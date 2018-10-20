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Стадион: Зрители: 12600
Цюрих
3:3
Конец матча
Янг Бойз
0'
1:0
7' Гол
Одей Стивен
2:0
10' Пенальти
Кололли Беньямин
37' Желтая карточка
Рюэгг Кевин
40' Желтая карточка
Соу Джибриль
46' Желтая карточка
Одей Стивен
2:1
55' Пенальти
Оаро Гийом
3:1
58' Пенальти
Родригес Роберто
61' Желтая карточка
Саного Секу
61' Желтая карточка
Жанье Па-Моду
62' Желтая карточка
Вёльфли Марко
3:2
64' Гол
Нгамелеу Муми
3:3
69' Гол
Оаро Гийом
73' Желтая карточка
Крьезиу Хекуран
86' Желтая карточка
Лаупер Сандро
90' Желтая карточка
Фон Берген Стив
90' Желтая карточка
Нсаме Жан-Пьер
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Нсаме Жан-Пьер получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Фон Берген Стив получил желтую карточку от судьи
87'
Цюрих делает замену. Кололли Беньямин уходит с поля, а Винтер Адриан выходит на его замену.
87'
Янг Бойз делает замену. Сулеймани Миралем уходит с поля, а Нсаме Жан-Пьер выходит на его замену.
Желтая карточка
86'
Лаупер Сандро получил желтую карточку от судьи
75'
Янг Бойз делает замену. Нгамелеу Муми уходит с поля, а Фасснахт Кристиан выходит на его замену.
74'
Цюрих делает замену. Маркезано Антонио уходит с поля, а Сисей Ассан выходит на его замену.
Желтая карточка
73'
Крьезиу Хекуран получил желтую карточку от судьи
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Оаро Гийом бьет в цель!
68'
Цюрих делает замену. Родригес Роберто уходит с поля, а Хелифи Салим выходит на его замену.
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Нгамелеу Муми бьет в цель!
Желтая карточка
62'
Вёльфли Марко получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
61'
Жанье Па-Моду получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
61'
Саного Секу получил желтую карточку от судьи
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Родригес Роберто из команды Цюрих забивает с точки!
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Оаро Гийом из команды Янг Бойз забивает с точки!
Желтая карточка
46'
Одей Стивен получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
40'
Соу Джибриль получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
37'
Рюэгг Кевин получил желтую карточку от судьи
20'
Янг Бойз делает замену. Фон Балльмоос Давид уходит с поля, а Вёльфли Марко выходит на его замену.
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Кололли Беньямин из команды Цюрих забивает с точки!
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Одей Стивен бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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