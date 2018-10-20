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Стадион: Зрители: 2545
Саннефьёрд
2:1
Конец матча
Стрёмсгодсет
0'
1:0
4' Гол
Mohamed Ofkir
2:0
74' Гол
Rufo Herraiz
2:1
79' Гол
Eirik Ulland Andersen
87' Желтая карточка
Стенгель Херман
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Саннефьёрд делает замену. Вальес Энрик уходит с поля, а Pau Morer выходит на его замену.
89'
Саннефьёрд делает замену. Mohamed Ofkir уходит с поля, а Харвард Сторбек выходит на его замену.
Желтая карточка
87'
Стенгель Херман получил желтую карточку от судьи
86'
Стрёмсгодсет делает замену. Педерсен Маркус уходит с поля, а Andreas Hoven выходит на его замену.
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Эйрик Улланд Андерсен бьет в цель!
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Rufo Herraiz бьет в цель!
60'
Саннефьёрд делает замену. Энгблом Понтус уходит с поля, а Мьельде Эрик выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Стрёмсгодсет делает замену. Пеллегрино Амаль уходит с поля, а Нгуэн Токмак выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
4'
Г О О О О Л - Mohamed Ofkir бьет в цель!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Komplett.no Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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