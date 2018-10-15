Текстовая онлайн трансляция матча Ворскла - Динамо Киев

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Стадион: Ворскла им. Алексея Бутовского
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Ворскла (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 07.10.2018 Ворскла 0:2 Арсенал-Киев ПЛ
- 04.10.2018 Ворскла 1:2 Спортинг Л ЛЕ
- 30.09.2018 Десна 0:2 Ворскла ПЛ
- 23.09.2018 Ворскла 2:1 Заря ПЛ
- 20.09.2018 Арсенал 4:2 Ворскла ЛЕ
- 15.09.2018 Карпаты 0:1 Ворскла ПЛ
- 31.08.2018 Ворскла 2:1 Черноморец Од ПЛ
- 25.08.2018 Александрия 2:0 Ворскла ПЛ
- 19.08.2018 Ворскла 2:1 Мариуполь ПЛ
- 11.08.2018 Шахтёр Донецк 4:1 Ворскла ПЛ
- 04.08.2018 Ворскла 1:0 Львов ПЛ
- 29.07.2018 Олимпик Донецк 1:0 Ворскла ПЛ
- 25.07.2018 Динамо Киев 1:0 Ворскла ПЛ
- 20.05.2018 Ворскла 2:0 Заря ПЛ
- 13.05.2018 Мариуполь 1:1 Ворскла ПЛ
- 05.05.2018 Верес 0:0 Ворскла ПЛ
- 29.04.2018 Ворскла 0:1 Динамо Киев ПЛ
- 21.04.2018 Шахтёр Донецк 4:2 Ворскла ПЛ
- 15.04.2018 Заря 0:3 Ворскла ПЛ
- 07.04.2018 Ворскла 1:0 Мариуполь ПЛ
Динамо Киев (последние 20 матчей: +11 =7 -2)
- 07.10.2018 Динамо Киев 1:0 Олимпик Донецк ПЛ
- 04.10.2018 Яблонец 2:2 Динамо Киев ЛЕ
- 30.09.2018 Арсенал-Киев 0:1 Динамо Киев ПЛ
- 26.09.2018 Мариуполь 0:2 Динамо Киев ПЛ
- 23.09.2018 Динамо Киев 4:0 Десна ПЛ
- 20.09.2018 Динамо Киев 2:2 Астана ЛЕ
- 16.09.2018 Заря 1:1 Динамо Киев ПЛ
- 02.09.2018 Динамо Киев 0:2 Карпаты ПЛ
- 28.08.2018 Динамо Киев 0:0 Аякс ЛЧ
- 25.08.2018 Черноморец Од 1:1 Динамо Киев ПЛ
- 22.08.2018 Аякс 3:1 Динамо Киев ЛЧ
- 18.08.2018 Динамо Киев 1:0 Александрия ПЛ
- 14.08.2018 Динамо Киев 2:0 Славия Прага ЛЧ
- 07.08.2018 Славия Прага 1:1 Динамо Киев ЛЧ
- 03.08.2018 Динамо Киев 1:0 Шахтёр Донецк ПЛ
- 28.07.2018 Львов 0:1 Динамо Киев ПЛ
- 25.07.2018 Динамо Киев 1:0 Ворскла ПЛ
- 21.07.2018 Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев С
- 08.07.2018 Люцерн 1:1 Динамо Киев ТМК
- 19.05.2018 Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк ПЛ
Последние игры между собой
Ворскла: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Динамо Киев: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
- 25.07.2018 Динамо Киев 1:0 Ворскла Премьер-лига
- 29.04.2018 Ворскла 0:1 Динамо Киев Премьер-лига
- 18.03.2018 Динамо Киев 4:0 Ворскла Премьер-лига
- 05.11.2017 Динамо Киев 2:1 Ворскла Премьер-лига
- 06.08.2017 Ворскла 0:0 Динамо Киев Премьер-лига
- 03.12.2016 Ворскла 2:2 Динамо Киев Премьер-лига
- 27.08.2016 Динамо Киев 0:2 Ворскла Премьер-лига
- 24.04.2016 Динамо Киев 1:0 Ворскла Премьер-лига
- 04.10.2015 Ворскла 0:4 Динамо Киев Премьер-лига
- 27.03.2015 Динамо Киев 1:1 Ворскла Разное
- 30.11.2014 Ворскла 0:3 Динамо Киев Премьер-лига
- 27.07.2014 Динамо Киев 1:0 Ворскла Премьер-лига
- 20.04.2014 Динамо Киев 2:1 Ворскла Премьер-лига
- 29.09.2013 Ворскла 2:2 Динамо Киев Премьер-лига
- 17.03.2013 Динамо Киев 1:0 Ворскла Премьер-лига
- 18.08.2012 Ворскла 1:0 Динамо Киев Премьер-лига
- 14.04.2012 Динамо Киев 3:0 Ворскла Премьер-лига
- 02.10.2011 Ворскла 1:2 Динамо Киев Премьер-лига
- 13.03.2011 Динамо Киев 2:0 Ворскла Премьер-лига
- 14.08.2010 Ворскла 3:1 Динамо Киев Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|30 - 6
|28
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|14 - 4
|26
|3.
|Александрия
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|16 - 10
|22
|4.
|Ворскла
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|11 - 13
|18
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 17
|14
|6.
|Заря
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 9
|14
|7.
|Десна
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 16
|13
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 18
|12
|9.
|Львов
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 13
|11
|10.
|Черноморец Од
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|11.
|Карпаты
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 19
|7
|12.
|Арсенал-Киев
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|7 - 20
|7
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Текстовая онлайн трансляция матча Ворскла - Динамо КиевДо начала игры, которая состоится 20.10.2018, осталось 2 дня 8 часов 47 минут.
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Прогнозы на матч Ворскла - Динамо Киев
Ворскла
2.9% (2)
Ничья:
4.3% (3)
Динамо Киев
92.8% (64)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Динамо Киев:
39.1% (27)
0:2 Динамо Киев:
23.2% (16)
0:1 Динамо Киев:
18.8% (13)
0:3 Динамо Киев:
2.9% (2)
2:0 Ворскла:
2.9% (2)
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