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Стадион:
Тренчин
0:1
Первый тайм: 36'
Нитра
0'
0:1
20' Гол
Abdulrahman Taiwo
24' Желтая карточка
Milos Simoncic
36'
Первый тайм
Желтая карточка
24'
Милош Симончич получил желтую карточку от судьи
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Abdulrahman Taiwo бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion na Sihoti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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