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Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского
2:0
Второй тайм: 47'
1:0
2' ГолНодь Доминик
15' Желтая карточкаГлоушек Адам
17' Желтая карточкаВасилевски Марцин
2:0
23' ГолКарлитос Карлос
45' Желтая карточкаШиманьски Себастьян
|
2'
1:0
15'
23'
2:0
Состав команд
14
Глоушек
Адам
26
Кафу
Карлуш
21
Нодь
Доминик
10
Баша
Вулнет
11
Имас
Хесус
Легия 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Маляж Аркадиуш Вратарь
- 20 Вешович Марко Защитник
- 55 Енджейчик Артур Защитник
- 4 Ветеска Матеуш Защитник
- 14 Глоушек Адам Защитник
- 26 Кафу Карлуш Полузащитник
- 24 Мартинш Андре Полузащитник
- 18 Кухарчик Михал Полузащитник
- 53 Шиманьски Себастьян Полузащитник
- 21 Нодь Доминик Полузащитник
- 27 Карлитос Карлос Нападающий
- Запасные игроки
- 34 Астис Иньяки Защитник
- 41 Столярски Павел Защитник
- 19 Канте Хосе Полузащитник
- 8 Паскуато Кристиан Полузащитник
- 7 Антолич Домагой Полузащитник
- 99 Sandro Kulenovic
- 30 Radoslaw Majecki
- Главный тренер: Са Пинту Рикарду
Висла Краков 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Mateusz Lis Вратарь
- 15 Zoran Arsenic Защитник
- 27 Василевски Марцин Защитник
- 4 Садлок Мацей Защитник
- 2 Петшак Рафаль Защитник
- 10 Баша Вулнет Полузащитник
- 9 Богуски Рафал Полузащитник
- 7 Корт Давид Полузащитник
- 11 Имас Хесус Полузащитник
- 77 Коштал Мартин Полузащитник
- 13 Ондрашек Зденек Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Michal Buchalik Вратарь
- 29 Палчич Матей Защитник
- 5 Бартковски Якуб Защитник
- 26 Kamil Wojtkowski Полузащитник
- 23 Брожек Павел Полузащитник
- 17 Jakub Bartosz Полузащитник
- 80 Patryk Plewka
- Главный тренер: Maciej Stolarczyk
Предыдущие игры
Легия (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 06.10.2018 Шлёнск 0:1 Легия Э
- 28.09.2018 Легия 1:1 Арка Гдыня Э
- 25.09.2018 Хойничанка 0:1 Легия К
- 22.09.2018 Медзь 1:4 Легия Э
- 16.09.2018 Легия 1:0 Лех Э
- 02.09.2018 Краковия 0:0 Легия Э
- 26.08.2018 Легия 1:4 Висла Плоцк Э
- 19.08.2018 Легия 2:1 Заглембе Сосновец Э
- 16.08.2018 Дюделанж 2:2 Легия ЛЕ
- 12.08.2018 Пяст 1:3 Легия Э
- 09.08.2018 Легия 1:2 Дюделанж ЛЕ
- 04.08.2018 Легия 0:0 Лехия Гданьск Э
- 31.07.2018 Спартак Трнава 0:1 Легия ЛЧ
- 28.07.2018 Корона Кельце 1:2 Легия Э
- 24.07.2018 Легия 0:2 Спартак Трнава ЛЧ
- 21.07.2018 Легия 1:3 Заглембе Любин Э
- 17.07.2018 Легия 3:0 Корк Сити ЛЧ
- 14.07.2018 Легия 2:3 Арка Гдыня С
- 10.07.2018 Корк Сити 0:1 Легия ЛЧ
- 13.05.2018 Легия 2:0 Гурник Забже Э
Висла Краков (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 07.10.2018 Краковия 0:2 Висла Краков Э
- 29.09.2018 Висла Краков 0:1 Корона Кельце Э
- 21.09.2018 Погонь Щецин 2:1 Висла Краков Э
- 15.09.2018 Висла Краков 5:2 Лехия Гданьск Э
- 01.09.2018 Шлёнск 0:1 Висла Краков Э
- 25.08.2018 Висла Краков 3:0 Гурник Забже Э
- 19.08.2018 Лех 2:5 Висла Краков Э
- 10.08.2018 Висла Краков 1:1 Висла Плоцк Э
- 05.08.2018 Ягеллония 1:0 Висла Краков Э
- 27.07.2018 Висла Краков 2:1 Медзь Э
- 21.07.2018 Висла Краков 0:0 Арка Гдыня Э
- 07.07.2018 Висла Краков 1:1 Монако ТМК
- 20.05.2018 Гурник Забже 2:0 Висла Краков Э
- 13.05.2018 Висла Краков 1:1 Лех Э
- 09.05.2018 Висла Краков 3:0 Заглембе Любин Э
- 06.05.2018 Корона Кельце 0:3 Висла Краков Э
- 29.04.2018 Ягеллония 0:1 Висла Краков Э
- 22.04.2018 Висла Краков 0:1 Легия Э
- 16.04.2018 Висла Плоцк 2:2 Висла Краков Э
- 07.04.2018 Сандецья 0:0 Висла Краков Э
Последние игры между собой
Легия: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Висла Краков: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
- 22.04.2018 Висла Краков 0:1 Легия Экстракласса
- 18.03.2018 Легия 0:2 Висла Краков Экстракласса
- 22.10.2017 Висла Краков 0:1 Легия Экстракласса
- 30.04.2017 Легия 1:1 Висла Краков Экстракласса. Группа А
- 12.03.2017 Легия 1:0 Висла Краков Экстракласса
- 23.09.2016 Висла Краков 0:0 Легия Экстракласса
- 06.12.2015 Висла Краков 0:2 Легия Экстракласса
- 09.08.2015 Легия 1:1 Висла Краков Экстракласса
- 31.05.2015 Легия 1:0 Висла Краков Экстракласса. Группа А
- 15.03.2015 Легия 2:2 Висла Краков Экстракласса
- 21.09.2014 Висла Краков 0:3 Легия Экстракласса
- 09.05.2014 Легия 5:0 Висла Краков Экстракласса
- 16.03.2014 Легия 2:2 Висла Краков Экстракласса
- 06.10.2013 Висла Краков 1:0 Легия Экстракласса
- 13.04.2013 Висла Краков 1:2 Легия Экстракласса
- 05.10.2012 Легия 2:1 Висла Краков Экстракласса
- 02.10.2011 Легия 2:0 Висла Краков Экстракласса
- 21.05.2011 Легия 2:0 Висла Краков Экстракласса
- 12.11.2010 Висла Краков 4:0 Легия Экстракласса
- 08.05.2010 Легия 0:3 Висла Краков Экстракласса
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|2:0
|12
|7
|3
|2
|18 - 12
|24
|2.
|Ягеллония
|12
|7
|2
|3
|19 - 14
|23
|3.
|Лехия Гданьск
|12
|6
|4
|2
|21 - 14
|22
|4.
|Пяст
|12
|6
|3
|3
|18 - 16
|21
|5.
|Висла Краков
|0:2
|12
|6
|2
|4
|20 - 12
|20
|6.
|Лех
|12
|6
|2
|4
|19 - 15
|20
|7.
|Корона Кельце
|12
|5
|4
|3
|16 - 14
|19
|8.
|Заглембе Любин
|12
|5
|2
|5
|20 - 20
|17
|9.
|Арка Гдыня
|12
|4
|5
|3
|14 - 12
|17
|10.
|Погонь Щецин
|12
|3
|4
|5
|14 - 15
|13
|11.
|Шлёнск
|12
|3
|3
|6
|17 - 17
|12
|12.
|Медзь
|12
|3
|3
|6
|16 - 23
|12
|13.
|Висла Плоцк
|12
|2
|5
|5
|17 - 23
|11
|14.
|Заглембе Сосновец
|12
|2
|4
|6
|18 - 25
|10
|15.
|Гурник Забже
|11
|1
|6
|4
|11 - 17
|9
|16.
|Краковия
|11
|1
|4
|6
|8 - 17
|7
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Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Шиманьски Себастьян получил желтую карточку от судьи
23'
Г О О О О Л - Карлитос Карлос бьет в цель!
17'
Василевски Марцин получил желтую карточку от судьи
15'
Глоушек Адам получил желтую карточку от судьи
2'
Г О О О О Л - Нодь Доминик бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polish Army. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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