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Стадион:
Борнмут
0:0
Первый тайм: 45'
Саутгемптон
0'
34' Желтая карточка
Бертранд Райан
41' Желтая карточка
Лемина Марио
45'
Первый тайм
45'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
45'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Матч возобновлен
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Саутгемптон контролирует мяч.
42'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
Травма, повреждение
42'
Кинг Джошуа возвращается на поле.
42'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
42'
Ох, нехорошо это выглядит. Кинг Джошуа получил травму и медбригада забирает его с поля.
Желтая карточка
41'
Лемина Марио получил желтую карточку от судьи
Травма, повреждение
41'
Кинг Джошуа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
41'
Безумный фол. Лемина Марио грубо играет против соперника. Пострадал Кинг Джошуа
40'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
39'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
39'
Остин Чарльз из команды Саутгемптон в офсайде
39'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
38'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
Борнмут контролирует мяч.
37'
Удар от ворот произведет Борнмут
37'
Худт Уэсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Фрейзер Райан из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
36'
Удар от ворот произведет Борнмут
36'
Саутгемптон имеет хороший шанс забить.
36'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
35'
Стивенс Джек нарушает правила. Кук Льюис пострадал
35'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
35'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
34'
Рефери не любит споров - именно за это Бертранд Райан сейчас получил желтую
Фол, нарушение
34'
Худт Уэсли из команды Саутгемптон опасно и грубо сыграл. Уилсон Каллум пострадал.
33'
Борнмут контролирует мяч.
33'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Борнмут имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
32'
Уилсон Каллум нарушает правила. Худт Уэсли пострадал
30'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
Фол, нарушение
29'
Редмонд Натан наказан за толчок Смит Адам
Травма, повреждение
28'
Остин Чарльз возвращается на поле.
Травма, повреждение
28'
Аке Натан возвращается на поле.
Офсайд
28'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон в офсайде
28'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
28'
Ох, нехорошо это выглядит. Аке Натан получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
27'
Ох, нехорошо это выглядит. Остин Чарльз получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
26'
Остин Чарльз на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
26'
Аке Натан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
25'
Кук Льюис из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
Кинг Джошуа из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
24'
Бегович Асмир взял и забрал мяч на выходе
Угловой
24'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон подал угловой слева.
24'
Фрэнсис Саймон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Саутгемптон имеет хороший шанс забить.
23'
Саутгемптон контролирует мяч.
Офсайд
23'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон в офсайде
Фол, нарушение
22'
Кинг Джошуа из команды Борнмут играет слишком грубо. Лемина Марио оказался на газоне.
21'
Борнмут контролирует мяч.
21'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Борнмут контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Фол, нарушение
20'
Эльюнусси Мохамед наказан за толчок Фрейзер Райан
19'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
19'
Кук Льюис возвращается на поле.
19'
Саутгемптон контролирует мяч.
18'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
18'
Ох, нехорошо это выглядит. Кук Льюис получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
18'
Кук Льюис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
После дальнего удара, который нанес Хефферсон Лерма мяч отбит вратарем
16'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Редмонд Натан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут играет слишком грубо. Ингс Дэнни оказался на газоне.
15'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
15'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
14'
Саутгемптон контролирует мяч.
14'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
14'
ШАНС! Брукс Дэвид нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
14'
Уилсон Каллум из команды Борнмут делает пас партнеру.
13'
Борнмут имеет хороший шанс забить.
13'
Бегович Асмир взял и забрал мяч на выходе
13'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Хефферсон Лерма выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон подал угловой справа.
12'
Эльюнусси Мохамед из команды Саутгемптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Саутгемптон имеет хороший шанс забить.
11'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Саутгемптон контролирует мяч.
10'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
10'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Редмонд Натан из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Хефферсон Лерма
9'
Борнмут контролирует мяч.
Фол, нарушение
8'
Уилсон Каллум из команды Борнмут играет слишком грубо. Хёйбьерг Пьер-Эмиль оказался на газоне.
Офсайд
8'
Остин Чарльз из команды Саутгемптон в офсайде
8'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает пас партнеру.
7'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Маккарти Алекс взял и забрал мяч на выходе
7'
Фрейзер Райан из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
Угловой
6'
Фрейзер Райан из команды Борнмут разыграл угловой с левого угла.
6'
Седрик Соареш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Борнмут контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
5'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
4'
Лемина Марио наказан за толчок Кинг Джошуа
4'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
4'
Кинг Джошуа нарушает правила. Седрик Соареш пострадал
4'
Удар от ворот произведет Борнмут
3'
Редмонд Натан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Офсайд
3'
Уилсон Каллум из команды Борнмут в офсайде
2'
Саутгемптон контролирует мяч.
2'
Кук Стив нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Выглядело как неплохой момент. Уилсон Каллум из команды Борнмут закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
2'
Уилсон Каллум из команды Борнмут делает пас партнеру.
Фол, нарушение
1'
Редмонд Натан наказан за толчок Хефферсон Лерма
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Саутгемптон начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vitality Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Борнмут 0:0 Саутгемптон
Борнмут
68.4% (117)
Ничья:
25.1% (43)
Саутгемптон
6.4% (11)

Вы не участвовали в прогнозе

Борнмут:
31% (53)
Борнмут:
24% (41)
Ничья:
18.7% (32)
Борнмут:
10.5% (18)
Ничья:
3.5% (6)
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