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Стадион:
Вест Хэм
 
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Тоттенхэм
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Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Тоттенхэм

До начала игры, которая состоится 20.10.2018, осталось 2 дня 8 часов 46 минут.
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Прогнозы на матч Вест Хэм - Тоттенхэм
Вест Хэм
9% (6)
Ничья:
13.4% (9)
Тоттенхэм
77.6% (52)

Вы не участвовали в прогнозе

Тоттенхэм:
52.2% (35)
Ничья:
11.9% (8)
Тоттенхэм:
10.4% (7)
Тоттенхэм:
7.5% (5)
Тоттенхэм:
3% (2)
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