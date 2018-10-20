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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Комплетт.но Арена Зрители: 2545
2:1
Конец матча
1:0
4' ГолMohamed Ofkir
2:0
74' ГолRufo Herraiz
2:1
79' ГолEirik Ulland Andersen
87' Желтая карточкаСтенгель Херман
|
4'
1:0
74'
2:0
79'
2:1
87'
Состав команд
17
Валес
Марк
14
Rufo
Herraiz
Саннефьёрд 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Йохансен Эрик Вратарь
- 4 Хансен Кристер Защитник
- 17 Валес Марк Защитник
- 13 Хейбротен Мариус Защитник
- 21 Ринстад Стиан Защитник
- 7 Пальссон Эмиль Полузащитник
- 5 Вальес Энрик Полузащитник
- 6 Mohamed Ofkir Полузащитник
- 18 Куртович Виллиам Полузащитник
- 15 Энгблом Понтус Полузащитник
- 14 Rufo Herraiz Нападающий
- Запасные игроки
- 8 Мьельде Эрик Защитник
- 2 Lars Grorud Защитник
- 10 Pau Morer Полузащитник
- 9 Харвард Сторбек Полузащитник
- 11 Fitim Azemi Нападающий
- 23 Ole Breistoel
- 1 Alexander Hovdevik II
- Главный тренер: Marti Cifuentes
Стрёмсгодсет 4-4-2
- Основной состав
- 40 Morten Saetra Вратарь
- 17 Christopher Lindquist Защитник
- 39 Саетра Ларс Защитник
- 5 Jakob Glesnes Защитник
- 3 Парр Джонатан Защитник
- 23 Eirik Ulland Andersen Полузащитник
- 18 Реннинг Мартин Полузащитник
- 7 Стенгель Херман Полузащитник
- 90 Пеллегрино Амаль Полузащитник
- 10 Педерсен Маркус Нападающий
- 30 Абделлауйе Мостафа Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Бугге-Петтерсен Эспен Вратарь
- 4 Мадсен Ким Защитник
- 26 Вильсвик Ларс-Кристофер Защитник
- 2 Хамуд Мунир Защитник
- 93 Нгуэн Токмак Полузащитник
- 66 Andreas Hoven Нападающий
- 36 Hasan Huseyin Duman
- Главный тренер: Bjoern Petter Ingebretsen
Предыдущие игры
Саннефьёрд (последние 20 матчей: +1 =8 -11)
- 07.10.2018 Русенборг 1:1 Саннефьёрд Т
- 29.09.2018 Саннефьёрд 1:1 Одд Т
- 23.09.2018 Бранн 1:1 Саннефьёрд Т
- 16.09.2018 Саннефьёрд 1:1 Будё-Глимт Т
- 01.09.2018 Стабек 3:3 Саннефьёрд Т
- 26.08.2018 Саннефьёрд 1:3 Лиллестрём Т
- 19.08.2018 Ранхейм 1:1 Саннефьёрд Т
- 10.08.2018 Саннефьёрд 1:0 Тромсё Т
- 05.08.2018 Волеренга 2:2 Саннефьёрд Т
- 08.07.2018 Хёугесунн 4:2 Саннефьёрд Т
- 01.07.2018 Саннефьёрд 0:1 Русенборг Т
- 24.06.2018 Будё-Глимт 1:1 Саннефьёрд Т
- 10.06.2018 Саннефьёрд 0:2 Хёугесунн Т
- 27.05.2018 Стрёмсгодсет 2:0 Саннефьёрд Т
- 21.05.2018 Саннефьёрд 0:1 Сарпсборг-08 Т
- 16.05.2018 Одд 5:0 Саннефьёрд Т
- 12.05.2018 Саннефьёрд 0:1 Волеренга Т
- 06.05.2018 Лиллестрём 1:0 Саннефьёрд Т
- 02.05.2018 Скейд 3:0 Саннефьёрд К
- 29.04.2018 Саннефьёрд 0:1 Бранн Т
Стрёмсгодсет (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 06.10.2018 Стрёмсгодсет 0:1 Хёугесунн Т
- 30.09.2018 Сарпсборг-08 0:1 Стрёмсгодсет Т
- 27.09.2018 Хёугесунн 0:1 Стрёмсгодсет К
- 23.09.2018 Стрёмсгодсет 1:2 Мольде Т
- 16.09.2018 Ранхейм 1:1 Стрёмсгодсет Т
- 01.09.2018 Стрёмсгодсет 2:4 Тромсё Т
- 26.08.2018 Русенборг 4:3 Стрёмсгодсет Т
- 19.08.2018 Стрёмсгодсет 1:1 Старт Т
- 12.08.2018 Одд 2:2 Стрёмсгодсет Т
- 05.08.2018 Стрёмсгодсет 4:0 Будё-Глимт Т
- 29.07.2018 Стрёмсгодсет 4:5 Стабек ТМК
- 09.07.2018 Стрёмсгодсет 2:3 Кристиансунд Т
- 02.07.2018 Лиллестрём 1:1 Стрёмсгодсет Т
- 24.06.2018 Стрёмсгодсет 3:0 Ранхейм Т
- 14.06.2018 Стрёмсгодсет 2:0 Ранхейм К
- 10.06.2018 Старт 1:1 Стрёмсгодсет Т
- 27.05.2018 Стрёмсгодсет 2:0 Саннефьёрд Т
- 21.05.2018 Кристиансунд 4:0 Стрёмсгодсет Т
- 16.05.2018 Мольде 2:0 Стрёмсгодсет Т
- 13.05.2018 Стрёмсгодсет 1:2 Сарпсборг-08 Т
Последние игры между собой
Саннефьёрд: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 10
Стрёмсгодсет: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 2
- 27.05.2018 Стрёмсгодсет 2:0 Саннефьёрд Типпелиген
- 15.02.2018 Стрёмсгодсет 6:0 Саннефьёрд Товарищеские матчи. Клубы
- 22.10.2017 Саннефьёрд 1:2 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 22.04.2017 Стрёмсгодсет 1:0 Саннефьёрд Типпелиген
- 25.03.2017 Стрёмсгодсет 2:2 Саннефьёрд Товарищеские матчи. Клубы
- 01.11.2015 Саннефьёрд 1:2 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 26.04.2015 Стрёмсгодсет 3:2 Саннефьёрд Типпелиген
- 14.03.2015 Стрёмсгодсет 3:0 Саннефьёрд Товарищеские матчи. Клубы
- 07.10.2011 Стрёмсгодсет 3:0 Саннефьёрд Товарищеские матчи. Сборные
- 29.08.2010 Саннефьёрд 0:3 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 11.04.2010 Стрёмсгодсет 4:2 Саннефьёрд Типпелиген
- 28.06.2009 Стрёмсгодсет 1:1 Саннефьёрд Типпелиген
- 03.05.2009 Саннефьёрд 1:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 31.01.2009 Стрёмсгодсет 0:1 Саннефьёрд Товарищеские матчи. Сборные
Саннефьёрд
Стрёмсгодсет
-
6 Удары по воротам 4
-
12 Удары в створ 10
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 5
-
9 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
48 Владение мячом, % 52
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|25
|16
|5
|4
|44 - 21
|53
|2.
|Бранн
|25
|14
|7
|4
|37 - 24
|49
|3.
|Мольде
|26
|14
|5
|7
|51 - 32
|47
|4.
|Хёугесунн
|25
|13
|5
|7
|37 - 28
|44
|5.
|Ранхейм
|25
|11
|5
|9
|38 - 42
|38
|6.
|Одд
|25
|10
|7
|8
|37 - 29
|37
|7.
|Волеренга
|25
|10
|7
|8
|36 - 38
|37
|8.
|Кристиансунд
|25
|9
|7
|9
|37 - 36
|34
|9.
|Тромсё
|25
|10
|3
|12
|36 - 38
|33
|10.
|Сарпсборг-08
|26
|9
|6
|11
|41 - 37
|33
|11.
|Будё-Глимт
|25
|6
|9
|10
|28 - 31
|27
|12.
|Старт
|25
|7
|5
|13
|25 - 42
|26
|13.
|Лиллестрём
|25
|6
|8
|11
|27 - 38
|26
|14.
|Стрёмсгодсет
|26
|6
|8
|12
|39 - 41
|26
|15.
|Стабек
|25
|5
|9
|11
|30 - 44
|24
|16.
|Саннефьёрд
|26
|3
|10
|13
|27 - 49
|19
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Саннефьёрд делает замену. Вальес Энрик уходит с поля, а Pau Morer выходит на его замену.
89'
Саннефьёрд делает замену. Mohamed Ofkir уходит с поля, а Харвард Сторбек выходит на его замену.
87'
Стенгель Херман получил желтую карточку от судьи
86'
Стрёмсгодсет делает замену. Педерсен Маркус уходит с поля, а Andreas Hoven выходит на его замену.
79'
Г О О О О Л - Эйрик Улланд Андерсен бьет в цель!
74'
Г О О О О Л - Rufo Herraiz бьет в цель!
60'
Саннефьёрд делает замену. Энгблом Понтус уходит с поля, а Мьельде Эрик выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Стрёмсгодсет делает замену. Пеллегрино Амаль уходит с поля, а Нгуэн Токмак выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
4'
Г О О О О Л - Mohamed Ofkir бьет в цель!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Komplett.no Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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