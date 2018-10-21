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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Ника
2:0
Перерыв
1:0
11' ГолШастал Дмитрий
17' Желтая карточкаКарраскаль Хорхе
23' Желтая карточкаБородай Олег
2:0
41' ГолКовалец Кирилл
|
11'
1:0
17'
23'
41'
2:0
Состав команд
79
Панькив
Юрий
20
Пашаев
Павел
57
Бородай
Олег
99
Мехремич
Ади
48
Клёц
Дмитрий
Александрия
- Основной состав
- 79 Панькив Юрий Вратарь
- 20 Пашаев Павел Защитник
- 5 Бондаренко Валерий Защитник
- 26 Шендрик Антон Защитник
- 3 Микицей Станислав Защитник
- 15 Запорожан Андрей Полузащитник
- 6 Ковалец Кирилл Полузащитник
- 44 Банада Евгений Полузащитник
- 27 Гречишкин Дмитрий Полузащитник
- 14 Полярус Артём Полузащитник
- 23 Шастал Дмитрий Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Леванидов Владислав Вратарь
- 98 Стецков Тимур Защитник
- 4 Бабогло Владислав Защитник
- 11 Цуриков Андрей Защитник
- 8 Довгий Алексей Полузащитник
- 9 Пономарь Виталий Нападающий
- 18 Ситало Артём Нападающий
- Главный тренер: Шаран Владимир
Карпаты
- Основной состав
- 30 Шевченко Никита Вратарь
- 94 Мирошниченко Денис Защитник
- 44 Федецкий Артём Защитник
- 57 Бородай Олег Защитник
- 99 Мехремич Ади Защитник
- 18 Варгас Родриго II Полузащитник
- 21 Эрбес Кристиан Полузащитник
- 48 Клёц Дмитрий Полузащитник
- 33 Мякушко Сергей Полузащитник
- 10 Карраскаль Хорхе Полузащитник
- 9 Гуцуляк Алексей Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Кучинский Максим Вратарь
- 50 Ковтун Алексей Защитник
- 54 Лебеденко Орест Защитник
- 20 Ди Франко Франсиско Полузащитник
- 8 Вербный Назар Полузащитник
- 11 Мендес Кевин Полузащитник
- 29 Понде Кристиан Нападающий
- Главный тренер: Мораиш Жозе
Предыдущие игры
Александрия (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 06.10.2018 Александрия 3:2 Черноморец Од ПЛ
- 29.09.2018 Олимпик Донецк 2:3 Александрия ПЛ
- 22.09.2018 Мариуполь 1:0 Александрия ПЛ
- 15.09.2018 Александрия 0:2 Шахтёр Донецк ПЛ
- 02.09.2018 Львов 2:2 Александрия ПЛ
- 25.08.2018 Александрия 2:0 Ворскла ПЛ
- 18.08.2018 Динамо Киев 1:0 Александрия ПЛ
- 12.08.2018 Александрия 1:0 Арсенал-Киев ПЛ
- 05.08.2018 Десна 0:2 Александрия ПЛ
- 28.07.2018 Александрия 1:0 Заря ПЛ
- 22.07.2018 Карпаты 0:2 Александрия ПЛ
- 19.05.2018 Александрия 2:0 Олимпик Донецк ПЛ
- 12.05.2018 Сталь Каменское 1:2 Александрия ПЛ
- 06.05.2018 Александрия 1:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 28.04.2018 Карпаты 1:2 Александрия ПЛ
- 21.04.2018 Черноморец Од 1:3 Александрия ПЛ
- 15.04.2018 Олимпик Донецк 0:0 Александрия ПЛ
- 07.04.2018 Александрия 2:0 Сталь Каменское ПЛ
- 31.03.2018 Звезда Кропивницкий 0:0 Александрия ПЛ
- 18.03.2018 Александрия 1:1 Карпаты ПЛ
Карпаты (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 06.10.2018 Мариуполь 1:1 Карпаты ПЛ
- 28.09.2018 Карпаты 1:6 Шахтёр Донецк ПЛ
- 22.09.2018 Львов 1:1 Карпаты ПЛ
- 15.09.2018 Карпаты 0:1 Ворскла ПЛ
- 02.09.2018 Динамо Киев 0:2 Карпаты ПЛ
- 26.08.2018 Карпаты 1:2 Арсенал-Киев ПЛ
- 19.08.2018 Десна 2:2 Карпаты ПЛ
- 12.08.2018 Карпаты 0:1 Заря ПЛ
- 05.08.2018 Карпаты 2:2 Олимпик Донецк ПЛ
- 22.07.2018 Карпаты 0:2 Александрия ПЛ
- 19.05.2018 Карпаты 3:0 Сталь Каменское ПЛ
- 12.05.2018 Звезда Кропивницкий 1:1 Карпаты ПЛ
- 05.05.2018 Черноморец Од 1:1 Карпаты ПЛ
- 28.04.2018 Карпаты 1:2 Александрия ПЛ
- 22.04.2018 Олимпик Донецк 0:2 Карпаты ПЛ
- 15.04.2018 Сталь Каменское 0:1 Карпаты ПЛ
- 09.04.2018 Карпаты 2:1 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 31.03.2018 Карпаты 3:1 Черноморец Од ПЛ
- 18.03.2018 Александрия 1:1 Карпаты ПЛ
- 11.03.2018 Карпаты 0:3 Олимпик Донецк ПЛ
Последние игры между собой
Александрия: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 1
Карпаты: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 6
- 22.07.2018 Карпаты 0:2 Александрия Премьер-лига
- 28.04.2018 Карпаты 1:2 Александрия Премьер-лига
- 18.03.2018 Александрия 1:1 Карпаты Премьер-лига
- 26.11.2017 Александрия 3:0 Карпаты Премьер-лига
- 20.08.2017 Карпаты 0:0 Александрия Премьер-лига
- 05.03.2017 Карпаты 1:0 Александрия Премьер-лига
- 25.09.2016 Александрия 3:2 Карпаты Премьер-лига
- 10.04.2016 Карпаты 2:2 Александрия Премьер-лига
- 20.09.2015 Александрия 4:1 Карпаты Премьер-лига
- 25.03.2012 Карпаты 1:1 Александрия Премьер-лига
- 10.09.2011 Александрия 1:1 Карпаты Премьер-лига
- 14.09.2008 Александрия 1:0 Карпаты Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|31 - 6
|31
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|15 - 4
|29
|3.
|Александрия
|2:0 Заявка
|12
|8
|1
|3
|18 - 10
|25
|4.
|Ворскла
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|11 - 14
|18
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 19
|17
|6.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 18
|15
|7.
|Заря
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 12
|14
|8.
|Львов
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 13
|14
|9.
|Десна
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 17
|13
|10.
|Черноморец Од
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 15
|9
|11.
|Карпаты
|0:2 Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 21
|7
|12.
|Арсенал-Киев
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|7 - 21
|7
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Г О О О О Л - Ковалец Кирилл бьет в цель!
23'
Бородай Олег получил желтую карточку от судьи
17'
Карраскаль Хорхе получил желтую карточку от судьи
11'
Г О О О О Л - Шастал Дмитрий бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Nika. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Александрия 2:0 Карпаты
Александрия
75.1% (133)
Ничья:
14.7% (26)
Карпаты
10.2% (18)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Александрия:
39.5% (70)
2:1 Александрия:
24.9% (44)
1:1 Ничья:
9.6% (17)
2:0 Александрия:
7.9% (14)
1:2 Карпаты:
7.3% (13)
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