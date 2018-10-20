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Стадион: Миява
0:0
Первый тайм: 37'
15' Желтая карточкаКостадинов Тихомир
26' Желтая карточкаDenis Ventura
|
26'
Состав команд
12
Matej
Loduha
17
Мених
Йозеф
44
Сус
Мартин
14
Adam
Morong
33
Мацик
Матуш
3
Масло
Ян
18
Урдинов
Яни
11
Кочан
Матей
23
Даниэл
Эрик
22
Ismar
Tandir
Середь 4-2-3-1
- Основной состав
- 31 David Samuel Nwolokor Вратарь
- 12 Matej Loduha Защитник
- 17 Мених Йозеф Защитник
- 6 Михалик Любомир Защитник
- 44 Сус Мартин Защитник
- 18 Bankole Adekuoroye Полузащитник
- 19 Denis Ventura Полузащитник
- 11 Lubomir Ulrich Полузащитник
- 13 Filip Pankarican Полузащитник
- 10 Nikola Gataric Полузащитник
- 14 Adam Morong Нападающий
- Запасные игроки
- 7 Баэс Альдо Полузащитник
- 23 Nemanja Subotic
- 29 Chris Marlon Ondong Mba
- 21 Tidiane Djibi Ba
- 16 Robert Richnak
- 3 David Basa
- 1 Martin Salka
- Главный тренер: Karel Stromsik
Ружомберок 4-2-3-1
- Основной состав
- 33 Мацик Матуш Вратарь
- 2 Кружляк Доминик Защитник
- 3 Масло Ян Защитник
- 10 Твардзик Филип Защитник
- 18 Урдинов Яни Защитник
- 11 Кочан Матей Полузащитник
- 6 Кесе Кристи Полузащитник
- 23 Даниэл Эрик Полузащитник
- 20 Костадинов Тихомир Полузащитник
- 7 Гал-Андрезли Петер Полузащитник
- 22 Ismar Tandir Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Michal Jonec Защитник
- 9 Кунца Доминик Защитник
- 32 Мустеданагич Зинедин Полузащитник
- 15 Герец Штефан Нападающий
- 13 Matej Madlenak
- 8 Такач Далибор
- 34 Jan Ctvrtecka
- Главный тренер: Голубек Давид
Предыдущие игры
Середь (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 07.10.2018 Спартак Трнава 2:1 Середь С
- 29.09.2018 Середь 2:1 Нитра С
- 22.09.2018 Слован Братислава 2:1 Середь С
- 15.09.2018 Середь 2:1 Земплин С
- 01.09.2018 ДАК 5:0 Середь С
- 25.08.2018 Середь 1:2 Подбрезова С
- 18.08.2018 Жилина 2:1 Середь С
- 11.08.2018 Середь 2:0 Злате Моравце С
- 05.08.2018 Тренчин 5:1 Середь С
- 28.07.2018 Середь 2:1 Сеница С
- 21.07.2018 Ружомберок 0:0 Середь С
- 30.06.2018 Хартберг 1:3 Середь ТМК
- 20.05.2018 Середь 4:1 Локомотива Зволен ВЛ
- 13.05.2018 Спишска-Нова-Вес 1:3 Середь ВЛ
- 06.05.2018 Середь 2:1 Погронье ВЛ
- 28.04.2018 Липтовски-Микулаш 0:0 Середь ВЛ
- 24.04.2018 Середь 6:0 Партизан Бардеёв ВЛ
- 20.04.2018 Локомотив Кошице 0:0 Середь ВЛ
- 15.04.2018 Железярне Подбрезова 0:1 Середь ВЛ
- 11.04.2018 Середь 3:0 Комарно ВЛ
Ружомберок (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 06.10.2018 Ружомберок 3:1 Нитра С
- 29.09.2018 Земплин 2:2 Ружомберок С
- 22.09.2018 Ружомберок 3:0 Подбрезова С
- 15.09.2018 Злате Моравце 1:1 Ружомберок С
- 01.09.2018 Ружомберок 4:0 Сеница С
- 26.08.2018 Спартак Трнава 0:0 Ружомберок С
- 19.08.2018 Ружомберок 0:2 Слован Братислава С
- 11.08.2018 ДАК 2:2 Ружомберок С
- 04.08.2018 Ружомберок 3:1 Жилина С
- 29.07.2018 Тренчин 1:4 Ружомберок С
- 21.07.2018 Ружомберок 0:0 Середь С
- 19.05.2018 Ружомберок 0:4 ДАК С
- 12.05.2018 Тренчин 3:1 Ружомберок С
- 05.05.2018 Ружомберок 1:0 Слован Братислава С
- 01.05.2018 Слован Братислава 3:1 Ружомберок К
- 28.04.2018 Жилина 3:0 Ружомберок С
- 21.04.2018 Ружомберок 0:0 Спартак Трнава С
- 18.04.2018 Жилина 0:0 Ружомберок К
- 15.04.2018 Спартак Трнава 1:0 Ружомберок С
- 07.04.2018 Ружомберок 1:2 Жилина С
Последние игры между собой
Середь: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Ружомберок: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 21.07.2018 Ружомберок 0:0 Середь Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|2:1
|12
|9
|3
|0
|27 - 13
|30
|2.
|Жилина
|1:0
|12
|8
|1
|3
|20 - 11
|25
|3.
|ДАК
|1:2
|12
|7
|3
|2
|30 - 18
|24
|4.
|Ружомберок
|0:0
|12
|5
|6
|1
|22 - 10
|21
|5.
|Подбрезова
|2:1
|12
|6
|1
|5
|15 - 17
|19
|6.
|Тренчин
|0:1
|12
|5
|2
|5
|21 - 20
|17
|7.
|Нитра
|1:0
|12
|4
|3
|5
|18 - 18
|15
|8.
|Спартак Трнава
|12
|4
|2
|6
|14 - 12
|14
|9.
|Середь
|0:0
|12
|4
|2
|6
|13 - 21
|14
|10.
|Земплин
|0:1
|12
|2
|2
|8
|11 - 21
|8
|11.
|Злате Моравце
|1:2
|12
|2
|1
|9
|12 - 23
|7
|12.
|Сеница
|12
|1
|4
|7
|9 - 28
|7
Первый тайм
26'
Denis Ventura получил желтую карточку от судьи
15'
Костадинов Тихомир получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Myjava. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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