2009 Вест Хэм 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига
- 29.07.2009 Вест Хэм 0:1 Тоттенхэм Товарищеские матчи. Сборные
- 11.04.2009 Тоттенхэм 1:0 Вест Хэм Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|21 - 3
|20
|2.
|Челси
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 5
|20
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|15 - 3
|20
|4.
|Арсенал
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|19 - 10
|18
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 7
|18
|6.
|Борнмут
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 12
|16
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 6
|15
|8.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 12
|13
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 14
|13
|10.
|Лестер
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|14 - 12
|12
|11.
|Эвертон
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 12
|12
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 12
|8
|13.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 9
|7
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 13
|7
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 21
|5
|18.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 17
|3
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 13
|2
|20.
|Кардифф Сити
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 17
|2
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Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - ТоттенхэмДо начала игры, которая состоится 20.10.2018, осталось 2 дня 8 часов 46 минут.
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Прогнозы на матч Вест Хэм - Тоттенхэм
Вест Хэм
9% (6)
Ничья:
13.4% (9)
Тоттенхэм
77.6% (52)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Тоттенхэм:
52.2% (35)
1:1 Ничья:
11.9% (8)
0:1 Тоттенхэм:
10.4% (7)
0:2 Тоттенхэм:
7.5% (5)
2:3 Тоттенхэм:
3% (2)
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