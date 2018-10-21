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Стадион:
Олимпик Донецк
0:0
Перерыв
Черноморец Од
0'
6' Желтая карточка
Балашов Виталий
20' Желтая карточка
Чорний Артём
39' Желтая карточка
Ксёнз Павел
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
39'
Ксёнз Павел получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
20'
Чорний Артём получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
6'
Балашов Виталий получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Valeriy Lobanovskyi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Олимпик Донецк 0:0 Черноморец Од
Олимпик Донецк
62.5% (110)
Ничья:
27.3% (48)
Черноморец Од
10.2% (18)

Вы не участвовали в прогнозе

Олимпик Донецк:
34.7% (61)
Ничья:
22.2% (39)
Олимпик Донецк:
20.5% (36)
Черноморец Од:
6.3% (11)
Олимпик Донецк:
5.1% (9)
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