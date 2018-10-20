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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Стадион под Дубном
1:0
31' ГолRobert Bozenik
|
31'
1:0
37'
Состав команд
25
Filip
Kasa
28
Benson
Anang
22
Matus
Kira
21
Гаррийо
Хосе
44
Lazaros
Rota
10
Жофчак
Игор
20
Sadam
Sulley
Жилина 4-3-3
- Основной состав
- 30 Голец Доминик Вратарь
- 6 Слука Бранислав Защитник
- 16 Сусняр Александар Защитник
- 25 Filip Kasa Защитник
- 28 Benson Anang Защитник
- 20 Шкварка Михал Полузащитник
- 18 Фазлагич Энис Полузащитник
- 66 Качер Мирослав Полузащитник
- 9 Ivan Santiago Diaz Нападающий
- 32 Robert Bozenik Нападающий
- 27 Мигалик Ярослав Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Волешак Милош Вратарь
- 5 Копас Адам Защитник
- 3 Кралик Мартин Защитник
- 14 Голубек Якуб Защитник
- 12 Печовски Виктор Полузащитник
- 10 Filip Balaj Нападающий
- 24 Томич Михал Нападающий
- Главный тренер: Jaroslav Kentos
Земплин 3-4-2-1
- Основной состав
- 22 Matus Kira Вратарь
- 13 Danil Beskorovainas Защитник
- 21 Гаррийо Хосе Защитник
- 8 Грич Якуб Защитник
- 33 Martin Kolesar Полузащитник
- 9 Peter Kolesar Полузащитник
- 12 Jozef Simon Turik Полузащитник
- 44 Lazaros Rota Полузащитник
- 10 Жофчак Игор Полузащитник
- 7 Blazej Vascak Полузащитник
- 20 Sadam Sulley Нападающий
- Запасные игроки
- 11 Навотка Томаш Защитник
- 15 Stanislav Danko Полузащитник
- 17 Диарра Шейк III Полузащитник
- 14 Martin Regali Полузащитник
- 40 Brian Iloski
- 30 Tomas Drab
- 79 Dawid Kurminowski
- Главный тренер: Anton Soltis
Предыдущие игры
Жилина (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 06.10.2018 Жилина 2:0 Подбрезова С
- 29.09.2018 Злате Моравце 1:2 Жилина С
- 22.09.2018 Жилина 5:0 Сеница С
- 15.09.2018 Спартак Трнава 1:2 Жилина С
- 01.09.2018 Жилина 0:1 Слован Братислава С
- 25.08.2018 ДАК 0:0 Жилина С
- 21.08.2018 Земплин 0:1 Жилина С
- 18.08.2018 Жилина 2:1 Середь С
- 12.08.2018 Жилина 2:3 Тренчин С
- 04.08.2018 Ружомберок 3:1 Жилина С
- 28.07.2018 Жилина 2:1 Нитра С
- 19.05.2018 Слован Братислава 3:2 Жилина С
- 12.05.2018 Жилина 6:0 Спартак Трнава С
- 06.05.2018 Тренчин 1:2 Жилина С
- 28.04.2018 Жилина 3:0 Ружомберок С
- 22.04.2018 Жилина 2:3 ДАК С
- 18.04.2018 Жилина 0:0 Ружомберок К
- 14.04.2018 ДАК 3:1 Жилина С
- 07.04.2018 Ружомберок 1:2 Жилина С
- 03.04.2018 Ружомберок 2:1 Жилина К
Земплин (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 06.10.2018 Тренчин 1:2 Земплин С
- 29.09.2018 Земплин 2:2 Ружомберок С
- 22.09.2018 Нитра 2:1 Земплин С
- 15.09.2018 Середь 2:1 Земплин С
- 01.09.2018 Земплин 2:0 Подбрезова С
- 25.08.2018 Злате Моравце 2:0 Земплин С
- 21.08.2018 Земплин 0:1 Жилина С
- 18.08.2018 Земплин 1:1 Сеница С
- 11.08.2018 Спартак Трнава 3:0 Земплин С
- 05.08.2018 Земплин 1:2 Слован Братислава С
- 29.07.2018 ДАК 4:1 Земплин С
- 19.05.2018 Татран Прешов 2:1 Земплин С
- 12.05.2018 Земплин 1:0 Подбрезова С
- 05.05.2018 Нитра 1:3 Земплин С
- 28.04.2018 Земплин 1:2 Сеница С
- 21.04.2018 Злате Моравце 2:2 Земплин С
- 14.04.2018 Земплин 2:0 Злате Моравце С
- 07.04.2018 Сеница 0:2 Земплин С
- 31.03.2018 Земплин 4:0 Нитра С
- 17.03.2018 Подбрезова 2:1 Земплин С
Последние игры между собой
Жилина: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 3
Земплин: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 6
- 21.08.2018 Земплин 0:1 Жилина Суперлига
- 03.03.2018 Земплин 1:0 Жилина Суперлига
- 30.09.2017 Жилина 2:1 Земплин Суперлига
- 06.05.2017 Земплин 0:1 Жилина Суперлига
- 11.12.2016 Жилина 7:1 Земплин Суперлига
- 10.09.2016 Земплин 0:2 Жилина Суперлига
- 20.05.2016 Земплин 3:0 Жилина Суперлига
- 04.03.2016 Жилина 2:3 Земплин Суперлига
- 27.09.2015 Жилина 2:0 Земплин Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|2:1
|12
|9
|3
|0
|27 - 13
|30
|2.
|Жилина
|1:0
|12
|8
|1
|3
|20 - 11
|25
|3.
|ДАК
|1:2
|12
|7
|3
|2
|30 - 18
|24
|4.
|Ружомберок
|0:0
|12
|5
|6
|1
|22 - 10
|21
|5.
|Подбрезова
|2:1
|12
|6
|1
|5
|15 - 17
|19
|6.
|Тренчин
|0:1
|12
|5
|2
|5
|21 - 20
|17
|7.
|Нитра
|1:0
|12
|4
|3
|5
|18 - 18
|15
|8.
|Спартак Трнава
|12
|4
|2
|6
|14 - 12
|14
|9.
|Середь
|0:0
|12
|4
|2
|6
|13 - 21
|14
|10.
|Земплин
|0:1
|12
|2
|2
|8
|11 - 21
|8
|11.
|Злате Моравце
|1:2
|12
|2
|1
|9
|12 - 23
|7
|12.
|Сеница
|12
|1
|4
|7
|9 - 28
|7
Первый тайм
37'
[player1] получил желтую карточку от судьи
31'
Г О О О О Л - Robert Bozenik бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Pod Dubnom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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