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Стадион:
Александрия
2:0
Перерыв
Карпаты
0'
1:0
11' Гол
Шастал Дмитрий
17' Желтая карточка
Карраскаль Хорхе
23' Желтая карточка
Бородай Олег
2:0
41' Гол
Ковалец Кирилл
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Ковалец Кирилл бьет в цель!
Желтая карточка
23'
Бородай Олег получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
17'
Карраскаль Хорхе получил желтую карточку от судьи
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Шастал Дмитрий бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Nika. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Александрия 2:0 Карпаты
Александрия
75.1% (133)
Ничья:
14.7% (26)
Карпаты
10.2% (18)

Вы не участвовали в прогнозе

Александрия:
39.5% (70)
Александрия:
24.9% (44)
Ничья:
9.6% (17)
Александрия:
7.9% (14)
Карпаты:
7.3% (13)
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