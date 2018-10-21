- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Заглебье Любин
1:3
Второй тайм: 76'
0:1
23' ГолРикардиньо II
1:1
32' ГолБохар Дамьян
1:2
45' ГолJakub Lukowski
46' Желтая карточкаДжигала Адам
1:3
59' ГолJakub Lukowski
68' Желтая карточкаСтажиньски Филип
|
23'
0:1
32'
1:1
45'
1:2
46'
59'
1:3
68'
Состав команд
24
Тосик
Якуб
25
Матущик
Адам
19
Ягелло
Филип
14
Яношка
Лукаш
39
Бохар
Дамьян
30
Дене
Томас
14
Джигала
Адам
18
Alan
Uryga
Заглембе Любин 4-1-2-3
- Основной состав
- 30 Dominik Hladun Вратарь
- 24 Тосик Якуб Защитник
- 5 Домбровски Мацей Защитник
- 33 Гулдан Любомир Защитник
- 3 Балич Саша Защитник
- 25 Матущик Адам Полузащитник
- 19 Ягелло Филип Полузащитник
- 18 Стажиньски Филип Полузащитник
- 14 Яношка Лукаш Нападающий
- 11 Павловски Бартоломей Нападающий
- 39 Бохар Дамьян Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Лесиевски Пётр Вратарь
- 29 Дзивнел Даниэль Защитник
- 28 Матрас Матеуш Полузащитник
- 77 Lukasz Moneta Полузащитник
- 89 Тушыньски Патрык Нападающий
- 55 Damian Oko
- 13 Dawid Pakulski
- Главный тренер: Mariusz Lewandowski
Висла Плоцк 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Дене Томас Вратарь
- 20 Cezary Stefanczyk Защитник
- 14 Джигала Адам Защитник
- 18 Alan Uryga Защитник
- 2 Вархоляк Марцин Защитник
- 6 Damian Rasak Полузащитник
- 8 Фурман Доминик Полузащитник
- 96 Jakub Lukowski Полузащитник
- 4 Шимански Дамиан Полузащитник
- 10 Меребашвили Георгий Полузащитник
- 21 Рикардиньо II Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Bartlomiej Zynel Вратарь
- 5 Bartlomiej Sielewski Защитник
- 95 Стемпиньски Мариуш Защитник
- 26 Ласицки Игор Защитник
- 23 Штилич Семир Полузащитник
- 19 Ангельски Кароль Полузащитник
- 11 Carlitos IX
- Главный тренер: Kibu Vicuna
Предыдущие игры
Заглембе Любин (последние 20 матчей: +8 =1 -11)
- 07.10.2018 Арка Гдыня 3:1 Заглембе Любин Э
- 29.09.2018 Заглембе Любин 0:2 Погонь Щецин Э
- 26.09.2018 Хураган Мораг 3:2 Заглембе Любин К
- 22.09.2018 Лехия Гданьск 3:3 Заглембе Любин Э
- 14.09.2018 Заглембе Любин 4:0 Шлёнск Э
- 06.09.2018 РБ Лейпциг 1:0 Заглембе Любин ТМК
- 02.09.2018 Медзь 2:0 Заглембе Любин Э
- 26.08.2018 Заглембе Любин 2:1 Лех Э
- 17.08.2018 Краковия 0:1 Заглембе Любин Э
- 12.08.2018 Заглембе Любин 0:2 Ягеллония Э
- 04.08.2018 Пяст 2:1 Заглембе Любин Э
- 28.07.2018 Заглембе Любин 2:1 Заглембе Сосновец Э
- 21.07.2018 Легия 1:3 Заглембе Любин Э
- 20.05.2018 Корона Кельце 0:2 Заглембе Любин Э
- 13.05.2018 Заглембе Любин 1:2 Ягеллония Э
- 09.05.2018 Висла Краков 3:0 Заглембе Любин Э
- 06.05.2018 Заглембе Любин 0:2 Гурник Забже Э
- 28.04.2018 Висла Плоцк 1:2 Заглембе Любин Э
- 20.04.2018 Заглембе Любин 0:1 Лех Э
- 14.04.2018 Легия 0:1 Заглембе Любин Э
Висла Плоцк (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 06.10.2018 Погонь Щецин 4:0 Висла Плоцк Э
- 28.09.2018 Висла Плоцк 1:0 Лехия Гданьск Э
- 25.09.2018 Сярка Тарнобжег 1:4 Висла Плоцк К
- 22.09.2018 Краковия 3:1 Висла Плоцк Э
- 15.09.2018 Висла Плоцк 2:2 Медзь Э
- 02.09.2018 Висла Плоцк 1:1 Ягеллония Э
- 26.08.2018 Легия 1:4 Висла Плоцк Э
- 18.08.2018 Висла Плоцк 1:3 Арка Гдыня Э
- 10.08.2018 Висла Краков 1:1 Висла Плоцк Э
- 03.08.2018 Висла Плоцк 1:2 Корона Кельце Э
- 29.07.2018 Гурник Забже 1:1 Висла Плоцк Э
- 22.07.2018 Висла Плоцк 1:2 Лех Э
- 20.05.2018 Ягеллония 2:1 Висла Плоцк Э
- 13.05.2018 Висла Плоцк 4:1 Корона Кельце Э
- 09.05.2018 Легия 3:2 Висла Плоцк Э
- 05.05.2018 Висла Плоцк 0:0 Лех Э
- 28.04.2018 Висла Плоцк 1:2 Заглембе Любин Э
- 21.04.2018 Гурник Забже 0:1 Висла Плоцк Э
- 16.04.2018 Висла Плоцк 2:2 Висла Краков Э
- 07.04.2018 Ягеллония 1:3 Висла Плоцк Э
Последние игры между собой
Заглембе Любин: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 5
Висла Плоцк: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 5
- 28.04.2018 Висла Плоцк 1:2 Заглембе Любин Экстракласса
- 17.02.2018 Висла Плоцк 2:0 Заглембе Любин Экстракласса
- 08.09.2017 Заглембе Любин 2:2 Висла Плоцк Экстракласса
- 20.05.2017 Висла Плоцк 1:2 Заглембе Любин Экстракласса. Группа Б
- 25.02.2017 Висла Плоцк 2:1 Заглембе Любин Экстракласса
- 09.09.2016 Заглембе Любин 1:2 Висла Плоцк Экстракласса
- 07.03.2015 Висла Плоцк 0:1 Заглембе Любин Первый дивизион
- 17.08.2014 Заглембе Любин 1:3 Висла Плоцк Первая лига
- 11.08.2012 Висла Плоцк 2:4 Заглембе Любин Кубок Польши
- 02.05.2009 Заглембе Любин 1:0 Висла Плоцк Второй дивизион
- 20.09.2008 Висла Плоцк 1:0 Заглембе Любин Второй дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|12
|7
|2
|3
|19 - 14
|23
|2.
|Лехия Гданьск
|12
|6
|4
|2
|21 - 14
|22
|3.
|Легия
|11
|6
|3
|2
|16 - 12
|21
|4.
|Пяст
|12
|6
|3
|3
|18 - 16
|21
|5.
|Висла Краков
|11
|6
|2
|3
|20 - 10
|20
|6.
|Лех
|12
|6
|2
|4
|19 - 15
|20
|7.
|Корона Кельце
|12
|5
|4
|3
|16 - 14
|19
|8.
|Арка Гдыня
|12
|4
|5
|3
|14 - 12
|17
|9.
|Заглембе Любин
|1:3
|12
|5
|1
|6
|18 - 20
|16
|10.
|Погонь Щецин
|12
|3
|4
|5
|14 - 15
|13
|11.
|Висла Плоцк
|3:1
|12
|3
|4
|5
|17 - 21
|13
|12.
|Шлёнск
|12
|3
|3
|6
|17 - 17
|12
|13.
|Медзь
|12
|3
|3
|6
|16 - 23
|12
|14.
|Заглембе Сосновец
|12
|2
|4
|6
|18 - 25
|10
|15.
|Гурник Забже
|11
|1
|6
|4
|11 - 17
|9
|16.
|Краковия
|11
|1
|4
|6
|8 - 17
|7
Второй тайм
68'
Стажиньски Филип получил желтую карточку от судьи
66'
Заглембе Любин делает замену. Тосик Якуб уходит с поля, а Dawid Pakulski выходит на его замену.
59'
Г О О О О Л - Jakub Lukowski бьет в цель!
46'
Джигала Адам получил желтую карточку от судьи
46'
Заглембе Любин делает замену. Балич Саша уходит с поля, а Дзивнел Даниэль выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Jakub Lukowski бьет в цель!
32'
Г О О О О Л - Бохар Дамьян бьет в цель!
23'
Г О О О О Л - Рикардиньо II бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Zaglebie. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация