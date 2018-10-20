Стадион: Вайталити
0:0
Первый тайм: 45'
34' Желтая карточкаБертранд Райан
41' Желтая карточкаЛемина Марио
Первый тайм
45'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
45'
44'
Матч возобновлен
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
42'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
42'
Кинг Джошуа возвращается на поле.
42'
Матч возобновлен
42'
Ох, нехорошо это выглядит. Кинг Джошуа получил травму и медбригада забирает его с поля.
41'
Лемина Марио получил желтую карточку от судьи
41'
Кинг Джошуа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
Безумный фол. Лемина Марио грубо играет против соперника. Пострадал Кинг Джошуа
40'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
39'
39'
Остин Чарльз из команды Саутгемптон в офсайде
39'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
38'
38'
37'
37'
Худт Уэсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Фрейзер Райан из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
36'
36'
36'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль делает длинную передачу вперед
35'
Стивенс Джек нарушает правила. Кук Льюис пострадал
35'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
35'
34'
Рефери не любит споров - именно за это Бертранд Райан сейчас получил желтую
34'
Худт Уэсли из команды Саутгемптон опасно и грубо сыграл. Уилсон Каллум пострадал.
33'
33'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Борнмут имеет хороший шанс забить.
32'
Уилсон Каллум нарушает правила. Худт Уэсли пострадал
30'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
29'
Редмонд Натан наказан за толчок Смит Адам
28'
Остин Чарльз возвращается на поле.
28'
Аке Натан возвращается на поле.
28'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон в офсайде
28'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
Матч возобновлен
28'
Ох, нехорошо это выглядит. Аке Натан получил травму и медбригада забирает его с поля.
27'
Ох, нехорошо это выглядит. Остин Чарльз получил травму и медбригада забирает его с поля.
26'
Остин Чарльз на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
26'
Аке Натан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
25'
25'
Кинг Джошуа из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
24'
Бегович Асмир взял и забрал мяч на выходе
24'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон подал угловой слева.
24'
Фрэнсис Саймон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
23'
23'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон в офсайде
22'
Кинг Джошуа из команды Борнмут играет слишком грубо. Лемина Марио оказался на газоне.
21'
21'
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
20'
Эльюнусси Мохамед наказан за толчок Фрейзер Райан
19'
19'
Кук Льюис возвращается на поле.
19'
18'
Матч возобновится спорным мячом
18'
Ох, нехорошо это выглядит. Кук Льюис получил травму и медбригада забирает его с поля.
18'
Кук Льюис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
После дальнего удара, который нанес Хефферсон Лерма мяч отбит вратарем
16'
16'
Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Редмонд Натан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут играет слишком грубо. Ингс Дэнни оказался на газоне.
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
15'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
14'
14'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
14'
ШАНС! Брукс Дэвид нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
14'
Уилсон Каллум из команды Борнмут делает пас партнеру.
13'
Борнмут имеет хороший шанс забить.
13'
Бегович Асмир взял и забрал мяч на выходе
13'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Хефферсон Лерма выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон подал угловой справа.
12'
Эльюнусси Мохамед из команды Саутгемптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
11'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
10'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
10'
9'
Судья сигнализирует, что Редмонд Натан из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Хефферсон Лерма
9'
8'
Уилсон Каллум из команды Борнмут играет слишком грубо. Хёйбьерг Пьер-Эмиль оказался на газоне.
8'
Остин Чарльз из команды Саутгемптон в офсайде
8'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает пас партнеру.
7'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Маккарти Алекс взял и забрал мяч на выходе
7'
Фрейзер Райан из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
6'
Фрейзер Райан из команды Борнмут разыграл угловой с левого угла.
6'
Седрик Соареш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
6'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
5'
4'
Лемина Марио наказан за толчок Кинг Джошуа
4'
4'
Кинг Джошуа нарушает правила. Седрик Соареш пострадал
4'
3'
Редмонд Натан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
3'
Уилсон Каллум из команды Борнмут в офсайде
2'
2'
Кук Стив нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Выглядело как неплохой момент. Уилсон Каллум из команды Борнмут закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
2'
Уилсон Каллум из команды Борнмут делает пас партнеру.
1'
Редмонд Натан наказан за толчок Хефферсон Лерма
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Саутгемптон начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vitality Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Борнмут 0:0 Саутгемптон
Борнмут
68.4% (117)
Ничья:
25.1% (43)
Саутгемптон
6.4% (11)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Борнмут:
31% (53)
1:0 Борнмут:
24% (41)
1:1 Ничья:
18.7% (32)
2:0 Борнмут:
10.5% (18)
0:0 Ничья:
3.5% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация