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Стадион:
Краковия
2:0
Конец матча
Гурник Забже
0'
31' Желтая карточка
Зенёв Сергей
35' Желтая карточка
Kacper Michalski
44' Желтая карточка
Хави Эрнандес II
45' Желтая карточка
Kamil Zapolnik
45' Желтая карточка
Бохневич Павел
56' Желтая карточка
Сиплак Михал
1:0
62' Гол
Airam
2:0
63' Гол
Хави Эрнандес II
71' Желтая карточка
Даткович Нико
87' Желтая карточка
Filip Piszczek
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Filip Piszczek бьет в цель!
Желтая карточка
87'
Filip Piszczek получил желтую карточку от судьи
83'
Краковия делает замену. Лопес Кабрера Айрам уходит с поля, а Filip Piszczek выходит на его замену.
77'
Гурник Забже делает замену. Kamil Zapolnik уходит с поля, а Rafal Wolsztynski выходит на его замену.
76'
Краковия делает замену. Вдовяк Матеуш уходит с поля, а Sebastian Strozik выходит на его замену.
Желтая карточка
71'
Даткович Нико получил желтую карточку от судьи
65'
Гурник Забже делает замену. Maciej Ambrosiewicz уходит с поля, а Матушек Шимон выходит на его замену.
65'
Гурник Забже делает замену. Daniel Smuga уходит с поля, а Lukasz Wolsztynski выходит на его замену.
Описание гола
63'
Г О О О О Л - Хави Эрнандес II бьет в цель!
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Лопес Кабрера Айрам бьет в цель!
61'
Краковия делает замену. Дабровски Дамьян уходит с поля, а Будзински Марчин выходит на его замену.
Желтая карточка
56'
Сиплак Михал получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
Желтая карточка
45'
Бохневич Павел получил желтую карточку от судьи
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Kamil Zapolnik получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
44'
Хави Эрнандес II получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
35'
Kacper Michalski получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
31'
Зенёв Сергей получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Cracow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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