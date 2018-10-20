  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Польша
  5. Экстракласса
Стадион:
Лех
1:0
Второй тайм: 49'
Корона Кельце
0'
1:0
25' Гол
Гюткьяр Кристиан
49'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Корона Кельце делает замену. Пучко Матей уходит с поля, а Jakub Zubrowski выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Гюткьяр Кристиан бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на INEA Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Не только футбол

Позже США. Квалификация


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация