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Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского
0:0
Перерыв
6' Желтая карточкаБалашов Виталий
20' Желтая карточкаЧорний Артём
39' Желтая карточкаКсёнз Павел
|
20'
39'
Состав команд
78
Ксёнз
Павел
Олимпик Донецк
- Основной состав
- 37 Махновский Константин Вратарь
- 87 Зубейко Евгений Защитник
- 5 Кравченко Антон Защитник
- 74 Igor Snurnitsoin Защитник
- 17 Балашов Виталий Защитник
- 78 Ксёнз Павел Полузащитник
- 11 Dmytro Bilonoh Полузащитник
- 8 Политыло Сергей Полузащитник
- 9 Гай Алексей Полузащитник
- 63 До Коуто Тейшейра Максим Полузащитник
- 77 Дегтярёв Максим Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Крынский Владимир Вратарь
- 42 Пасич Евгений Защитник
- 13 Кольцов Виталий Полузащитник
- 41 Пасич Геннадий Полузащитник
- 7 Сондей Иван Полузащитник
- 44 Цымбалюк Евгений Полузащитник
- 33 Andrii Kravchuk
- Главный тренер: Санжар Роман
Черноморец Од
- Основной состав
- 1 Литовченко Сергей Сергеевич Вратарь
- 5 Рыжук Дмитрий Защитник
- 33 Мищенко Андрей Защитник
- 15 Грачёв Глеб Защитник
- 3 Трубочкин Иван Защитник
- 11 Смирнов Евгений Полузащитник
- 28 Татарков Никита Полузащитник
- 7 Мусолитин Николай Полузащитник
- 20 Бабенко Руслан Полузащитник
- 13 Чорний Артём Полузащитник
- 25 Коваль Владимир Нападающий
- Запасные игроки
- 71 Безрук Дмитрий Вратарь
- 77 Остапенко Олег Олегович Защитник
- 23 Норенков Денис Полузащитник
- 98 Семенив Дмитрий Полузащитник
- 17 Карноза Артур Полузащитник
- 8 Савченко Алексей Полузащитник
- 22 Штогрин Андрей Нападающий
- Главный тренер: Червенков Ангел
Предыдущие игры
Олимпик Донецк (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 07.10.2018 Динамо Киев 1:0 Олимпик Донецк ПЛ
- 29.09.2018 Олимпик Донецк 2:3 Александрия ПЛ
- 22.09.2018 Арсенал-Киев 1:3 Олимпик Донецк ПЛ
- 16.09.2018 Олимпик Донецк 1:3 Мариуполь ПЛ
- 02.09.2018 Десна 0:1 Олимпик Донецк ПЛ
- 24.08.2018 Олимпик Донецк 2:5 Шахтёр Донецк ПЛ
- 19.08.2018 Заря 0:0 Олимпик Донецк ПЛ
- 10.08.2018 Олимпик Донецк 1:1 Львов ПЛ
- 05.08.2018 Карпаты 2:2 Олимпик Донецк ПЛ
- 29.07.2018 Олимпик Донецк 1:0 Ворскла ПЛ
- 23.07.2018 Черноморец Од 2:1 Олимпик Донецк ПЛ
- 19.05.2018 Александрия 2:0 Олимпик Донецк ПЛ
- 12.05.2018 Олимпик Донецк 1:0 Черноморец Од ПЛ
- 06.05.2018 Олимпик Донецк 0:2 Сталь Каменское ПЛ
- 28.04.2018 Звезда Кропивницкий 2:0 Олимпик Донецк ПЛ
- 22.04.2018 Олимпик Донецк 0:2 Карпаты ПЛ
- 15.04.2018 Олимпик Донецк 0:0 Александрия ПЛ
- 07.04.2018 Черноморец Од 3:1 Олимпик Донецк ПЛ
- 01.04.2018 Сталь Каменское 0:0 Олимпик Донецк ПЛ
- 17.03.2018 Олимпик Донецк 0:1 Звезда Кропивницкий ПЛ
Черноморец Од (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 06.10.2018 Александрия 3:2 Черноморец Од ПЛ
- 30.09.2018 Черноморец Од 0:1 Мариуполь ПЛ
- 23.09.2018 Шахтёр Донецк 3:0 Черноморец Од ПЛ
- 16.09.2018 Черноморец Од 0:1 Львов ПЛ
- 31.08.2018 Ворскла 2:1 Черноморец Од ПЛ
- 25.08.2018 Черноморец Од 1:1 Динамо Киев ПЛ
- 17.08.2018 Арсенал-Киев 1:1 Черноморец Од ПЛ
- 12.08.2018 Черноморец Од 1:0 Десна ПЛ
- 04.08.2018 Заря 1:1 Черноморец Од ПЛ
- 23.07.2018 Черноморец Од 2:1 Олимпик Донецк ПЛ
- 27.05.2018 Полтава 3:0 Черноморец Од ПМ
- 23.05.2018 Черноморец Од 1:0 Полтава ПМ
- 19.05.2018 Черноморец Од 1:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 12.05.2018 Олимпик Донецк 1:0 Черноморец Од ПЛ
- 05.05.2018 Черноморец Од 1:1 Карпаты ПЛ
- 28.04.2018 Сталь Каменское 1:2 Черноморец Од ПЛ
- 21.04.2018 Черноморец Од 1:3 Александрия ПЛ
- 15.04.2018 Звезда Кропивницкий 2:1 Черноморец Од ПЛ
- 07.04.2018 Черноморец Од 3:1 Олимпик Донецк ПЛ
- 31.03.2018 Карпаты 3:1 Черноморец Од ПЛ
Последние игры между собой
Олимпик Донецк: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 5
Черноморец Од: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 6
- 23.07.2018 Черноморец Од 2:1 Олимпик Донецк Премьер-лига
- 12.05.2018 Олимпик Донецк 1:0 Черноморец Од Премьер-лига
- 07.04.2018 Черноморец Од 3:1 Олимпик Донецк Премьер-лига
- 19.11.2017 Черноморец Од 2:1 Олимпик Донецк Премьер-лига
- 13.08.2017 Олимпик Донецк 1:0 Черноморец Од Премьер-лига
- 06.05.2017 Олимпик Донецк 1:0 Черноморец Од Премьер-лига
- 01.04.2017 Черноморец Од 0:0 Олимпик Донецк Премьер-лига
- 19.11.2016 Олимпик Донецк 1:0 Черноморец Од Премьер-лига
- 14.08.2016 Черноморец Од 3:0 Олимпик Донецк Премьер-лига
- 07.11.2015 Черноморец Од 0:2 Олимпик Донецк Премьер-лига
- 18.07.2015 Олимпик Донецк 2:2 Черноморец Од Премьер-лига
- 29.11.2014 Олимпик Донецк 2:1 Черноморец Од Премьер-лига
- 26.07.2014 Черноморец Од 4:0 Олимпик Донецк Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|31 - 6
|31
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|15 - 4
|29
|3.
|Александрия
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|16 - 10
|22
|4.
|Ворскла
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|11 - 14
|18
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 19
|17
|6.
|Заря
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 12
|14
|7.
|Львов
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 13
|14
|8.
|Десна
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 17
|13
|9.
|Олимпик Донецк
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 18
|13
|10.
|Черноморец Од
|0:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 14
|10
|11.
|Карпаты
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 19
|7
|12.
|Арсенал-Киев
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|7 - 21
|7
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Ксёнз Павел получил желтую карточку от судьи
20'
Чорний Артём получил желтую карточку от судьи
6'
Балашов Виталий получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Valeriy Lobanovskyi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Олимпик Донецк 0:0 Черноморец Од
Олимпик Донецк
62.5% (110)
Ничья:
27.3% (48)
Черноморец Од
10.2% (18)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Олимпик Донецк:
34.7% (61)
1:1 Ничья:
22.2% (39)
2:1 Олимпик Донецк:
20.5% (36)
1:2 Черноморец Од:
6.3% (11)
2:0 Олимпик Донецк:
5.1% (9)
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