Стадион: Гудисон Парк Зрители: 38668
2:0
Конец матча
29' Желтая карточкаГуэйе Идрисса
51' Желтая карточкаМиливоевич Лука
0:0
60' Не забитый пенальтиМиливоевич Лука
80' Желтая карточкаКоулмэн Шеймус
1:0
87' ГолКалверт-Льюин Доминик
2:0
89' ГолТосун Дженк
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
94'
Калверт-Льюин Доминик нанес удар, но тот был заблокирован.
94'
93'
93'
Уикхэм Коннор из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
93'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
93'
92'
Отличные скиллы показывает Тосун Дженк, обводя своих соперников
92'
Куйяте Шейку из команды Кристал Пэлас играет слишком грубо. Калверт-Льюин Доминик оказался на газоне.
92'
92'
ШАНС! Тосун Дженк нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Опасность предотвращена - Куйяте Шейку из команды Кристал Пэлас вступил в отбор удачно
90'
90'
Сегодняшная посещаемость составляет 38668 болельщиков
90'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
89'
Тактическая замена. Макартур Джеймс уходит с поля и его заменяет Уикхэм Коннор
89'
Кин Майкл сделал результативную передачу.
89'
Г О О О О Л - Тосун Дженк изменил счет на табло!
89'
ШАНС! Тосун Дженк вышел один-на-один с голкипером...
89'
Тосун Дженк из команды Эвертон идет с мячом вперед на обострение...
89'
Кин Майкл делает длинную передачу вперед
87'
Лукмен Адемола сделал результативную передачу.
87'
ГОООООЛ - Калверт-Льюин Доминик Эвертон забивает ударом головой
87'
Лукмен Адемола из команды Эвертон делает отличный кросс...
87'
Тосун Дженк нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
86'
Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Судья сигнализирует, что Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Лукмен Адемола
85'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас играет слишком грубо. Динь Люка оказался на газоне.
85'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
85'
84'
84'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
83'
83'
Пикфорд Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
82'
82'
Тактическая замена. Уолкотт Тео уходит с поля и его заменяет Лукмен Адемола
82'
Тактическая замена. Гомеш Андре уходит с поля и его заменяет Калверт-Льюин Доминик
80'
Коулмэн Шеймус - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
80'
Судья сигнализирует, что Коулмэн Шеймус из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Заха Уилфрид
80'
Уан-Биссака Аарон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
80'
80'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
79'
79'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
79'
79'
79'
Сигурдссон Гильфи мяч отрикошетил от ворот
78'
78'
Томкинс Джеймс возвращается на поле.
78'
77'
Матч возобновлен
77'
Ох, нехорошо это выглядит. Томкинс Джеймс получил травму и медбригада забирает его с поля.
76'
Томкинс Джеймс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе
75'
Плохо сыграл Кин Майкл - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
75'
74'
Гомеш Андре не смог попасть в створ ударом издали
74'
74'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Гуэйе Идрисса из команды Эвертон.
74'
Шлупп Джеффри из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
Коулмэн Шеймус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
73'
Зума Курт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
73'
Куйяте Шейку из команды Кристал Пэлас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
72'
72'
72'
71'
71'
70'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
69'
Судья сигнализирует, что Шлупп Джеффри из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Гуэйе Идрисса
69'
Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас играет слишком грубо. Динь Люка оказался на газоне.
68'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас направляет мяч в штрафную площадку, но Пикфорд Джордан выбегает и ловит мяч
68'
67'
67'
Тактическая замена. Бернард Дуарте уходит с поля и его заменяет Тосун Дженк
65'
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
64'
64'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
64'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
64'
63'
Бернард Дуарте из команды Эвертон идет с мячом вперед на обострение...
63'
Ришарлисон из команды Эвертон увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
63'
63'
Таунсенд Андрос пробует нанести удар издали, но Пикфорд Джордан держит все под контролем
63'
Уан-Биссака Аарон из команды Кристал Пэлас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
62'
Ришарлисон из команды Эвертон сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
62'
62'
Хенесси Уэйн не дал случится голу! Уолкотт Тео должен был забивать, но Хенесси Уэйн сделал отличный сейв
62'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
61'
61'
Ришарлисон из команды Эвертон в офсайде
60'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
60'
Коулмэн Шеймус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
60'
Кин Майкл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
60'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Миливоевич Лука взялся за удар, но Пикфорд Джордан заблокировал его!
59'
ПЕНАЛЬТИ - Коулмэн Шеймус из команды Эвертон привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Заха Уилфрид.
58'
58'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
58'
Уан-Биссака Аарон из команды Кристал Пэлас делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
57'
56'
56'
56'
Динь Люка навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Уан-Биссака Аарон наказан за толчок Сигурдссон Гильфи
55'
Зума Курт нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
54'
Динь Люка мяч отрикошетил от ворот
54'
Гомеш Андре нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
54'
Уолкотт Тео из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
53'
Уолкотт Тео из команды Эвертон делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
53'
Гомеш Андре из команды Эвертон увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
52'
52'
51'
Миливоевич Лука получил желтую карточку от судьи
51'
Безумный фол. Миливоевич Лука грубо играет против соперника. Пострадал Ришарлисон
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
50'
49'
Шлупп Джеффри предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон идет с мячом вперед на обострение...
49'
49'
49'
48'
Зума Курт наказан за толчок Сахо Мамаду
47'
Бернард Дуарте из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
46'
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Сигурдссон Гильфи не смог попасть в створ ударом издали
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
45'
44'
43'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас играет слишком грубо. Коулмэн Шеймус оказался на газоне.
43'
42'
Шанс! Ришарлисон из команды Эвертон пробил головой, но мимо
42'
Томкинс Джеймс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Бернард Дуарте из команды Эвертон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
42'
42'
Сигурдссон Гильфи пробил со штрафного прямо в стенку
41'
Куйяте Шейку наказан за толчок Ришарлисон
40'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
40'
40'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
38'
Миливоевич Лука наказан за толчок Сигурдссон Гильфи
37'
Бернард Дуарте нарушает правила. Миливоевич Лука пострадал
36'
Сахо Мамаду наказан за толчок Сигурдссон Гильфи
36'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
36'
Ришарлисон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Куйяте Шейку и попал в каркас ворот!
36'
Томкинс Джеймс из команды Кристал Пэлас делает передачу одноклубнику.
36'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
35'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
35'
Штрафной исполнил Миливоевич Лука, после его удара Пикфорд Джордан сделал классный сейв. Угловой
35'
Судья сигнализирует, что Зума Курт из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Заха Уилфрид
34'
34'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
34'
Бернард Дуарте из команды Эвертон делает пас партнеру.
34'
Бернард Дуарте из команды Эвертон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
33'
33'
Шанс! Томкинс Джеймс из команды Кристал Пэлас пробил головой, но мимо
33'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
33'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас разыграл угловой с левого угла.
32'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
Заха Уилфрид наказан за толчок Динь Люка
31'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
31'
Динь Люка выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Миливоевич Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Судья сигнализирует, что Гомеш Андре из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Заха Уилфрид
30'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
29'
Гуэйе Идрисса - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
29'
Гуэйе Идрисса из команды Эвертон играет слишком грубо. Заха Уилфрид оказался на газоне.
29'
29'
28'
Хенесси Уэйн отбил мяч на угловой после удара Сигурдссон Гильфи из штрафной площади.
28'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Сигурдссон Гильфи и Коулмэн Шеймус из команды Эвертон.
28'
27'
26'
Макартур Джеймс нарушает правила. Динь Люка пострадал
26'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Шлупп Джеффри из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
26'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
25'
24'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
24'
Томкинс Джеймс из команды Кристал Пэлас опасно и грубо сыграл. Ришарлисон пострадал.
23'
Шлупп Джеффри из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
Кристал Пэлас начинает контратаку
23'
23'
Уолкотт Тео из команды Эвертон делает неудачный навес.
22'
Таунсенд Андрос наказан за толчок Коулмэн Шеймус
22'
Судья сигнализирует, что Гомеш Андре из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Макартур Джеймс
21'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
20'
Опасность предотвращена - Коулмэн Шеймус из команды Эвертон вступил в отбор удачно
20'
Сахо Мамаду ошибается в защите.
19'
19'
Безумный фол. Динь Люка грубо играет против соперника. Пострадал Куйяте Шейку
18'
18'
Зума Курт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Куйяте Шейку из команды Кристал Пэлас сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
18'
Томкинс Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Судья сигнализирует, что Зума Курт из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Таунсенд Андрос
17'
Судья сигнализирует, что Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Шлупп Джеффри
17'
16'
15'
Бернард Дуарте из команды Эвертон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
15'
15'
15'
15'
14'
13'
Заха Уилфрид нанес удар, но промахнулся очень сильно.
13'
Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
13'
Опасность предотвращена - Томкинс Джеймс из команды Кристал Пэлас вступил в отбор удачно
13'
Ришарлисон из команды Эвертон идет с мячом вперед на обострение...
13'
Миливоевич Лука ошибается в защите.
12'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
11'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
10'
Коулмэн Шеймус не смог попасть в створ ударом издали
9'
9'
Макартур Джеймс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
8'
Соперник делает почти голевой пас, но Пикфорд Джордан из команды Эвертон начеку и спасает ситуацию.
8'
Шлупп Джеффри из команды Кристал Пэлас сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
7'
Судья сигнализирует, что Куйяте Шейку из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Коулмэн Шеймус
7'
Томкинс Джеймс из команды Кристал Пэлас сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
7'
Миливоевич Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Ришарлисон из команды Эвертон играет слишком грубо. Заха Уилфрид оказался на газоне.
6'
5'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
5'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
4'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
4'
Уолкотт Тео из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
3'
3'
3'
Ришарлисон из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
3'
Динь Люка нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Бернард Дуарте из команды Эвертон делает пас партнеру.
3'
Эвертон имеет хороший шанс забить.
2'
Ришарлисон из команды Эвертон толкнул локтем оппонента. Это Сахо Мамаду заработал фол
2'
Безумный фол. Шлупп Джеффри грубо играет против соперника. Пострадал Коулмэн Шеймус
1'
Опасность предотвращена - Коулмэн Шеймус из команды Эвертон вступил в отбор удачно
1'
Кристал Пэлас имеет хороший шанс забить.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Кристал Пэлас начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Эвертон 2:0 Кристал Пэлас
Эвертон
91.2% (165)
Ничья:
6.6% (12)
Кристал Пэлас
2.2% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Эвертон:
45.9% (83)
1:0 Эвертон:
26.5% (48)
2:0 Эвертон:
11.6% (21)
1:1 Ничья:
4.4% (8)
3:1 Эвертон:
3.9% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация