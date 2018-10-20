  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Словакия
  5. Суперлига
Стадион:
ДАК
1:2
Первый тайм: 38'
Подбрезова
0'
1:0
4' Гол
Vakoun Issouf Bayo
1:1
13' Гол
Michal Obrocnik
1:2
20' Гол
Брежнаник Михал
38'
Первый тайм
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Брежнаник Михал бьет в цель!
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Michal Obrocnik бьет в цель!
Описание гола
4'
Г О О О О Л - Vakoun Issouf Bayo бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mestsky Stadion DAC. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Не только футбол

Итог 2 Касаткина Дарья 1 Жабер Онс
Позже США. Квалификация


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация