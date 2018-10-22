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Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски
2:0
Конец матча
31' Желтая карточкаЗенёв Сергей
35' Желтая карточкаKacper Michalski
44' Желтая карточкаХави Эрнандес II
45' Желтая карточкаKamil Zapolnik
45' Желтая карточкаБохневич Павел
56' Желтая карточкаСиплак Михал
1:0
62' ГолAiram
2:0
63' ГолХави Эрнандес II
71' Желтая карточкаДаткович Нико
87' Желтая карточкаFilip Piszczek
|
31'
35'
44'
45'
45'
56'
62'
1:0
63'
2:0
71'
83'
87'
Состав команд
5
Гол
Януш
10
Зенёв
Сергей
24
Airam
15
Dani
Suarez
21
Daniel
Smuga
17
Igor
Angulo
Краковия 4-2-3-1
- Основной состав
- 40 Michal Peskovic Вратарь
- 3 Сиплак Михал Защитник
- 20 Даткович Нико Защитник
- 34 Дитятьев Алексей Защитник
- 87 Diego Ferraresso Защитник
- 5 Гол Януш Полузащитник
- 11 Вдовяк Матеуш Полузащитник
- 14 Дабровски Дамьян Полузащитник
- 19 Хави Эрнандес II Полузащитник
- 10 Зенёв Сергей Полузащитник
- 24 Airam Нападающий
- Запасные игроки
- 88 Гостомски Мацей Вратарь
- 39 Хелик Михал Защитник
- 99 Jacub Serafin Полузащитник
- 28 Сердеров Сердер Полузащитник
- 26 Filip Piszczek Нападающий
- 27 Будзински Марчин Нападающий
- 77 Sebastian Strozik
- Главный тренер: Michal Probierz
Гурник Забже 4-4-2
- Основной состав
- 1 Tomasz Loska Вратарь
- 13 Kacper Michalski Защитник
- 15 Dani Suarez Защитник
- 5 Бохневич Павел Защитник
- 11 Daniel Liszka Защитник
- 21 Daniel Smuga Полузащитник
- 28 Maciej Ambrosiewicz Полузащитник
- 7 Szymon Zurkowski Полузащитник
- 9 Jesus Jimenez Полузащитник
- 19 Kamil Zapolnik Нападающий
- 17 Igor Angulo Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Матушек Шимон Полузащитник
- 45 Рычковски Адам Полузащитник
- 23 Rafal Wolsztynski Нападающий
- 10 Lukasz Wolsztynski Нападающий
- 2 Przemyslaw Wisniewski
- 8 Konrad Nowak I
- 33 Daniel Bielica
- Главный тренер: Marcin Brosz
Предыдущие игры
Краковия (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 07.10.2018 Краковия 0:2 Висла Краков Э
- 30.09.2018 Заглембе Сосновец 1:1 Краковия Э
- 26.09.2018 Рыбник 1:3 Краковия К
- 22.09.2018 Краковия 3:1 Висла Плоцк Э
- 14.09.2018 Ягеллония 3:1 Краковия Э
- 02.09.2018 Краковия 0:0 Легия Э
- 24.08.2018 Пяст 3:1 Краковия Э
- 17.08.2018 Краковия 0:1 Заглембе Любин Э
- 11.08.2018 Погонь Щецин 1:1 Краковия Э
- 06.08.2018 Краковия 0:0 Арка Гдыня Э
- 29.07.2018 Лех 2:0 Краковия Э
- 21.07.2018 Шлёнск 3:1 Краковия Э
- 19.05.2018 Краковия 1:4 Погонь Щецин Э
- 12.05.2018 Сандецья 0:1 Краковия Э
- 08.05.2018 Арка Гдыня 2:0 Краковия Э
- 04.05.2018 Краковия 3:3 Шлёнск Э
- 29.04.2018 Краковия 4:2 Нецеча Э
- 23.04.2018 Лехия Гданьск 0:0 Краковия Э
- 14.04.2018 Краковия 2:1 Пяст Э
- 07.04.2018 Краковия 2:2 Заглембе Любин Э
Гурник Забже (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 05.10.2018 Гурник Забже 2:2 Лех Э
- 02.10.2018 Unia Hrubieszow 0:9 Гурник Забже К
- 29.09.2018 Пяст 1:0 Гурник Забже Э
- 23.09.2018 Гурник Забже 1:3 Ягеллония Э
- 17.09.2018 Заглембе Сосновец 1:1 Гурник Забже Э
- 31.08.2018 Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин Э
- 25.08.2018 Висла Краков 3:0 Гурник Забже Э
- 18.08.2018 Гурник Забже 0:2 Лехия Гданьск Э
- 11.08.2018 Арка Гдыня 1:1 Гурник Забже Э
- 05.08.2018 Медзь 1:3 Гурник Забже Э
- 02.08.2018 Тренчин 4:1 Гурник Забже ЛЕ
- 29.07.2018 Гурник Забже 1:1 Висла Плоцк Э
- 26.07.2018 Гурник Забже 0:1 Тренчин ЛЕ
- 22.07.2018 Гурник Забже 1:1 Корона Кельце Э
- 19.07.2018 Заря Бельцы 1:1 Гурник Забже ЛЕ
- 12.07.2018 Гурник Забже 1:0 Заря Бельцы ЛЕ
- 20.05.2018 Гурник Забже 2:0 Висла Краков Э
- 13.05.2018 Легия 2:0 Гурник Забже Э
- 09.05.2018 Гурник Забже 2:2 Корона Кельце Э
- 06.05.2018 Заглембе Любин 0:2 Гурник Забже Э
Последние игры между собой
Краковия: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 5
Гурник Забже: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 8
- 18.12.2017 Гурник Забже 0:4 Краковия Экстракласса
- 18.08.2017 Краковия 3:3 Гурник Забже Экстракласса
- 13.02.2016 Краковия 3:0 Гурник Забже Экстракласса
- 30.08.2015 Гурник Забже 1:1 Краковия Экстракласса
- 24.11.2014 Краковия 1:2 Гурник Забже Экстракласса
- 21.07.2014 Гурник Забже 2:0 Краковия Экстракласса
- 04.04.2014 Краковия 2:0 Гурник Забже Экстракласса
- 28.10.2013 Гурник Забже 0:1 Краковия Экстракласса
- 24.09.2011 Гурник Забже 0:1 Краковия Экстракласса
- 03.04.2011 Гурник Забже 1:0 Краковия Экстракласса
- 11.09.2010 Краковия 2:3 Гурник Забже Экстракласса
- 23.05.2009 Краковия 0:0 Гурник Забже Экстракласса
- 16.11.2008 Гурник Забже 0:2 Краковия Orange Ekstraklasa
- 15.03.2008 Краковия 3:0 Гурник Забже Orange Ekstraklasa
- 05.03.2008 Краковия 0:2 Гурник Забже Кубок лиги
- 27.02.2008 Гурник Забже 0:1 Краковия Кубок лиги
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|12
|7
|2
|3
|19 - 14
|23
|2.
|Лехия Гданьск
|12
|6
|4
|2
|21 - 14
|22
|3.
|Легия
|12
|6
|4
|2
|19 - 15
|22
|4.
|Висла Краков
|12
|6
|3
|3
|23 - 13
|21
|5.
|Пяст
|12
|6
|3
|3
|18 - 16
|21
|6.
|Лех
|12
|6
|2
|4
|19 - 15
|20
|7.
|Корона Кельце
|12
|5
|4
|3
|16 - 14
|19
|8.
|Заглембе Любин
|12
|5
|2
|5
|20 - 20
|17
|9.
|Арка Гдыня
|12
|4
|5
|3
|14 - 12
|17
|10.
|Погонь Щецин
|12
|3
|4
|5
|14 - 15
|13
|11.
|Шлёнск
|12
|3
|3
|6
|17 - 17
|12
|12.
|Медзь
|12
|3
|3
|6
|16 - 23
|12
|13.
|Висла Плоцк
|12
|2
|5
|5
|17 - 23
|11
|14.
|Заглембе Сосновец
|12
|2
|4
|6
|18 - 25
|10
|15.
|Краковия
|12
|2
|4
|6
|10 - 17
|10
|16.
|Гурник Забже
|12
|1
|6
|5
|11 - 19
|9
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Filip Piszczek бьет в цель!
87'
Filip Piszczek получил желтую карточку от судьи
83'
Краковия делает замену. Лопес Кабрера Айрам уходит с поля, а Filip Piszczek выходит на его замену.
77'
Гурник Забже делает замену. Kamil Zapolnik уходит с поля, а Rafal Wolsztynski выходит на его замену.
76'
Краковия делает замену. Вдовяк Матеуш уходит с поля, а Sebastian Strozik выходит на его замену.
71'
Даткович Нико получил желтую карточку от судьи
65'
Гурник Забже делает замену. Maciej Ambrosiewicz уходит с поля, а Матушек Шимон выходит на его замену.
65'
Гурник Забже делает замену. Daniel Smuga уходит с поля, а Lukasz Wolsztynski выходит на его замену.
63'
Г О О О О Л - Хави Эрнандес II бьет в цель!
62'
Г О О О О Л - Лопес Кабрера Айрам бьет в цель!
61'
Краковия делает замену. Дабровски Дамьян уходит с поля, а Будзински Марчин выходит на его замену.
56'
Сиплак Михал получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Бохневич Павел получил желтую карточку от судьи
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Kamil Zapolnik получил желтую карточку от судьи
44'
Хави Эрнандес II получил желтую карточку от судьи
35'
Kacper Michalski получил желтую карточку от судьи
31'
Зенёв Сергей получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Cracow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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