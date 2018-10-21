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Стадион: Арена Львов
1:0
Второй тайм: 58'
32' Желтая карточкаДуарте Бруно
1:0
36' ГолДуарте Бруно
|
32'
36'
1:0
Состав команд
44
Путраш
Юрий
30
Jonatan
IIII
95
Сезар
Жулио
Львов
- Основной состав
- 23 Сарнавский Богдан Вратарь
- 3 Адамюк Владимир Защитник
- 74 Марта Пимента Защитник
- 67 Парамонов Вадим Защитник
- 44 Путраш Юрий Защитник
- 2 Лукас Тэйлор Полузащитник
- 30 Jonatan IIII Полузащитник
- 96 Рафаэль да Сильва Полузащитник
- 43 Западня Артур Полузащитник
- 95 Сезар Жулио Полузащитник
- 9 Дуарте Бруно Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Бандура Александр Вратарь
- 91 Голиков Александр Защитник
- 19 Бруно Аугусто Полузащитник
- 6 Каленчук Максим Полузащитник
- 5 Приймак Владислав Полузащитник
- 20 Araujo Enrique
- 15 Vasyl Bily
- Главный тренер: Yuri Bakalov
Арсенал-Киев
- Основной состав
- 31 Ситало Сергей Вратарь
- 3 Майданевич Алексей Защитник
- 23 Насими Навид Защитник
- 44 Сагуткин Данила Защитник
- 74 Дубинчак Владислав Защитник
- 10 Баланюк Денис Полузащитник
- 30 Домбровский Андрей Полузащитник
- 13 Вакулко Юрий Полузащитник
- 91 Нгейитала Орельен Полузащитник
- Фещук Максим Полузащитник
- 79 Акулинин Леонид Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Будюк Орест Вратарь
- 75 Карась Даниил Защитник
- 5 Зозуля Дмитрий Защитник
- 2 Осман Александр Защитник
- 6 Стрижак Андрей Полузащитник
- 8 Семенюк Сергей Полузащитник
- 77 Oleksandr Yermachenko
- Главный тренер: Грозный Вячеслав
Предыдущие игры
Львов (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 07.10.2018 Львов 1:3 Десна ПЛ
- 30.09.2018 Заря 0:0 Львов ПЛ
- 22.09.2018 Львов 1:1 Карпаты ПЛ
- 16.09.2018 Черноморец Од 0:1 Львов ПЛ
- 02.09.2018 Львов 2:2 Александрия ПЛ
- 26.08.2018 Мариуполь 2:2 Львов ПЛ
- 18.08.2018 Львов 0:2 Шахтёр Донецк ПЛ
- 10.08.2018 Олимпик Донецк 1:1 Львов ПЛ
- 04.08.2018 Ворскла 1:0 Львов ПЛ
- 28.07.2018 Львов 0:1 Динамо Киев ПЛ
- 22.07.2018 Арсенал-Киев 0:2 Львов ПЛ
- 29.11.2017 Львов 1:2 Днепр-1 К
- 25.10.2017 Львов 1:1 Сталь Каменское К
- 20.09.2017 Демня 1:2 Львов К
- 26.07.2017 Львов 3:0 Волынь К
- 09.07.2017 Львов 2:0 Кремень К
- 21.04.2012 ФК Одесса 2:3 Львов ВД
- 13.04.2012 Говерла 4:0 Львов ВД
- 09.04.2012 Львов 0:1 Динамо-2 Киев ВД
- 03.04.2012 Нива Винница 1:1 Львов ВД
Арсенал-Киев (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 07.10.2018 Ворскла 0:2 Арсенал-Киев ПЛ
- 30.09.2018 Арсенал-Киев 0:1 Динамо Киев ПЛ
- 22.09.2018 Арсенал-Киев 1:3 Олимпик Донецк ПЛ
- 14.09.2018 Десна 1:0 Арсенал-Киев ПЛ
- 02.09.2018 Арсенал-Киев 0:5 Заря ПЛ
- 26.08.2018 Карпаты 1:2 Арсенал-Киев ПЛ
- 17.08.2018 Арсенал-Киев 1:1 Черноморец Од ПЛ
- 12.08.2018 Александрия 1:0 Арсенал-Киев ПЛ
- 05.08.2018 Арсенал-Киев 1:2 Мариуполь ПЛ
- 29.07.2018 Шахтёр Донецк 3:0 Арсенал-Киев ПЛ
- 22.07.2018 Арсенал-Киев 0:2 Львов ПЛ
- 19.05.2018 Арсенал-Киев 2:0 Кремень ПД
- 12.05.2018 Сумы 0:1 Арсенал-Киев ПД
- 07.05.2018 Арсенал-Киев 2:1 Нефтяник-Укрнефть ПД
- 02.05.2018 Днепр Черкассы 1:0 Арсенал-Киев ПД
- 28.04.2018 Колос Ковалёвка 1:1 Арсенал-Киев ПД
- 22.04.2018 Арсенал-Киев 2:0 Жемчужина Одесса ПД
- 18.04.2018 Авангард Краматорск 1:0 Арсенал-Киев ПД
- 14.04.2018 Арсенал-Киев 1:0 Балканы ПД
- 07.04.2018 Десна 3:3 Арсенал-Киев ПД
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|31 - 6
|31
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|15 - 4
|29
|3.
|Александрия
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|16 - 10
|22
|4.
|Ворскла
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|11 - 14
|18
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 19
|17
|6.
|Заря
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 12
|14
|7.
|Львов
|1:0 Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 13
|14
|8.
|Десна
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 17
|13
|9.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 18
|12
|10.
|Черноморец Од
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|11.
|Карпаты
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 19
|7
|12.
|Арсенал-Киев
|0:1 Заявка
|12
|2
|1
|9
|7 - 21
|7
Второй тайм
55'
Верес Ровно делает замену. Julio Cesar уходит с поля, а Каленчук Максим выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
36'
Г О О О О Л - Bruno Duarte бьет в цель!
32'
Bruno Duarte получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Lviv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Львов 1:0 Арсенал-Киев
Львов
62.3% (109)
Ничья:
26.9% (47)
Арсенал-Киев
10.9% (19)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Львов:
45.1% (79)
1:1 Ничья:
20.6% (36)
2:1 Львов:
13.1% (23)
1:2 Арсенал-Киев:
5.7% (10)
0:1 Арсенал-Киев:
4% (7)
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