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Стадион:
Мариуполь
3:2
Конец матча
Заря
0'
7' Желтая карточка
Силас
26' Желтая карточка
Прийма Василий
1:0
30' Гол
Борячук Андрей
34' Желтая карточка
Федорчук Валерий
2:0
36' Гол
Борячук Андрей
50' Желтая карточка
Вакула Владислав
59' Желтая карточка
Быков Алексей
65' Вторая желтая карточка
Федорчук Валерий
79' Красная карточка
Караваев Александр
3:0
83' Гол
Зубков Александр
3:1
90' Гол
Громов Артём
3:2
90' Гол
Кочергин Владислав
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Кочергин Владислав бьет в цель!
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Громов Артём бьет в цель!
85'
Мариуполь делает замену. Игнатенко Даниил уходит с поля, а Пихалёнок Александр выходит на его замену.
Описание гола
83'
Г О О О О Л - Зубков Александр бьет в цель!
79'
УДАЛЕНИЕ! - Караваев Александр увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
72'
Мариуполь делает замену. Чурко Вячеслав уходит с поля, а Зубков Александр выходит на его замену.
69'
Мариуполь делает замену. Борячук Андрей уходит с поля, а Фомин Руслан выходит на его замену.
68'
Заря делает замену. Кабаев Владислав уходит с поля, а Леднев Богдан выходит на его замену.
65'
Федорчук Валерий получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
59'
Быков Алексей получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
50'
Вакула Владислав получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Заря делает замену. Прийма Василий уходит с поля, а Арвеладзе Леван выходит на его замену.
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Борячук Андрей бьет в цель!
Желтая карточка
34'
Федорчук Валерий получил желтую карточку от судьи
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Борячук Андрей бьет в цель!
Желтая карточка
26'
Прийма Василий получил желтую карточку от судьи
24'
Заря делает замену. Ратао Рафаэл уходит с поля, а Громов Артём выходит на его замену.
Желтая карточка
7'
Силас получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volodymyr Boiko Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Мариуполь 3:2 Заря
Мариуполь
13.3% (23)
Ничья:
34.7% (60)
Заря
52% (90)

Вы не участвовали в прогнозе

Заря:
32.9% (57)
Ничья:
27.7% (48)
Заря:
15% (26)
Мариуполь:
8.1% (14)
Мариуполь:
4% (7)
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