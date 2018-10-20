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Стадион: На Сихоти
0:1
20' ГолAbdulrahman Taiwo
24' Желтая карточкаMilos Simoncic
|
20'
0:1
24'
Состав команд
15
Osman
Bukari
31
Грошшо
Лукаш
26
Фаркаш
Павол
11
Jan
Chovanec
10
Andrej
Fabry
Тренчин 4-1-2-3
- Основной состав
- 12 Грдличка Либор Вратарь
- 5 Reuben Yem Защитник
- 37 Клешчик Петер Защитник
- 55 Машович Эрхан Защитник
- 2 Сковайса Лукаш Защитник
- 25 Эль-Махдиуи Ашраф Полузащитник
- 9 Паур Якуб Полузащитник
- 10 Уббинк Корнелис Полузащитник
- 15 Osman Bukari Нападающий
- 77 Манце Антонио Нападающий
- 11 Слеегерс Джои Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Philippe Van Arnhem Полузащитник
- 49 Квоцера Милан Нападающий
- 4 Зубайру Абдул
- 1 Denis Chudy
- 22 Adrian Slavik
- 7 Чатакович Хамза
- 46 Milan Corryn
- Главный тренер: Мониц Рикардо
Нитра 4-2-1-3
- Основной состав
- 31 Грошшо Лукаш Вратарь
- 66 Marius Charizopoulos Защитник
- 5 Richard Krizan Защитник
- 26 Фаркаш Павол Защитник
- 11 Jan Chovanec Защитник
- 6 Коня Томаш Полузащитник
- 14 Milos Simoncic Полузащитник
- 10 Andrej Fabry Полузащитник
- 18 Abdulrahman Taiwo Нападающий
- 24 Вестеницки Томаш Нападающий
- 16 Marian Chobot Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Маховец Ярослав Защитник
- 3 Niba MacDonald
- 1 David Sipos
- 19 Martin Macho
- 12 Dominik Gulas
- 44 Ilya Cherednitchenko
- Главный тренер: Ivan Galad
Предыдущие игры
Тренчин (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 06.10.2018 Тренчин 1:2 Земплин С
- 29.09.2018 Подбрезова 2:0 Тренчин С
- 25.09.2018 Нитра 2:1 Тренчин С
- 22.09.2018 Тренчин 1:0 Злате Моравце С
- 15.09.2018 Сеница 0:2 Тренчин С
- 02.09.2018 Тренчин 1:0 Спартак Трнава С
- 30.08.2018 АЕК Ларнака 3:0 Тренчин ЛЕ
- 26.08.2018 Слован Братислава 3:3 Тренчин С
- 23.08.2018 Тренчин 1:1 АЕК Ларнака ЛЕ
- 19.08.2018 Тренчин 3:3 ДАК С
- 16.08.2018 Фейеноорд 1:1 Тренчин ЛЕ
- 12.08.2018 Жилина 2:3 Тренчин С
- 09.08.2018 Тренчин 4:0 Фейеноорд ЛЕ
- 05.08.2018 Тренчин 5:1 Середь С
- 02.08.2018 Тренчин 4:1 Гурник Забже ЛЕ
- 29.07.2018 Тренчин 1:4 Ружомберок С
- 26.07.2018 Гурник Забже 0:1 Тренчин ЛЕ
- 19.07.2018 Тренчин 1:1 Будучность ЛЕ
- 12.07.2018 Будучность 0:2 Тренчин ЛЕ
- 05.07.2018 Ростов 1:1 Тренчин ТМК
Нитра (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 06.10.2018 Ружомберок 3:1 Нитра С
- 29.09.2018 Середь 2:1 Нитра С
- 25.09.2018 Нитра 2:1 Тренчин С
- 22.09.2018 Нитра 2:1 Земплин С
- 15.09.2018 Подбрезова 3:2 Нитра С
- 01.09.2018 Нитра 4:1 Злате Моравце С
- 25.08.2018 Сеница 1:1 Нитра С
- 18.08.2018 Нитра 0:0 Спартак Трнава С
- 12.08.2018 Слован Братислава 1:1 Нитра С
- 05.08.2018 Нитра 2:3 ДАК С
- 28.07.2018 Жилина 2:1 Нитра С
- 19.05.2018 Нитра 5:2 Сеница С
- 12.05.2018 Злате Моравце 2:2 Нитра С
- 05.05.2018 Нитра 1:3 Земплин С
- 28.04.2018 Подбрезова 1:0 Нитра С
- 20.04.2018 Татран Прешов 1:1 Нитра С
- 14.04.2018 Нитра 3:2 Татран Прешов С
- 07.04.2018 Нитра 0:0 Подбрезова С
- 31.03.2018 Земплин 4:0 Нитра С
- 17.03.2018 Нитра 1:0 Злате Моравце С
Последние игры между собой
Тренчин: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 4
Нитра: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 6
- 25.09.2018 Нитра 2:1 Тренчин Суперлига
- 18.02.2018 Нитра 1:1 Тренчин Суперлига
- 20.09.2017 Тренчин 2:1 Нитра Суперлига
- 22.03.2014 Тренчин 1:1 Нитра Суперлига
- 28.09.2013 Нитра 1:1 Тренчин Суперлига
- 13.07.2013 Тренчин 4:0 Нитра Суперлига
- 30.03.2013 Тренчин 3:0 Нитра Суперлига
- 06.10.2012 Нитра 1:2 Тренчин Суперлига
- 14.07.2012 Тренчин 5:0 Нитра Суперлига
- 07.04.2012 Тренчин 5:2 Нитра Corgon Liga
- 05.11.2011 Нитра 0:0 Тренчин Corgon Liga
- 06.08.2011 Тренчин 0:0 Нитра Corgon Liga
- 23.01.2010 Нитра 2:0 Тренчин Товарищеские матчи. Сборные
- 31.05.2008 Нитра 3:0 Тренчин Corgon Liga
- 22.03.2008 Тренчин 1:2 Нитра Corgon Liga
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|2:1
|12
|9
|3
|0
|27 - 13
|30
|2.
|Жилина
|1:0
|12
|8
|1
|3
|20 - 11
|25
|3.
|ДАК
|1:2
|12
|7
|3
|2
|30 - 18
|24
|4.
|Ружомберок
|0:0
|12
|5
|6
|1
|22 - 10
|21
|5.
|Подбрезова
|2:1
|12
|6
|1
|5
|15 - 17
|19
|6.
|Тренчин
|0:1
|12
|5
|2
|5
|21 - 20
|17
|7.
|Нитра
|1:0
|12
|4
|3
|5
|18 - 18
|15
|8.
|Спартак Трнава
|12
|4
|2
|6
|14 - 12
|14
|9.
|Середь
|0:0
|12
|4
|2
|6
|13 - 21
|14
|10.
|Земплин
|0:1
|12
|2
|2
|8
|11 - 21
|8
|11.
|Злате Моравце
|1:2
|12
|2
|1
|9
|12 - 23
|7
|12.
|Сеница
|12
|1
|4
|7
|9 - 28
|7
Первый тайм
24'
Милош Симончич получил желтую карточку от судьи
20'
Г О О О О Л - Abdulrahman Taiwo бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion na Sihoti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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