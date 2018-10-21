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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Корнаредо
2:0
Перерыв
1:0
20' ГолБоттани Маттиа
2:0
24' ГолКарлиньос Жуниор
45' Желтая карточкаВечеи Балинт
|
20'
1:0
24'
2:0
45'
Состав команд
20
Брлек
Петар
34
Eris
Abedini
17
Вечеи
Балинт
44
Кутеса
Дерек
Лугано 4-3-3
- Основной состав
- 1 Да Коста Давид Вратарь
- 91 Михайлович Драган Защитник
- 3 Марич Мият Защитник
- 28 Сульмони Фульвио Защитник
- 7 Edoardo Masciangelo Защитник
- 20 Брлек Петар Полузащитник
- 34 Eris Abedini Полузащитник
- 17 Вечеи Балинт Полузащитник
- 11 Карлиньос Жуниор Нападающий
- 19 Герндт Александр Нападающий
- 10 Боттани Маттиа Нападающий
- Запасные игроки
- 46 Noam Baumann Вратарь
- 30 Дапрела Фабио Защитник
- 33 Чрнигой Домен Полузащитник
- 8 Фазлиу Валон Полузащитник
- 18 Пиччинокки Марио Полузащитник
- 6 Човило Мирослав Полузащитник
- 21 Янко Марк Нападающий
- Главный тренер: Челестини Фабио
Санкт-Галлен 4-2-3-1
- Основной состав
- 32 Стоянович Деян Вратарь
- 26 Чернегг Петер Защитник
- 36 Хефти Сильван Защитник
- 5 Leonel Mosevich Защитник
- 16 Виттвер Андреас Защитник
- 4 Majeed Ashimeru Полузащитник
- 14 Сьерро Венсан Полузащитник
- 44 Кутеса Дерек Полузащитник
- 25 Бен Халифа Нассим Полузащитник
- 93 Бакайоко Аксель Полузащитник
- 9 Буэсс Роман Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Лопар Даниэль Вратарь
- 15 Вилотич Милан Защитник
- 3 Кшук Слиман Защитник
- 6 Уисс Алан Полузащитник
- 19 Kekuta Manneh Нападающий
- 10 Барнетта Транквилло Нападающий
- 29 Alessandro Kraeuchi
- Главный тренер: Peter Zeidler
Предыдущие игры
Лугано (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 07.10.2018 Грасcхоппер 2:1 Лугано С
- 30.09.2018 Лугано 2:2 Базель С
- 26.09.2018 Нёвшатель Ксамакс 2:1 Лугано С
- 23.09.2018 Санкт-Галлен 2:2 Лугано С
- 15.09.2018 Адзурри-90 0:1 Лугано К
- 01.09.2018 Лугано 1:0 Цюрих С
- 26.08.2018 Тун 1:1 Лугано С
- 22.08.2018 Парадисо 0:2 Лугано ТМК
- 19.08.2018 Диетикон 0:4 Лугано К
- 11.08.2018 Лугано 2:2 Грасcхоппер С
- 04.08.2018 Люцерн 4:2 Лугано С
- 29.07.2018 Лугано 0:2 Янг Бойз С
- 22.07.2018 Сьон 1:2 Лугано С
- 14.07.2018 Лугано 0:3 Интер Милан ТМК
- 08.07.2018 Лугано 5:1 Беллинцона ТМК
- 30.06.2018 Лугано 4:0 Кьяссо ТМК
- 27.06.2018 Сементина 1:2 Лугано ТМК
- 19.05.2018 Лугано 1:1 Цюрих С
- 13.05.2018 Янг Бойз 3:1 Лугано С
- 10.05.2018 Лугано 2:0 Лозанна-Спорт С
Санкт-Галлен (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 06.10.2018 Санкт-Галлен 1:3 Базель С
- 29.09.2018 Санкт-Галлен 2:1 Грасcхоппер С
- 26.09.2018 Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен С
- 23.09.2018 Санкт-Галлен 2:2 Лугано С
- 16.09.2018 Мури 0:7 Санкт-Галлен К
- 06.09.2018 Ингольштадт 1:1 Санкт-Галлен ТМК
- 02.09.2018 Нёвшатель Ксамакс 2:3 Санкт-Галлен С
- 26.08.2018 Санкт-Галлен 0:1 Люцерн С
- 19.08.2018 Ueberstorf 0:6 Санкт-Галлен К
- 12.08.2018 Цюрих 0:0 Санкт-Галлен С
- 05.08.2018 Санкт-Галлен 3:2 Тун С
- 02.08.2018 Сарпсборг-08 1:0 Санкт-Галлен ЛЕ
- 29.07.2018 Санкт-Галлен 2:4 Сьон С
- 26.07.2018 Санкт-Галлен 2:1 Сарпсборг-08 ЛЕ
- 21.07.2018 Базель 1:2 Санкт-Галлен С
- 14.07.2018 Санкт-Галлен 1:1 Брайтон ТМК
- 06.07.2018 Санкт-Галлен 4:0 Брюль ТМК
- 30.06.2018 Цюрих 4:1 Санкт-Галлен ТМК
- 29.06.2018 Bad Ragaz 1:10 Санкт-Галлен ТМК
- 23.06.2018 Баценхайд 1:1 Санкт-Галлен ТМК
Последние игры между собой
Лугано: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 7
Санкт-Галлен: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 10
- 23.09.2018 Санкт-Галлен 2:2 Лугано Суперлига
- 29.04.2018 Лугано 2:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 25.02.2018 Санкт-Галлен 3:0 Лугано Суперлига
- 18.11.2017 Санкт-Галлен 0:2 Лугано Суперлига
- 16.08.2017 Лугано 0:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 16.05.2017 Лугано 3:2 Санкт-Галлен Суперлига
- 26.02.2017 Санкт-Галлен 0:1 Лугано Суперлига
- 06.11.2016 Лугано 2:3 Санкт-Галлен Суперлига
- 11.09.2016 Санкт-Галлен 0:2 Лугано Суперлига
- 25.05.2016 Лугано 3:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 28.02.2016 Санкт-Галлен 3:3 Лугано Суперлига
- 18.10.2015 Лугано 3:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 19.07.2015 Санкт-Галлен 2:0 Лугано Суперлига
- 15.09.2013 Лугано 1:3 Санкт-Галлен Кубок Швейцарии
- 16.04.2012 Лугано 3:1 Санкт-Галлен Челлендж Лига
- 15.08.2011 Санкт-Галлен 1:0 Лугано Челлендж Лига
- 10.07.2010 Санкт-Галлен 1:3 Лугано Товарищеские матчи. Сборные
- 25.05.2009 Лугано 3:1 Санкт-Галлен Челлендж Лига
- 01.12.2008 Санкт-Галлен 2:1 Лугано Челлендж Лига
Лугано
Санкт-Галлен
-
3 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 5
-
2 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|11
|9
|1
|1
|37 - 12
|28
|2.
|Базель
|1:0
|11
|5
|4
|2
|20 - 20
|19
|3.
|Тун
|11
|5
|3
|3
|23 - 16
|18
|4.
|Цюрих
|11
|4
|5
|2
|13 - 13
|17
|5.
|Санкт-Галлен
|0:2
|11
|4
|2
|5
|15 - 20
|14
|6.
|Лугано
|2:0
|11
|3
|4
|4
|16 - 18
|13
|7.
|Люцерн
|11
|4
|0
|7
|15 - 20
|12
|8.
|Сьон
|0:0
|11
|3
|2
|6
|17 - 20
|11
|9.
|Грасcхоппер
|0:0
|11
|3
|2
|6
|13 - 19
|11
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|0:1
|11
|2
|3
|6
|12 - 23
|9
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Вечеи Балинт получил желтую карточку от судьи
24'
Г О О О О Л - Карлиньос Жуниор бьет в цель!
20'
Г О О О О Л - Боттани Маттиа бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Cornaredo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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