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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: ИНЕА
1:0
Второй тайм: 49'
1:0
25' ГолГюткьяр Кристиан
|
25'
1:0
Состав команд
25
Тиба
Педру
10
Йевтич
Дарко
24
Амарал
Жоау
33
Маркес
Иван
19
Калласте
Кен
27
Пучко
Матей
89
Сориано
Элиа
31
Янич
Златко
Лех 3-4-1-2
- Основной состав
- 1 Бурич Ясмин Вратарь
- 5 Dimitrios Goutas Защитник
- 4 Рогне Томас Защитник
- 3 Вернон де Марко Защитник
- 37 Васьелевски Марцин Полузащитник
- 25 Тиба Педру Полузащитник
- 6 Тралка Лукаш Полузащитник
- 22 Костевич Владимир Полузащитник
- 10 Йевтич Дарко Полузащитник
- 24 Амарал Жоау Нападающий
- 32 Гюткьяр Кристиан Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Путноцки Матуш Вратарь
- 26 Яницки Рафал Защитник
- 29 Юзвяк Камиль Полузащитник
- 77 Томасик Пётр Полузащитник
- 17 Макушевски Мацей Полузащитник
- 16 Dioni Полузащитник
- 7 Гаёс Мацей Нападающий
- Главный тренер: Джурджевич Иван
Корона Кельце 4-4-2
- Основной состав
- 25 Хамроль Маттиас Вратарь
- 21 Lukasz Kosakiewicz Защитник
- 33 Маркес Иван Защитник
- 23 Elhadji Pape Djibril Diaw Защитник
- 19 Калласте Кен Защитник
- 7 Marcin Cebula Полузащитник
- 5 Adnan Kovacevic Полузащитник
- 13 Петрак Оливер Полузащитник
- 27 Пучко Матей Полузащитник
- 89 Сориано Элиа Нападающий
- 31 Янич Златко Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Маларчик Пётр Защитник
- 14 Jakub Zubrowski Полузащитник
- 10 Ivan Jukic Полузащитник
- 8 Mateusz Mozdzen Полузащитник
- 9 Maciej Gorski Нападающий
- 24 Vato Arveladze
- 88 Pawel Sokol
- Главный тренер: Gino Lettieri
Предыдущие игры
Лех (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 05.10.2018 Гурник Забже 2:2 Лех Э
- 30.09.2018 Лех 2:1 Медзь Э
- 25.09.2018 ЛКС Лодзь 0:1 Лех К
- 21.09.2018 Арка Гдыня 1:0 Лех Э
- 16.09.2018 Легия 1:0 Лех Э
- 01.09.2018 Лех 1:1 Пяст Э
- 26.08.2018 Заглембе Любин 2:1 Лех Э
- 19.08.2018 Лех 2:5 Висла Краков Э
- 16.08.2018 Лех 1:2 Генк ЛЕ
- 12.08.2018 Лех 4:0 Заглембе Сосновец Э
- 09.08.2018 Генк 2:0 Лех ЛЕ
- 05.08.2018 Шлёнск 0:1 Лех Э
- 02.08.2018 Лех 3:1 Шахтёр Солигорск ЛЕ
- 29.07.2018 Лех 2:0 Краковия Э
- 26.07.2018 Шахтёр Солигорск 1:1 Лех ЛЕ
- 22.07.2018 Висла Плоцк 1:2 Лех Э
- 19.07.2018 Гандзасар 2:1 Лех ЛЕ
- 12.07.2018 Лех 2:0 Гандзасар ЛЕ
- 13.05.2018 Висла Краков 1:1 Лех Э
- 09.05.2018 Лех 0:2 Ягеллония Э
Корона Кельце (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 07.10.2018 Корона Кельце 1:1 Ягеллония Э
- 03.10.2018 Wisla Sandomierz 3:2 Корона Кельце К
- 29.09.2018 Висла Краков 0:1 Корона Кельце Э
- 24.09.2018 Корона Кельце 3:1 Заглембе Сосновец Э
- 16.09.2018 Погонь Щецин 1:1 Корона Кельце Э
- 31.08.2018 Лехия Гданьск 2:0 Корона Кельце Э
- 24.08.2018 Корона Кельце 2:1 Арка Гдыня Э
- 17.08.2018 Медзь 1:1 Корона Кельце Э
- 13.08.2018 Корона Кельце 2:1 Шлёнск Э
- 03.08.2018 Висла Плоцк 1:2 Корона Кельце Э
- 28.07.2018 Корона Кельце 1:2 Легия Э
- 22.07.2018 Гурник Забже 1:1 Корона Кельце Э
- 20.05.2018 Корона Кельце 0:2 Заглембе Любин Э
- 13.05.2018 Висла Плоцк 4:1 Корона Кельце Э
- 09.05.2018 Гурник Забже 2:2 Корона Кельце Э
- 06.05.2018 Корона Кельце 0:3 Висла Краков Э
- 27.04.2018 Легия 3:1 Корона Кельце Э
- 21.04.2018 Корона Кельце 0:3 Ягеллония Э
- 17.04.2018 Арка Гдыня 1:0 Корона Кельце К
- 13.04.2018 Лех 0:1 Корона Кельце Э
Последние игры между собой
Лех: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Корона Кельце: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
- 13.04.2018 Лех 0:1 Корона Кельце Экстракласса
- 25.02.2018 Корона Кельце 1:0 Лех Экстракласса
- 15.09.2017 Лех 1:0 Корона Кельце Экстракласса
- 28.04.2017 Лех 3:2 Корона Кельце Экстракласса. Группа А
- 11.12.2016 Лех 1:0 Корона Кельце Экстракласса
- 06.08.2016 Корона Кельце 4:1 Лех Экстракласса
- 05.12.2015 Корона Кельце 0:1 Лех Экстракласса
- 08.08.2015 Лех 0:0 Корона Кельце Экстракласса
- 12.04.2015 Лех 1:1 Корона Кельце Экстракласса
- 19.10.2014 Корона Кельце 2:2 Лех Экстракласса
- 03.12.2013 Корона Кельце 1:0 Лех Экстракласса
- 11.08.2013 Лех 2:0 Корона Кельце Экстракласса
- 02.06.2013 Лех 2:0 Корона Кельце Экстракласса
- 09.12.2012 Корона Кельце 0:1 Лех Экстракласса
- 09.04.2012 Корона Кельце 2:2 Лех Экстракласса
- 14.10.2011 Лех 1:0 Корона Кельце Экстракласса
- 29.05.2011 Лех 4:0 Корона Кельце Экстракласса
- 27.11.2010 Корона Кельце 0:0 Лех Экстракласса
- 12.12.2009 Лех 2:0 Корона Кельце Экстракласса
- 09.08.2009 Корона Кельце 0:5 Лех Экстракласса
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|12
|7
|2
|3
|19 - 14
|23
|2.
|Лехия Гданьск
|12
|6
|4
|2
|21 - 14
|22
|3.
|Легия
|11
|6
|3
|2
|16 - 12
|21
|4.
|Пяст
|12
|6
|3
|3
|18 - 16
|21
|5.
|Висла Краков
|11
|6
|2
|3
|20 - 10
|20
|6.
|Лех
|1:0
|12
|6
|2
|4
|18 - 14
|20
|7.
|Корона Кельце
|0:1
|12
|5
|4
|3
|15 - 13
|19
|8.
|Арка Гдыня
|12
|4
|5
|3
|14 - 12
|17
|9.
|Заглембе Любин
|11
|5
|1
|5
|17 - 17
|16
|10.
|Погонь Щецин
|12
|3
|4
|5
|14 - 15
|13
|11.
|Шлёнск
|12
|3
|3
|6
|17 - 17
|12
|12.
|Медзь
|12
|3
|3
|6
|16 - 23
|12
|13.
|Висла Плоцк
|11
|2
|4
|5
|14 - 20
|10
|14.
|Заглембе Сосновец
|12
|2
|4
|6
|18 - 25
|10
|15.
|Гурник Забже
|11
|1
|6
|4
|11 - 17
|9
|16.
|Краковия
|11
|1
|4
|6
|8 - 17
|7
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
46'
Корона Кельце делает замену. Пучко Матей уходит с поля, а Jakub Zubrowski выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
25'
Г О О О О Л - Гюткьяр Кристиан бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на INEA Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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