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Стадион:
Середь
0:0
Первый тайм: 37'
Ружомберок
0'
15' Желтая карточка
Костадинов Тихомир
26' Желтая карточка
Denis Ventura
37'
Первый тайм
Желтая карточка
26'
Denis Ventura получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
15'
Костадинов Тихомир получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Myjava. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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