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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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1:0
Второй тайм: 47'
1:0
21' ГолОнуэгбу Кингсли
|
21'
1:0
Состав команд
Неа Саламина
- Основной состав
- 33 Веселовски Роберт Вратарь
- 91 Коррейя Андерсон Защитник
- 4 Голобарт Роман Защитник
- 24 Кипрос Христофору Защитник
- 89 Ноор Фаршад Полузащитник
- 28 Маргаса Ренату Нападающий
- 10 Онуэгбу Кингсли Нападающий
- 21 Timotheus Pavlou
- 5 Ivan Fustar
- 70 Thiago Santos I
- 99 Charles Eloundou
- Запасные игроки
- 1 Альвбоге Йон Вратарь
- 9 Сикорский Даниэль Защитник
- 22 Theodosis Siathas
- 17 Ioannis Kosti
- 7 Antonio Rodriguez Toni Dovale
- 8 Andreas Lemesios
- 2 Konstrantinos Serghiou
- 11 Stephane Aziz Ki
- 15 Federico Dominguez
- Главный тренер: Savvas Poursaitidis
Омония
- Основной состав
- 25 Мехиас Томас Вратарь
- 5 Гаффор Микаэль Защитник
- 18 Лопес Исма Защитник
- 71 Прце Фране Защитник
- 4 Энрике Хорхе Полузащитник
- 31 Кусулос Янис Полузащитник
- 16 Гомес Хорди Полузащитник
- 11 Энтрена Хуан Полузащитник
- 8 Алекс Соареш Полузащитник
- 14 Антониа Ярхинио Нападающий
- 27 Дербишир Мэтт Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Панайи Костас Вратарь
- 49 Кателарис Фанос Защитник
- 15 Лора Альберто Защитник
- 77 Христофи Димитрос Полузащитник
- 23 Лоэ Рауль Полузащитник
- 10 Альбин Хуан Нападающий
- 17 Cris Montes
- 3 Christian Manrique
- 72 Marinos Tzionis
- Главный тренер: Juan Carlos Oliva
Предыдущие игры
Неа Саламина (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 06.10.2018 Неа Саламина 3:0 Пафос ПД
- 24.09.2018 Аполлон 1:0 Неа Саламина ПД
- 19.09.2018 Неа Саламина 2:3 АПОЭЛ ПД
- 15.09.2018 Неа Саламина 1:1 АЕК Ларнака ПД
- 02.09.2018 Эносис 3:5 Неа Саламина ПД
- 13.05.2018 Неа Саламина 4:0 Алки Ороклинис ПД
- 07.05.2018 Эрмис Арадиппу 0:1 Неа Саламина ПД
- 29.04.2018 Неа Саламина 3:1 Олимпиакос Никосия ПД
- 21.04.2018 Неа Саламина 4:1 Докса Катокопия ПД
- 15.04.2018 Пафос 1:2 Неа Саламина ПД
- 03.04.2018 Алки Ороклинис 1:0 Неа Саламина ПД
- 31.03.2018 Неа Саламина 2:0 Эрмис Арадиппу ПД
- 18.03.2018 Олимпиакос Никосия 0:2 Неа Саламина ПД
- 14.03.2018 АПОЭЛ 2:2 Неа Саламина К
- 10.03.2018 Докса Катокопия 2:6 Неа Саламина ПД
- 07.03.2018 Неа Саламина 0:3 АПОЭЛ К
- 04.03.2018 Неа Саламина 1:3 Пафос ПД
- 28.02.2018 Неа Саламина 0:0 Олимпиакос Никосия К
- 25.02.2018 Алки Ороклинис 0:4 Неа Саламина ПД
- 17.02.2018 Неа Саламина 0:3 АЕЛ Лимаcсол ПД
Омония (последние 20 матчей: +5 =1 -14)
- 07.10.2018 Омония 0:2 Аполлон ПД
- 24.09.2018 АЕК Ларнака 1:0 Омония ПД
- 16.09.2018 Омония 1:0 Эносис ПД
- 25.08.2018 Омония 1:0 Алки Ороклинис ПД
- 13.05.2018 Омония 1:0 Аполлон ПД
- 06.05.2018 Анортосис 2:1 Омония ПД
- 29.04.2018 АЕК Ларнака 2:0 Омония ПД
- 21.04.2018 Омония 1:2 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 15.04.2018 АПОЭЛ 4:1 Омония ПД
- 04.04.2018 Аполлон 3:0 Омония ПД
- 01.04.2018 Омония 1:2 Анортосис ПД
- 17.03.2018 Омония 1:3 АЕК Ларнака ПД
- 10.03.2018 АЕЛ Лимаcсол 2:1 Омония ПД
- 04.03.2018 Омония 0:2 АПОЭЛ ПД
- 25.02.2018 Омония 1:3 Докса Катокопия ПД
- 21.02.2018 Докса Катокопия 1:1 Омония К
- 17.02.2018 АПОЭЛ 2:1 Омония ПД
- 14.02.2018 Омония 2:3 Докса Катокопия К
- 10.02.2018 Омония 3:0 Арис Лимассол ПД
- 07.02.2018 Анортосис 1:2 Омония ПД
Последние игры между собой
Неа Саламина: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 16
Омония: победы: 16, ничьи: 4, поражения: 0
- 30.01.2018 Омония 5:1 Неа Саламина Первый дивизион
- 24.10.2017 Неа Саламина 1:3 Омония Первый дивизион
- 28.01.2017 Омония 3:0 Неа Саламина Первый дивизион
- 22.10.2016 Неа Саламина 1:1 Омония Первый дивизион
- 27.04.2016 Омония 2:0 Неа Саламина Первый дивизион
- 19.03.2016 Неа Саламина 1:2 Омония Первый дивизион
- 13.12.2015 Неа Саламина 0:2 Омония Первый дивизион
- 22.08.2015 Омония 5:3 Неа Саламина Первый дивизион
- 20.12.2014 Омония 3:0 Неа Саламина Первый дивизион
- 14.09.2014 Неа Саламина 1:1 Омония Первый дивизион
- 14.08.2014 Неа Саламина 0:1 Омония Товарищеские матчи. Сборные
- 09.02.2014 Неа Саламина 0:1 Омония Первый дивизион
- 03.11.2013 Омония 3:0 Неа Саламина Первый дивизион
- 30.03.2013 Омония 6:0 Неа Саламина Первый дивизион
- 08.12.2012 Неа Саламина 0:1 Омония Первый дивизион
- 08.02.2012 Неа Саламина 1:8 Омония Кубок
- 01.02.2012 Омония 2:0 Неа Саламина Кубок
- 28.11.2011 Омония 2:2 Неа Саламина Первый дивизион
- 07.03.2010 Неа Саламина 0:2 Омония Первый дивизион
- 29.11.2009 Омония 1:1 Неа Саламина Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|5
|5
|0
|0
|18 - 1
|15
|2.
|АЕЛ Лимаcсол
|5
|5
|0
|0
|11 - 1
|15
|3.
|АЕК Ларнака
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Неа Саламина
|1:0
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|5.
|АПОЭЛ
|4
|3
|0
|1
|9 - 9
|9
|6.
|Докса Катокопия
|6
|3
|0
|3
|11 - 9
|9
|7.
|Омония
|0:1
|5
|2
|0
|3
|2 - 4
|6
|8.
|Анортосис
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|9.
|Эносис
|6
|1
|1
|4
|7 - 14
|4
|10.
|Эрмис Арадиппу
|6
|1
|0
|5
|3 - 11
|3
|11.
|Пафос
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
|12.
|Алки Ороклинис
|5
|0
|1
|4
|1 - 12
|1
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Омония делает замену. Антониа Ярхинио уходит с поля, а Cris Montes выходит на его замену.
21'
Г О О О О Л - Онуэгбу Кингсли бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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