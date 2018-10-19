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Стадион:
Ягеллония
2:1
Конец матча
Погонь Щецин
0'
1:0
48' Гол
Франковски Пшемыслав
52' Желтая карточка
Полетанович Марко
53' Желтая карточка
Sebastian Kowalczyk
1:1
64' Гол
Кожуль Звонимир
78' Желтая карточка
Гуаррочена Икер
2:1
80' Гол
Рунье Иван
82' Желтая карточка
Подставски Томаш
90' Желтая карточка
Махай Матеуш
90' Желтая карточка
Adrian Benedyczak
90'+6
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Adrian Benedyczak получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Махай Матеуш получил желтую карточку от судьи
85'
Погонь Щецин делает замену. Sebastian Kowalczyk уходит с поля, а Dawid Blanik выходит на его замену.
83'
Погонь Щецин делает замену. Кожуль Звонимир уходит с поля, а Adrian Benedyczak выходит на его замену.
83'
Ягеллония делает замену. Новиковас Арвидас уходит с поля, а Patryk Klimala выходит на его замену.
Желтая карточка
82'
Подставски Томаш получил желтую карточку от судьи
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Рунье Иван бьет в цель!
Желтая карточка
78'
Гуаррочена Икер получил желтую карточку от судьи
76'
Погонь Щецин делает замену. Радослав Маевски уходит с поля, а Гуаррочена Икер выходит на его замену.
74'
Ягеллония делает замену. Полетанович Марко уходит с поля, а Махай Матеуш выходит на его замену.
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Кожуль Звонимир бьет в цель!
Описание гола
59'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
Желтая карточка
53'
Sebastian Kowalczyk получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
52'
Полетанович Марко получил желтую карточку от судьи
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Франковски Пшемыслав бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
18'
Ягеллония делает замену. Вуйцицки Якуб уходит с поля, а Безьяк Роман выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Bialystok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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