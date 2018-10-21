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Неа Саламина
1:0
Второй тайм: 47'
Омония
0'
1:0
21' Гол
Онуэгбу Кингсли
47'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Омония делает замену. Антониа Ярхинио уходит с поля, а Cris Montes выходит на его замену.
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Онуэгбу Кингсли бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Итог 0 Квитова Петра 2 Свитолина Элина
Итог 0 Возняцки Каролин 2 Плишкова Каролина
21' 0 СКА 1 ЦСКА Москва
Позже США. Гонка
Позже 0 Салават Юлаев 0 Авангард


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