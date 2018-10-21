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Стадион:
Заглембе Любин
1:3
Второй тайм: 76'
Висла Плоцк
0'
0:1
23' Гол
Рикардиньо II
1:1
32' Гол
Бохар Дамьян
1:2
45' Гол
Jakub Lukowski
46' Желтая карточка
Джигала Адам
1:3
59' Гол
Jakub Lukowski
68' Желтая карточка
Стажиньски Филип
76'
Второй тайм
Желтая карточка
68'
Стажиньски Филип получил желтую карточку от судьи
66'
Заглембе Любин делает замену. Тосик Якуб уходит с поля, а Dawid Pakulski выходит на его замену.
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Jakub Lukowski бьет в цель!
Желтая карточка
46'
Джигала Адам получил желтую карточку от судьи
46'
Заглембе Любин делает замену. Балич Саша уходит с поля, а Дзивнел Даниэль выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Jakub Lukowski бьет в цель!
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Бохар Дамьян бьет в цель!
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Рикардиньо II бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Zaglebie. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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