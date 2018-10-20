Стадион: Volodymyr Boiko Stadium
7' Желтая карточкаСилас
26' Желтая карточкаПрийма Василий
1:0
30' ГолБорячук Андрей
34' Желтая карточкаФедорчук Валерий
2:0
36' ГолБорячук Андрей
50' Желтая карточкаВакула Владислав
59' Желтая карточкаБыков Алексей
65' Вторая желтая карточкаФедорчук Валерий
79' Красная карточкаКараваев Александр
3:0
83' ГолЗубков Александр
3:1
90' ГолГромов Артём
3:2
90' ГолКочергин Владислав
Новости после матча
Второй тайм
90'
Г О О О О Л - Кочергин Владислав бьет в цель!
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Громов Артём бьет в цель!
85'
Мариуполь делает замену. Игнатенко Даниил уходит с поля, а Пихалёнок Александр выходит на его замену.
83'
Г О О О О Л - Зубков Александр бьет в цель!
79'
УДАЛЕНИЕ! - Караваев Александр увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
72'
Мариуполь делает замену. Чурко Вячеслав уходит с поля, а Зубков Александр выходит на его замену.
69'
Мариуполь делает замену. Борячук Андрей уходит с поля, а Фомин Руслан выходит на его замену.
68'
Заря делает замену. Кабаев Владислав уходит с поля, а Леднев Богдан выходит на его замену.
65'
Федорчук Валерий получает вторую желтую карточку. Удаление.
59'
Быков Алексей получил желтую карточку от судьи
50'
Вакула Владислав получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Заря делает замену. Прийма Василий уходит с поля, а Арвеладзе Леван выходит на его замену.
36'
Г О О О О Л - Борячук Андрей бьет в цель!
34'
Федорчук Валерий получил желтую карточку от судьи
30'
Г О О О О Л - Борячук Андрей бьет в цель!
26'
Прийма Василий получил желтую карточку от судьи
24'
Заря делает замену. Ратао Рафаэл уходит с поля, а Громов Артём выходит на его замену.
7'
Силас получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volodymyr Boiko Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Мариуполь 3:2 Заря
Мариуполь
13.3% (23)
Ничья:
34.7% (60)
Заря
52% (90)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Заря:
32.9% (57)
1:1 Ничья:
27.7% (48)
0:1 Заря:
15% (26)
1:0 Мариуполь:
8.1% (14)
2:1 Мариуполь:
4% (7)
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