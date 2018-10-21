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0:0
Перерыв
18' Желтая карточкаТейшейра Нильс
32' Желтая карточкаЛафранс Кевин
|
18'
32'
Состав команд
АПОЭЛ
- Основной состав
- 1 Ромо Рафаэль Вратарь
- 30 Меркис Георге Защитник
- 26 Нуну Мораиш Защитник
- 29 Вурос Праксителис Защитник
- 50 Карлао Роберто Защитник
- 8 Соуза Лукас Полузащитник
- 3 Кажу Полузащитник
- 46 Алонефтис Эфстатиос Полузащитник
- 4 Артиматас Костакис Полузащитник
- 9 Гучаннеджад Реза Нападающий
- 13 Аль-Тамари Мусса Нападающий
- Запасные игроки
- 99 Ватерман Бой Вратарь
- 5 Руэда Хесус II Защитник
- 11 Александру Нектариос Защитник
- 17 Захид Гайас Полузащитник
- 23 Juan Bautista Cascini Полузащитник
- 6 Гентсоглу Савас Полузащитник
- 49 Деллаторре Гильерме Нападающий
- 77 Балог Норберт Нападающий
- 37 Leo Natel
- Главный тренер: Балтазар Бруно
АЕЛ Лимаcсол
- Основной состав
- 95 Patryk Procek Вратарь
- 42 Вилер Христос Защитник
- 44 Тейшейра Нильс Защитник
- 13 Лафранс Кевин Защитник
- 10 Алекс да Силва III Полузащитник
- 8 Здравковски Давор Полузащитник
- 5 Гастаньяга Йон Полузащитник
- 16 Торрес Мануэль Нападающий
- 7 Авраам Андреас Нападающий
- 14 Макрис Андреас Нападающий
- 4 Andre Ferreira Teixeira
- Запасные игроки
- 2 Жуниор Досса Защитник
- 15 Ирхене Фиделис Полузащитник
- 6 Леонарду Перейра Полузащитник
- 23 Роман Хоан Полузащитник
- 40 Кириаку Харис Полузащитник
- 9 Митидис Нестор Нападающий
- 22 Хурадо Рубен Нападающий
- 71 Бенитес Даниэль Нападающий
- 30 Andreas Keravnos
- Главный тренер: Dusan Kerkez
Предыдущие игры
АПОЭЛ (последние 20 матчей: +12 =1 -7)
- 06.10.2018 Анортосис 2:3 АПОЭЛ ПД
- 29.09.2018 АПОЭЛ 1:1 АЕК Ларнака С
- 23.09.2018 АПОЭЛ 2:5 Докса Катокопия ПД
- 19.09.2018 Неа Саламина 2:3 АПОЭЛ ПД
- 16.09.2018 Эрмис Арадиппу 0:1 АПОЭЛ ПД
- 30.08.2018 Астана 1:0 АПОЭЛ ЛЕ
- 23.08.2018 АПОЭЛ 1:0 Астана ЛЕ
- 16.08.2018 АПОЭЛ 3:1 Хапоэль Беэр-Шева ЛЕ
- 09.08.2018 Хапоэль Беэр-Шева 2:2 АПОЭЛ ЛЕ
- 02.08.2018 Флора 2:0 АПОЭЛ ЛЕ
- 26.07.2018 АПОЭЛ 5:0 Флора ЛЕ
- 17.07.2018 АПОЭЛ 1:0 Судува ЛЧ
- 11.07.2018 Судува 3:1 АПОЭЛ ЛЧ
- 12.05.2018 АПОЭЛ 2:1 Анортосис ПД
- 05.05.2018 АЕЛ Лимаcсол 1:2 АПОЭЛ ПД
- 29.04.2018 АПОЭЛ 2:1 Аполлон ПД
- 25.04.2018 АПОЭЛ 1:2 АЕК Ларнака К
- 22.04.2018 АЕК Ларнака 1:3 АПОЭЛ ПД
- 18.04.2018 АЕК Ларнака 2:0 АПОЭЛ К
- 15.04.2018 АПОЭЛ 4:1 Омония ПД
АЕЛ Лимаcсол (последние 20 матчей: +11 =1 -8)
- 07.10.2018 АЕЛ Лимаcсол 5:1 Алки Ороклинис ПД
- 22.09.2018 Пафос 0:2 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 17.09.2018 Анортосис 0:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 01.09.2018 АЕЛ Лимаcсол 2:0 Докса Катокопия ПД
- 25.08.2018 Эрмис Арадиппу 0:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 13.05.2018 АЕК Ларнака 3:2 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 05.05.2018 АЕЛ Лимаcсол 1:2 АПОЭЛ ПД
- 28.04.2018 Анортосис 0:0 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 21.04.2018 Омония 1:2 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 14.04.2018 АЕЛ Лимаcсол 0:2 Аполлон ПД
- 03.04.2018 АЕЛ Лимаcсол 3:2 АЕК Ларнака ПД
- 31.03.2018 АПОЭЛ 3:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 22.03.2018 АЕЛ Лимаcсол 0:2 Урал ТМК
- 17.03.2018 АЕЛ Лимаcсол 0:2 Анортосис ПД
- 10.03.2018 АЕЛ Лимаcсол 2:1 Омония ПД
- 03.03.2018 Аполлон 5:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 25.02.2018 АЕЛ Лимаcсол 0:1 Анортосис ПД
- 17.02.2018 Неа Саламина 0:3 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 12.02.2018 Алки Ороклинис 2:4 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 07.02.2018 АЕЛ Лимаcсол 1:0 Эрмис Арадиппу ПД
Последние игры между собой
АПОЭЛ: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
АЕЛ Лимаcсол: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
- 05.05.2018 АЕЛ Лимаcсол 1:2 АПОЭЛ Первый дивизион
- 31.03.2018 АПОЭЛ 3:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
- 17.01.2018 АПОЭЛ 2:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
- 11.12.2017 АЕЛ Лимаcсол 0:0 АПОЭЛ Первый дивизион
- 30.04.2017 АЕЛ Лимаcсол 1:4 АПОЭЛ Первый дивизион
- 19.04.2017 АЕЛ Лимаcсол 1:1 АПОЭЛ Кубок
- 05.04.2017 АПОЭЛ 0:0 АЕЛ Лимаcсол Кубок
- 20.03.2017 АПОЭЛ 2:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
- 20.02.2017 АПОЭЛ 3:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
- 19.11.2016 АЕЛ Лимаcсол 1:0 АПОЭЛ Первый дивизион
- 24.01.2016 АЕЛ Лимаcсол 0:1 АПОЭЛ Первый дивизион
- 17.10.2015 АПОЭЛ 6:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
- 12.08.2015 АПОЭЛ 0:0 АЕЛ Лимаcсол Суперкубок
- 20.05.2015 АПОЭЛ 4:2 АЕЛ Лимаcсол Кубок
- 11.01.2015 АЕЛ Лимаcсол 2:1 АПОЭЛ Первый дивизион
- 27.09.2014 АПОЭЛ 0:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
- 31.05.2014 АЕЛ Лимаcсол 0:1 АПОЭЛ Первый дивизион
- 22.04.2014 АПОЭЛ 3:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
- 22.01.2014 АЕЛ Лимаcсол 0:1 АПОЭЛ Кубок Кипра
- 08.01.2014 АПОЭЛ 1:0 АЕЛ Лимаcсол Кубок Кипра
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕЛ Лимаcсол
|0:0
|6
|5
|1
|0
|11 - 1
|16
|2.
|Аполлон
|5
|5
|0
|0
|18 - 1
|15
|3.
|АЕК Ларнака
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|АПОЭЛ
|0:0
|5
|3
|1
|1
|9 - 9
|10
|5.
|Неа Саламина
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|6.
|Докса Катокопия
|6
|3
|0
|3
|11 - 9
|9
|7.
|Омония
|5
|2
|0
|3
|2 - 4
|6
|8.
|Анортосис
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|9.
|Эносис
|6
|1
|1
|4
|7 - 14
|4
|10.
|Эрмис Арадиппу
|6
|1
|0
|5
|3 - 11
|3
|11.
|Пафос
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
|12.
|Алки Ороклинис
|5
|0
|1
|4
|1 - 12
|1
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
32'
Лафранс Кевин получил желтую карточку от судьи
18'
Тейшейра Нильс получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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