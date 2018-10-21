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Стадион:
Лугано
2:0
Перерыв
Санкт-Галлен
0'
1:0
20' Гол
Боттани Маттиа
2:0
24' Гол
Карлиньос Жуниор
45' Желтая карточка
Вечеи Балинт
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Вечеи Балинт получил желтую карточку от судьи
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Карлиньос Жуниор бьет в цель!
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Боттани Маттиа бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Cornaredo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Итог 0 Квитова Петра 2 Свитолина Элина
Итог 0 Возняцки Каролин 2 Плишкова Каролина
27' 1 СКА 1 ЦСКА Москва
Позже США. Гонка
Позже 0 Салават Юлаев 0 Авангард


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