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Стадион:
Легия
2:0
Второй тайм: 47'
Висла Краков
0'
1:0
2' Гол
Нодь Доминик
15' Желтая карточка
Глоушек Адам
17' Желтая карточка
Василевски Марцин
2:0
23' Гол
Карлитос Карлос
45' Желтая карточка
Шиманьски Себастьян
47'
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Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Шиманьски Себастьян получил желтую карточку от судьи
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Карлитос Карлос бьет в цель!
Желтая карточка
17'
Василевски Марцин получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
15'
Глоушек Адам получил желтую карточку от судьи
Описание гола
2'
Г О О О О Л - Нодь Доминик бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polish Army. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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