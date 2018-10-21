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Стадион:
Львов
1:0
Второй тайм: 58'
Арсенал-Киев
0'
32' Желтая карточка
Дуарте Бруно
1:0
36' Гол
Дуарте Бруно
58'
Второй тайм
55'
Верес Ровно делает замену. Julio Cesar уходит с поля, а Каленчук Максим выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Bruno Duarte бьет в цель!
Желтая карточка
32'
Bruno Duarte получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Lviv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Львов 1:0 Арсенал-Киев
Львов
62.3% (109)
Ничья:
26.9% (47)
Арсенал-Киев
10.9% (19)

Вы не участвовали в прогнозе

Львов:
45.1% (79)
Ничья:
20.6% (36)
Львов:
13.1% (23)
Арсенал-Киев:
5.7% (10)
Арсенал-Киев:
4% (7)
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