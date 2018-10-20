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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: ДАК
1:2
Первый тайм: 38'
1:0
4' ГолVakoun Issouf Bayo
1:1
13' ГолMichal Obrocnik
1:2
20' ГолБрежнаник Михал
|
4'
1:0
13'
1:1
20'
1:2
Состав команд
31
Дэвис
Эрик
20
Вида
Мате
13
Кальмар
Жолт
16
Эдж
Джесси
32
Баран
Мартин
17
David
Lesko
ДАК 4-3-3
- Основной состав
- 36 Едличка Мартин Вратарь
- 32 Dominik Spiriak Защитник
- 37 Шатка Любомир Защитник
- 5 Tomas Huk Защитник
- 31 Дэвис Эрик Защитник
- 24 Christian Herc Полузащитник
- 20 Вида Мате Полузащитник
- 13 Кальмар Жолт Полузащитник
- 29 Marko Divkovic Нападающий
- 15 Vakoun Issouf Bayo Нападающий
- 10 Вида Кристофер Нападающий
- Запасные игроки
- 44 Загуменски Тимотей Защитник
- 2 Milan Simcak Защитник
- 17 Беленький Станислав Нападающий
- 75 Третьяков Максим Нападающий
- 22 Adrian Slancik
- 66 Martin Bednar II
- 6 Souleymane Kone
- Главный тренер: Хибалла Петер
Подбрезова 4-2-3-1
- Основной состав
- 28 Martin Kuciak Вратарь
- 3 Matus Turna Защитник
- 16 Эдж Джесси Защитник
- 29 Marek Kristian Bartos Защитник
- 19 Alexander Mojzis Защитник
- 26 Michal Obrocnik Полузащитник
- 32 Баран Мартин Полузащитник
- 17 David Lesko Полузащитник
- 6 Брежнаник Михал Полузащитник
- 33 Jakub Sedlacek Полузащитник
- 9 Matus Mikus Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Вязанко Мирослав Защитник
- 12 Matej Podstavek Защитник
- 13 Daniel Magda Защитник
- 23 Копичар Адриан Защитник
- 22 Endy Opoku Bernadina Полузащитник
- 15 Roland Galcik
- 1 Marko Drobnjak
- Главный тренер: Marek Fabula
Предыдущие игры
ДАК (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 06.10.2018 ДАК 3:1 Злате Моравце С
- 29.09.2018 Сеница 1:2 ДАК С
- 23.09.2018 ДАК 3:2 Спартак Трнава С
- 15.09.2018 Слован Братислава 3:2 ДАК С
- 01.09.2018 ДАК 5:0 Середь С
- 25.08.2018 ДАК 0:0 Жилина С
- 19.08.2018 Тренчин 3:3 ДАК С
- 11.08.2018 ДАК 2:2 Ружомберок С
- 05.08.2018 Нитра 2:3 ДАК С
- 02.08.2018 Динамо Минск 4:1 ДАК ЛЕ
- 29.07.2018 ДАК 4:1 Земплин С
- 26.07.2018 ДАК 1:3 Динамо Минск ЛЕ
- 22.07.2018 Подбрезова 1:2 ДАК С
- 19.07.2018 Динамо Тбилиси 1:2 ДАК ЛЕ
- 12.07.2018 ДАК 1:1 Динамо Тбилиси ЛЕ
- 19.05.2018 Ружомберок 0:4 ДАК С
- 12.05.2018 ДАК 0:1 Слован Братислава С
- 05.05.2018 Спартак Трнава 2:0 ДАК С
- 28.04.2018 ДАК 0:3 Тренчин С
- 22.04.2018 Жилина 2:3 ДАК С
Подбрезова (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 06.10.2018 Жилина 2:0 Подбрезова С
- 29.09.2018 Подбрезова 2:0 Тренчин С
- 22.09.2018 Ружомберок 3:0 Подбрезова С
- 15.09.2018 Подбрезова 3:2 Нитра С
- 01.09.2018 Земплин 2:0 Подбрезова С
- 25.08.2018 Середь 1:2 Подбрезова С
- 18.08.2018 Подбрезова 3:0 Злате Моравце С
- 11.08.2018 Сеница 1:1 Подбрезова С
- 04.08.2018 Подбрезова 1:0 Спартак Трнава С
- 29.07.2018 Слован Братислава 3:0 Подбрезова С
- 22.07.2018 Подбрезова 1:2 ДАК С
- 19.05.2018 Подбрезова 1:0 Злате Моравце С
- 12.05.2018 Земплин 1:0 Подбрезова С
- 05.05.2018 Татран Прешов 1:1 Подбрезова С
- 28.04.2018 Подбрезова 1:0 Нитра С
- 21.04.2018 Сеница 1:0 Подбрезова С
- 14.04.2018 Подбрезова 3:1 Сеница С
- 07.04.2018 Нитра 0:0 Подбрезова С
- 31.03.2018 Подбрезова 1:1 Татран Прешов С
- 17.03.2018 Подбрезова 2:1 Земплин С
Последние игры между собой
ДАК: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 0
Подбрезова: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 7
- 22.07.2018 Подбрезова 1:2 ДАК Суперлига
- 14.10.2017 Подбрезова 0:2 ДАК Суперлига
- 22.07.2017 ДАК 1:0 Подбрезова Суперлига
- 14.05.2017 ДАК 2:2 Подбрезова Суперлига
- 18.02.2017 Подбрезова 0:0 ДАК Суперлига
- 17.09.2016 ДАК 0:0 Подбрезова Суперлига
- 23.04.2016 ДАК 1:0 Подбрезова Суперлига
- 27.11.2015 Подбрезова 0:0 ДАК Суперлига
- 29.08.2015 ДАК 5:1 Подбрезова Суперлига
- 23.05.2015 Подбрезова 2:3 ДАК Суперлига
- 07.03.2015 ДАК 1:0 Подбрезова Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|2:1
|12
|9
|3
|0
|27 - 13
|30
|2.
|Жилина
|1:0
|12
|8
|1
|3
|20 - 11
|25
|3.
|ДАК
|1:2
|12
|7
|3
|2
|30 - 18
|24
|4.
|Ружомберок
|0:0
|12
|5
|6
|1
|22 - 10
|21
|5.
|Подбрезова
|2:1
|12
|6
|1
|5
|15 - 17
|19
|6.
|Тренчин
|0:1
|12
|5
|2
|5
|21 - 20
|17
|7.
|Нитра
|1:0
|12
|4
|3
|5
|18 - 18
|15
|8.
|Спартак Трнава
|12
|4
|2
|6
|14 - 12
|14
|9.
|Середь
|0:0
|12
|4
|2
|6
|13 - 21
|14
|10.
|Земплин
|0:1
|12
|2
|2
|8
|11 - 21
|8
|11.
|Злате Моравце
|1:2
|12
|2
|1
|9
|12 - 23
|7
|12.
|Сеница
|12
|1
|4
|7
|9 - 28
|7
Первый тайм
20'
Г О О О О Л - Брежнаник Михал бьет в цель!
13'
Г О О О О Л - Michal Obrocnik бьет в цель!
4'
Г О О О О Л - Vakoun Issouf Bayo бьет в цель!
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mestsky Stadion DAC. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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