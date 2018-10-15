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Стадион:
Ворскла
 
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Динамо Киев
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Текстовая онлайн трансляция матча Ворскла - Динамо Киев

До начала игры, которая состоится 20.10.2018, осталось 2 дня 8 часов 47 минут.
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:
Прогнозы на матч Ворскла - Динамо Киев
Ворскла
2.9% (2)
Ничья:
4.3% (3)
Динамо Киев
92.8% (64)

Вы не участвовали в прогнозе

Динамо Киев:
39.1% (27)
Динамо Киев:
23.2% (16)
Динамо Киев:
18.8% (13)
Динамо Киев:
2.9% (2)
Ворскла:
2.9% (2)
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