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  4. Англия
  5. Премьер-лига
Стадион: Зрители: 38668
Эвертон
2:0
Конец матча
Кристал Пэлас
0'
29' Желтая карточка
Гуэйе Идрисса
51' Желтая карточка
Миливоевич Лука
0:0
60' Не забитый пенальти
Миливоевич Лука
80' Желтая карточка
Коулмэн Шеймус
1:0
87' Гол
Калверт-Льюин Доминик
2:0
89' Гол
Тосун Дженк
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
94'
Калверт-Льюин Доминик нанес удар, но тот был заблокирован.
94'
Эвертон контролирует мяч.
93'
Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Уикхэм Коннор из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
93'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
93'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
92'
Отличные скиллы показывает Тосун Дженк, обводя своих соперников
Фол, нарушение
92'
Куйяте Шейку из команды Кристал Пэлас играет слишком грубо. Калверт-Льюин Доминик оказался на газоне.
92'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
92'
ШАНС! Тосун Дженк нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
91'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Опасность предотвращена - Куйяте Шейку из команды Кристал Пэлас вступил в отбор удачно
90'
Эвертон начинает контратаку
90'
Сегодняшная посещаемость составляет 38668 болельщиков
90'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
89'
Тактическая замена. Макартур Джеймс уходит с поля и его заменяет Уикхэм Коннор
89'
Кин Майкл сделал результативную передачу.
Описание гола
89'
Г О О О О Л - Тосун Дженк изменил счет на табло!
89'
ШАНС! Тосун Дженк вышел один-на-один с голкипером...
89'
Тосун Дженк из команды Эвертон идет с мячом вперед на обострение...
89'
Кин Майкл делает длинную передачу вперед
87'
Лукмен Адемола сделал результативную передачу.
Описание гола
87'
ГОООООЛ - Калверт-Льюин Доминик Эвертон забивает ударом головой
87'
Лукмен Адемола из команды Эвертон делает отличный кросс...
87'
Тосун Дженк нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Лукмен Адемола
Фол, нарушение
85'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас играет слишком грубо. Динь Люка оказался на газоне.
85'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
85'
Хенесси Уэйн взял и забрал мяч на выходе
85'
Зума Курт из команды Эвертон наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
85'
Динь Люка из команды Эвертон подал угловой слева.
84'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
84'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
83'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
83'
Пикфорд Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
82'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
82'
Тактическая замена. Уолкотт Тео уходит с поля и его заменяет Лукмен Адемола
82'
Тактическая замена. Гомеш Андре уходит с поля и его заменяет Калверт-Льюин Доминик
Желтая карточка
80'
Коулмэн Шеймус - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Коулмэн Шеймус из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Заха Уилфрид
80'
Уан-Биссака Аарон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
80'
Динь Люка из команды Эвертон подал угловой слева.
80'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
80'
Динь Люка из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
80'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
80'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
79'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
79'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
79'
Куйяте Шейку выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
79'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой справа.
79'
Сигурдссон Гильфи мяч отрикошетил от ворот
78'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
78'
Томкинс Джеймс возвращается на поле.
78'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
77'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
77'
Ох, нехорошо это выглядит. Томкинс Джеймс получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
76'
Томкинс Джеймс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе
75'
Плохо сыграл Кин Майкл - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
75'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
75'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
75'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
74'
Гомеш Андре не смог попасть в створ ударом издали
74'
Эвертон начинает контратаку
74'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Гуэйе Идрисса из команды Эвертон.
74'
Шлупп Джеффри из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
Коулмэн Шеймус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
73'
Зума Курт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
73'
Куйяте Шейку из команды Кристал Пэлас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
72'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
72'
Хенесси Уэйн взял и забрал мяч на выходе
72'
Динь Люка из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
72'
Эвертон контролирует мяч.
71'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
71'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
70'
Кин Майкл из команды Эвертон наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
70'
Динь Люка из команды Эвертон подал угловой слева.
70'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
70'
Динь Люка из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Шлупп Джеффри из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Гуэйе Идрисса
Фол, нарушение
69'
Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас играет слишком грубо. Динь Люка оказался на газоне.
68'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас направляет мяч в штрафную площадку, но Пикфорд Джордан выбегает и ловит мяч
68'
Эвертон контролирует мяч.
67'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
67'
Тактическая замена. Бернард Дуарте уходит с поля и его заменяет Тосун Дженк
66'
Динь Люка из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
Динь Люка из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
65'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
64'
Удар от ворот произведет Эвертон
64'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
64'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
64'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
63'
Бернард Дуарте из команды Эвертон идет с мячом вперед на обострение...
63'
Ришарлисон из команды Эвертон увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
63'
Эвертон начинает контратаку
63'
Таунсенд Андрос пробует нанести удар издали, но Пикфорд Джордан держит все под контролем
63'
Уан-Биссака Аарон из команды Кристал Пэлас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
62'
Ришарлисон из команды Эвертон сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
62'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
62'
Хенесси Уэйн не дал случится голу! Уолкотт Тео должен был забивать, но Хенесси Уэйн сделал отличный сейв
62'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
61'
Эвертон контролирует мяч.
Офсайд
61'
Ришарлисон из команды Эвертон в офсайде
60'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
60'
Коулмэн Шеймус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
60'
Кин Майкл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Описание гола
60'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Миливоевич Лука взялся за удар, но Пикфорд Джордан заблокировал его!
Фол, нарушение
59'
ПЕНАЛЬТИ - Коулмэн Шеймус из команды Эвертон привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Заха Уилфрид.
58'
Удар от ворот произведет Эвертон
58'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
58'
Уан-Биссака Аарон из команды Кристал Пэлас делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
57'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
56'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Динь Люка навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Зума Курт нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
55'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Угловой
55'
Динь Люка из команды Эвертон подал угловой слева.
54'
Динь Люка мяч отрикошетил от ворот
54'
Гомеш Андре нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Уолкотт Тео из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
53'
Уолкотт Тео из команды Эвертон делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
53'
Гомеш Андре из команды Эвертон увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
52'
Удар от ворот произведет Эвертон
52'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
51'
Миливоевич Лука получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
51'
Безумный фол. Миливоевич Лука грубо играет против соперника. Пострадал Ришарлисон
50'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
50'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
50'
Кин Майкл из команды Эвертон наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
50'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой справа.
49'
Шлупп Джеффри предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон идет с мячом вперед на обострение...
49'
Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
49'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
48'
Зума Курт наказан за толчок Сахо Мамаду
Угловой
48'
Динь Люка из команды Эвертон подал угловой слева.
47'
Бернард Дуарте из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
46'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
46'
Эвертон начинает контратаку
46'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Сигурдссон Гильфи не смог попасть в створ ударом издали
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
45'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Эвертон контролирует мяч.
Фол, нарушение
43'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас играет слишком грубо. Коулмэн Шеймус оказался на газоне.
43'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
42'
Шанс! Ришарлисон из команды Эвертон пробил головой, но мимо
Угловой
42'
Динь Люка из команды Эвертон подал угловой слева.
42'
Томкинс Джеймс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Бернард Дуарте из команды Эвертон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
42'
Динь Люка из команды Эвертон забрасывает мяч в штрафную.
42'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Сигурдссон Гильфи пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
41'
Куйяте Шейку наказан за толчок Ришарлисон
40'
Динь Люка из команды Эвертон делает неудачный навес.
40'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
40'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
Фол, нарушение
37'
Бернард Дуарте нарушает правила. Миливоевич Лука пострадал
Фол, нарушение
36'
Сахо Мамаду наказан за толчок Сигурдссон Гильфи
Угловой
36'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
36'
Ришарлисон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Куйяте Шейку и попал в каркас ворот!
36'
Томкинс Джеймс из команды Кристал Пэлас делает передачу одноклубнику.
Угловой
36'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
35'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
35'
Штрафной исполнил Миливоевич Лука, после его удара Пикфорд Джордан сделал классный сейв. Угловой
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Зума Курт из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Заха Уилфрид
34'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
34'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
34'
Бернард Дуарте из команды Эвертон делает пас партнеру.
34'
Бернард Дуарте из команды Эвертон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
33'
Удар от ворот произведет Эвертон
33'
Шанс! Томкинс Джеймс из команды Кристал Пэлас пробил головой, но мимо
33'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
33'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
33'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас разыграл угловой с левого угла.
32'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
31'
Заха Уилфрид наказан за толчок Динь Люка
31'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
31'
Динь Люка выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Миливоевич Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Гомеш Андре из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Заха Уилфрид
30'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Желтая карточка
29'
Гуэйе Идрисса - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
29'
Гуэйе Идрисса из команды Эвертон играет слишком грубо. Заха Уилфрид оказался на газоне.
29'
Куйяте Шейку выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой справа.
28'
Хенесси Уэйн отбил мяч на угловой после удара Сигурдссон Гильфи из штрафной площади.
28'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Сигурдссон Гильфи и Коулмэн Шеймус из команды Эвертон.
28'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Эвертон контролирует мяч.
Фол, нарушение
26'
Макартур Джеймс нарушает правила. Динь Люка пострадал
26'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Шлупп Джеффри из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
26'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
25'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
25'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
Фол, нарушение
24'
Томкинс Джеймс из команды Кристал Пэлас опасно и грубо сыграл. Ришарлисон пострадал.
23'
Шлупп Джеффри из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
Кристал Пэлас начинает контратаку
23'
Хенесси Уэйн взял и забрал мяч на выходе
23'
Уолкотт Тео из команды Эвертон делает неудачный навес.
Фол, нарушение
22'
Таунсенд Андрос наказан за толчок Коулмэн Шеймус
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Гомеш Андре из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Макартур Джеймс
21'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
20'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
20'
Опасность предотвращена - Коулмэн Шеймус из команды Эвертон вступил в отбор удачно
20'
Сахо Мамаду ошибается в защите.
19'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
19'
Безумный фол. Динь Люка грубо играет против соперника. Пострадал Куйяте Шейку
18'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Зума Курт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Куйяте Шейку из команды Кристал Пэлас сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
18'
Томкинс Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Зума Курт из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Таунсенд Андрос
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Шлупп Джеффри
17'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
16'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Бернард Дуарте из команды Эвертон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
15'
Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
15'
Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
14'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Заха Уилфрид нанес удар, но промахнулся очень сильно.
13'
Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
13'
Опасность предотвращена - Томкинс Джеймс из команды Кристал Пэлас вступил в отбор удачно
13'
Ришарлисон из команды Эвертон идет с мячом вперед на обострение...
13'
Миливоевич Лука ошибается в защите.
12'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
11'
Эвертон контролирует мяч.
10'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
10'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
10'
Коулмэн Шеймус не смог попасть в створ ударом издали
9'
Динь Люка из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
Куйяте Шейку выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Динь Люка из команды Эвертон подал угловой слева.
9'
Макартур Джеймс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Динь Люка из команды Эвертон идет с мячом вперед на обострение...
8'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Соперник делает почти голевой пас, но Пикфорд Джордан из команды Эвертон начеку и спасает ситуацию.
8'
Шлупп Джеффри из команды Кристал Пэлас сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Куйяте Шейку из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Коулмэн Шеймус
7'
Томкинс Джеймс из команды Кристал Пэлас сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
7'
Миливоевич Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Ришарлисон из команды Эвертон играет слишком грубо. Заха Уилфрид оказался на газоне.
6'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
5'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
5'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
4'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Уолкотт Тео из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
3'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Ришарлисон из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
3'
Динь Люка нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Бернард Дуарте из команды Эвертон делает пас партнеру.
3'
Эвертон имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
2'
Ришарлисон из команды Эвертон толкнул локтем оппонента. Это Сахо Мамаду заработал фол
Фол, нарушение
2'
Безумный фол. Шлупп Джеффри грубо играет против соперника. Пострадал Коулмэн Шеймус
1'
Опасность предотвращена - Коулмэн Шеймус из команды Эвертон вступил в отбор удачно
1'
Кристал Пэлас имеет хороший шанс забить.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Кристал Пэлас начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Эвертон 2:0 Кристал Пэлас
Эвертон
91.2% (165)
Ничья:
6.6% (12)
Кристал Пэлас
2.2% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Эвертон:
45.9% (83)
Эвертон:
26.5% (48)
Эвертон:
11.6% (21)
Ничья:
4.4% (8)
Эвертон:
3.9% (7)
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