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Стадион: Городской стадион Белостока
2:1
Конец матча
1:0
48' ГолФранковски Пшемыслав
52' Желтая карточкаПолетанович Марко
53' Желтая карточкаSebastian Kowalczyk
1:1
64' ГолКожуль Звонимир
78' Желтая карточкаГуаррочена Икер
2:1
80' ГолРунье Иван
82' Желтая карточкаПодставски Томаш
90' Желтая карточкаМахай Матеуш
90' Желтая карточкаAdrian Benedyczak
|
48'
1:0
64'
1:1
78'
80'
2:1
82'
90'
Состав команд
17
Рунье
Иван
25
Двали
Лаша
14
Дрыгас
Камил
18
Букса
Адам
Ягеллония 4-2-3-1
- Основной состав
- 25 Келемен Марьян Вратарь
- 7 Вуйцицки Якуб Защитник
- 17 Рунье Иван Защитник
- 5 Митрович Неманья Защитник
- 12 Гильерме Хауберт Защитник
- 99 Bartosz Kwiecien Полузащитник
- 20 Полетанович Марко Полузащитник
- 9 Новиковас Арвидас Полузащитник
- 26 Поспишил Мартин Полузащитник
- 21 Франковски Пшемыслав Полузащитник
- 18 Шеридан Силлиан Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Сандомерски Гжегож Вратарь
- 19 Бедварссон Бедвар Защитник
- 4 Lukas Klemenz Защитник
- 89 Махай Матеуш Полузащитник
- 22 Гжиб Рафал Полузащитник
- 98 Patryk Klimala Нападающий
- 11 Безьяк Роман Нападающий
- Главный тренер: Ireneusz Mamrot
Погонь Щецин 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Залушка Лукаш Вратарь
- 24 David Niepsuj Защитник
- 40 Sebastian Walukiewicz Защитник
- 25 Двали Лаша Защитник
- 15 Hubert Matynia Защитник
- 14 Дрыгас Камил Полузащитник
- 28 Подставски Томаш Полузащитник
- 17 Кожуль Звонимир Полузащитник
- 10 Радослав Маевски Полузащитник
- 27 Sebastian Kowalczyk Полузащитник
- 18 Букса Адам Нападающий
- Запасные игроки
- 53 Будзилек Лукаш Вратарь
- 22 David Stec Защитник
- 21 Рудоль Себастьян Защитник
- 33 Mariusz Malec Защитник
- 34 Гуаррочена Икер Полузащитник
- 8 Dawid Blanik Полузащитник
- 56 Adrian Benedyczak
- Главный тренер: Kosta Runjaic
Предыдущие игры
Ягеллония (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 07.10.2018 Корона Кельце 1:1 Ягеллония Э
- 01.10.2018 Ягеллония 0:4 Шлёнск Э
- 26.09.2018 Лехия Дзержонюв 0:1 Ягеллония К
- 23.09.2018 Гурник Забже 1:3 Ягеллония Э
- 14.09.2018 Ягеллония 3:1 Краковия Э
- 02.09.2018 Висла Плоцк 1:1 Ягеллония Э
- 26.08.2018 Ягеллония 2:3 Медзь Э
- 19.08.2018 Ягеллония 2:1 Пяст Э
- 16.08.2018 Гент 3:1 Ягеллония ЛЕ
- 12.08.2018 Заглембе Любин 0:2 Ягеллония Э
- 09.08.2018 Ягеллония 0:1 Гент ЛЕ
- 05.08.2018 Ягеллония 1:0 Висла Краков Э
- 02.08.2018 Риу Аве 4:4 Ягеллония ЛЕ
- 29.07.2018 Арка Гдыня 0:2 Ягеллония Э
- 26.07.2018 Ягеллония 1:0 Риу Аве ЛЕ
- 20.07.2018 Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Э
- 20.05.2018 Ягеллония 2:1 Висла Плоцк Э
- 13.05.2018 Заглембе Любин 1:2 Ягеллония Э
- 09.05.2018 Лех 0:2 Ягеллония Э
- 06.05.2018 Ягеллония 0:0 Легия Э
Погонь Щецин (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 06.10.2018 Погонь Щецин 4:0 Висла Плоцк Э
- 29.09.2018 Заглембе Любин 0:2 Погонь Щецин Э
- 21.09.2018 Погонь Щецин 2:1 Висла Краков Э
- 16.09.2018 Погонь Щецин 1:1 Корона Кельце Э
- 31.08.2018 Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин Э
- 25.08.2018 Погонь Щецин 2:3 Лехия Гданьск Э
- 20.08.2018 Шлёнск 0:0 Погонь Щецин Э
- 11.08.2018 Погонь Щецин 1:1 Краковия Э
- 03.08.2018 Заглембе Сосновец 3:0 Погонь Щецин Э
- 30.07.2018 Погонь Щецин 0:2 Пяст Э
- 20.07.2018 Медзь 1:0 Погонь Щецин Э
- 19.05.2018 Краковия 1:4 Погонь Щецин Э
- 12.05.2018 Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Э
- 08.05.2018 Шлёнск 2:0 Погонь Щецин Э
- 05.05.2018 Погонь Щецин 3:2 Арка Гдыня Э
- 28.04.2018 Погонь Щецин 2:0 Сандецья Э
- 21.04.2018 Пяст 0:0 Погонь Щецин Э
- 15.04.2018 Погонь Щецин 2:0 Нецеча Э
- 07.04.2018 Легия 3:0 Погонь Щецин Э
- 02.04.2018 Погонь Щецин 3:2 Шлёнск Э
Последние игры между собой
Ягеллония: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 4
Погонь Щецин: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 7
- 01.12.2017 Ягеллония 1:0 Погонь Щецин Экстракласса
- 30.07.2017 Погонь Щецин 0:1 Ягеллония Экстракласса
- 30.04.2017 Ягеллония 1:0 Погонь Щецин Экстракласса. Группа А
- 18.03.2017 Погонь Щецин 0:0 Ягеллония Экстракласса
- 02.10.2016 Ягеллония 0:0 Погонь Щецин Экстракласса
- 28.09.2016 Погонь Щецин 4:1 Ягеллония Кубок
- 02.03.2016 Ягеллония 0:0 Погонь Щецин Экстракласса
- 28.09.2015 Погонь Щецин 2:1 Ягеллония Экстракласса
- 03.06.2015 Погонь Щецин 1:3 Ягеллония Экстракласса. Группа А
- 11.04.2015 Погонь Щецин 2:0 Ягеллония Экстракласса
- 18.10.2014 Ягеллония 5:0 Погонь Щецин Экстракласса
- 07.12.2013 Погонь Щецин 1:1 Ягеллония Экстракласса
- 24.08.2013 Ягеллония 2:3 Погонь Щецин Экстракласса
- 06.04.2013 Ягеллония 1:0 Погонь Щецин Экстракласса
- 29.09.2012 Погонь Щецин 1:1 Ягеллония Экстракласса
- 22.05.2010 Погонь Щецин 0:1 Ягеллония Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|12
|7
|2
|3
|19 - 14
|23
|2.
|Лехия Гданьск
|12
|6
|4
|2
|21 - 14
|22
|3.
|Легия
|11
|6
|3
|2
|16 - 12
|21
|4.
|Пяст
|12
|6
|3
|3
|18 - 16
|21
|5.
|Висла Краков
|11
|6
|2
|3
|20 - 10
|20
|6.
|Корона Кельце
|11
|5
|4
|2
|15 - 12
|19
|7.
|Лех
|11
|5
|2
|4
|17 - 14
|17
|8.
|Заглембе Любин
|11
|5
|1
|5
|17 - 17
|16
|9.
|Арка Гдыня
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|10.
|Погонь Щецин
|12
|3
|4
|5
|14 - 15
|13
|11.
|Шлёнск
|11
|3
|3
|5
|16 - 15
|12
|12.
|Медзь
|11
|3
|3
|5
|15 - 20
|12
|13.
|Висла Плоцк
|11
|2
|4
|5
|14 - 20
|10
|14.
|Гурник Забже
|11
|1
|6
|4
|11 - 17
|9
|15.
|Заглембе Сосновец
|11
|1
|4
|6
|15 - 24
|7
|16.
|Краковия
|11
|1
|4
|6
|8 - 17
|7
Второй тайм
90'
Adrian Benedyczak получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Махай Матеуш получил желтую карточку от судьи
85'
Погонь Щецин делает замену. Sebastian Kowalczyk уходит с поля, а Dawid Blanik выходит на его замену.
83'
Погонь Щецин делает замену. Кожуль Звонимир уходит с поля, а Adrian Benedyczak выходит на его замену.
83'
Ягеллония делает замену. Новиковас Арвидас уходит с поля, а Patryk Klimala выходит на его замену.
82'
Подставски Томаш получил желтую карточку от судьи
80'
Г О О О О Л - Рунье Иван бьет в цель!
78'
Гуаррочена Икер получил желтую карточку от судьи
76'
Погонь Щецин делает замену. Радослав Маевски уходит с поля, а Гуаррочена Икер выходит на его замену.
74'
Ягеллония делает замену. Полетанович Марко уходит с поля, а Махай Матеуш выходит на его замену.
64'
Г О О О О Л - Кожуль Звонимир бьет в цель!
59'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
53'
Sebastian Kowalczyk получил желтую карточку от судьи
52'
Полетанович Марко получил желтую карточку от судьи
48'
Г О О О О Л - Франковски Пшемыслав бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
18'
Ягеллония делает замену. Вуйцицки Якуб уходит с поля, а Безьяк Роман выходит на его замену.
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Bialystok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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