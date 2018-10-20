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Стадион:
Заглембе Сосновец
2:1
Второй тайм: 57'
Медзь
0'
0:1
3' Пенальти
Форселль Петтери
1:1
12' Гол
Павловски Шимон
19' Желтая карточка
Tomislav Bozic
2:1
41' Гол
Павловски Шимон
45' Желтая карточка
Adam Banasiak
57'
Второй тайм
46'
Медзь делает замену. Frank Adu Kwame уходит с поля, а Пикк Артур выходит на его замену.
46'
Медзь делает замену. Оямаа Хенрик уходит с поля, а Войцех Лободзинский выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Адам Банасяк получил желтую карточку от судьи
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Павловски Шимон бьет в цель!
33'
Заглембе Сосновец делает замену. Vamara Sanogo уходит с поля, а Zarko Udovicic выходит на его замену.
Желтая карточка
19'
Томислав Божич получил желтую карточку от судьи
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Павловски Шимон бьет в цель!
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Форселль Петтери из команды Медзь забивает с точки!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Ludowy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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