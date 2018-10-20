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Стадион:
Жилина
1:0
Первый тайм: 37'
Земплин
0'
1:0
31' Гол
Robert Bozenik
37' Желтая карточка
 37'
Первый тайм
Желтая карточка
37'
[player1] получил желтую карточку от судьи
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Robert Bozenik бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Pod Dubnom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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