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Стадион: Летцигрунд Зрители: 12600
1:0
7' ГолОдей Стивен
2:0
10' ПенальтиКололли Беньямин
37' Желтая карточкаРюэгг Кевин
40' Желтая карточкаСоу Джибриль
46' Желтая карточкаОдей Стивен
2:1
55' ПенальтиОаро Гийом
3:1
58' ПенальтиРодригес Роберто
61' Желтая карточкаСаного Секу
61' Желтая карточкаЖанье Па-Моду
62' Желтая карточкаВёльфли Марко
3:2
64' ГолНгамелеу Муми
3:3
69' ГолОаро Гийом
73' Желтая карточкаКрьезиу Хекуран
86' Желтая карточкаЛаупер Сандро
90' Желтая карточкаФон Берген Стив
90' Желтая карточкаНсаме Жан-Пьер
|
7'
1:0
10'
2:0
37'
40'
46'
55'
2:1
58'
3:1
61'
61'
62'
64'
3:2
69'
3:3
73'
86'
90'
90'
Состав команд
25
Бреше
Янник
22
Рюэгг
Кевин
15
Одей
Стивен
43
Мбабу
Кевин
23
Бенито
Лорис
35
Саного
Секу
99
Оаро
Гийом
17
Ассале
Рожер
Цюрих 4-2-3-1
- Основной состав
- 25 Бреше Янник Вратарь
- 22 Рюэгг Кевин Защитник
- 17 Бангура Умару Защитник
- 3 Махсо Андреас Защитник
- 18 Жанье Па-Моду Защитник
- 71 Крьезиу Хекуран Полузащитник
- 14 Домджони Тони Полузащитник
- 68 Родригес Роберто Полузащитник
- 10 Маркезано Антонио Полузащитник
- 70 Кололли Беньямин Полузащитник
- 15 Одей Стивен Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ванин Андрис Вратарь
- 13 Неф Алайн Защитник
- 31 Крюезиу Мирлинд Защитник
- 94 Хелифи Салим Полузащитник
- 7 Винтер Адриан Полузащитник
- 99 Сисей Ассан Нападающий
- 27 Шёнбахлер Марко Нападающий
- Главный тренер: Ludovic Magnin
Янг Бойз 4-4-2
- Основной состав
- 26 Фон Балльмоос Давид Вратарь
- 43 Мбабу Кевин Защитник
- 30 Лаупер Сандро Защитник
- 5 Фон Берген Стив Защитник
- 23 Бенито Лорис Защитник
- 13 Нгамелеу Муми Полузащитник
- 35 Саного Секу Полузащитник
- 8 Соу Джибриль Полузащитник
- 7 Сулеймани Миралем Полузащитник
- 99 Оаро Гийом Нападающий
- 17 Ассале Рожер Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Вёльфли Марко Вратарь
- 4 Али Мохамед Защитник
- 19 Шик Торстен Защитник
- 20 Эбишер Мишель Полузащитник
- 16 Фасснахт Кристиан Полузащитник
- 6 Бертоне Леонардо Полузащитник
- 18 Нсаме Жан-Пьер Нападающий
- Главный тренер: Сеоане Херардо
Предыдущие игры
Цюрих (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 11.10.2018 Цюрих 1:5 Винтертур ТМК
- 07.10.2018 Тун 2:2 Цюрих С
- 04.10.2018 Цюрих 1:0 Лудогорец ЛЕ
- 30.09.2018 Цюрих 0:0 Нёвшатель Ксамакс С
- 27.09.2018 Сьон 1:2 Цюрих С
- 23.09.2018 Цюрих 1:0 Люцерн С
- 20.09.2018 АЕК Ларнака 0:1 Цюрих ЛЕ
- 15.09.2018 Брайтенрайн 2:4 Цюрих К
- 01.09.2018 Лугано 1:0 Цюрих С
- 26.08.2018 Цюрих 1:1 Базель С
- 18.08.2018 Конкордия 0:6 Цюрих К
- 12.08.2018 Цюрих 0:0 Санкт-Галлен С
- 05.08.2018 Янг Бойз 4:0 Цюрих С
- 28.07.2018 Грасcхоппер 0:2 Цюрих С
- 22.07.2018 Цюрих 2:1 Тун С
- 14.07.2018 Цюрих 0:0 Атромитос ТМК
- 09.07.2018 Цюрих 0:3 Бохум ТМК
- 06.07.2018 Вадуц 2:1 Цюрих ТМК
- 30.06.2018 Цюрих 4:1 Санкт-Галлен ТМК
- 27.06.2018 Цюрих 4:2 Виль ТМК
Янг Бойз (последние 20 матчей: +14 =1 -5)
- 06.10.2018 Янг Бойз 2:3 Люцерн С
- 02.10.2018 Ювентус 3:0 Янг Бойз ЛЧ
- 29.09.2018 Тун 1:4 Янг Бойз С
- 26.09.2018 Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен С
- 23.09.2018 Янг Бойз 7:1 Базель С
- 19.09.2018 Янг Бойз 0:3 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 15.09.2018 Шаффхаузен 2:3 Янг Бойз К
- 01.09.2018 Сьон 0:3 Янг Бойз С
- 28.08.2018 Динамо Загреб 1:2 Янг Бойз ЛЧ
- 25.08.2018 Янг Бойз 5:2 Нёвшатель Ксамакс С
- 22.08.2018 Янг Бойз 1:1 Динамо Загреб ЛЧ
- 18.08.2018 Биль Бьенн 2:3 Янг Бойз К
- 12.08.2018 Люцерн 2:3 Янг Бойз С
- 05.08.2018 Янг Бойз 4:0 Цюрих С
- 29.07.2018 Лугано 0:2 Янг Бойз С
- 22.07.2018 Янг Бойз 2:0 Грасcхоппер С
- 14.07.2018 Янг Бойз 0:4 Вулверхэмптон КУ
- 11.07.2018 Янг Бойз 3:0 Фейеноорд КУ
- 30.06.2018 Янг Бойз 1:2 Лудогорец ТМК
- 27.06.2018 Янг Бойз 3:2 Альтах ТМК
Последние игры между собой
Цюрих: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Янг Бойз: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
- 05.08.2018 Янг Бойз 4:0 Цюрих Суперлига
- 27.05.2018 Цюрих 2:1 Янг Бойз Кубок
- 15.04.2018 Янг Бойз 1:0 Цюрих Суперлига
- 17.03.2018 Цюрих 1:2 Янг Бойз Суперлига
- 19.11.2017 Янг Бойз 2:1 Цюрих Суперлига
- 19.08.2017 Цюрих 0:0 Янг Бойз Суперлига
- 24.04.2016 Янг Бойз 3:0 Цюрих Суперлига
- 27.02.2016 Цюрих 0:1 Янг Бойз Суперлига
- 01.11.2015 Янг Бойз 1:1 Цюрих Суперлига
- 29.10.2015 Янг Бойз 1:3 Цюрих Кубок
- 18.07.2015 Цюрих 1:1 Янг Бойз Суперлига
- 03.05.2015 Цюрих 0:1 Янг Бойз Суперлига
- 22.03.2015 Янг Бойз 3:0 Цюрих Суперлига
- 28.09.2014 Янг Бойз 2:1 Цюрих Суперлига
- 03.08.2014 Цюрих 2:1 Янг Бойз Суперлига
- 13.04.2014 Цюрих 2:2 Янг Бойз Суперлига
- 09.03.2014 Янг Бойз 1:3 Цюрих Суперлига
- 29.09.2013 Янг Бойз 0:1 Цюрих Суперлига
- 04.08.2013 Цюрих 1:3 Янг Бойз Суперлига
- 26.05.2013 Янг Бойз 2:4 Цюрих Суперлига
Цюрих
Янг Бойз
-
3 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 3
-
0 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 17
-
4 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
42 Владение мячом, % 58
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|11
|9
|1
|1
|37 - 12
|28
|2.
|Тун
|11
|5
|3
|3
|23 - 16
|18
|3.
|Цюрих
|11
|4
|5
|2
|13 - 13
|17
|4.
|Базель
|10
|4
|4
|2
|19 - 20
|16
|5.
|Санкт-Галлен
|10
|4
|2
|4
|15 - 18
|14
|6.
|Люцерн
|11
|4
|0
|7
|15 - 20
|12
|7.
|Сьон
|10
|3
|1
|6
|17 - 20
|10
|8.
|Грасcхоппер
|10
|3
|1
|6
|13 - 19
|10
|9.
|Лугано
|10
|2
|4
|4
|14 - 18
|10
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|10
|2
|3
|5
|12 - 22
|9
Второй тайм
90'
Нсаме Жан-Пьер получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Фон Берген Стив получил желтую карточку от судьи
87'
Цюрих делает замену. Кололли Беньямин уходит с поля, а Винтер Адриан выходит на его замену.
87'
Янг Бойз делает замену. Сулеймани Миралем уходит с поля, а Нсаме Жан-Пьер выходит на его замену.
86'
Лаупер Сандро получил желтую карточку от судьи
75'
Янг Бойз делает замену. Нгамелеу Муми уходит с поля, а Фасснахт Кристиан выходит на его замену.
74'
Цюрих делает замену. Маркезано Антонио уходит с поля, а Сисей Ассан выходит на его замену.
73'
Крьезиу Хекуран получил желтую карточку от судьи
69'
Г О О О О Л - Оаро Гийом бьет в цель!
68'
Цюрих делает замену. Родригес Роберто уходит с поля, а Хелифи Салим выходит на его замену.
64'
Г О О О О Л - Нгамелеу Муми бьет в цель!
62'
Вёльфли Марко получил желтую карточку от судьи
61'
Жанье Па-Моду получил желтую карточку от судьи
61'
Саного Секу получил желтую карточку от судьи
58'
Г О О О О Л - Родригес Роберто из команды Цюрих забивает с точки!
55'
Г О О О О Л - Оаро Гийом из команды Янг Бойз забивает с точки!
46'
Одей Стивен получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Соу Джибриль получил желтую карточку от судьи
37'
Рюэгг Кевин получил желтую карточку от судьи
20'
Янг Бойз делает замену. Фон Балльмоос Давид уходит с поля, а Вёльфли Марко выходит на его замену.
10'
Г О О О О Л - Кололли Беньямин из команды Цюрих забивает с точки!
7'
Г О О О О Л - Одей Стивен бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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