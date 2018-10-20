- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Stadion Ludowy
2:1
Второй тайм: 57'
0:1
3' ПенальтиФорселль Петтери
1:1
12' ГолПавловски Шимон
19' Желтая карточкаTomislav Bozic
2:1
41' ГолПавловски Шимон
45' Желтая карточкаAdam Banasiak
|
3'
0:1
12'
1:1
19'
41'
2:1
45'
Состав команд
25
Польчак
Пётр
28
Kornel
Osyra
26
Крус
Фран
21
Оямаа
Хенрик
11
Камара
Хуан
Заглембе Сосновец 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Кудла Давид Вратарь
- 17 Хайнлот Михаэль Защитник
- 25 Польчак Пётр Защитник
- 4 Arkadiusz Jedrych Защитник
- 2 Мрац Патрик Защитник
- 21 Sebastian Milewski Полузащитник
- 66 Adam Banasiak Полузащитник
- 77 Konrad Wrzesinski Полузащитник
- 8 Павловски Шимон Полузащитник
- 42 Alexander Cristovao Полузащитник
- 27 Vamara Sanogo Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Matko Perdijic Вратарь
- 16 Цихоцки Матеуш Защитник
- 22 Zarko Udovicic Защитник
- 9 Торунарига Джордан Защитник
- 72 Dejan Vokic Полузащитник
- 24 Бабярж Бартломей Полузащитник
- 28 Giacomo Mello
- Главный тренер: Dariusz Dudek
Медзь 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Lukasz Sapela Вратарь
- 23 Зелиньски Павел Защитник
- 28 Kornel Osyra Защитник
- 24 Tomislav Bozic Защитник
- 5 Frank Kwame Защитник
- 26 Крус Фран Полузащитник
- 21 Оямаа Хенрик Полузащитник
- 22 Фернандес Борха II Полузащитник
- 20 Mateusz Sebastian Szczepaniak Полузащитник
- 11 Камара Хуан Полузащитник
- 10 Форселль Петтери Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Каниболоцкий Антон Вратарь
- 19 Grzegorz Bartczak Защитник
- 17 Пикк Артур Защитник
- 4 Войцех Лободзинский Полузащитник
- 13 Adrian Purzycki Полузащитник
- 7 Гаргула Лукаш Полузащитник
- 77 Пёнтковский Матеуш Нападающий
- Главный тренер: Dominik Nowak
Предыдущие игры
Заглембе Сосновец (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 06.10.2018 Лехия Гданьск 4:1 Заглембе Сосновец Э
- 30.09.2018 Заглембе Сосновец 1:1 Краковия Э
- 27.09.2018 Олимпия Грудзёнз 0:0 Заглембе Сосновец К
- 24.09.2018 Корона Кельце 3:1 Заглембе Сосновец Э
- 17.09.2018 Заглембе Сосновец 1:1 Гурник Забже Э
- 01.09.2018 Арка Гдыня 2:2 Заглембе Сосновец Э
- 27.08.2018 Заглембе Сосновец 3:3 Шлёнск Э
- 19.08.2018 Легия 2:1 Заглембе Сосновец Э
- 12.08.2018 Лех 4:0 Заглембе Сосновец Э
- 03.08.2018 Заглембе Сосновец 3:0 Погонь Щецин Э
- 28.07.2018 Заглембе Любин 2:1 Заглембе Сосновец Э
- 23.07.2018 Заглембе Сосновец 1:2 Пяст Э
- 03.06.2018 Заглембе Сосновец 0:2 Тыхы ПД
- 27.05.2018 Рух Хожув 0:1 Заглембе Сосновец ПД
- 19.05.2018 Заглембе Сосновец 2:0 Подбескидзе ПД
- 12.05.2018 Стомил Ольштын 0:2 Заглембе Сосновец ПД
- 09.05.2018 Заглембе Сосновец 2:1 Бытовия ПД
- 05.05.2018 Хробры 1:2 Заглембе Сосновец ПД
- 28.04.2018 Заглембе Сосновец 3:1 Сталь Мелец ПД
- 22.04.2018 Вигры Сувалки 1:0 Заглембе Сосновец ПД
Медзь (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 05.10.2018 Медзь 2:2 Пяст Э
- 30.09.2018 Лех 2:1 Медзь Э
- 22.09.2018 Медзь 1:4 Легия Э
- 15.09.2018 Висла Плоцк 2:2 Медзь Э
- 02.09.2018 Медзь 2:0 Заглембе Любин Э
- 26.08.2018 Ягеллония 2:3 Медзь Э
- 17.08.2018 Медзь 1:1 Корона Кельце Э
- 10.08.2018 Лехия Гданьск 2:0 Медзь Э
- 05.08.2018 Медзь 1:3 Гурник Забже Э
- 27.07.2018 Висла Краков 2:1 Медзь Э
- 20.07.2018 Медзь 1:0 Погонь Щецин Э
- 03.06.2018 Пуща Неполомице 1:1 Медзь ПД
- 27.05.2018 Медзь 5:1 Хойничанка ПД
- 19.05.2018 Медзь 2:0 Погонь Седльце ПД
- 13.05.2018 Гурник Ленчна 1:1 Медзь ПД
- 09.05.2018 Медзь 2:1 Олимпия Грудзёнз ПД
- 04.05.2018 Тыхы 1:0 Медзь ПД
- 28.04.2018 Медзь 6:1 Рух Хожув ПД
- 21.04.2018 Подбескидзе 0:0 Медзь ПД
- 14.04.2018 Медзь 1:0 Стомил Ольштын ПД
Последние игры между собой
Заглембе Сосновец: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Медзь: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
- 09.03.2018 Заглембе Сосновец 0:2 Медзь Первый дивизион
- 18.08.2017 Медзь 4:1 Заглембе Сосновец Первый дивизион
- 12.05.2017 Медзь 2:1 Заглембе Сосновец Первый дивизион
- 16.10.2016 Заглембе Сосновец 1:0 Медзь Первый дивизион
- 01.04.2016 Заглембе Сосновец 0:1 Медзь Первый дивизион
- 29.09.2015 Медзь 1:4 Заглембе Сосновец Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|12
|7
|2
|3
|19 - 14
|23
|2.
|Лехия Гданьск
|12
|6
|4
|2
|21 - 14
|22
|3.
|Легия
|11
|6
|3
|2
|16 - 12
|21
|4.
|Пяст
|12
|6
|3
|3
|18 - 16
|21
|5.
|Висла Краков
|11
|6
|2
|3
|20 - 10
|20
|6.
|Корона Кельце
|11
|5
|4
|2
|15 - 12
|19
|7.
|Лех
|11
|5
|2
|4
|17 - 14
|17
|8.
|Заглембе Любин
|11
|5
|1
|5
|17 - 17
|16
|9.
|Арка Гдыня
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|10.
|Погонь Щецин
|12
|3
|4
|5
|14 - 15
|13
|11.
|Шлёнск
|11
|3
|3
|5
|16 - 15
|12
|12.
|Медзь
|1:2
|12
|3
|3
|6
|16 - 22
|12
|13.
|Висла Плоцк
|11
|2
|4
|5
|14 - 20
|10
|14.
|Заглембе Сосновец
|2:1
|12
|2
|4
|6
|17 - 25
|10
|15.
|Гурник Забже
|11
|1
|6
|4
|11 - 17
|9
|16.
|Краковия
|11
|1
|4
|6
|8 - 17
|7
Второй тайм
46'
Медзь делает замену. Frank Adu Kwame уходит с поля, а Пикк Артур выходит на его замену.
46'
Медзь делает замену. Оямаа Хенрик уходит с поля, а Войцех Лободзинский выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Адам Банасяк получил желтую карточку от судьи
41'
Г О О О О Л - Павловски Шимон бьет в цель!
33'
Заглембе Сосновец делает замену. Vamara Sanogo уходит с поля, а Zarko Udovicic выходит на его замену.
19'
Томислав Божич получил желтую карточку от судьи
12'
Г О О О О Л - Павловски Шимон бьет в цель!
3'
Г О О О О Л - Форселль Петтери из команды Медзь забивает с точки!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Ludowy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация