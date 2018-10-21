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АПОЭЛ
0:0
Перерыв
АЕЛ Лимаcсол
0'
18' Желтая карточка
Тейшейра Нильс
32' Желтая карточка
Лафранс Кевин
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
32'
Лафранс Кевин получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
18'
Тейшейра Нильс получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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